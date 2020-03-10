«Умная продленка» для младших школьников: плюсы и минусы

Домашние задания стали настоящим «бичом» родителей современных младших школьников. Интернет пестрит шутками и картинками по этому поводу. Большинство родителей считает домашние задания ребенка своими собственными и соревнуется с другими родителями в оригинальности, правильности и качестве. При этом родители почему-то забывают, что домашние задания существуют для самостоятельного закрепления материала, пройденного в классе.

Как бы в помощь родителям и детям появилась «Умная продленка» - новый формат, новое направление работы детских центров развития. Что это? Обычный бизнес или действенная помощь? Давайте разбираться.

Проблемы домашних заданий

Если вы задумались об «умной продленке», то значит столкнулись с проблемами выполнения домашних заданий.

Проблема 1. Ребенок боится делать домашние задания сам, откладывая этот процесс на неопределенный срок. Его приходится уговаривать или заставлять.

Такое поведение может быть вызвано одной из двух причин:

1. Ребенок действительно не понимает и не усваивает учебную дисциплину. Это происходит по причине пробелов в знаниях или низких способностей ребенка. В этом случае ребенку нужна помощь.

2. Ребенок боится реакции родителей: крики, оскорбления, угрозы и пытается отдалить во времени неизбежное поведение.

Проблема 2. Ребенок постоянно забывает записывать домашнее задание. Родителям приходится связываться с другими детьми и их родителями или ждать рассылки от учителя.

Хроническая забывчивость характеризует крайнюю безответственность. Учитель в классе не просто диктует задание на дом, но и записывает на доске и объясняет особенности выполнения. Иногда он дозирует задания в упражнениях или дает творческие усложнения. Незнание заданий говорит о том, что ребенок не следил за мыслью учителя, а, скорее всего, был занят другими делами или отвлекся.

Другой причиной забывчивости является то же самое банальное желание отложить выполнение домашних заданий. Пока мама все выяснит – пройдет время.

Проблема 3. Ребенок не понимает заданий.

Возможно, что учитель плохо объяснил, в этом случае можно попытаться самим разобраться или спросить у других родителей или педагога.

Если же другие дети из класса спокойно выполняют задания, значит дело именно в вашем ребенке: он просто не умеет систематизировать информацию и действовать по инструкции. В этом случае ребенка нужно учить. Читаем задания, разбираем, что и в какой последовательности нужно делать. Выполняем поэтапно.

Проблема 4. Ребенок просит вас помочь, не вникая в суть вопросов.

Часто можно слышать фразы: «я не понял», «у меня не получается». При этом ребенок даже не пытается понять и не пробует делать сам. Не спешите помогать. Спросите, что именно он не понял. Попросите показать, где и как он пытался что-то писать и решать. Если ребенок не прилагает усилий, то он не ждет помощи, он ждет, что вы все сделаете за него.

Проблема 5. Ребенок не старается при выполнении домашнего задания.

Возникает ощущение, что он делает работу только для того, чтобы от него отстали. Его не пугают плохие оценки и нотации, он делает свою работу плохо. Причины данной проблемы лежат в неправильной школьной мотивации и ошибках воспитания. Учите ребенка делать хорошо любую работу: убрать постель, повесить одежду, помыть посуду. Простое правило: «взялся делать – делай хорошо» должно стать жизненным кредо. Не пожалейте своего времени и терпения на то, чтобы заставить ребенка переделать плохо выполненные действия. Это касается и домашних заданий.

Очевидно, что решение большинства проблем под силу родителям. Но, к сожалению, на собственных детей часто не хватает времени и сил.

«Умная продленка»: за и против

Продленка – явление не новое. Большинство нас, взрослых, выросли из продленки, где мы играли, дружили, делали уроки. Однако качество выполнения домашней работы в школьных продленках оставляет желать лучшего. Но что мы хотим, если этот процесс никто не контролирует так, как дома. Воспитатель группы продленного дня не обязан следить за выполнением домашней работы.

Проблему качества успешно можно решить, если за выполнением домашних заданий следит профессионал. Вполне объяснимо желание родителей переложить ответственность на чужие плечи, заплатив определенную сумму. Можно нанять репетитора, а можно воспользоваться новым форматом современных детских центров развития – «Умная продленка». Тем более, что реклама рисует радужные перспективы пятерок и прочных знаний.

Продленка – действенная помощь родителям. В детских центрах «умная продленка» объединяет в себе качественный досуг, включающий творческие мероприятия, занятия в кружках и клубах и выполнение домашних заданий под руководством опытных педагогов.

Парадокс: продленками в школах руководят молодые педагоги или наставники, а опытные школьные учителя во второй половине дня ищут дополнительный заработок за привычную им работу в детских центрах развития. Они могли бы это успешно делать в своей школе со своими учениками, но предпочитают маленькие группы чужих детей.

Оставим в стороне экономические составляющие и рассмотрим особенности «Умных продленок».

Преимущества:

1. Ребенок находится под контролем педагога. Профессионал окажет квалифицированную помощь и проконтролирует правильность выполнения.

2. Педагог профессионал быстро выявит академические проблемы у ребенка и ликвидирует пробелы в знаниях при необходимости.

3. Занятия подчинены строгому расписанию, и ребенок привыкает к режиму.

4. Ребенка не нужно уговаривать делать работу, он делает ее по распорядку, вместе с другими детьми.

5. Родителям совершенно комфортно, пока дети находятся под присмотром профессионалов.

6. Сохраняются дружеские отношения между родителями и детьми.

Недостатки:

1. Ребенок снимает с себя ответственность за выполнение работы. Любая ошибка – результат плохой работы педагога.

2. Дети с детства включаются в денежные отношения, запоминая правило: сделать хорошо можно только за деньги. Ему качественно помогают, потому что родители платят.

3. Ребенок перестает вникать в учебную деятельность на уроках в классе, так как привыкает к тому, что все заново индивидуально объяснят вечером на продленке.

4. Здесь его не ругают, не ставят оценок. Денежные отношения подразумевают другой тип отношений.

5. Родители не включаются в процесс школьного обучения. Теряется связь между детьми и родителями.

6. Подрывается авторитет школьного учителя, так как в центрах развития убеждают, что у них работают лучшие педагоги.

Как видите, плюсы и минусы уравновешены. Вместе с квалифицированной помощью мы получаем отсутствие ответственности и самостоятельности. У каждой медали две стороны.

«Умная продленка» - находка для родителей, которые в силу ряда обстоятельств действительно не могут помочь своим детям с уроками. В других же случаях нужно помнить, что школьная программа рассчитана на среднего ученика.

Ваши дети вполне могут самостоятельно выполнять домашние задания, а вы вполне можете сами правильно помогать своим детям.

Фото: www.pexels.com