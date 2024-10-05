7 важных для ребенка навыков, которым не учат в школе

Родители отправляют драгоценного ребенка в школу и надеются, что в конце пути они получат гармонично развитую личность, готовую к взрослой жизни. Но есть важные навыки, которым не научат в школе - их можно получить только в семье: среди родственников, друзей, дядюшек, бабушек и крестных. О них и поговорим.

1. Ставить вопросы и работать с информацией

Школа сама задает вопросы и учит детей согласно плану. Школьник привыкает, что на каждый вопрос или задачу есть правильный или неправильный ответ, а задавать неудобные или «глупые» вопросы - значит получить отмазку или осуждающие взгляды учителя и одноклассников. Так он перестает «высовываться».

Но без живого интереса, без постановки и уточнения вопросов нет движения вперед. Нет ощущения собственной силы: я могу чего-то захотеть, спросить, узнать - и получить результат, удовольствие и награду. А ведь сегодня особенно важно развивать живой гибкий ум, ставить вопросы и находить нужные сведения среди тонн информации.

Если мы будем просто советовать ребенку: «Спрашивай, не стесняйся!» - это не сработает. Нужно действовать примером. Возьмите за правило: если ребенок задает вопрос - вы стараетесь помочь ему. Ищете ответ с помощью интернета или домашней библиотеки, спрашиваете друзей «в теме», помогаете уточнить вопрос. Может быть, ребенок спросил: «Зачем ты ходишь на работу?» - а на самом деле хотел узнать, нравится ли маме ее профессия.

2. Договариваться с людьми

Маленьким детям кажется, что все должны их понимать. А кто не понимает и не соглашается - тот злодей или дурак. Некоторые продолжают так думать до седых волос, и это доставляет им и близким массу проблем.

Чтобы ребенок взрослел и учился вести переговоры, важно ему объяснять: у каждого человека свои интересы, каждый их защищает - это хорошо и нормально. Если ты хочешь добиться своего - нужно уметь договариваться. Это не значит уступать или, наоборот, продавливать свое решение, хотя иногда приходится так делать. Это значит видеть собеседника и понимать, чего он хочет, видеть ситуацию, искать решение, которое устроит обоих. Такой навык очень важен для успеха в жизни.

Конечно, для этого нужно быть терпимым к другим людям. Это могут привить в семье: все люди разные, у каждого свое мнение, ценности и интересы. Посмотри: сестра ранимая, дядя строгий, бабушка хохотушка, - нужно искать подход к каждому, но помнить о себе и своих интересах.

3. Самостоятельно решать свои проблемы

Мы регулярно сталкиваемся с разными задачами и трудностями. Если человек спокойно встречает проблему и ищет пути решения - он добьется многого и сбережет нервы, будет мобильным и адаптируется к новым условиям.

Напоминайте себе, что вы не сможете все время быть рядом с ребенком и подставлять ему плечо. Не торопитесь сразу помогать сыну или дочке - с поделками для выставки «Птица Осень» или с задачей по физике. Пусть учится работать самостоятельно. Это очень важный навык - найти решение и получить удовольствие от преодоления сложностей. Именно это делает человека сильным и независимым. Так что поддерживайте ребенка, подсказывайте, не допускайте сильного стресса и переутомления, но помогайте ему решить проблему самому. И хвалите в конце.

4. Справляться с бытом и повседневными задачами

Любой школьник поставит на бабушкин телефон нужное приложение и покажет вам свежие мемы. Но не каждый пожарит яичницу и постирает грязные джинсы в машинке. А без бытовых навыков молодому человеку приходится туго - например, во время учебы в другом городе. Он беспомощен в элементарных ситуациях и не представляет, сколько времени и сил требует работа по дому. Не может себя накормить и «почистить», распределить деньги на месяц и позаботиться о комфорте. В итоге - теряет здоровье и нервы.

Домашние обязанности заставляют взрослеть: ребенок учится новому и развивает свой мозг, распределяет время между школьными и бытовыми делами, привыкает, что «булки растут не на деревьях». Передавайте часть забот ребенку, научите его ухаживать за своей одеждой и обувью, готовить простые здоровые блюда, разумно тратить деньги в магазине, ориентироваться в городе.

5. Следить за здоровьем - физическим и душевным

Наша страна по уровню здоровья граждан не входит даже в первую сотню стран, а по количеству детских самоубийств занимает одно из первых мест в Европе. Так что очень важно научить ребенка следить за своим здоровьем и душевным состоянием. Полезная регулярная еда, одежда по погоде, внимание к своему самочувствию - хорошо бы внедрить все это на уровне привычки. Чувствуешь себя разбитым? - возьми градусник, налей горячего чая с лимоном, закутайся в одеяло и дай себе отдохнуть. Болит живот? - не терпи, посоветуйся со взрослыми, пей кефир, откажись от булок. Заботься о себе.

Точно так же научите ребенка заботиться о своей психике: не пугаться плохого настроения, настраиваться на лучшее. В сложные времена искать поддержки - у близких, друзей, в книгах, музыке, прогулках. Расскажите ему об особенностях его характера: кто-то нервозный и склонный к истерикам, кто-то замыкается в себе и унывает в одиночку. Все это не страшно, просто нужно знать себя, чтобы помочь себе при случае.

6. Наслаждаться одиночеством

Человек, которому хорошо с самим собой, почти неуязвим. Он найдет занятие по душе, откроет книгу, пойдет на прогулку - и не будет страдать. Это очень важное умение, которое сегодня мало кому доступно. С рождения ребенок находится рядом с родителями, потом с друзьями, воспитателями и учителями. Когда вырастает - снова ищет компанию, ведь без людей рядом он начинает скучать и грустить. Если подросток или молодой человек плохо переносит одиночество, он будет искать любую компанию и прилипнет к первому человеку, который окажет ему знаки внимания, - и это не всегда хорошо заканчивается.

Временами оставляйте ребенка побездельничать в одиночестве. Пусть он учится быть наедине с самим собой, играет, ищет себе интересные занятия, размышляет при этом и чувствует себя счастливым.

7. Быть внимательным к другим людям

Зацикленность на себе - опасная черта. Она нормальна для малышей, но с возрастом детский эгоизм должен пройти. Иначе человеку будет сложно найти друзей, обрести семью, строить отношения с коллегами - и просто быть счастливым. Никто не захочет помогать такому человеку и даже просто проводить с ним время. Да и сам он будет чувствовать себя бедняжкой среди бездушных зубастых чудищ.

Обращайте детское внимание на других людей и животных, их чувства и переживания. Покажите, что иногда дарить подарки и делать добрые дела гораздо приятнее, чем получать выгоду. Научите состраданию и благодарности (без фанатизма и потери себя) - и вы много сделаете для личностного развития ребенка. Он начнет лучше понимать людей и увидит, что делая добро другому, ты сам становишься немного лучше и счастливее. У тебя появляется больше сил и возможностей в мире.



А как вы готовите детей к взрослой жизни? Какие знания и навыки даете им помимо школьного образования?