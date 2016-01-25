Хочу поделиться своим опытом грудного вскармливания двойни - расскажу о своих лайфхаках, как наладить кормление и дам советы мамам, которые оказались в такой же ситауции, какя я!

Данная статья основана исключительно на личном опыте, я не претендую на абсолютную правоту и уж тем более медицинскую грамотность.

Итак, опустим радости и сложности двойной беременности, ее счастливого разрешения, и перейдем сразу к вопросу, который волнует многих будущих мам двойни. Выкормить двойняшек грудью, это вообще реально?

Я, как человек, не имевший опыта материнства и кормления, с не очень обнадеживающими внешними данными: на вид совершенно не молочной породы (75 АА - вы, конечно, понимаете, о чем я), с удручающей молочной наследственностью (сама я выросла на кефире), могу сказать однозначно: возможно! Но определенные условия и усилия потребуются.

Будучи уже глубоко беременной, я как-то прочитала главу из книги Е. Комаровского о грудном вскармливании и загорелась идеей кормить своих детей грудью до года (для замахнувшихся помидором приверженцев длительного кормления отмечу, забегая вперед, что ГВ двойни после года в большинстве случаев из удовольствия превращается в тяжелое испытание).

А тем временем моя мама, будущая бабушка двойни, уже закупала бутылочки, соски и выбирала лучшие смеси. И на такое неожиданное заявление ответила не задумываясь: «Дорогая, о чем это ты? Надо реально смотреть на вещи».

И вот сейчас я собираюсь, как есть, описать вам все реалии своей борьбы за ГВ. Начну с начала.

Роддом

В 10-м роддоме, где персонал очень радеет за грудное вскармливание, я провела 4 дня. Молоко, как мне и обещали врачи, пришло на третий день. При этом смеси врачи стараются не давать, поскольку процесс-то совершенно естественный: ребенок голоден, он постоянно висит на груди и примерно на 3-й день приходит молоко. А естественная потеря веса за эти три дня, как правило, абсолютно не критична.

Только вот с двойней есть один маленький нюанс: сначала на груди весит первый ребенок, затем второй, затем снова первый, временами оба сразу. Я с завистью наблюдала, как моя соседка по палате сладко спит с малышом у груди. А мне вот поспать совсем не удавалось, и уже на вторую ночь я боялась уснуть, стоя у пеленального столика.

Кроме ночей в роддоме запомнилась еще вечерняя лабораторная работа: никак иначе я этот процесс описать не могу. Когда в течение часа нужно самой сбегать взвеситься, измерить температуру, давление, все это записать, потом взвесить детей на детских весах без одежки и заново запеленать, снова сбегать записать на посту, в голове возникла ассоциация со школой: как будто я делаю лабораторную работу по физике и ничего не успеваю…

Тут на помощь пришла мама. Во время посещения она отправилась искать педиатра и убедила назначить нам смесь. Смесь стали приносить в шприцах, правда пользоваться ей мне оказалось достаточно пару раз в день в крайних случаях: когда нужно поспать самой или сходить по врачам. На дальнейшем успехе ГВ это никак не сказалось, а вот жизнь в роддоме мне облегчило существенно.

Лайфхак 1: попросите в роддоме назначить вам смесь, даже если планируете кормить грудью. Поспите немного.

Лайфхак 2: возьмите в роддом подушку для кормления двойни. Это очень удобно, когда оба ребенка кричат одновременно. Конечно, в домашних условиях можно обойтись и обычными подушками и как-нибудь комфортно примоститься в кресле, но вот в роддоме без специальной подушки не удобно. Прослужит она вам недолго, у меня уже на втором месяце дети перестали на нее умещаться, зато ее легко можно потом продать: вещь редкая, ценная, отрывают с руками.

Организация процесса

Как только я вернулась из роддома, сразу попыталась как-то систематизировать кормление. Нет, не кормить по графику, вы прочтете в любой современной литературе, что это крайне губительно для становления лактации. Кормить, конечно, нужно по требованию, но и здесь системный подход облегчит вам жизнь.

Лайфхак 3: заведите тетрадку и записываете в нее время кормления и какую даете грудь. Как это выглядит? У меня лист был поделен на два столбика (в заголовке каждого столбика имя ребенка). Затем пишем под именем время начала кормления, через тире - время окончания и какую грудь даете (правую или левую).

Выглядит примерно так:



Для чего это надо? Во-первых, не всегда дети кормятся одновременно. Каждый ребенок индивидуальность и полностью подстроить их под один график вряд ли удастся. Во-вторых, в первые месяцы, когда идет становление лактации, дети могут подолгу висеть на груди. Можно, конечно, отцепить ребенка через 10 минут и положить в кроватку, но результат будет примерно такой: ребенок кричит, вы докармливаете смесью, в следующий раз молока снова приходит недостаточно, вы снова докармливаете смесью, на этот раз чуть больше (ребенок ведь растет, а молоко не прибывает). И так пока полностью не перейдете на смесь. Такова уж система у нашего организма: если молоко закончилось, и ребенок продолжает сосать – это равносильно запросу на выработку дополнительного количества молока. Если ребенок прекращает сосать раньше, чем весь запас исчерпан – это сигнал для снижения производительности.

Это может вызвать непонимание со стороны старшего поколения: мол, чего это ты тут лежишь полчаса, я бы на твоем месте уже все полы перемыла и ползунки вручную перестирала? Но мы-то с вами понимаем, что так надо. В ответ можно сказать что-нибудь вроде: а вы представляете, сколько денег я сэкономлю на смесях когда налажу грудное вскармливание!

Моя мама тоже не могла этого понять, а свекровь пыталась тактично заметить, что она не позволяла себе такой траты времени и кормила своих детей не более 10 минут.

- И как долго вы их кормили?

- Чуть меньше двух месяцев.

- Вот с этого и надо было начинать….

Так вот, вернемся к записям: посмотрев в тетрадку, вы можете обнаружить, что с момента начала кормления детей до момента завершения прошло 30 – 60 минут. Проанализировав предыдущие записи, поймете, что интервал составляет в среднем три часа. Отсюда вывод: у вас примерно два часа на домашние дела, пока малыши спят, и вы знаете примерное время, когда они снова потребуют подкрепиться. Вы скажете: что я так не сориентируюсь и время не запомню? Отвечаю: в том состоянии, в котором вы теперь будете пребывать, вероятнее всего, не запомните и не сориентируетесь.

Со временем, когда кормления сократятся до 10 минут, достаточно будет записывать только время начала.

Для чего записывать грудь, спросите вы? Еще раз повторюсь, что вы вероятнее всего не будете помнить, какую грудь какому ребенку давали в прошлый раз. А дети, как правило, имеют разный вес при рождении и зачастую разный аппетит. Если один ребенок будет часто получать одну и ту же грудь, вы, вероятно, скоро заметите между ними разницу в размере. Так что ответ такой: для красоты.

Борьба за каждую каплю

Поскольку задачей моей являлось не смешанное, а исключительно грудное вскармливание обеих ребенков, а молока для этого, как и ожидалось, не всегда хватало, пришлось прибегать к некоторым уловкам.

Молоко в течение дня может приходить неравномерно. Так, например, у меня большое количество молока приходило ночью, настолько большое, что не все оно оставалось востребованным, а вот начиная со второй половины дня молока начинало не хватать, а последнее вечернее кормление и вовсе не оставляло ощущения сытости в желудке малышей. Успешным рационализаторским решением стало перераспределение молока при помощи холодильника.

Для этого мне понадобилось:

- емкости для хранения молока

- холодильник

- молокоотсос

Лайфхак 5: Нет смысла покупать специальные пакеты для заморозки молока. С двойней у вас вряд ли будет много лишнего молока для заморозки, скорее всего, хватит 3-4 емкостей. И емкости эти могут быть любыми: даже обычными стеклянными или пластиковыми баночками с крышками. Я использовала самые простые 100-рублевые бутылочки для кормления.

Излишки ночного молока, которые в любом случае приходилось сцеживать (об этом подробнее чуть позже) я переливала в бутылочку. Затем привязывала ярлычок с датой и отправляла в холодильник. Поначалу ночной запас использовался в тот же день, ближе к вечеру. Со временем в холодильнике стало скапливаться до 4-х бутылочек, которые можно было использовать для кормления в случае, например, необходимости отлучиться из дома на длительный срок. Молоко в не замороженном виде хранится в холодильнике 3-4 дня. Главное соблюдать FIFO: берем сначала бутылочки с более ранней датой и не забываем выливать просроченное.

Лайфхак 6: пробуем все, что может помочь увеличить лактацию. Здесь универсального рецепта нет, каждому, как говорится, свое. Мне, например, совершенно не помогали ни травяные чаи, ни разные таблетки. А вот дармовой казенный Беллакт со вкусом рыбьего жира помогал отлично. А еще побольше чая с молоком на ночь.

Лайфхак 7: правильный чай с молоком для кормящей мамы - это не молоко в чае, как многие думают, а чай в молоке.

Лайфхак 8. Сон, а вернее его достаточное количество – необходимое условие хорошей лактации. Тут придется использовать любые доступные средства: заручитесь помощью родственников: дедушек–бабушек, мам-пап, сестер-братьев. Спите днем. Для меня час дневного сна был решающим для количества молока на вторую половину дня. Поспала – кормлю. Не поспала – обращаемся к холодильнику. Отправляем детей спать на балкон, ставим будильник на час-два и ложимся у балконной двери, или садим у балкона стороннего наблюдателя и отправляемся спать с комфортом.

Белье пусть стирает машина, еду варит мультиварка, полы чистит робот пылесос, посуду моет посудомойка, за отсутствием таковых – ранее завербованные братья-сестры, бабушки–дедушки, а за отсутствием последних пусть уборка подождет, муж поест доширак, а лучше сам чего-нибудь приготовит и приберет.

Лайфхак 9: пей пиво молоко, ешь мясо. Вегетариансто и здоровая лактация вещи несовместимые. О фигуре тоже не стоит заморачиваться: ничто так не способствует похудению, как кормление двойни. А также уход за ней. Забиваем морозилку мясом, вовремя размораживаем, находим 10 минут в день, чтобы порезать его кусочками и забросить в мультиварку. Затем едим его с гречкой.

Лайфхак 10: молокоотсос нужен обязательно: он вам здорово поможет сэкономить время и силы, а вот его модель и цена не имеют решающего значения: хоть электрический, хоть ручной, современный молокоотсос будет достаточно эффективен, если правильно им пользоваться.

У меня бы без помощи мужа точно не хватило терпения и технической мысли, чтобы освоить этот инструмент, и написала бы я очередной отзыв в интернете о том, что молокоотсос вещь бесполезная и ненужная.

Бывает так, что лишнего молока нет вообще, просто нечего запасать в холодильнике. Но сцеживаться все равно придется…

Лактостаз

И вот по прошествии двух месяцев кормления, когда, казалось бы, процесс начал налаживаться, я проснулась под утро с температурой 38. О лактостазе я раньше ничего не слышала и не читала, и даже предположить не могла. И только в больнице мне объяснили, что к чему. Всего за период кормления я пережила около 10 случаев лактостаза, что, видимо, объясняется физиологической особенностью – узостью молочных протоков.

Итак, лактостаз - явление достаточно распространенное, справиться с ним бывает не просто, и очень часто оно может закончиться маститом и хирургическим вмешательством, то есть разрезом. Что поможет этого избежать?

Сцеживание после каждого кормления (до 4-6-ти месяцев, затем детки вырастают и способны самостоятельно высасывать все молоко).

Что делать, если лактостаз уже случился? Массаж. По сути, это сцеживание. Сначала разогреваем-разминаем грудь, затем начинаем сцеживать, особенно в местах уплотнений. Процесс настолько болезненный, что не каждая сможет сделать его себе самостоятельно.

Лайфхак 11. Борьба с лактостазом: привлеките для массажа любого не слабонервного родственника, способного игнорировать ваши стоны и жалобы (мужа, маму, свекровь…). Помните, цель этого мероприятия – избежать разреза. Вместо массажного крема используйте мазь Левосин. Массаж до полного сцеживания нужно делать несколько раз в день.

Лайфхак 12. Компресс. В перерывах между массажем и кормлением к воспаленной части груди нужно прикладывать компресс. Медицинский рецепт: мазь Левосин нанести толстым слоем на ткань (марлю).

Народный рецепт: натереть сырой картофель на мелкой терке, слегка подогреть на водяной бане до температуры тела, приложить в виде компресса на ткани.

Лучше чередовать то и другое. Грудь перед кормлением мыть с мылом.

Совместный сон

Первый месяц жизни с двойней я, следуя советам доктора Комаровского, кормила детишек ночью по требованию и помещала обратно в кроватки, и не сомневалась в продолжительном успехе такого подхода. Пока на втором месяце они не отказались там засыпать. Будучи человеком убежденным и упорным, я вместе с моими родными пережила множество ночей крика и укачивания, прежде чем от бессилия и усталости положила двойняшек в свою кровать. Вернее положила их посреди разложенного дивана, разделив валиком из полотенца, а сама поочередно стала кормить их ночью, пристраиваясь то с одного, то с другого края дивана. И с того дня мы стали спать ночью. Засыпать в 10 вечера и просыпаться только для кормления. Это было настолько удивительно, что я признала: Сирсы были правы, а вот доктор Комаровский, при всех его заслугах, пожалуй, не имеет достаточного опыта усыпления грудных детей.

У нового способа был только один минус: диван был узковат, и однажды ночью я проснулась с температурой 38, заработав в неудобной позе свой первый лактостаз. Пришлось решать проблему совместного сна инженерным подходом.

Лайфхак 13. Совместный сон с двойней возможен. Если вы не являетесь счастливым обладателем односпальной кровати, стоящей не возле стены (что решило бы все проблемы: ставится по кроватке с каждой стороны), то вы, скорее всего, спите на двуспальной кровати или диване. Причем неважно, спите ли вы с мужем, или одна. У детских кроваток убирается один бортик, дно выравнивается по высоте с кроватью (диваном), посредством сверления четырех новых дырок или просто подкладыванием чего-нибудь под матрац. Детские кроватки привязываются вдоль вашего спального места. Дети кладутся ножками друг к другу, головами в разные стороны. Ночью вы, почти не мешая мужу, сможете кормить поочередно каждого ребенка, разворачиваясь и перекладывая свою подушку, и что самое главное, спокойно засыпая в процессе на том месте, где вы остановились. В результате дети спят спокойно рядом с вами, и вы спите максимальное количество часов за ночь. Обратите внимание, детишек нужно каждую ночь менять местами!

Завершение ГВ

Попытки докармливать малышей смесью в первые месяцы закончились тем, что они категорически отказались от бутылочки и заменителей молока. В итоге я кормила своих детей грудным молоком до года и четырех месяцев. Причем молоко было, и можно было продолжать сколь угодно долго. Причиной прекращения ГВ стала психологическая усталость. Казалось, что из меня высосали все. Кстати, физиологически это тоже тяжело. Как сказал мой стоматолог: тебе здорово повезло, что у тебя такие плохие зубы (нет ни одного целого зуба без пломбы), иначе полетели бы все зубы разом. А так твоим пломбам ничего не сделалось...

А еще под конец у детей выработалась привычка ночью просыпаться каждые полчаса, чтобы подкрепиться, а вернее убедиться, что мама на месте.

План по прекращению ГВ к году повалился: зависимость от вечернего кормления (а под конец осталось только оно) была настолько сильной, что никакие способы мягкого отучения не помогали: все заканчивалось невыносимым криком.

Единственно верным для меня оказалось решение оставить детей бабушкам (как людям особо выносливым и терпеливым) и уехать на ночь из квартиры. Не обошлось без Чебурашки. Когда под утро бабушки выбивались из сил – включали мультфильм про Чебурашку. Этот героический подвиг продолжался две ночи. А потом еще две недели усыпления с уговорами и чтением книги про Чебурашку и Крокодила Гену. И отпустило.

Физиологический процесс отмены кормления:

- не слушайте бабушек-дедушек и ничего не перетягивайте - это пережиток старины. Молоко само уйдет через 1-3 недели. Сцеживать можно только для облегчения болезненности.

- необходимости пить гормональные препараты, прекращающие лактацию, тоже, как правило, нет.

Лайфхак 14. ГВ двойни – это серьезная статья экономии семейного бюджета.

Давайте посчитаем: примерно с 3-х месяцев банка начнет уходить за 2-3 дня, дальше чаще. Давайте возьмем в средний расход «банка за 2 дня». Допустим, около 300 р стоит пачка 350-400 г. среднестатистической смеси, в месяц 15 пачек по 300 р – 4500 р. Два ребенка – 9000р. Если брать более дорогие смеси (допустим, гипоаллергенные), то стоимость банки будет в два раза больше, то есть примерно 18000 р/месяц.

В завершение, повторю сказанное мною в самом начале: эта статья не претендует на истину в последней инстанции, это всего лишь мой опыт. Если он вдохновит хотя бы одну маму на кормление грудью, буду считать миссию этого опуса выполненной.

Итак, резюмируя, ГВ двойни это:

- существенная экономия на смесях

- решение проблемы с усыплением малышей

- удобство (не нужно вставать ночью, чтобы навести и разогреть смесь, мыть и стерилизовать бутылочки)

- зачастую решение проблемы со стулом и вздутием живота

- способ обеспечить детям хороший иммунитет и стабильную прибавку веса.

И главное: ГВ двойни – это реально, почти все зависит от вас!

Фото: globallookpress.com