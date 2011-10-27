Новорожденный ребенок. Первые секунды, минуты и часы после родов
Вот вы и вместе — мама и ее дитя... Позади девять месяцев беременности, полных надежд и счастливого ожидания. Позади напряжение и великий труд родов. Надо сказать, что в организме женщины в это время происходят значительные изменения; это касается и нервной системы. Молодая мама склонна тревожиться за состояние своего только что появившегося на свет малыша, порой даже излишне. Мы попытаемся избавить ее от этих лишних переживаний и рассказать о том, что происходит с новорожденным в первые часы жизни и как реагирует нормальный, здоровый малыш на новые для него условия.
До первого крика...
На протяжении первых секунд после рождения ребенок практически полностью обездвижен, не воспринимает звук и свет, не реагирует на болевые раздражители, его мышцы лишены тонуса, не вызываются никакие рефлексы. Это состояние называется «родовой катарсис», что в переводе с греческого означает «очищение».
Происходит это из-за колоссального количества самых разнообразных ощущений и раздражителей, обрушивающихся на ребенка в последние мгновения родов. Срабатывает защитный механизм, предотвращающий информационный шок. Плод, на протяжении девяти месяцев находившийся в утробе матери, в одночасье оказывается в совершенно иных условиях. Вместо постоянной температуры 37°С — температура помещения, кажущаяся ребенку очень низкой, и надо к ней приспособиться. Вместо постоянно окружавшей его водной среды — воздух, которым надо научиться дышать. Вместо невесомости — сила земного тяготения, к которой надо привыкать. Было темно — а теперь вокруг яркий свет! Было тихо — а сейчас шквал самых разнообразных звуков! В те секунды, которые проходят между рождением и первым криком, малыш находится в особом состоянии.
Чтобы защитить крохотное только что родившееся существо от шока, эволюция создала это защитное состояние — состояние отсутствия реакции на внешние раздражители. Длится родовой катарсис очень недолго и заканчивается в момент пересечения пуповины. В тот момент, когда рука акушера перерезает этот канал, связывавший мать и дитя, начинается его жизнь, как самостоятельного организма. Как только прерывается кровоток по сосудам пуповины, ребенок совершает свой первый вдох. Этому способствует тот факт, что на протяжении последних минут родов в крови плода возрастает доля углекислого газа, а концентрация кислорода значительно снижается, что оказывает раздражающее действие на дыхательный центр, расположенный в головном мозге ребенка. Из этого центра поступает мощный импульс, сигнализирующий о нарастающей гипоксии (недостатке кислорода), и ребенок громко кричит, совершая первый в своей жизни вдох. Легкие его, на протяжении всего периода внутриутробного развития заполненные жидкостью, расправляют ся, наполняются воздухом и начинают осуществлять одну из основных жизнеобеспечивающих функций — дыхание.
В этот же момент начинает свое функционирование малый круг кровообращения, не работавший, в силу своей ненужности, все девять месяцев. Его предназначение — перенос обогащенной кислородом крови от легких к сердцу и насыщенной углекислым газом — от сердца к легким. Поскольку во время внутриутробной жизни легкие плода бездействуют, то и малый круг кровообращения не функционирует. Вместо него существуют каналы (шунты), характерные исключительно для плодового кровообращения — овальное окно между правым и левым предсердием, артериальный проток между аортой и легочной артерией. Эти шунты прекращают свое функционирование постепенно на протяжении нескольких часов, а иногда и дней. Но их существование уже не играет никакой роли в кровообращении. Их наличие — одно из проявлений переходного состояния от внутриутробной жизни к внеутробному существованию. Именно их наличием можно объяснить синюшную окраску конечностей новорожденного в первые часы после рождения.
В первые тридцать минут жизни ребенок пребывает в состоянии максимального напряжения приспособительных реакций. Происходит кардинальная перестройка систем дыхания и кровообращения, о которой говорилось выше. На протяжении этого периода ребенок находится в состоянии возбуждения, он практически постоянно громко кричит (это необходимо для полного расправления легочной ткани), он активен, зрачки его расширены, мышечный тонус, практически отсутствовавший в первые секунды жизни, значительно повышается.
Снова с мамой
Будучи на протяжении 40 недель внутриутробной жизни тесно связанным с мамой, малыш привык постоянно ощущать ритм ее сердца. Теперь же, когда пуповина рассечена, он внезапно оказывается отлучен от этого ритма, от привычного тепла. Но соприкосновение с материнской кожей возвращает ребенку чувство защищенности; это касается и голоса, который кроха слышал на протяжении последних четырех — пяти недель внутриутробного развития. Есть предположение, что ребенок способен узнать мать и по ритму ее сердца, который он чувствует, находясь в непосредственной близости от нее. Больше того, при учащении пульса матери ребенок начинает беспокоиться и, казалось бы, беспричинно плакать. И наоборот, когда пульс у матери ровный, спокойный, младенец доволен и испытывает сонливость. Поэтому ваше спокойствие после родов является основой спокойствия малыша.
Выкладывание ребенка на живот матери является логическим завершением родов. Оно сигнализирует матери и малышу о том, что стрессовая ситуация завершилась благополучно, что оба они потрудились не зря и вышли победителями. Контакт «кожа к коже» необходим, потому что тактильный анализатор является ведущим у новорожденных и получает наибольшее развитие еще в утробе у матери. Известно, что млекопитающие не только и не столько умывают своих детенышей, когда их лижут, — сколько создают мощный поток импульсов, поступающий в мозг и заставляющий работать все системы организма.
Особое значение имеет прикладывание малыша к груди сразу после рождения. Оно способствует скорейшему завершению родов — отделению последа в результате рефлекторного сокращения матки. Раннее прикладывание (в первые полчаса после родов) также способствует увеличению количества молока и продолжительности периода лактации. Даже если ребенок не будет сосать, но только полижет сосок, то хотя бы несколько капель молозива попадут к нему в рот. Таким образом, раннее прикладывание к груди является «пассивной иммунизацией» ребенка, то есть своеобразной прививкой от многих болезней, так как вместе с молозивом в организм малыша попадают защитные антитела. Раннее прикладывание также снижает вероятность токсического действия биллирубина, вызывающего желтуху у новорожденных; оно способствует формированию здоровой микрофлоры у ребенка. Кишечник, кожа и слизистые новорожденного стерильны. Во время первых контактов с окружающим миром их заселяют микроорганизмы. Микроорганизмы с кожи матери лучше других приживаются у ребенка.
Лишенный этой поддержки, ребенок становится беззащитным перед натиском внешнего мира. Но, к счастью, почти всегда рождение малыша — долгожданный и счастливый миг, мать рядом с ним, он знает, что уже любим и запоминает это ощущение, являющееся непременным условием гармоничного развития его психики.
Начало «самостоятельной» жизни
В последующие шесть часов жизни ребенка наступает период относительной стабилизации всех основных систем организма. Те успехи в первичной адаптации, которые достигнуты в первые минуты его жизни, закрепляются, и малыш отдыхает. Если он благополучно справился с первыми задачами, поставленными перед ним жизнью, он засыпает. Частота сердечных сокращений урежается, дыхание становится менее глубоким, мышечный тонус снижается. В эти часы происходит снижение температуры тела по двум основным причинам. Во-первых, тело новорожденного, помещенное в гораздо более прохладную среду, быстро охлаждается за счет теплообмена и испарения влаги. А во-вторых, в этот период снижается уровень обмена веществ и, соответственно, выработка тепла. К тому же у всех новорожденных наблюдается относительная функциональная незрелость системы терморегуляции, им сложно поддерживать температуру тела постоянной. Ребенок нуждается в дополнительном обогреве, иначе он может получить так называемую холодовую травму или же, наоборот, перегреться, если малыша чрезмерно укутать, что для него также нежелательно. Особенно это актуально для детей, рожденных до срока, у которых это пограничное состояние, как, впрочем, и все остальные, проявляется более остро, зачастую переходя из физиологического состояния в начальную стадию заболевания.
Еще один очень важный момент адаптации — иммунологический. Находясь в утробе матери, плод пребывает в стерильных условиях. Плацента матери проницаема для некоторых иммуноглобулинов — защитных антител, и плод получает от нее антитела к тем микробам, с которыми знакома ее иммунная система. Этот иммунитет называется трансплацентарным. Собственный же иммунитет новорожденного весьма несовершенен, хотя и достаточно зрел. В частности, отмечается очень низкое содержание иммуноглобулинов класса А, которые отвечают за защиту организма от проникновения возбудителей через слизистые оболочки рта, носа, желудка, а также недостаточное содержание интерферонов — веществ, предохраняющих от вирусных инфекций. В любом случае ребенок рождается, находясь в состоянии иммунодефицита. Это состояние усугубляется при такой патологии беременности, как задержка внутриутробного развития плода, внутриутробная гипоксия, асфиксия в родах, внутриутробное инфицирование.
Попадая в новую среду обитания, новорожденный оказывается окруженным бесчисленным количеством микроорганизмов, которые буквально атакуют его иммунную систему. Его кожа, слизистые оболочки сразу же начинают заселяться бактериями, которые будут сопутствовать ему на протяжении очень длительного периода времени. Поэтому для него очень важно, чтобы эти микроорганизмы перешли к нему от его матери. Поэтому так желателен непосредственный контакт кожи ребенка с кожей матери в первые минуты после рождения.
Столкнувшись с нашим отнюдь не стерильным миром, ребенок начинает вырабатывать собственные антитела. Иначе каждая бактерия, проникнувшая в его организм, грозила бы стать причиной инфекционного заболевания. Иммунитет будет тренироваться, укрепляться буквально с каждым днем. Начнется активная выработка антител. Но происходит это не сразу, а только к середине первого месяца жизни ребенка. Помня об этом, берегите себя и его.
Учитывая все сказанное, хочется еще раз подчеркнуть значение совместного пребывания мамы и малыша после родов. Нахождение матери и младенца в одной палате после родов помогает легче пережить этот трудный период и женщине, и ребенку, результативно наладить грудное вскармливание, ведь при совместном пребывании мама обычно кормит ребенка по требованию, а не по часам.
Автор: Екатерина Комар. Врач-неонатолог