Недоношенные дети: особенности вскармливания

Недоношенный малыш нуждается в повышенном поступлении в организм необходимых питательных веществ.

Причем наиболее важными являются первые две недели жизни. К примеру, при нехватке углеводов страдает развитие и созревание нервной системы. Поэтому полноценное питание крайне важно для выхаживания незрелого ребенка, которое необходимо правильно наладить с первых дней его жизни.

Мамино молоко для недоношенного крохи

О ценности грудного молока при рождении доношенного ребенка мы говорили ранее в одной из наших статей: Состав грудного молока или Всё, что вы хотели знать о ценности грудного молока.

Однако Мудрой Природой предусмотрено, что грудное молоко женщины, родившей преждевременно, отличается по содержанию.

В нем больше:

* Белка и незаменимых аминокислот (строительных элементов для построения белков).

* Олигосахаридов, которые участвуют в формировании слизистой оболочки кишечника и способствуют активизации полезной микрофлоры, улучшают работу иммунной системы.

* Защитных иммунных факторов, а особенно лизоцима — фермента, разрушающего стенки бактерий.

* Натрия, железа и магния, которые необходимы для интенсивного роста малютки, синтеза гемоглобина и работы организма в целом.

* Лактоферрина — белка, защищающего новорожденного ребенка от болезнетворных микроорганизмов, пока не заработает его собственная иммунная система.

* Иназитола — жира, принимающего участие в передаче импульса по нервным волокнам.

В нем немного лактозы (сахар материнского молока), которая плохо усваивается у незрелых детей.

Вскармливание недоношенного ребенка: основные моменты

Трудности с кормлением и усвоением грудного молока связаны с незрелостью нервной и пищеварительной системы у недоношенных детей. Об этом речь шла в одном из прошлых материалов: Недоношенные дети: Особенности физиологии. Часть 2.

Поэтому при вскармливании незрелых малышей учитывается несколько моментов:

* Способ и время первого кормления

* Возможность прикладывания к груди

* Объем питания

* Кормление маминым грудным молоком или искусственной молочной смесью

Конечно, в начале все действия во время кормления выполняет медицинский персонал. Поэтому, казалось бы, что знать все тонкости маме вовсе не обязательно. Однако все же с некоторыми особенностями питания первых дней и недель жизни незрелого крохи лучше ознакомиться.

Первое кормление

Здорового ребенка с первой степенью недоношенности при хорошем самочувствии прикладывают к груди матери в первые 20-30 минут жизни либо через 2-3 часа.

К детям со сроком гестации менее 33-34 недель и массой не более 2000 грамм либо при тяжелом состоянии применяется иной подход: осторожность и постепенность.

Поэтому в начале восполняется количество жидкости и калории, а также готовится желудочно-кишечный тракт к питанию внутрь. Для этого несколько кормлений ребенку предлагают питье — 5% раствор глюкозы. При хорошей переносимости глюкозы начинают кормление малыша сцеженным материнским молоком либо адаптированной искусственной молочной смесью.

Однако полный объем питания незрелые детки усваивать не могут. Поэтому кормление начинается с небольшого количества питания, затем постепенно его увеличивают.

Кроме того, недостающий объем жидкости и калории обязательно восполняются путем внутривенного введения жидкостей (парентеральное питание) и/или 5% глюкозы внутрь.

Каков объем кормления?

Ребенку с массой тела от 1500 до 2000 грамм кормление начинают с 5 мл грудного молока, с массой 1000-1500 грамм — 2-3 мл, постепенно увеличивая объем на 3-5 мл. Малыша кормят каждые 2-2,5 часа, не делая перерывы в ночные часы.

Кроху с весом менее 1000 грамм начинают кормить спустя 12-24 часа после рождения по 2-3 мл на одно кормление, постепенно увеличивая его объем на 2-3 мл.

Также продолжается внутривенное питание в зависимости от потребности ребенка в калориях и жидкости, изменения веса, выделенной мочи и других показателей. Однако объем внутривенного питания уменьшается по мере увеличения количества съедаемого грудного молока либо искусственной молочной смеси.

Чем кормить?

Незрелого кроху лучше всего кормить сцеженным маминым молозивным молоком, Поскольку оно лучше усваивается, а организм крохи получает необходимые питательные вещества.

Кроме того, имеются явные преимущества: экономически выгодно, хорошая защита от инфекции, ускоряется созревание слизистой желудочно-кишечного тракта

При отсутствии возможности кормления маминым молоком используется специальные обогащенные искусственные молочные смеси для недоношенных детей: «Пре-Нутрилак» (отечественная смесь), «Алпрем» фирмы «Нестле», «Фрисопре» фирмы «Фрисланд» и другие.

Кроме того, при кормлении сцеженным молоком либо его частью нередко рекомендуется вводить в питание смеси-фортификаторы, которые содержат полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК). Например, «Неонатал-ВМF» фирмы «Нутриция».

ПНЖК способствуют созреванию нервной системы, физическому и психическому развитию недоношенного ребенка.

В настоящее время не рекомендуется применение донорского грудного молока. Считается, что высока вероятность передачи с ним возбудителей инфекционных заболеваний ребенку. Однако возможно замораживание донорского молока, поскольку при низких температурах болезнетворные микроорганизмы уничтожаются.

Заморозка должна проводиться с соблюдением необходимых условий: создание и поддержание соответствующей температуры в морозильной камере, применение специальных контейнеров для сбора и хранения грудного молока.

О создании собственного «молочного банка» в домашних условиях читайте в нашей статье: Как запасти грудное молоко.

Как кормить?

До 33-34 недель, как правило, практикуется кормление или введение глюкозы в желудок через зонд. Поскольку сосательный и глотательный рефлексы слабые, а их координация нарушена.

Зонд рекомендуется вводить через полость рта. При введении зонда через носовые ходы создается дополнительное препятствие на пути воздуха, что может привести к кратковременной остановке дыхания (апноэ).

Питание через зонд осуществляется двумя способами:

* Прерывисто — отдельно каждое кормление.

* Постоянно — капельно с заданной скоростью при помощи инфузионного насоса (линиамата). Способ наиболее предпочтителен у глубоконедоношенных детей.

Также вполне применимо кормление малыша со шприца (удобнее), ложечки или чашечки. Обычно эти способы используют, когда кормление через зонд не показано, но состояние ребенка не позволяет приложить его к груди матери. При таком кормлении кроха выполняет движения как во время сосании маминой груди. Поэтому в последующем он легче захватывает сосок и активно сосет.

Нецелесообразно кормление ребенка из бутылочки через соску. Поскольку нарушается механика сосательных движений, что затрудняет дальнейшее успешное грудное вскармливание.

Как способствовать развитию сосательного и глотательного рефлексов?

Имеется два подхода, которые применяются после улучшения состояния ребенка:

* «Пальцевое сосание». Во время кормления маме предлагают вложить в полость рта ребенка свой палец. Вдоль пальца прикреплен введенный в желудок зонд, через который из бутылочки подается сцеженное грудное молоко с регулируемой скоростью. В ответ на попадание питания в желудок у ребенка возникают сосательные и глотательные движения.

* «Псевдогрудное вскармливание». В место маминого пальца используется молочная железа, к которой прикреплен зонд, а в полость рта ребенка вводиться сосок. Из бутылочки с регулируемой скоростью подается сцеженное грудное молоко. Метод хорош тем, что он способствует как развитию сосательного и глотательного рефлекса у ребенка, так и стимуляции выработки молока у мамы.

Стадии грудного вскармливания недоношенного ребенка

I этап — кормление через зонд. Иногда применяется одновременное использование пустышки во время кормления через зонд (вместо маминого пальца или соска) для стимуляции сосательных и глотательных движений. В утробе матери малыш сосет собственный палец, поэтому такой подход не создает препятствий для дальнейшего грудного вскармливания..

II этап — знакомство с маминой грудью или непитательное кормление. При улучшении состояния ребенка извлекают из кувеза на 10-15 минут и прикладывают к маминой груди. Малыш лижет сосок, что способствует стимуляции сосательного и глотательного рефлексов. Кроме того, усиливается выработка окситоцина в организме у матери, поэтому улучшается выделение грудного молока.

III этап — применение приспособлений. Вместе с соском матери в полость рта ребенка вводится катетер, на конце которого имеется несколько отверстий. Другой конец катетера опускается в бутылочку со сцеженным молоком.

IV этап — малыш прикладывается к груди без приспособлений и постепенно полностью переходит на полноценное грудное вскармливание.

Теория «минимального питания»

Доказано, что даже небольшой объем пищи улучшает работу и способствует созреванию желудочно-кишечного тракта у недоношенного малыша. Причем достигается точно такой же эффект при минимальной нагрузке, как при больших объемах пищи. Поэтому целесообразно при первой же возможности вводить в желудок незрелого крохи даже небольшое количество грудного молока либо молочной смеси.

Как сохранить грудное вскармливание?

Ответ на это вопрос волнует практически каждую кормящую маму. Разумеется, необходимо полноценно питаться, высыпаться и избегать стрессовых ситуаций.

Однако огромное значение играют два гормона:

* Окситоцин, который сокращает мышцы молочной железы.

* Пролактин, усиливающий выработку клетками молочной железы молока.

Без вашего участия эти гормоны не будут вырабатываться и работать. Дело в том, что при стимуляции молочной железы в организме усиливается синтез окситоцина и пролактина. То есть чем чаще и эффективнее малыш сосет вашу грудь, тем больше вырабатывается и выделяется грудного молока. .

Однако незрелый малыш зачастую не в силах самостоятельно высасывать молоко довольно длительное время. Что же делать? Необходимо правильно сцеживать грудь. Приемы подробно рассмотрены в двух наших предыдущих материалах: Лактостаз: причины возникновения, методы борьбы и профилактика и Сцеживание молока.

На заметку!

Недоношенный малютка слаб. По сути, еще несколько месяцев он должен был дозревать в утробе, но случилось так, что он поторопился появиться на свет.

Поэтому наберитесь терпения и помогайте крохе: ваша задача на этом этапе - сохранить грудное молоко, которое содержит все самое необходимое. Вначале научитесь правильно сцеживаться, затем - докармливать и прикладывать малыша к груди с помощью медицинского персонала.

Ведь даже научившись правильно брать грудь, кроха долго сосет, поэтому давайте ему возможность передохнуть. Придет время, и все ваши старания будут вознаграждены.

Недоношенный ребенок — «приговор» для семьи?

К детям с умеренной степенью недоношенности отношение не столь настороженное, хотя и они могут преподносить «сюрпризы». Тогда как к глубоконедоношенным детям нередко имеется две крайние позиции: некоторые считают, что следует бороться за каждого ребенка, другие отказывают ему в праве на жизнь.

Взглянем на ситуацию иначе: к примеру, произошла автомобильная авария, в которой тяжело пострадал абсолютно здоровый человек. Разве врачи отказывают в помощи? Нет. Наоборот, делается все возможное для его выживания, хотя зачастую отсутствует уверенность, что пострадавший вновь станет полноценным членом общества. Так почему же глубоконедоношенных малышей лишать такой возможности?

Однако вставая на этот нелегкий путь, помните, что многое зависит от степени зрелости органов малыша и других факторов. К сожалению, не всегда удается избежать печальных последствий, особенно если у ребенка имеются врожденные пороки развития, либо малыш получил родовую травму.

P.S. В завершении сделаю небольшое лирическое отступление, рассказав собственную историю...

Много лет назад у меня родился недоношенный ребенок на сроке 30-31 недель с весом 1300 грамм. Мне едва исполнилось 19 лет, поэтому о детях знала я немного. Сказать, что я была расстроена — ничего не сказать. Скорее я пребывала состоянии шока, виня себя в произошедшем.

В реанимации мой ребенок находился 10 дней. Затем он был переведен на второй этап выхаживания, где долго набирал в весе. Тогда не практиковалось совместное пребывание матери с ребенком, поэтому я ежедневно приходила и уходила.

До года ребенок получил несколько курсов медикаментозного лечения, массажа и физиотерапевтических процедур. Невропатолог стал почти членом семьи, настолько часто мы оказывались у него на приеме.

Ребенок поздно начал говорить, были небольшие нарушения в речевом развитии. Поэтому с ним занимался логопед. Справились и с этой трудностью. Правда даже, повзрослев, сын при волнении иногда «проглатывает» некоторые буквы и частит.

В остальном он развивался, не отставая от сверстников, а во многом даже опережая.

Сейчас — все позади. Моему «малышу» уже исполнилось 24 года. Основное направление его деятельности — информационные технологии.

Дорогие мамы, у вас имеются собственные истории? Поделитесь с нами. Возможно, кому-то ваш рассказ поможет сделать правильный выбор, поверить в себя и своего малыша.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com