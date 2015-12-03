Недоношенные дети: особенности физиологии

Особенности физиологии недоношенных деток - серьезные проблемы на пути адаптации новорожденного малыша к окружающему миру. Однако оптимальные условия для выхаживания обеспечивают благополучный исход.

Терморегуляция

Быстрое переохлаждение связано с незрелостью центра терморегуляции в головном мозге, большой поверхностью тела по отношению к весу, слаборазвитым подкожно-жировым слоем и недостаточными запасами бурого жира (вырабатывает тепло). Поэтому недоношенный кроха легко отдает тепло, но с трудом его производит.

Также из-за незрелости центра терморегуляции малыш быстро перегревается, если температура окружающей среды повышена, что грозит быстрым обезвоживанием. Например, возникает при «кювезной лихорадке».

Однако имеется парадокс: при инфекционных заболеваниях температура тела у недоношенного крохи, как правило, не повышается.

Склонность к перегреванию сохраняется до 5-6 месяцев жизни, а процессы отдачи тепла полностью созревают лишь 7-8 годам жизни даже у доношенных детей.

Пищеварительная система

* Клетки пищеварительного тракта незрелые. Поэтому понижена выработка, а также активность желчных кислот, ферментов кишечника, поджелудочной железы и желудочного сока.

* Склонность к срыгиванию обусловлена небольшим объемом желудка и слабостью сфинктера (круговой мышцы) входа в желудок.

* Понижен тонус мышц, а также двигательная активность ЖКТ из-за незрелости нервной системы, поэтому замедляется продвижение пищи.

* Повышена проницаемость стенки кишечника, что ведет к всасыванию в кровь токсинов из его просвета.

* Понижено слюноотделение, а также активность лактазы — фермента, который расщепляет лактозу (сахар) материнского молока.

Все эти факторы ухудшают пищеварение и всасывание питательных веществ. В результате организм недополучает белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. Между тем созревание органов и систем (печени, почек, легких и других) недоношенного малыша требует дополнительной энергии.

Также с этими моментами связанно нарушение микрофлоры кишечника, вздутие живота и детские колики — частых «спутников» малыша в первые месяцы жизни.

Слух

Примерно с 27-28 недели малыш реагирует на резкий звук миганием, вздрагиванием или движениями рук и ног. Поворачивает голову на источник звука лишь с 34-35 недели.

Зрительная система

Созревает примерно между 22 и 34 неделей беременности, поэтому недоношенный малыш больше времени проводит с закрытыми глазами.

Однако с 30 недели кроха задерживает взгляд на предметах, а с 32 недели он поворачивает голову в строну яркого света.

Кроме того, с 16 недели внутриутробного развития сосуды начинают прорастать в сетчатку глаз. Лишь к 34 неделе сосудистая сеть заканчивает свое формирование в носовой части сетчатки, а к 40 неделе — в височной. Поэтому высок риск развития ретинопатии недоношенных — заболевания, которое может привести к полной слепоте.

Дыхательная система

Имеется незрелость нервных волокон и головного мозга, в котором находится дыхательный центр. Кроме того, дыхательные пути узкие (трахея, бронхи), западает грудина, а кости грудной клетки мягкие.

Поэтому малыш дышит поверхностно, нерегулярно и учащенно (частота дыхательных движений в минуту зависит от срока гестации). Также возможны периодические апноэ (кратковременные остановки дыхания) и приступы цианоза (посинения кожи).

У недоношенного крохи незрелый обмен жиров, что приводит к нарушению образования в легких сурфактанта — специального вещества, которое выстилает изнутри альвеолы (легочные пузырьки или мешочки). Задача сурфактанта — обеспечение раскрытия легких при первом вдохе, а также дальнейшей их нормальной работы.

Сурфактант начинает вырабатываться с 23 недели беременности, подготавливая легкие к самостоятельному дыханию. Оптимальное его количество накапливается лишь к 35-36 неделе.

При недостатке сурфактанта развиваются ателектазы — участки спавшихся или не расправившихся альвеол при первом вдохе. Поэтому часть легочной ткани не участвует в дыхании, что нередко становится причиной синдрома дыхательных расстройств или дыхательной недостаточности. На этом фоне часто присоединяется бактериальная инфекция, приводя к развитию пневмонии, что, несомненно, ухудшает состояние ребенка.

Сердечнососудистая система

Во время внутриутробного развития у плода открыты специальные отверстия между камерами сердца и крупными сосудами, через которые кровь смешивается. То есть органы и ткани плода получают смешанную кровь (артериальную и венозную). В норме с первым вдохом у доношенного ребенка все отверстия закрываются, а к органам и тканям начинает поступать только артериальная кровь.

Однако у недоношенного малыша перестройка происходит намного медленнее, поэтому отверстия могут функционировать еще какое-то время. Чем это опасно? При искусственной вентиляции легких и интенсивном вливании внутривенных растворов усиливается нагрузка на сердце, что, бесспорно, нарушает его работу.

Кроме того, сердечнососудистая система глубоко недоношенного малыша чутко реагирует на внешние раздражения (например, даже негрубые прикосновения), в ответ сердце начинает чаще биться, повышается артериальное давление.

Иммунная система

Иммунная защита новорожденного ребенка в основном обеспечивается материнскими антителами, которые начинают передаваться от матери к плоду через плаценту примерно после 34 недели беременности. Поскольку собственный иммунитет у плода и новорожденного крохи находится в состоянии подавления.

Так задумано Природой, чтобы иммунная система матери не отторгла плод во время беременности — «чужака» для собственного организма. Кроме того, таким образом предупреждается развитие аллергических реакций у ребенка при контакте с аллергенами окружающей среды после рождения.

Получается, что недоношенный ребенок (в зависимости от срока гестации) практически беззащитен перед болезнетворными микроорганизмами. Поскольку он не получает антитела от матери, а его собственная иммунная система еще не вырабатывает их в достаточном количестве.

Более того, в дальнейшем по мере взросления у таких деток имеется повышенная склонность к развитию аллергических заболеваний и/или реакций — например, экссудативного диатеза или атопического дерматита.

Костная система

К моменту рождения, как правило, она сформирована даже у глубоко недоношенных детей. Однако минерализация костей незакончена, поэтому они мягкие. Связанно с тем, что накопление в костях кальция, фосфатов и витамина D происходит на последних месяцах беременности.

Также у недоношенных малышей нередко встречается недоразвитие тазобедренных суставов — неправильная пространственная ориентация головки тазобедренной кости относительно вертлужной впадины (дисплазия).

Эндокринная система

Кора надпочечников незрелая, поэтому она быстро истощается, что приводит к замедленной выработке гормонов — развивается временная надпочечниковая недостаточность.

Между тем, например, кортизол необходим для обеспечения реакции на стресс (роды) и адаптации к внеутробным условиям жизни. Проявляется надпочечниковая недостаточность ухудшением общего состояния крохи: уменьшается количество мочи, резко падает артериальное давление, понижается температура тела, учащается пульс и другие признаки.

У недоношенного ребенка временно понижена функция щитовидной железы. Состояние проявляется затянувшейся желтухой новорожденных, склонностью к отекам, нарушением ритма и глубины дыхания, замедленным нарастанием массы тела и другими признаками.

Кроветворная система

Внутриутроно у плода образуется фетальный гемоглобин (плодовый), а эритроциты, которые его содержат, быстро разрушаются после рождения. Однако незрелый костный мозг не успевает восполнить убыль эритроцитов, поэтому часто развивается ранняя анемия недоношенных.

Кроме того, у недоношенного малыша низкий уровень витамина К (участвует в синтезе белков, ответственных за свертывание крови), некоторых факторов свертываемости крови (например, протромбина), понижена способность тромбоцитов к склеиванию. Поэтому присутствует высокий риск развития кровотечения с первых минут жизни.

Желтуха недоношенных новорожденных

При разрушении фетального гемоглобина образуется билирубин, поступающий в кровь — развивается физиологическая желтуха новорожденных (кожа и слизистые прокрашиваются в желтый цвет). В норме у здорового доношенного ребенка билирубин обычно быстро выводится из организма.

Однако у недоношенного крохи желтуха новорожденных протекает тяжелее и длительнее. Поскольку в незрелой печени не вырабатывается достаточное количество белков для связывания билирубина, также имеется узость желчных протоков и недостаточность желчных кислот.

Физиологическая потеря массы тела

Недоношенный кроха «худеет» на 5-15% от массы тела при рождении, тогда как доношенный ребенок — только на 5-8%. Однако восстановление веса зависит от срока гестации, приспособления ребенка к жизни вне утробы матери, а также наличия у него заболеваний.

Если недоношенность умеренная, а малыш здоров, то восстановление массы тела, как правило, начинается с второй-третьей недели жизни.

Иная ситуация, когда ребенок глубоко недоношен, у него имеются болезни и/или пороки развития. В этих случаях восстановление массы тела обычно начинается с третьей-четвертой недели жизни.

Мочевыделительная система

Имеется незрелость нефронов (структурных единиц почек), в которых фильтруется и образуется моча, происходит обмен солей (натрия, хлора) и воды. Однако у недоношенного крохи этот процесс нарушен. Поэтому повышена склонность к образованию отеков и быстрой потере жидкости (обезвоживанию).

Ранние отеки появляются либо еще внутриутробно, либо в первые часы/дни жизни. Они мягкие и распространенные (не имеют четкого мета расположения), обычно исчезают на первой-второй неделе жизни.

Поздние отеки возникают на второй-третьей неделе жизни — больше связано с питанием или заболеваниями малыша. Они плотные и имеют определеннее место расположения: бедра, голени, стопы и нижняя треть живота.

Как видите, немало опасностей подстерегает недоношенного малыша на пути к выживанию. Поэтому лучше придерживайтесь рекомендаций врачей, чтобы сохранить беременность, как можно дольше даже при наличии высокого риска преждевременных родов. Например, при повышенном тонусе матки или преждевременном излитии околоплодных вод.

Что же делать, если, несмотря на все предосторожности, малютка появился на свет? Как помочь своему крохе? Не паниковать! Ибо он остро чувствует как отрицательные, так и положительные эмоции мамы.

В следующем материале - особенности развития нервной системы у недоношенных малышей Недоношенный ребенок: особенности нервной системы

