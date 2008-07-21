Уроки безопасности для школьников

Заблудиться можно, как известно, и в трех соснах. Летом дети много гуляют, ходят в походы. Это хорошо, полезно. Но опасность заблудиться во много раз возрастает. Как их подготовить к непредвиденной ситуации? Не всякий школьник – Индиана Джонс, но безвыходных ситуаций не бывает.

Выжить? Играючи!

Прежде всего нужно объяснить ребенку, что его любят и переживают, когда он задерживается. Но об этом ребенок должен знать всегда, а не только летом на каникулах.

А как сделать, чтобы ребенок не потерялся, а если и потерялся, то как научить его действовать так, чтобы «облегчить» жизнь спасателям и родителям в процессе поиска. Этому надо учиться. И родителям, и детям.

Обучение лучше всего проводить в форме игры на природе, в лесопосадке или в лесу с прогалинами. Дети не смогут научиться всему за один раз. Есть смысл такие игры повторять.

Как же выглядит игра-обучение?

Можно отправиться в лес с небольшой группой детей, там выбрать место, откуда не будут видны дома или машины. Дети должны представить себе, что они как бы заблудились и не знают, как найти дорогу назад.

Нужно спросить детей, что они почувствуют, если поймут, что потерялись? Испугаются? Будут плакать? Звать маму и папу? Пусть дети сами подумают и скажут ответ.

Волшебный свисток и добрые деревья

Попросите детей крикнуть «ау!» как можно громче. Что получится?

Если кричать громко, то, во-первых, становится страшно, а во-вторых, в лесу голос плохо слышно, и, если кричать много, – быстро охрипнешь. Лучше посвистеть в обычный свисток. Здесь нужен эксперимент. Пусть дети отойдут от вас, разбившись на группы по три человека, так далеко, чтобы их вам и вас им было плохо слышно, когда вы кричите: «Ау!» А потом – посвистите.

Они вам скажут, что свисток лучше слышно. Так что свисток – серьезная психологическая поддержка для ребенка.

Важно, чтобы ребенок знал: он должен оставаться на одном месте и не поддаваться панике. Хороший способ избежать паники: обнять дерево. Деревья – тоже живые, и, хотя они не могут двигаться или говорить, они могут успокоить и создать чувство защищенности. Лучше выбрать дерево вблизи поляны, тогда потерявшегося легче будет обнаружить с воздуха.

Спасительные круги, кресты и тряпочки

Естественная реакция испугавшихся детей – спрятаться. Ребенок может сидеть в тиши леса часами, слышать, как его зовут по имени, но не отзываться.

Он не хочет показываться, так как считает себя причиной большого переполоха и боится наказания. Кроме того, многие родители учат детей избегать незнакомых людей. Это, конечно, правильно, но только не в такой ситуации. Поэтому важно научить детей подавать сигнал бедствия, который был бы виден спасателям, даже если ребенок в этот момент прячется.

Попробуйте разучить такие сигналы во время прогулок. Пройдите с детьми вглубь леса. Когда выйдете на тропинку или лесную дорожку, объясните, что взрослые начинают искать пропавшего ребенка именно здесь, и поэтому потерявшемуся лучше всего оставаться на дороге.

Те, кто отправляются на поиски пропавшего ребенка, обращают внимание на все необычное вокруг. Так поперечные полосы, прочерченные ногой или палкой поперек тропинки, или положенные крест-накрест большие ветки и палки, безусловно, привлекут внимание.

Выйдите с детьми на край поляны, расскажите, что отсюда их гораздо лучше будет видно с воздуха. Пусть дети выложат большой крест (не менее 2 х 2 метра), используя еловые ветки, палки или, на худой конец, листья. Можно вытоптать густую траву. Затем можно предложить детям представить, что в небе появился вертолет. Пусть они размахивают руками и бегают – движущийся предмет легче заметить с воздуха.

Под доброй елкой

Потеряться в хорошую погоду – полбеды. Беда – потеряться в ненастье. Поэтому нужно научить детей укрываться. Скажем, под пушистыми ветками ели всегда есть немного свободного места. Там можно защититься от ветра или дождя, там можно посидеть, главное, – чтобы земля была сухая. Пусть дети, разбившись на группы, построят себе укрытие под елками или подходящим кустом.

Пусть дети отдохнут 10–15 минут в построенных ими укрытиях. А затем спросите их, не считают ли они, что сидеть на голой земле холодно. Объясните, что если дети будут сидеть прямо на голой земле, то могут замерзнуть. Покажите, как можно наломать еловых веток и сделать подстилку. Для нее можно набрать любой сухой материал, например, листья или траву, подойдут даже ветки с любого дерева. Важно, чтобы слой сухих веток был не менее 15 см.

В конце занятия соберите детей и еще раз заучите ключевые слова наизусть:

1. Обними дерево!

2. Сделай так, что тебя было видно и слышно!

3. Согрейся!

Ребенок не должен стесняться того, что он заблудился. Убедите его, что взрослые будут всегда искать его до тех пор, пока не найдут. Очень важно, чтобы заблудившийся ребенок был в этом уверен.

Журнал "Здоровье школьника"