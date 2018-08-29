Самые необычные школы мира

Школа, где можно ругаться и ничего не делать, школа приключений, плавучая школа и другие диковинные учреждения образования по всему свету. Школы, которые отличаются неожиданной архитектурой, небанальными традициями или совершенно особенным подходом к процессу обучения. А одна из школ, например, сама приезжает к ученикам.

Школа-квест

Учебная программа нью-йоркской школы Quest to Learn соответствует обычным стандартам образования, но построена совершенно иначе - по принципам видеоигры, которая вовлекает детей в процесс обучения так же, как в игровой мир.

В школе, созданной при поддержке Билла Гейтса, нет учебников, вместо уроков дети проходят миссии и квесты, получают очки и титулы вместо оценок. Школьники изучают обычный набор предметов с помощью игр, гейм-дизайна и программирования.

Таким образом меняется не цель обучения, меняются средства её достижения. В этой школе на первый план выходит обмен знаниями, обратная связь, размышление над каждым действием и его последствиями и постоянный переход на следующую ступень. Надо ли говорить, что посещаемость в Quest to Learn почти 100%.

Сайт школы: www.q2l.org

Школа-путешествие

Арифметика американской школы THINK Global простая: 3х4=12. Каждый семестр за 3 года обучения вся школа переезжает в новую страну. Всего ученикам предстоит пожить в 12 странах. В школе участся только старшеклассники, с 10-го по 12-й класс. В среднем в THINK Global одновременно обучаются 45 учеников из 20 стран.

Это независимая некоммерческая школа, туда могут попасть ученики со всех уголков земного шара и любых слоев общества, но существует строгий отбор-конкурс. Большая часть предметов ведется на английском языке, но есть занятия на китайском и испанском. Кроме того, смысл переездов из страны в страну в том, что дети должны приобрести базовые знания языков и традиций тех стран, где побывают. Школьная программа вполне традиционная, но дополняется исследованиями, персональными проектами и волонтерством в каждом новом городе.

Сайт школы: thinkglobalschool.org

Подземная школа

Terraset Elementary School PTA (США)

Адрес: 11411 Ridge Heights Road, Рестон, Вирджиния

Ученики американской школы Террасет — почти дети подземелья. Школа была построена в середине 1970-х годов, когда США потряс энергетический кризис. В стране был введен режим экономии энергии, которая использовалась в том числе и для отапливания школ. В городе Рестон построили школу Террасет: разровняли холм, возвели на этом месте здание, а потом засыпали его землей. Естественное земляное покрытие давало тепло и сберегало энергию.

Перед проектировщиками стояла еще одна непростая задача: помещение нужно было не только подогревать, но и охлаждать. А это требовало новых энергетических затрат. Проблему решили солнечные коллекторы. Сегодня Террасет — это не только самая энергосберегающая школа в стране, но и одна из главных туристических достопримечательностей Рестона.

В отличие от истории создания Террасет процесс обучения в школе вряд ли можно назвать оригинальным. Это младшая школа с традиционным для США набором предметов. Правда, время от времени школа проводит мероприятия для детей и родителей вроде семейного забега по улицам города или вечернего бинго.

Сайт школы: terrasetes.fcps.edu

Школа без дисциплины

ALPHA Alternative School (Канада)

Адрес: 20 Brant Street, Торонто, Онтарио

В школе ALPHA, открывшей свои двери в 1972 году, царит вечный праздник непослушания. Здесь нет ни оценок, ни строгого расписания, ни домашних заданий. Никто не накажет за написанное мелом на доске ругательство и не будет стоять над душой. Ученики сами решают, как провести учебный день и какие занятия посетить. Классы формируются не по возрасту, а по интересам: наряду с математикой и правописанием предусмотрены занятия по лепке, кулинарии и даже элементарной философии. Задача учителей — просто не мешать.

Если в школе возникает какая-то конфликтная ситуация, то созывается специальный комитет, состоящий из учеников и учителей. Сторонам позволяют высказаться и обосновать свою точку зрения, после чего комиссия предлагает варианты решения проблемы. Главное — найти решение, которое понравится всем.

Еще одна традиция ALPHA — проводить собрания, во время которых дети наравне со взрослыми имеют право высказаться о необходимости внесения изменений в сетку предметов и систему управления школой.

Подробнее: http://www.alphaschool.ca/

Кочевая сезонная школа (Россия)

В прошлом дети кочевников-оленеводов либо вовсе не получали систематического образования, либо были вынуждены оставаться в школах-интернатах и месяцами не видеть родных. Сегодня эта проблема решается с помощью кочевых школ, которых в России с каждым годом становится все больше и больше. В Якутии подобных школ уже больше десятка.

Одна из таких кочевых школ — Харампуровская школа. На каждой новой стоянке кочевников помимо привычных сооружений теперь появляется еще и школьная палатка.

Учеников можно пересчитать по пальцам. Однако, несмотря на малочисленность, впоследствии они мало в чем будут уступать своим сверстникам, которым повезло учиться в более стабильных условиях. Дети занимаются по специально составленному расписанию. Домашние задания и контрольные получают по интернету — все школы для детей оленеводов в рамках национального проекта имеют доступ к спутниковому интернету. После выполнения — отсылают их обратно, на проверку.

О школе: sckool-kharam.ucoz.ru

Школа поиска общего языка

Busan International Foreign School (Южная Корея)

Адрес: 798 Nae-ri, Gijang-eup, Gijang-gun, Пусан

Ученики школы для иностранцев в южнокорейском Пусане трудятся не покладая рук круглый год. Здесь учатся дети эмигрантов или тех, кто приехал в Корею работать на продолжительный срок, а также мальчики и девочки, которые были переведены по обмену в одну из корейских школ и нуждаются в адаптации. Интенсивный режим необходим для того, чтобы быстрее приспособиться к новым жизненным условиям и впоследствии успешно поступить в один из корейских вузов.

Юным эмигрантам непросто подружиться с новыми одноклассниками в обычной школе. Незнание местных традиций часто становится поводом для насмешек, которые способны нанести ребенку психологическую травму. Многие учителя пусанской школы для иностранцев по образованию — психологи. Они учат своих воспитанников находить общий язык друг с другом, несмотря на то, что многие из них никогда не слышали о существовании страны, из которой приехал их новый одноклассник.

Большинство детей изучают сразу три языка: корейский, английский, испанский. В программе также предусмотрены тематические занятия, которые не позволяют забыть культуру родной страны.

Подробнее: busanforeignschool.org/

Школа приятного взаимодействия с миром

Mountain Mahogany Community School (США)

Адрес: 5014 4th Street NW, Альбукерке, Нью-Мексико

Чтобы попасть в школу Mountain Mahogany, нужно выиграть в лотерею. С официального сайта школы надо скачать специальную форму, заполнить ее, отправить по факсу или почте и ждать, когда пройдет розыгрыш и будет объявлен список счастливчиков.

Подход к процессу обучения в школе не менее оригинальный. Три принципа, на которой строится школьная политика, — удовольствие, безопасность и эмоциональное развитие. Программа основана на последних неврологических исследованиях, согласно которым залогом хорошей обучаемости являются позитивная атмосфера и активная вовлеченность.

В школе есть стандартные общеобразовательные предметы, но в первую очередь детей в ней учат взаимодействию с окружающим миром и бытовым навыкам: шитью, кулинарии, садоводству. Учителя в шутку называют учеников «маленькими садовниками». И неудивительно: на территории школы высажены сотни деревьев, о которых необходимо заботиться. Дети питаются органическими фруктами, которые сами вырастили.

Сайт школы: http://www.mountainmahogany.org/

Самая труднодоступная школа

В мире, без всякого сомнения, есть множество труднодоступных районов проживания. Но родители понимают ценность образования даже в самых отдаленных уголках планеты. Поэтому дети на пути к знаниям преодолевают невероятные опасности: подвесные мостики над быстрыми реками, канатные переправы или отвесные скалы. Так, одной из самых труднодоступных является школа в горном поселке Гулу (Китай).

Это школа-интернат, где дети живут, поэтому они дважды в неделю преодолевают пятичасовой переход по тропе шириной всего около метра, которая проходит по отвесным скалам, а иногда - по мосткам над обрывами.

Единственный учитель в школе - ее основатель Шен Цицзюнь. Раньше в школе не было электричества, водопровода и даже туалета. Но после того, как один из учеников получил травму, пытаясь добраться до туалета на другой стороне горы, жители собрали средства и благоустроили школу. Теперь здесь есть даже баскетбольная площадка, только играть на вершине горы приходится осторожно.

Школа для беженцев и нелегалов

Бялик-Рогозин (Израиль)

Адрес: HaAliya, Тель-Авив

В феврале 2011 года «Оскар» за лучший короткометражный документальный фильм достался картине «Здесь нет чужих» Карена Гудмана и Кирка Саймона. Сорокаминутный фильм рассказывает об израильской школе Бялик-Рогозин, где учатся дети беженцев и нелегальных эмигрантов. Они приезжают со всех концов земли, происходят из разных семей и поклоняются разным богам, но на короткую жизнь каждого из них выпало немало испытаний. Многие потеряли родных и истощены как физически, так и эмоционально. Некоторые дети раньше никогда не ходили в школу.

Бялик-Рогозин дает детям не только необходимые элементарные знания. Учеников там кормят, поят и одевают. А самое главное, что получают ученики от своих наставников, — искреннее участие и забота. Здесь детей не считают чужими или ненужными, поскольку все они стали израильтянами.

В инстаграм: bialik-rogozin-campus

Плавучая школа

Школа Компонг Луонг (Камбоджа)

Адрес: озеро Тонлесап, деревня Компонг Луонг

Камбоджийское озеро Тонлесап, неподалеку от которого находится знаменитый храмовый комплекс Ангкор Ват, считается самым крупным пресным водоемом Индокитайского полуострова. Его даже называют «внутренним морем». На поверхности озера находится знаменитая достопримечательность Камбоджи — плавучая деревня Компонг Луонг: жилые дома, кафе, магазинчики и школа.

Для учеников плавучая школа стала вторым домом в прямом смысле этого слова — учатся в ней в основном сироты. Здесь же они и живут. Родители многих из них погибли во время рыбной ловли: в сезон дождей уровень воды в озере существенно поднимается и ходить по нему на лодках становится довольно опасно.

Обеспечивать детей помогают туристы: каждая новая группа скупает все товары с прилавков местных лавок и буквально заваливает школьников игрушками, канцтоварами и сладостями.

Школа по принципу open space

Ørestad Gymnasium (Дания)

Адрес: Ørestads Boulevard 75 2300, Копенгаген

Здание гимназии Орестад в Копенгагене, спроектированное компанией 3XN, настоящее произведение современного искусства как изнутри, так и снаружи. В 2007 году гимназия была названа лучшим зданием Скандинавии. Это первое учебное заведение, открытое в Дании в рамках национальной образовательной реформы.

Ученики Орестада — старшеклассники, которые собираются получать высшее образование в области СМИ. Слово «коммуникация» звучит здесь на каждом шагу. Аудитории школы отделены друг от друга весьма условно — все классы практически занимаются в одном огромном помещении. Во всем здании работает беспроводной интернет, поэтому старшеклассники постоянно взаимодействуют не только в реальном, но и в виртуальном пространстве.

Роскошную винтовую лестницу, которая соединяет четыре уровня гимназии, ученики называют сердцем здания. Во время перемен они валяются на ярких подушках и разглядывают украшенный круглыми лампами потолок, напоминающий звездное небо.

Подробнее: http://www.oerestadgym.dk/

Школа приключений

Watershed School (США)

Адрес: 1661 Alpine Avenue, Боулдер, Колорадо

Упадок фермерской культуры в США беспокоит не только самих фермеров и правительство, но и школьных работников. Иначе чем объяснить тот факт, что в школе Watershed ввели программу Farm to Table, в рамках которой ученики отправляются на одну из шести местных ферм и учатся тому, как работает ферма.

В целом обучение в Watershed напоминает грандиозное приключение длиной в несколько лет. Конечно, дети занимаются и обычными предметами вроде математики и английского, однако эти занятия можно стерпеть ради обучающих экспедиций, которые здесь считают самым продуктивным методом образования. Так, архитектуру дети изучают не в душных классных комнатах, а на улицах города. Вместо уроков географии и биологии — сплавляются на байдарках по близлежащим рекам и бродят по лесу.

Учителя Watershed помогают школьникам писать песни, создавать рок-группы, собирать роботов и придумывать сценарии для видеоигр. Помимо традиционных видов спорта вроде футбола ученики занимаются йогой, катаются на горных велосипедах и играют во фрисби.

Подробнее: http://www.watershedschool.org/

