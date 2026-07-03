Открываем цикл статей про новорожденных в помощь мамам.

Справка. Новорожденными считаются дети в возрасте до 28 дней.

На самые важные вопросы отвечает Наталья Юрьевна Новикова, медицинская сестра кабинета здорового ребенка отделения медицинской профилактики Детской городской больницы № 8 города Екатеринбурга.

В чём «выписываться» летом из роддома?

Помимо главного события в семье – рождения ребенка, не менее значимым является выписка малыша из роддома. Хочется создать нарядный образ для фотосессии, не забывая про безопасность.

Основная задача летом – не перегреть, комфортно довезти до дома в автолюльке.

Главный ориентир выбора комплекта на выписку будет температура воздуха на улице.

1. Если прохладно и дождливо, температура + 15-20 градусов.

На тело: хлопковый слип с рукавчиками и штанишками или раздельно ползуночки и распашонка, подгузник.

Второй слой: плед или конверт с тонким утеплителем, есть специальные с прорезями для автолюльки.

На голову: плотная трикотажная шапочка.

2. Если температура +21-24 градуса.

На тело: хлопковый слип с рукавчиками и штанишками или раздельно ползуночки и распашонка, подгузник.

Второй слой: конверт или плед муслиновый без утеплителя.

На голову: легкая трикотажная шапочка.

3. Если температура выше +25 градусов.

На тело: хлопковый слип с рукавчиками и штанишками или боди и носочки, или раздельно ползуночки и распашонка, подгузник.

Второй слой: муслиновая пеленочка.

На голову: тоненькая трикотажная шапочка или чепчик.

Что же выбрать?

Летний конверт. Выбирайте модели из хлопка. Они хорошо фиксируют малыша и не скользят. Но конверты в дальнейшем редко используются.

Плед. Это самый рациональный вариант. Красивый хлопковый или муслиновый плед прослужит вам всё лето: им можно укрывать ребенка в коляске или кроватке.

Муслиновая пеленка. Очень популярен в последнее время. Муслин — это многослойный хлопок, который отлично дышит, впитывает влагу и выглядит достойно.

Одеяло на выписку. На лето стоит брать только тонкие варианты. Одеяло-трансформер на липучке или молнии может заменить конверт, а потом использоваться по прямому назначению.

Выбирая одежду, обращайте внимание на состав материалов. Это должен быть хлопок, он идеально впитывает влагу и гипоаллергенен. Шовчики наружу у одежды, в связи с очень нежной кожей малыша.

Не забудьте постирать весь набор гипоаллергенным средством, ведь ткань может содержать и пыль, и загрязнения. Проверьте все молнии и клепки. Хорошо прогладьте одежду.

При выборе размера одежды, опирайтесь на прогнозируемые размеры по УЗИ. Малыши рождаются ростом от 46 - 56 см. Доношенный зрелый ребенок в среднем 52- 55 см в длину. К тому же, одежда не должна быть тесной.

Безопасность в автомобиле

Помимо правильно зафиксированной автолюльки, важно пристегнуть ремнями тело ребенка, а не одеяло или конверт.

Соблюдайте комфортную температуру в автомобиле - не более 24 градусов, не направляйте воздух на ребенка.