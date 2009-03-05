Диета кормящей мамы. Современный взгляд

Миф о строгой диете очень медленно со скрипом, цепляясь за памятки в поликлиниках и заветы свекровей, уходит в прошлое. Помашите же ему вслед!

Кормящая мама дополнительно тратит в сутки около 500 ккал. А ведь кроме кормления ребенка ей еще нужно хорошо выглядеть, быть здоровой, выполнять домашние обязанности, а то и подрабатывать. Питание должно быть полноценным и разнообразным, иначе организм истощится.

Хорошая капуста молоко не испортит

Благодаря современной науке, мы узнали, что молоко в груди не хранится, не киснет и не пропадает по доброй воле. А еще мы теперь знаем, как же оно получается. Гормон пролактин отвечает за количество, а гормон окситоцин помогает выделению молока. Синтезируется грудное молоко из крови и лимфы. Чтобы его испортить едой, нужно питаться:

А) Только химией. К сожалению, химические добавки (консерванты, красители) попадают в молоко без изменений. И могут вызвать аллергическую реакцию у ребенка. Если кормящая мама часто перехватывает чипсами с колой – колики и диатез ДЕЙСТВИТЕЛЬНО будут, благодаря ее питанию.

Б) Ничем. Но даже в этом случае грудное молоко останется полноценной едой для ребенка. Из вас просто высосут все соки, как говорят в народе, грудное молоко будет красочно и полноценно состоять из всех ресурсов организма.

«Не ешьте капусту, огурцы, хлеб…»

Почему от белокочанной капусты «пучит» - в ней содержится много клетчатки. Клетчатка не усваивается организмом, она проходит внутри как жестокая щетка. Кишечник испытывает волнение. Такая же реакция бывает на ржаной хлеб. Клетчатка не усвоилась и вышла – как же она может повлиять на грудное молоко? – никак. Все мифы о вреде капусты, огурцов и хлеба пришли к нам из далекого прошлого, когда никто понятия не имел ни о составе грудного молока, ни о причинах его выработки, поэтому байку о вредной капусте, передающуюся из поколения в поколение мы еще будем слушать очень долго. Если кормящая мама вдруг увлеклась сыроядением – возможно, преобладание сырых овощей и вызовет метеоризм у обоих. Опасность от овощей, прошедших термообработку – минимальна, как и от запеченных фруктов.

Однако некоторые мамы замечают, что у ребенка болит живот после употребления ими «пучащих» продуктов. Если отставить излишнюю мнительность и совпадения – такое бывает. Это явление уже было описано в статье о питании беременных (http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=4483) Дело в том, что мы часто не замечаем, какие продукты вызывают в нашем организме дискомфорт. Просто не обращаем внимания на непродолжительный метеоризм, изжогу, запоры и другие симптомы непереносимости. Если кормящая мама сама не переносит капусту, яблоки или бобовые, если у нее самой эти продукты вызывают бурление в животе – скорее всего, у ребенка тоже будет на них реакция, так как данные проблемы напрямую влияют на состав крови.

Во многом благодаря советскому прошлому наше сознание устроено так, что мы любое «особое» положение воспринимаем как систему ограничений, а не самопознания. Наступила беременность? – первые мысли о том, что нельзя. Родили и кормим грудью? – опять думаем о «нельзя».

Нужно очень постараться, чтобы навредить своему ребенку, питаясь разнообразно и качественно. Если думать о процессе кормления как об ограничениях в еде, вас неизбежно потянет на чипсы и шоколад. Из чувства протеста. А еще многие участковые врачи «сажают» кормящих на диету по причине, неоднократно обсуждавшейся – для легкого контроля. Вы сидите на кефире и гречке? – чудесно. Отставляем вас в сторону. Ну, я, вообще-то, еще и рыбу кушаю – шепчет усталая мама. Ага! - говорит врач, в рыбе-то все и дело! В данном случае врач будет «лечить» стереотипами, а не мудрыми советами, и современная мама, владеющая интернетом и некоторой логикой не должна впадать в панику. Дети первого года жизни имеют право на диатез, высыпания на коже, сухость кожи. И эти проблемы очень редко связаны с питанием мамы – в том случае, если нет явных злоупотреблений с ее стороны продуктами из «группы риска». А рыба – это не риск. Это полезно.

Что нужно кушать, чтобы молоко было питательнее?

1. Период кормления ребенка – это природный процесс. Не болезнь, не специальное стрессовое состояние, угрожающее жизни. Не требуется никакой специальной диеты. Ни одно живое существо на планете не меняет свой рацион после рождения детеныша. Питайтесь привычно. Как и беременность, период грудного вскармливания – прекрасная возможность перейти всей семьей на здоровый рацион. У ребенка может быть аллергическая реакция не на отдельный продукт, а на какое-то блюдо со сложной подливкой или другими добавками (бульонными кубиками, суррогатами из пакетов). Можно питаться проще, но разнообразнее и здоровее.

2. Во время беременности ребенок «брал» полезные вещества для своего развития из организма мамы – так и во время кормления он будет использовать материнские ресурсы. Кормящая мать не должна быть голодной. От ее питания зависит ее здоровье – и не только на данный момент, но и состояние иммунитета через полгода, год и далее.

3. Не бывает грудное молоко – плохим, «бедным». В странах с низким уровнем жизни не раз проводились научные исследования питания детей до года и кормящих мам, результаты были обнародованы. Грудное молоко женщины, получающей недостаточное питание, остается полноценным по составу, обеспечивающим ребенка всеми необходимыми веществам. Что уж говорить о составе молока наших не голодающих соотечественниц.

И все-таки «группа риска» - существует

Итак, кушать в «кормящий» период можно все, что относится к здоровой пище. И тут самое время вспомнить об индивидуальном подходе. Все люди – разные, каждый организм индивидуален. У всех свой ритм, в том числе и ритм усваивания тех или иных продуктов, у всех своя польза и вред. Существуют категории продуктов, употребление которых в неумеренных дозах может вызвать реакцию у ребенка. Есть мнение, что, если кормящая мама будет употреблять их в микродозах, ничего страшного не произойдет, влияние на состав крови будет минимальным. Введение аллергенов через грудное молоко в маленьких количествах позволит предотвратить возникновение аллергии в дальнейшем. С помощью грудного молока ребенок лучше приспосабливается к этим продуктам. Но последствия переедания могут быть неприятными. Особенно если родители склонны к аллергии, и эта склонность передастся ребенку.

На какие продукты следует обратить внимание:

1. У человека постепенно портятся отношения с коровьим молоком. Еще сто лет назад он переносил его сносно, а теперь все хуже и хуже. Коровий белок, попадая в кровь, часто вызывает аллергическую реакцию. В кисломолочных продуктах белок находится в измененной форме, они вряд ли пойдут во вред.

2. Злаковые продукты содержат глютен, и этот белок тоже может вызвать непереносимость. Макароны и хлеб не должны быть основой питания.

3. Красные овощи и фрукты, экзотические фрукты. Они, кстати, хуже перевариваются. Аллергия «на красное» может проявиться, если у мамы есть к ней предрасположенность, в остальных случаях реакция возможно вследствие переедания – после полной тарелки вишен, например.

4. Алкоголь. Не существует безопасных доз алкоголя в период кормления.

Если вам страсть как хочется попробовать что-либо «запретное» - например, тянет на киви, вводите новый продукт постепенно. Не отказывайтесь, а попробуйте. Съешьте половинку «запретного» плода и следите за реакцией. Реакции нет – на следующий день съешьте еще половинку. Если за две недели ничего не произошло, скорее всего, и не произойдет. Главное – не забивайте голову ограничениями. Вам можно есть – вам нельзя переедать. Но вы и в обычной жизни знали, что переедать неполезно, а не только в кормящий период. Если вы навернули несколько бутербродов с клубничным вареньем, и у вас слегка «закрутило» живот после этого, у ребенка может быть кожная сыпь вовсе не от клубничного варенья. А оттого что мама не знает свой организм, не знает о том, что ей самой вредно употреблять хлеб в больших количествах. А кому-то хлеб – не помеха, зато от однообразной пищи, состоящей из «пустых» углеводов, сохнет кожа на руках, и портятся волосы – мама привычно относит эти симптомы к своему кормящему положению – мол, отдаю ведь все витамины! И опять не следит за своим питанием. Все индивидуально. Врач-дерматолог, разглядывая диатез у ребенка, должен обязательно посмотреть на маму – на ее кожу. Поинтересоваться, нет ли у нее гастрита, экземы. А если есть, правильную ли диету она себе выбрала. Ограничения во всем – это неправильная диета.

Консультирует врач диетолог-нутрициолог Уральского Федерального центра оздоровительного питания, научный сотрудник лаборатории гигиены и физиологии питания Екатеринбургского медицинского центра профилактики и охраны здоровья Ольга Вячеславовна Анохина. (полный текст интервью: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=3505 ) - Поясните механизм возникновения аллергии. Почему одни и те же продукты у одного человека вызовут аллергию, а у другого – нет? - Ну, например. Съела мама, допустим, безобидную овсяную кашу на воде. С помощью маминых ферментов и других веществ в её пищеварительном тракте эта каша преобразуется в конечные продукты, которые поступают в молоко, и уже оттуда – в полуприготовленном виде – эта самая каша очень хорошо усваивается организмом ребёнка. Но! Если у самой мамы хронический гастрит, застой желчи в кишечнике, дисбактериоз, многодневные запоры, ферментов недостаточно, и много чего ещё, то эта банальная каша не переварилась до тех частиц, которые доступны для пищеварения ребёнка. Эта самая каша в так сказать «недоработанном» виде представляет из себя ещё трудноусвояемую, чужеродную для ребёнка пищу, которая будет аллергеном по определению. Хотя съела-то мама очень хорошую и полезную пищу. - То есть проблема не в том, что ест кормящая мама, а как хорошо она это переваривает? - Совершенно верно! Именно поэтому в некоторых случаях при аллергии у грудных детей я и назначаю лечение в первую очередь самой маме. И лактофильтрум (потому как имеет место дисбактериоз у самой мамы), и кукурузные рыльца, и тыквеол (потому что требуется улучшить отделение желчи, в которой масса веществ, помогающих пищеварению), и те же ферменты – сначала назначаю маме, и уж затем можно думать о лечении ребёнка… А кормить ни в чём не повинного малыша антигистаминными препаратами и мазать ему кожу мазью от аллергии – это не значит лечить аллергию, это значит только снимать симптомы! Начать же нужно с коррекции пищеварения кормящей мамы. Такова, если хотите, моя диетологическая позиция.

В самом тревожном случае (это не касается слегка покрасневших щек или сухости кожи), когда кожные проблемы реально мешают ребенку жить, мама переходит на диету: белые и зеленые овощи, зеленые фрукты, безглютеновые крупы (рис, гречка, кукуруза) и безглютеновые макароны, сладости – мармелад, пастилу, простое печенье и сушки, мясо допускается любое – кроме курицы, белая рыба, кисломолочные продукты без химических добавок. Как видим, список огромен, и оголодать невозможно.

Для особо мнительных: можно исключать какой-либо вид продуктов на две недели и внимательно следить за реакцией ребенка – например, исключить весь глютен (глютеновые крупы, хлеб, макароны). Если в течение месяца у ребенка не произошли изменения в состоянии кожи – скорее всего, дело не в питании мамы. И в очередной раз проанализируйте свое здоровье! Если у мамы гастрит, неполадки с желчным пузырем или поджелудочной железой, ей необходима щадящая диета, так как все эти проблемы неизбежно накладываются на усвоение пищи ребенком.

Мифы о питании кормящей мамы

Если плохо питаться, и мало пить - молоко исчезнет!

Выделение грудного молока зависит от работы гормонов, а не от количества съеденного и выпитого. Горячее питье вызывает прилив молока, но больше его не становится – малышу просто будет проще сосать.

Если плохо питаться, молоко обеднеет! («смотри, он у тебя уже худой» - и прочие милые высказывания родственников)

Качество грудного молока в малой степени зависит от питания мамы. Если каких-то полезных веществ не хватает – они компенсируются за счет ресурсов материнского организма, поэтому маме следует хорошо питаться, чтобы поддерживать саму себя, а не грудное молоко.

У ребенка диатез – маме нужно подкорректировать свое питание.

Современные исследования показывают, что у детей в первые месяцы жизни редко бывает пищевая аллергия. Чаще случается аллергия на детскую косметику, определенную марку памперсов или детских салфеток, стиральный порошок, некачественную воду, а после того, как малыш пополз, возможна аллергия на домашних животных.

Кормящей маме нельзя кушать редьку, чеснок и лук, ребенок может отказаться от груди.

Если найдется грудничок, отказавшийся от груди по причине «чесночного» вкуса молока, его следует немедленно предъявить широкой общественности для реального подтверждения этого глупого мифа.

Если у ребенка не прекращаются высыпания на коже, его нужно перевести на смесь.

В этом случае ребенок может никогда не привыкнуть к потенциальным аллергенам, ведь лишение доступа к ним еще не означает решения проблемы. Если ребенок своевременно не получил информацию о различных продуктах через мамино молоко – информацию в микродозе, неспособной повлиять на иммунную систему – в будущем опасность возникновения аллергии будет гораздо выше с вводом прикорма. Материнское молоко содержит ферменты и другие вещества, помогающие адаптации к аллергенам.

Кормящей маме необходимо принимать витаминные комплексы, чтобы молоко было полезнее.

Любые витаминные добавки будут помогать (или не помогать) самой маме. Как уже было сказано выше, «обеднение» молока моментально компенсируется за счет ресурсов организма. Ребенок не получит больше кальция или йода, если мама будет принимать комплексы витаминов «для кормящих», избыток железа вообще не передается через молоко. Ребенок свое и так возьмет. Грудное молоко не становится беднее по составу до 1,5-2 лет.

И напоследок интересный факт:

Исследования кормящих на бедном (по Западным представлениям) питании в Бурме, Гамбии, Папуа Новой Гвинее, Эфиопии и индейцев Навахо все время показывают, что недостаток питания никак не сказывает на качестве молока этих женщин. Кстати, исследование об увеличении питания кормящих женщин в Гамбии на 700 калорий показало, что количество молока у них не увеличилось при увеличении калорий в питании. Дополнительное питание пошло в жировые запасы и подкожный жир матерям, а не в молоко. Это повод не поддаваться не рекламу производителей добавок для кормящих с целью улучшить качество или количество молока!