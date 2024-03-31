Что же такое «Большая перемена»: конкурс или молодежное движение? Попытаемся разобраться, что это и кому может быть интересно.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» должен был стартовать 27 марта отсрочен из-за трагический событий 22 марта 2024 г. Планируемая дата проведения мероприятий, посвящённых старту конкурса и началу регистрации участников — 12 апреля 2024 года.

Что такое Большая перемена

«Большая перемена» появилась как один из конкурсов платформы «Россия – страна возможностей» в 2020 году и реализуется в рамках национального проекта «Образование». С этого года конкурс «Большая перемена» стартовал как флагманский проект Движения Первых.

В 2020 году информации о нем было мало, чаще всего в школе детей просто попросили: «Зарегистрируйтесь, там миллион можно выиграть».

Те, кто на просьбу учителей отреагировал, получил уже больше информации: конкурс был для учеников 8 – 9 класса (они претендовали на приз в 200 000 руб.) и 10 классов (их приз – 1 миллион рублей и дополнительные баллы в ВУЗы партнеры). Суть конкурса – проектная деятельность.

У нас есть отличный материал-методичка Как писать школьные проекты

В общем-то, на момент вхождения в конкурс для большинства участников это была вся доступная информация. И только те, кто прошел весь путь от этапа «Знакомства» до финала в Артеке, узнали всё.

Во втором сезоне конкурса расширился состав участников. Теперь в нем могли участвовать школьники 5 – 7 классов (приз: путешествие на поезде от Москвы до Владивостока, со множеством познавательных экскурсий), студенты СПО (призы 200 т.р. и 1 млн. рублей), и даже иностранцы (приз - учеба в российских ВУЗах), ну и 8 – 10 классы на тех же условиях, что и в первом сезоне. Увеличилось количество вызовов (то есть тем для проектов).

Большая перемена 2024

В апреле 2024 стартует регистрация на пятый сезон.

Вот что рассказывает Дарья Ларионова, которая вот уже два года сопровождает юных екатеринбуржцев-участников Большой Перемены, как наставник:

Большая перемена – это не просто конкурс, это сообщество активных школьников, родителей и, конечно, педагогов-наставников.

Начинать участие в большой перемене лучше всего до старта сезона – дистанционный этап конкурса включает в себя задание «Твори добро», в котором засчитываются часы волонтёрской деятельности. Поэтому уже с начала учебного года ребятам стоит обращаться к платформе dobro.ru и участвовать в мероприятиях как школы (образовательные учреждения начисляют часы волонтёрской деятельности за участие в мероприятиях на базе школы), так и волонтёрских центров.

Верифицированные часы и привязка книжки волонтёра к профилю на ЕПГУ помогут получить дополнительные баллы в конкурсе, а еще – получить дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Этап «Ответь на вызов» – это проектная деятельность, погружение в кейсовую тематику от партнеров конкурса. Для того, чтобы грамотно решить кейсовое задание, необходимо понимать специфику построения исследования. В этом помогут как уроки проектной деятельности в школе, так и участие педагога-наставника.

Полуфинал конкурса для Уральского федерального округа проходит в Ханты-Мансийске. Ребята делегацией отправляются на настоящий интенсив – они работают в команде, прорешивают новые кейсы и предлагают решение прикладных задач.

Финал грандиозного конкурса, традиционно, проходит в МДЦ «Артек». По завершению конкурсных испытаний все ребята распределяются по лагерям и остаются в «Артеке» в качестве отдыхающих.

Во многих школах функционируют клубы «Большой перемены» – непрерывно действующая среда поддержки ребенка, включение его в мероприятия сообщества («Добрая суббота», «Больше, чем путешествие», многообразие конкурсной активности). По завершению конкурсных испытаний школьники вступают в клуб и продолжают нарабатывать навыки, которые помогут в следующем сезоне всероссийского конкурса.

Как принять участие

Для начала вам нужно определиться с темой проекта (в соответствии с вызовами). И настраиваться, конечно, на победу, ведь на кону - замечательные призы!

Например, призовой фонд для учеников 5-7 классов

660 финалистов получат путевки в МДЦ «Артек» для продолжения участия в конкурсе, сертификат на туристическую поездку в рамках программы «Больше, чем путешествие».

300 победителей смогут отправиться в образовательное путешествие по маршруту Санкт-Петербург –> Владивосток или Владивосток → Санкт-Петербург.

Всем участникам конкурса предоставляется доступ к «Библиотеке знаний», возможность участия в профильных сменах в детских центрах России и региональных лагерях, участие в проектах сообщества и партнерских проектах, шанс реализовать собственные инициативы.

О призах для участников в других категориях можно узнать здесь https://xn--80aabraa2blkdnn4h9b6b.xn--80asehdb/about/findyourself

Вызовы конкурса:

Создавай будущее!

Меняй мир вокруг!

Твори!

Познавай Россию!

Делай добро!

Помни!

Сохраняй природу!

Расскажи о главном!

Будь здоров!

Открывай новое!

Предпринимай!

Служи Отечеству!

Расскажем подробнее о том, как проходит конкурс для учащихся 8-10 классов.

Конкурс можно разделить на два основных блока – это дистанционные задания и очные.

* Начинается все с дистанционных. Сначала участники выбирают направление, в котором они будут работать. Их 12, от «Создавай будущее» для любителей инженерии и инноваций до «Предпринимай», вызова для будущих акул бизнеса. Эти направления важны только на дистанционном этапе.

Тут лучше выбирать то, в чем участник силен, еще лучше, если уже есть проект, связанный с этими темами. Потом надо пройти простые тесты и «представить себя», то есть записать короткое видео, написать эссе. На этом этапе, как и на последующих дистанционных, самое важное - внимательно читать задания!

Александра Кочева, победитель 2020, финалист 2021:

«Я сильно переживала, что не смогла использовать крутую технику, мощные программы для монтажа. Но в итоге оказалось, что оценка формы в этом задании – лишь одна небольшая составляющая. Основное – это смысл. В задании было четко написано: цитирую – «Расскажи о своих интересах, качествах и сильных сторонах. Проследи, чтобы твой рассказ был связан с вызовом, который ты подтвердил ранее».

То есть надо было четко ответить на три вопроса: интересы, сильные стороны и как это связано с вызовом. Мое видео эти ответы давало, несмотря на корявые съемки и монтаж. Знаю очень крутые видео, которые делали профессиональные видеомонтажеры, и набравшие минимальное количество баллов. Потому что форма была классная, а содержание ответов на вопросы не давало».

Еще один важный момент на дистанционном этапе – делать все дополнительные задания. Они дают баллы, которые сильно помогут в финале.

* Затем наступает самый сложный этап: решение дистанционного кейса. Или, проще говоря, написание проекта. Облегчает задачу то, что все этапы его решения четко расписаны в задании.

Чтобы было понятнее, вот несколько кейсов направления «Будь здоров!» - 2021: предложить решение проблемы детского ожирения, придумать профориентационную программу для будущих медиков, предложить программу доступной медицинской помощи для отдаленных северных районов.

В решении кейса может помогать наставник: учитель или педагог дополнительного образования.

Наталья Сафонова, наставник нескольких финалистов и победителей Большой перемены:

«Само решение разбито на разделы. Они логичны: надо проанализировать информацию, придумать идею, продумать шаги реализации. Как и во всем дистанционном этапе, самое главное – внимательно читать задания. И еще обратите внимание на апелляции, не стесняйтесь их подавать. Мои участники поднимали за их счет баллы на несколько десятков. А это существенно».

* После дистанционного этапа составляется рейтинг участников. Первые по рейтингу 3000 участников 8 – 9 классов, 3000 десятиклассников и 3000 студентов СПО проходят в региональные полуфиналы.

Это уже очный этап: участники решают кейс, наблюдатели смотрят и учитывают не только результат, но и личные качества участников.

Затем снова рейтинг и финал. В него проходят: 8, 9 классы – 750, 10 классы – 750 , СПО - 600 человек соответственно.

Полуфиналы и финал для школьников и студентов проходят отдельно. Снова решается кейс, снова ребят оценивают наблюдатели. И, наконец, победителями становятся: 8, 9 классы – 300, 10 классы – 300, СПО – 300 счастливчиков.

Подробно рассказывать о том, как проходят полуфиналы и финалы бессмысленно, темы для кейсов могут быть абсолютно непредсказуемы и с выбором направления на дистанционном этапе никак не совпадают.

Единственное, что перед этими этапами надо тщательно ознакомиться с Положением о конкурсе. Там есть все критерии оценки, как самого кейса, так и личных качеств участников.

Александра Кочева, победитель 2020, финалист 2021:

Полуфинал и финал – это само по себе - награда. Во-первых, потому что ты знакомишься с огромным количеством интересных людей – от участников до спикеров. Во вторых, такой прокачки софт-скиллс вы не получите нигде. Вам ставят задачу, на решение которой несколько часов. За это время надо из незнакомых людей превратиться в команду, проанализировать массив информации и выдать решение. Непередаваемый драйв.

А что потом?

Вот так проходит сам конкурс. Но к третьему сезону «Большая перемена» стала гораздо больше, чем просто конкурс. Еще после первого сезона участники стали спрашивать – а что дальше? Чем еще можно заняться в рамках Большой перемены? Ответом стали образовательные онлайн треки и всевозможные челенджи в сообществе ВК.

Потом ребятам предложили создать региональные команды, активность которых зависела от детей их возглавлявших: где-то ограничивались постами в группах ВК, а где-то устраивали очные активности, например, дискуссионные клубы или решение кейсов, чуть ли не каждую неделю. И объединяться стали не только дети.

Появилось движение «Наставники Большой перемены» и «Родители Большой перемены». Росту популярности Большой перемены посодействовали запуск программы «Больше, чем путешествие», семейные слеты, участие «бэпешников», как они сами себя называют, во всевозможных проектах партнеров конкурса.

В общем, к третьему сезону самого конкурса Большая перемена превратилась в настоящее сообщество молодежи, где каждому есть место. Ну а совсем недавно стало известно, что на базе Большой перемены будет создано добровольная общероссийская организация школьников, которая объединит все существующие на данный момент движения.

Пресс-служба конкурса «Большая перемена»: Основной принцип движения «Большая перемена» - инициатива всего происходящего исходит от детей, которые стали в нем лидерами, сами развивают сообщество, организуют проекты и мероприятия. И то, что сегодня для общероссийского детского движения позаимствовали бренд БП, говорит о том, что этот принцип хотелось бы видеть в детском движении современного мира – главный в нем - деятельный, активный подросток, который отвечает за свои действия.

Сегодня «Большая перемена» - проект для активной молодежи, возможность учиться и реализовывать себя. Ведь проекты, придуманные участниками, не остаются на бумаге.

Вадим из Волгоградской области на конкурсе придумал экономичную систему автополива растений, теперь такая система работает в его школе. А Софья спроектировала мост через озеро Брейка в селе Собчаково Рязанской области, жизненно необходимый местным жителям. Вернулась победителем с финала и вместе с родителями, местной администрацией и волонтерами построила его.

Про то, что сделали и делают БПшники можно продолжать долго, но пора подводить итог. В общем, как говорят сами участники движения, Большая перемена для тех, кто готов меняться сам и менять мир.

Как принять участие в «Большой перемене»:

Необходимо определеиться с темой вызова, зарегистрироваться на сайте и ждать начала регистрации на конкурс, после регистрации будет открыто первое задание. Обычно к июню оно уже закрывается.

Полезные ссылки:

Сайт конкурса https://bolshayaperemena.online

Сообщество ВК https://vk.com/bpcontest

Сообщество ВК Свердловская область https://vk.com/bp_so

Сообщество ВК для педагогов https://vk.com/bp_uchitelskaya

Фото в материале: https://bolshayaperemena.online и https://vk.com/bpcontest