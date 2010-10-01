Всё мы делим пополам… Грудное вскармливание двойни

Обычно при естественных родах двойняшек, так же как и детей-«одиночек», сразу после рождения прикладывают к материнской груди. Это необходимо как для молодой мамы (запускается механизм выработки молока, лучше сокращается матка), так и для детей (молозиво, которое они получат в первые минуты жизни, содержит большое количество полезных веществ, в том числе и иммуноглобулинов, которые позволят малышам в дальнейшем противостоять многим инфекциям). Чаще всего первым пробует мамино молоко тот малыш, который раньше родился. При кесаревом сечении детей прикладывают к груди хотя не сразу, но в тот же день.

Первые дни

После окончания всех необходимых процедур вас переведут в послеродовое отделение, где, если нет противопоказаний (кесарево сечение, некоторые заболевания матери и детей), вы сможете находиться в одной палате с малышами. В течение первых нескольких дней, пока не прибудет молоко (а происходит это, как правило, на третьи-четвертые сутки), двойняшек прикладывают к груди и кормят молозивом. Потребность детей в питательных веществах, скорее всего, будет полностью обеспечена тем количеством молозива, которое у вас появится, и докармливание искусственными смесями не потребуется.

Оговорим вопрос допаивания новорожденных двойняшек. Существует ошибочное мнение о том, что детей, находящихся на естественном вскармливании, особенно в первые дни жизни, необходимо допаивать, так как молозиво и молоко матери не содержат достаточного количества воды. Это не соответствует действительности. Допаивание детей требуется лишь при различных заболеваниях, связанных с потерей большого количества жидкости и высокой температурой, при инфекционных заболеваниях, а также при гемолитической болезни новорожденных.

В молозиве и молоке содержатся вещества, необходимые для удовлетворения всех потребностей новорожденного. Молозиво подготавливает желудочно-кишечный тракт ребенка к усвоению настоящего молока, способствует становлению «правильной» флоры кишечника, профилактике кишечных инфекционных заболеваний.

На третий-четвертый день после родов молочные железы начинают вырабатывать молоко. При этом они нагрубают, у женщины может подняться температура. Чтобы предотвратить стремительное уплотнение груди, следует в первые несколько дней после родов употреблять не более 700–800 г жидкости в сутки. В дальнейшем, когда ритм кормлений установится и опасность застоя молока минует, это ограничение будет снято.

Справиться с этим, пожалуй, самым неприятным моментом послеродового периода вам поможет квалифицированный персонал послеродового отделения.

Кормить одновременно…

Безусловно, первые дни дома покажутся вам сущим кошмаром: вы остались одни с новорожденными без круглосуточной поддержки медицинских работников и теперь разрываетесь между уходом за детьми, кормлениями и желанием выспаться. А ведь ваш организм еще полностью не восстановился после беременности и родов. И здесь вам можно пожелать настоящей выдержки и терпения и обязательно – хорошего помощника.

Для начала нужно определиться с расписанием дня. В первые месяцы, когда промежутки между кормлениями небольшие, очень удобно кормить детей одновременно. Правда, здесь мнения мам, прошедших через кормление двойняшек, расходятся: кто-то считает, что подобрать приемлемое положение для одновременного кормления нереально, другие же с удовольствием делятся своим опытом. Решать вам. Можно попробовать такие положения:

1. Мать сидит, под ногами – скамеечка. Дети повернуты друг к другу, их ноги перекрещены.

2. Дети лежат на коленях матери на одной подушке головами в разные стороны.

3. Мать сидит, положив по обеим сторонам подушки, на которые кладут малышей, по одному с каждой стороны, ногами в сторону спины матери, а головы мать руками прижимает к груди.

4. Мать сидит. Один из детей находится перед животом матери на ее руке, другой располагается на подушке у ее бока, ногами к ее спине.

Сейчас в продаже есть специальные подушки для кормления - возможно, они вам помогут расположиться комфортно во время кормления.

…или по очереди?

Если вы решите кормить детей по очереди, возникнет закономерный вопрос: кто будет первым? Если один из двойняшек ослаблен или болен, начните кормление с него. Опыт показывает, что, как правило, близнецы просыпаются одновременно и тут же громким криком требуют к себе внимания. Вот здесь и пригодится ваш помощник. Пока вы кормите одного ребенка, другого нужно перепеленать, взять на руки и постараться немного успокоить. Конечно, при поочередном кормлении вам не удастся подольше подержать насытившегося малыша у груди, ведь его брат или сестренка тоже хочет есть.

Если же ритм сна и кормлений у детей несколько отличается, то все-таки постарайтесь приучить детей к одному режиму, иначе ваш день превратится в одно сплошное кормление. Конечно, настраивать близнецов на определенный режим можно только при условии, что они доношены и здоровы. Если же дети недоношены, имеют недостаточный вес или если один ребенок слабее другого, то на первых порах обоих детей следует кормить по требованию, в зависимости от их потребностей. Спустя несколько недель малыши окрепнут и наберут вес, и после консультации с педиатром постепенно можно будет сделать расписание кормлений общим для обоих детей. Возможно, это произойдет само собой и без вашего вмешательства.

Обычно молока из одной груди не хватает, чтобы накормить двоих, поэтому детей прикладывают каждого к «своей» молочной железе. После кормления сцеживать оставшееся молоко из груди не нужно, ведь организм вырабатывает его столько, сколько требуется, а сцеживая грудь, вы даете своеобразную установку на то, что молока требуется больше, создавая при этом замкнутый круг: сцеживание остаточного молока – прилив большего количества.

Бытует мнение, что перед кормлением грудь необходимо обмывать, если не мылом, то хотя бы водой. На самом деле, достаточно будет помыть грудь с мягким моющим средством во время душа один раз в день.

Детям - обед, маме – отдых

Накапливающаяся усталость требует того, чтобы процесс кормления стал для вас своеобразным отдыхом. Примите наиболее удобную для вас позу, подложите под спину подушку; если вы кормите сидя, поставьте ноги на подставку или маленькую скамеечку. При кормлении следите за тем, чтобы губы малышей целиком охватывали вашу ареолу, а их носики при этом оставались свободными.

Одним из вариантов поочередного кормления может быть положение лежа, когда и вы, и ваши малыши лежите в постели. При этом можно положить под локоть подушечку. Выбирая позу лежа, постарайтесь не заснуть: хоть и считается, что чуткая мать не придавит своего ребенка, все-таки лучше не создавать опасных ситуаций.

Ваше меню

Вскармливание двойни, помимо физических и душевных сил, требует от матери более внимательного отношения к себе, к своему питанию и отдыху. Старайтесь, чтобы ваша пища содержала большое количество питательных веществ, была высококалорийной (при этом нет необходимости есть только мучные изделия, да они и не особенно полезны вашим детям). Пища должна быть богата витаминами. В этот период, как и во время беременности, имеет смысл принимать поливитамины. Вы должны получать 1,5–2 л жидкости в сутки (ваша собственная потребность плюс выделяемое грудное молоко). Кормящая мама может пить чай, компоты, свежевыжатые соки. Отдавайте предпочтение молочным и кисломолочным продуктам, нежирному мясу, продуктам, приготовленным на пару. Необходимо помнить, что избыточное питание и питье не увеличивают количества молока, а являются излишней нагрузкой для организма матери.

Не забывайте о том, что все съеденное вами неминуемо попадает к малышам с молоком. Поэтому исключите из своего рациона продукты, вызывающие пищевую аллергию (цитрусовые, малину, клубнику), а также овощи и фрукты, способствующие повышенному газообразованию – капусту, виноград и т.д. Необходимо избегать острых блюд, консервов, колбас, жирного мяса, жареных продуктов. Во время кормления грудью нельзя употреблять газированные напитки.

Если молока все же не хватает

Конечно, в первые месяцы жизни желательно исключительно грудное вскармливание. Но, если принятые вами активные меры не принесли желаемых результатов и молока не хватает, придется докармливать малышей искусственными смесями. Их дают после груди и желательно из ложечки. Соска у бутылки обязательно должна быть упругой с маленькой дырочкой. Если в рационе детей доля грудного молока преобладает над долей заменителя, имеет смысл предложить им кисломолочную смесь, предназначенную для детей данного возраста. В ситуации, когда грудного молока меньше, возможно использовать сочетание адаптированной смеси и кисломолочного продукта или только адаптированную смесь.

Со временем вы и ваши дети сами выработаете удобный распорядок дня. И тогда вы сможете успешно сочетать все свои домашние дела с кормлениями и полностью насладитесь радостью материнства, посланной вам вдвойне.

Журнал "9 месяцев"