Новорожденный ребенок. Первые секунды, минуты и часы после родов

Вот вы и вместе — мама и ее дитя... Позади девять месяцев беременности, полных надежд и счастливого ожидания. Позади напряжение и великий труд родов. Надо сказать, что в организме женщины в это время происходят значительные изменения; это касается и нервной системы. Молодая мама склонна тревожиться за состояние своего только что появившегося на свет малыша, порой даже излишне. Мы попытаемся избавить ее от этих лишних переживаний и рассказать о том, что происходит с новорожденным в первые часы жизни и как реагирует нормальный, здоровый малыш на новые для него условия.

До первого крика...

На протяжении первых секунд после рождения ребенок практически полностью обездвижен, не воспринимает звук и свет, не реагирует на болевые раздражители, его мышцы лишены тонуса, не вызываются ни­какие рефлексы. Это состояние называется «родовой катарсис», что в переводе с гре­ческого означает «очищение».

Происходит это из-за колоссального количества самых разнообразных ощущений и раздражителей, обрушивающихся на ребенка в последние мгновения родов. Срабатывает защитный механизм, предотвращающий информаци­онный шок. Плод, на протяжении девяти ме­сяцев находившийся в утробе матери, в од­ночасье оказывается в совершенно иных ус­ловиях. Вместо постоянной температуры 37°С — температура помещения, кажущая­ся ребенку очень низкой, и надо к ней приспособиться. Вместо постоянно окружавшей его водной среды — воздух, которым надо научиться дышать. Вместо невесомости — сила земного тяготения, к которой надо при­выкать. Было темно — а теперь вокруг яр­кий свет! Было тихо — а сейчас шквал са­мых разнообразных звуков! В те секунды, которые проходят между рождением и пер­вым криком, малыш находится в особом сос­тоянии.

Чтобы защитить крохотное только что родившееся существо от шока, эволюция создала это защитное состояние — состоя­ние отсутствия реакции на внешние раздра­жители. Длится родовой катарсис очень не­долго и заканчивается в момент пересечения пуповины. В тот момент, когда рука акушера перерезает этот канал, связывавший мать и дитя, начинается его жизнь, как самостоя­тельного организма. Как только прерывает­ся кровоток по сосудам пуповины, ребенок совершает свой первый вдох. Этому способ­ствует тот факт, что на протяжении послед­них минут родов в крови плода возрастает доля углекислого газа, а концентрация кис­лорода значительно снижается, что оказы­вает раздражающее действие на дыхатель­ный центр, расположенный в головном моз­ге ребенка. Из этого центра поступает мощный импульс, сигнализирующий о нарастаю­щей гипоксии (недостатке кислорода), и ре­бенок громко кричит, совершая первый в своей жизни вдох. Легкие его, на протяже­нии всего периода внутриутробного разви­тия заполненные жидкостью, расправляют ся, наполняются воздухом и начинают осу­ществлять одну из основных жизнеобеспе­чивающих функций — дыхание.

В этот же момент начинает свое функци­онирование малый круг кровообращения, не работавший, в силу своей ненужности, все девять месяцев. Его предназначение — пе­ренос обогащенной кислородом крови от легких к сердцу и насыщенной углекислым газом — от сердца к легким. Поскольку во время внутриутробной жизни легкие плода бездействуют, то и малый круг кровообра­щения не функционирует. Вместо него суще­ствуют каналы (шунты), характерные иск­лючительно для плодового кровообращения — овальное окно между правым и левым предсердием, артериальный проток между аортой и легочной артерией. Эти шунты прекращают свое функционирование посте­пенно на протяжении нескольких часов, а иногда и дней. Но их существование уже не играет никакой роли в кровообращении. Их наличие — одно из проявлений переходного состояния от внутриутробной жизни к внеутробному существованию. Именно их нали­чием можно объяснить синюшную окраску конечностей новорожденного в первые часы после рождения.

В первые тридцать минут жизни ребенок пребывает в состоянии максимального нап­ряжения приспособительных реакций. Про­исходит кардинальная перестройка систем дыхания и кровообращения, о которой гово­рилось выше. На протяжении этого периода ребенок находится в состоянии возбужде­ния, он практически постоянно громко кри­чит (это необходимо для полного расправле­ния легочной ткани), он активен, зрачки его расширены, мышечный тонус, практически отсутствовавший в первые секунды жизни, значительно повышается.

Снова с мамой

Будучи на протяжении 40 недель внутри­утробной жизни тесно связанным с мамой, малыш привык постоянно ощущать ритм ее сердца. Теперь же, когда пуповина рассече­на, он внезапно оказывается отлучен от это­го ритма, от привычного тепла. Но сопри­косновение с материнской кожей возвраща­ет ребенку чувство защищенности; это каса­ется и голоса, который кроха слышал на протяжении последних четырех — пяти не­дель внутриутробного развития. Есть пред­положение, что ребенок способен узнать мать и по ритму ее сердца, который он чувствует, находясь в непосредственной бли­зости от нее. Больше того, при учащении пульса матери ребенок начинает беспоко­иться и, казалось бы, беспричинно плакать. И наоборот, когда пульс у матери ровный, спокойный, младенец доволен и испытывает сонливость. Поэтому ваше спокойствие пос­ле родов является основой спокойствия ма­лыша.

Выкладывание ребенка на живот матери является логическим завершением родов. Оно сигнализирует матери и малышу о том, что стрессовая ситуация завершилась благо­получно, что оба они потрудились не зря и вышли победителями. Контакт «кожа к ко­же» необходим, потому что тактильный ана­лизатор является ведущим у новорожденных и получает наибольшее развитие еще в утро­бе у матери. Известно, что млекопитающие не только и не столько умывают своих дете­нышей, когда их лижут, — сколько создают мощный поток импульсов, поступающий в мозг и заставляющий работать все системы организма.

Особое значение имеет прикладывание малыша к груди сразу после рождения. Оно способствует скорейшему завершению ро­дов — отделению последа в результате реф­лекторного сокращения матки. Раннее прикладывание (в первые полчаса после ро­дов) также способствует увеличению коли­чества молока и продолжительности перио­да лактации. Даже если ребенок не будет со­сать, но только полижет сосок, то хотя бы несколько капель молозива попадут к нему в рот. Таким образом, раннее прикладывание к груди является «пассивной иммунизаци­ей» ребенка, то есть своеобразной привив­кой от многих болезней, так как вместе с мо­лозивом в организм малыша попадают за­щитные антитела. Раннее прикладывание также снижает вероятность токсического действия биллирубина, вызывающего жел­туху у новорожденных; оно способствует формированию здоровой микрофлоры у ре­бенка. Кишечник, кожа и слизистые ново­рожденного стерильны. Во время первых контактов с окружающим миром их заселяют микроорганизмы. Микроорганизмы с ко­жи матери лучше других приживаются у ре­бенка.

Лишенный этой поддержки, ребенок становится беззащитным перед натиском внешнего мира. Но, к счастью, почти всегда рождение малыша — долгожданный и счастливый миг, мать рядом с ним, он знает, что уже любим и запоминает это ощущение, являющееся непременным условием гармо­ничного развития его психики.

Начало «самостоятельной» жизни

В последующие шесть часов жизни ре­бенка наступает период относительной ста­билизации всех основных систем организма. Те успехи в первичной адаптации, которые достигнуты в первые минуты его жизни, зак­репляются, и малыш отдыхает. Если он бла­гополучно справился с первыми задачами, поставленными перед ним жизнью, он засы­пает. Частота сердечных сокращений урежается, дыхание становится менее глубоким, мышечный тонус снижается. В эти часы происходит снижение температуры тела по двум основным причинам. Во-первых, тело новорожденного, помещенное в гораздо бо­лее прохладную среду, быстро охлаждается за счет теплообмена и испарения влаги. А во-вторых, в этот период снижается уровень обмена веществ и, соответственно, выра­ботка тепла. К тому же у всех новорожден­ных наблюдается относительная функциональная незрелость системы терморегуляции, им сложно поддерживать температуру тела постоянной. Ребенок нуждается в дополнительном обогреве, иначе он может получить так на­зываемую холодовую травму или же, наоборот, перегреться, если малыша чрезмерно укутать, что для него также нежелательно. Особенно это актуально для де­тей, рожденных до срока, у кото­рых это пограничное состояние, как, впрочем, и все остальные, проявляется более остро, зачас­тую переходя из физиологичес­кого состояния в начальную ста­дию заболевания.

Еще один очень важный мо­мент адаптации — иммунологи­ческий. Находясь в утробе мате­ри, плод пребывает в стериль­ных условиях. Плацента матери проницаема для некоторых им­муноглобулинов — защитных антител, и плод получает от нее антитела к тем микробам, с ко­торыми знакома ее иммунная система. Этот иммунитет назы­вается трансплацентарным. Собственный же иммунитет но­ворожденного весьма несовер­шенен, хотя и достаточно зрел. В частности, отмечается очень низкое содержание иммуногло­булинов класса А, которые отве­чают за защиту организма от проникновения возбудителей через слизистые оболочки рта, носа, желудка, а также недоста­точное содержание интерферонов — веществ, предохраняю­щих от вирусных инфекций. В любом случае ребенок рождает­ся, находясь в состоянии имму­нодефицита. Это состояние усу­губляется при такой патологии беременности, как задержка внутриутробного развития пло­да, внутриутробная гипоксия, асфиксия в родах, внутриутроб­ное инфицирование.

Попадая в новую среду обитания, новорож­денный оказывается окружен­ным бесчисленным количеством микроорганизмов, которые бук­вально атакуют его иммунную систему. Его кожа, слизистые оболочки сразу же начинают за­селяться бактериями, которые будут сопутствовать ему на про­тяжении очень длительного пе­риода времени. Поэтому для не­го очень важно, чтобы эти мик­роорганизмы перешли к нему от его матери. Поэтому так жела­телен непосредственный кон­такт кожи ребенка с кожей ма­тери в первые минуты после рождения.

Столкнувшись с нашим от­нюдь не стерильным миром, ре­бенок начинает вырабатывать собственные антитела. Иначе каждая бактерия, проникнувшая в его организм, грозила бы стать причиной инфекционного забо­левания. Иммунитет будет трени­роваться, укрепляться букваль­но с каждым днем. Начнется ак­тивная выработка антител. Но происходит это не сразу, а толь­ко к середине первого месяца жизни ребенка. Помня об этом, берегите себя и его.

Учитывая все сказанное, хо­чется еще раз подчеркнуть зна­чение совместного пребывания мамы и малыша после родов. Нахождение матери и младенца в одной палате после родов по­могает легче пережить этот трудный период и женщине, и ребенку, результативно нала­дить грудное вскармливание, ведь при совместном пребыва­нии мама обычно кормит ребен­ка по требованию, а не по часам.

Журнал "9 месяцев"