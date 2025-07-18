Все о переходных (пограничных) состояниях новорожденного ребенка

Роды — безусловно, стресс для новорожденного. Он вызван большими физическими перегрузками («болевая атака»), которые малыш испытывает в момент схваток. Ко всем изменениям малыш должен приспособиться, поэтому у него возникают пограничные (физиологические, транзиторные, переходные) состояния.

Кроме того, после рождения у малютки перестраивается работа всего организма.

Это связано с тем, что:

* Малыш попадает в абсолютно другую окружающую среду, в которой температура ниже, чем в утробе у матери.

* На него обрушиваются колоссальное количество раздражителей (звуковых, слуховых, чувствительных, тактильных и других).

* После рождения у ребенка уже иной способ дыхания (легочный) и новый способ получения питательных веществ.

В чем опасность пограничных состояний?

Транзиторные состояния возникают во время родов или после них, но для здорового новорожденного они не представляют никакой угрозы, самостоятельно исчезая к 28 дню его жизни.

Однако при определенных условиях они могут привести к развитию патологических процессов или заболеваний. Например, если ребенок родился недоношенным или с низкой массой тела, при наличии у него врожденных аномалий, несоблюдении условий вскармливания и ухода, а также других причин.

Поэтому вы должны знать о наиболее часто возникающих пограничных состояниях и их проявлениях, чтобы вы могли отличить физиологию от начинающихся заболеваний.

Физиологические состояния новорожденных

Пограничных состояний много, они протекают с различной степенью выраженности видимых проявлений. А некоторые из них диагностируются только при помощи лабораторных исследований.

Однако мы поговорим о наиболее часто встречающихся физиологических состояниях ребенка, возникающих после его рождения, расскажем об их причинах и проявлениях.

Потеря массы тела (встречается абсолютно у всех новорожденных)

Причины возникновения:

* Во время родов запускается механизм, который усиливает обмен веществ и расход энергии.

* В норме после стресса из организма выводится определенное количество жидкости с потом и дыханием.

Все это приводит к потерям, которые восполнить извне нечем, поскольку в организм поступает недостаточное количество молозива и молока.

Поэтому в первые несколько дней жизни малыш восполняет потери из своих «запасов», которые были приготовлены во время беременности в виде скоплений бурого жира.

В норме при соблюдении всех условий вскармливания и ухода ребенок теряет до 6% от массы тела при рождении.

При наличии неблагоприятных факторов (недоношенность, родовая травма и другие) ребенок может потерять более 6%. Это уже считается патологией, которая требует восполнения потерянной жидкости, а иногда даже медикаментозного лечения.

Восстановление потерянной массы тела происходит по-разному:

* Доношенный ребенок в норме на 7-10 сутки жизни полностью восстанавливает свой вес.

* Если малыш недоношен, он медленнее восстанавливает свою массу тела: как правило, к 14 дню жизни. Однако многое зависит от степени недоношенности, ухода и вскармливания, наличия заболеваний и других факторов.

Если ребенок не теряет в весе, это тревожный признак, поскольку свидетельствует о задержке жидкости в организме, что, чаще всего, связанно с патологией почек.

Транзиторное нарушение терморегуляции (теплообмена)

У новорожденного малыша система центра терморегуляции расположена в головном мозге, но она не достаточно совершенна. Кроме того, кожа малютки имеет некоторые особенности: она богата кровеносными сосудами, но бедна потовыми железами. Поэтому кроха очень чувствителен к изменениям окружающей среды и может как быстро переохладиться (гипотермия), так и перегреться (гипертермия).

Гипотермия

Риск её развития велик сразу после рождения, поскольку малыш попадает в условия, в которых температура ниже, чем в утробе матери.

Поэтому для предотвращения потерь тепла ребенка сразу после рождения выкладывают животиком на мамин живот и укрывают сухой подогретой пеленкой. А все медицинские манипуляции и осмотр врача проводят на подогреваемом пеленальном столике.

Кроме того, важно соблюсти еще одно условие: температура воздуха в родильном зале должна поддерживаться на уровне около 24-25 градусов.

Гипертермия

Как правило, развивается на третий-пятый день жизни. Температура тела младенца может подняться до 38,5-39 градусов (при норме 37 С).

Причины гипертермии — дефект ухода, нарушение температурного режима в палате новорожденного, нахождение кроватки малыша под прямыми лучами солнца или возле батареи, и другие факторы.

При гипертермии новорожденного физически охлаждают (оставляют в распашонке и памперсе) и выпаивают дополнительным питьем. Разумеется, систематически измеряется температура тела.

В последнее время эти два состояния развиваются редко, поскольку для новорожденного крохи создаются оптимальные условия. Однако если ребенок недоношен, то риск развития переохлаждения или перегревания возрастает в разы.

Физиологическая диспепсия и дисбактериоз (оба состояния развиваются у всех новорожденных)

Первый стул новорожденного — меконий. Он выделяется в первый или второй день жизни (реже — на третий) и представляет собой густую массу темно-зеленого цвета. Далее стул становится неоднородным (появляются комочки, слизь), более жидким, меняется его окраска (участки зеленоватого стула чередуются с желтым или белым).

В норме к концу первой или началу второй недели жизни стул становится кашицеобразным и приобретает желтый цвет.

Эти изменения вызваны двумя моментами:

* Началом другого типа питания, включением пищеварительных ферментов и желез в процесс пищеварения. Кроме того, кишечник раздражается доселе не попадавшими в него жирами, белками и углеводами.

* Заселением стерильного кишечника флорой, которая попадает в пищеварительную систему малыша от матери и ухаживающего за ним персонала. К сожалению, не всегда кишечник заселяется только «полезными бактериями». Поэтому начинается «борьба за территорию» между «плохими» и «хорошими» бактериями, что вызывает кишечную колику.

Транзиторный дисбактериоз и диспепсия — физиологические состояния. Однако при воздействии неблагоприятных факторов (несоблюдение гигиенических норм, искусственном вскармливании и других) они становятся основой для присоединения вторичной инфекции и развития заболеваний.

Половой (гормональный) криз

Возникает у 70-75% новорожденных (чаще у девочек). Включает в себя следующие состояния:

Физиологическая мастопатия

Встречается как у девочек (практически у всех), так и у мальчиков (примерно у 50%).

Начинается на третий-четвертый день жизни. Проявляется обычно симметричным увеличением молочных желез, которое достигает максимума на седьмой-восьмой день жизни. Затем молочные железы постепенно уменьшаются в размерах.

Примечательно, что кожа молочных желез не меняется, но иногда может наблюдаться небольшое её покраснение.

Кроме того, могут быть выделения из молочных желез. Вначале они сероватого, а потом молочно-белого цвета. Запомните, что выдавливать содержимое молочных желез нельзя, поскольку опасность инфицирования очень высока.

Состояние лечения не требует.

Дексвамативный вульвовагинит

Встречается у 60-70% девочек.

Проявляется обильными выделениями из половой щели серовато-белого цвета в течение первых трех дней жизни. Затем к концу второй или третьей недели жизни они самостоятельно исчезают. Выделения не вызывают беспокойства. Кроме того, отсутствует покраснение наружных половых губ и влагалища.

Метроррагия или кровотечение из влагалища

Встречается у 5-10% девочек.

Возникает на пятый-восьмой день жизни и длится от одного до трех дней. Максимальный общий объем кровопотери не более двух миллилитров (обычно около 1 мл).

Умеренный отек наружных половых органов

Встречается у 5-10% новорожденных.

У мальчиков — это скопление небольшого количества жидкости в мошонке. Проходит самостоятельно к концу второй недели жизни, но иногда несколько позднее: к месячному возрасту.

Милия

Встречается у 40% новорожденных.

Это закупоренные выводные протоки сальных желез, которые во время полового криза работают активно. Они представляют собой возвышающиеся над уровнем кожи узелки (1-2 мм) желтовато-белого цвета. Наиболее частая их локализация — крылья носа, переносица, область лба и подбородка.

Узелки изчезают самостоятельно на 7-14 день жизни.

Физиологические особенности почек

Включает в себя два состояния:

* Отсутствие или выделение небольшого количества мочи в первые часы жизни (ранняя олигурия). Развивается у всех новорожденных.

Однако с началом вторых суток жизни малыш выделяет мочу в достаточном объеме.

* Появление мутноватой мочи желто-кирпичного цвета (мочекислый инфаркт). Развивается у 30% доношенных и 15% недоношенных детей.

Проходит самостоятельно на седьмой-восьмой день жизни.

Физиологическая желтуха

Развивается у всех новорожденных за счет повышения уровня билирубина в крови. Однако проявляется желтушностью кожных покровов и видимых слизистых оболочек (склеры, полость рта) лишь у 60-70%.

У новорожденных желтуха может развиваться как проявление заболевания (несовместимость группы крови или резуса ребенка и матери), так и как пограничное состояние.

Причины физиологической желтухи:

* В норме эритроцит взрослого человека живет 80-120 дней. А эритроцит новорожденного — не более 5-7 дней, далее он разрушается и замещается «взрослым» эритроцитом. Это приводит к попаданию в кровь в большой концентрации билирубина из эритроцита.

* Огромное значение играет физиологическая незрелость печени. Поэтому её ферменты не успевают связывать поступающий билирубин.

Для здоровья крохи высокая концентрация билирубина в крови опасна, поскольку он очень токсичен для клеток головного мозга. Поэтому очень важно вовремя отличить физиологическую желтуху от патологической.

Признаки физиологической желтухи:

* возникает к концу вторых и началу третьих суток жизни;

* максимальная желтушность кожи и слизистых оболочек наблюдается на 4-5 день жизни;

* у доношенного новорожденного исчезает к 10-14 дню жизни, у недоношенного ребенка, как правило, — на третьей неделе жизни;

* общее состояние малыша не нарушено.

Транзиторная желтуха проходит самостоятельно и не требует лечения.

Любая другая желтуха, которая возникла ранее или держится дольше, свидетельствует о серьезном отклонении в здоровье малыша.

Самая лучшая профилактика физиологической желтухи — раннее прикладывание к груди.

Пограничные изменения кожных покровов

Развиваются у всех новорожденных в той или иной степени выраженности и включают в себя следующие состояния:

* Простая эритема (покраснение кожи). Она возникает в ответ на удаление первородной смазки. Максимально эритема себя проявляет на вторые сутки, но самостоятельно исчезает к седьмому дню жизни.

* Шелушение кожных покровов. Развивается на третий-пятый день жизни, наиболее часто у переношенных детей. Угасает самостоятельно через 7-10 дней.

* Токсическая эритема. Встречается у 1/3 новорожденных.

Это красные пятна иногда с серовато-желтыми уплотнениями или пузырьками в центре. Наиболее часто они располагаются группами на разгибательных поверхностях рук и ног, вокруг суставов, реже — на груди, ягодицах и коже лица. Токсическая эритема имеет отличительные особенности: она никогда не располагается на стопах, ладонях и не затрагивает слизистые оболочки.

Первые высыпания появляются на 2-5 день жизни, а через 2-3 дня могут появиться новые элементы сыпи. Однако спустя еще 2-3 дня сыпь бесследно исчезает.

Транзиторный иммунодефицит

К моменту рождения иммунная система у ребенка достаточно развита. Однако защитные механизмы кожи и слизистых оболочек еще не сформированы. Поэтому при заселении слизистой полости рта, носоглотки, ротоглотки и кожи «новой» флорой может произойти инфицирование.

Особенно уязвима пупочная ранка, поскольку это «входные ворота» для любой инфекции, поэтому соблюдайте правила ухода за крохой.

Вот, пожалуй, и все, что можно было рассказать о наиболее часто развивающихся пограничных состояниях у новорожденного ребенка.

Как видите, в большинстве случаев, грань между физиологическим состоянием и заболеванием тонка. Поэтому если у вас возникнет малейшее подозрение, что малыш заболел, обязательно сообщите об этом врачу.

Поскольку у новорожденного ребенка есть одна особенность: быстрое развитие всех симптомов заболевания (в течение нескольких часов).

И всегда помните: здоровье вашего малыша — в ваших руках!

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения