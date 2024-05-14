Букет на 1 сентября. Современные идеи (фото)

Перед празднованием 1 сентября мамы задаются вопросами: где купить красивый букет первокласснику? Какие цветы подойдут? Может, лучше сделать такой букет самостоятельно? Мы собрали советы опытных мам о том, какими должны быть современные букеты к 1 сентября.

Общий совет от бывалых мам: цветы покупать лучше вечером. Утром может быть форс-мажор или цветов по пути в киосках уже не окажется. Будете нервничать - праздник испорчен.

Букет-комплимент

Одной из последних тенденций является вручение на 1 сентября миниатюрных букетов или букетов-комплиментов. Такая тенденция имеет массу плюсов: ребёнку его легко нести, букет может быть очень бюджетным (зависит только от стоимости цветов), его удобно держать.

Модно и удобно - преподнести букет в стаканчике. В небольшом формате такой букет не займет много места, ему не нужна ваза и ухода за ним потом почти не требуется - в стаканчике есть губка, пропитанная водой, цветы в ней хорошо стоят.

Anchouss: "На 1 сентября в прошлом году заказала букет-комплимент небольшой за 600 руб. В составе были ирис, роза, хризантема, гипсофила, фисташка, сухоцвет. Там еще внизу специальная губка была с водой. В классе наш букет стоял очень долго".

Выбирайте компактный букет в осенних тонах - красно-жёлто-зелёный. Такие букеты смотрятся и ярко, и торжественно!

---ДоЗа СчАсТьЯ---: Вот с такими ходил сын в первый класс. Второй букет - во второй.

За миниатюрность букетов проголосовало большинство мам!

Ю-мама: Самое главное, чтобы букет на 1 сентября был не особо пышный, высокий и тяжелый. Детей из-за таких веников не видно, держать их не могут, туда-сюда ими елозят по лицам соседей.

Африканка Настя: "Моей микроскопической дочке заказала мини-букетик. В этом году - букет из леденцов".

Бюджетные варианты букетов к 1 сентября

Посмотрите в интернете примеры букетов из садовых цветов, купите их у бабушек, которые продают цветы, выращенные в своём саду и соберите букет по свему вкусу!

колючая карамелька: "Я на 2-й класс делала сама букет небольшой. Покупала отдельно ирисы фиолетовые и хризантемы белые в ближайшем Магните на кассе. Главное - хорошую упаковочную бумагу заранее купить. У меня была типа состаренной бумаги с отрывками стихов Пушкина и его портретами."

Букет, сделанный своими руками, подарит ещё и частичку вашей души! Сделайте небольшой букет, в центре которого будет крупный цветок - подсолнух, гербера или георгин.

e_ka_terina: Посередине подсолнух (есть у нас парочка малюсеньких), вокруг бархатцы (тоже море нынче, красииииивые, пышные). Ну, может, елочку ещё, посмотрю. Маленький, пышный.

Ю-мама: Часто сама собираю букеты, с рябиной и хризантемами, кустовой розой.

капучино: с одной голубой гортензией - в бумаге. Мне очень понравилось, как смотрелось: и красивый, и не большой, и не пестрый - я люблю такое. В этом году или с гортензией опять пойдем или красивый георгин поищем.

Букет от всего класса

Если родители вашего класса - дружная семья, отличный вариант и прекрасная традиция - каждому ребёнку дарить учителю одну большую розу на 1 сентября - учитель собирает их в один букет и забирает всё домой. И бюджетно, и на линейке дети смотрятся стильно, и легко нести цветы и детям, и учителю - довольны все!

С наступающим праздником 1 сентября!