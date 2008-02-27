Досье: Ирина Зырянова, 1976 г.р. В 1999 г. окончила биологический факультет Уральского государственного университета им. А.М.Горького по специальности «Физиология человека и животных». В 2006 году прошла обучение по программе ВОЗ-ЮНИСЕФ, получив сертификат общественного консультанта по ГВ. Работала волонтером в родильном доме ГКБ №40 до его закрытия на реконструкцию, консультируя женщин по вопросам налаживания грудного вскармливания в первые сутки жизни новорожденного. Личная практика консультирования – около 200 выездов к кормящим матерям с последующим наблюдением. Читает лекции по грудному вскармливанию в одном из городских центров подготовки будущих родителей. Воспитывает двух дочерей 6 и 4 лет.

U-mama: Грудь у кормящей женщины – это орган сексуальный или орган кулинарный?

И.З.: Как специалист по грудному вскармливанию, консультирующий мам с малышами в возрасте, в основном, до полугода, скажу, что все-таки больше кулинарный. А вот после завершения ГВ…

U- mama: С какими проблемами к вам чаще всего обращаются мамы на этапе налаживания лактации?

И.З.: В первые дни жизни новорожденного в 95% случаев я имею дело с проблемой болезненности сосков у мамы – это мозоли, ссадины, вызывающие дискомфорт или боль при кормлении. Если это не устранить, у мамы могут появиться трещины сосков, и, как следствие, мама в итоге может перестать кормить ребенка грудью.

U-mama: Болезненность сосков вызвана тем, что ребенок берет грудь неправильно?

И.З.: В вашем вопросе уже заложена принципиальная ошибка, которую совершают большинство мам. Ребенок не должен «брать грудь». А это как раз первое, что я чаще всего вижу, приезжая на консультацию к кормящей женщине. Грудь должна давать мать: она должна вставлять титю в рот ребенка. И болезненность сосков связана именно с неправильным прикладыванием к груди.

U-mama: А повышенная чувствительность сосков может быть причиной дискомфорта при кормлении?

И.З.: Гиперчувствительные соски действительно встречаются, но крайне редко. В своей практике я видела несколько таких женщин, и болезненность у них проходила примерно через месяц после родов. Встречаются женщины, у которых боль может быть также связана и с нежеланием кормить ребенка, то есть иметь явные психосоматические корни. Я могу обозначить эту проблему как возможную причину болезненности, но только после того, как мы научимся правильному прикладыванию. Если, несмотря ни на что, дискомфорт не уходит, то могу по желанию женщины подключить к работе профессионального психолога. Но подобные случаи – скорее исключение, чем правило. Чаще проблема дискомфорта решается благодаря правильному прикладыванию к груди.

U-mama: И что же такого волшебного делает консультант, что у мамы уходит боль при кормлении?

И.З.: Он показывает маме, как это сделать правильно. Берет мамину грудь и демонстрирует, как это должно быть. Мы также учимся разным позам для кормления: бывают случаи, что женщине подходит только одна поза, поскольку только в такой позе новорожденный поначалу может удерживать грудь. В лучшем случае, мама использует одну-две позы – как правило, это «колыбелька» и поза лежа. Если женщина никогда раньше не кормила грудью, то ей технически сложно освоить какие-то новые моменты, которые она никогда раньше не делала. Поэтому маме важно показать эти вещи.

U-mama: Насколько велик риск, что женщина после консультации не сможет самостоятельно воспроизвести технику правильного прикладывания? Например, не увидит, что малыш неправильно держит нижнюю губу при сосании?

И.З.: Она может этого не видеть, но она все равно будет это контролировать, взяв ребенка за подбородок и заставляя его вывернуть губки правильно. Этому мы и учим. Консультант находится вместе с женщиной и ее малышом минимум два-три часа, за это время несколько раз они прикладывают ребенка к груди с непосредственным участием консультанта, несколько раз это делает сама мама под моим наблюдением. В идеале, согласно методике, по которой мы работаем, мы обязаны делать контрольный визит. Но мамы не всегда на это согласны. Мы обязательно созваниваемся и контролируем, получается или не получается, я даю какие-то рекомендации по телефону, что-то повторяю, обязательно выезжаю повторно, если мама говорит, что у нее не получается. Это пролонгированная работа. И обычно нужно, чтобы мама увидела один раз, а потом – дело техники. И, конечно, маминого желания.

U- mama: Могут ли малыши сами правильно брать грудь?

И.З.: Если мама в первые дни после родов все время давала малышу грудь правильно, то, скорее всего, малыш это запечатлел и впоследствии, когда просит титю, открывает широко рот и ждет, когда мама ему вложит грудь. Такие дети и губки сами выворачивают. А если правильного импринтинга не произошло, то такой маме необходимо постоянно контролировать прикладывание. Так как один раз ребенок может приложиться правильно, а второй раз – неправильно. Поэтому мама не просто контролирует, а выступает инициатором: сама дает грудь, а не ждет, когда это сделает ребенок. И главный критерий правильности прикладывания – не должно быть больно при кормлении.

U-mama: Много ли женщин владеют навыками правильного прикладывания ребенка к груди, или так или иначе большинству нужны консультанты?

И.З.: Конечно, если я сейчас скажу, чтобы все непременно обращались к консультантам, это будет неправдой. Но мамы должны четко понимать: правильное прикладывание – это главное, чему они должны научиться. Тогда не будет больно, тогда будет достаточно молока, не будет других проблем. Если не обращать на это внимание с первых дней, то, в лучшем случае, кормление превращается в вялотекущий процесс, не приносящий удовольствие ни маме, ни малышу; в худшем – мама просто перестает кормить ребенка грудью после трех месяцев, с чем мы обычно и сталкиваемся. К сожалению, в настоящее время большинству мам не у кого учиться: практика передачи опыта грудного вскармливания и вообще материнства из поколения в поколение, от матери к дочери, осталась во временах наших прабабушек. И раньше консультанты по грудному вскармливанию действительно были не нужны. Но сейчас наши собственные мамы крайне редко могут объяснить или показать, как правильно давать грудь малышу, чаще они и сами либо кормили недолго, либо не кормили вовсе. Консультанты по грудному вскармливанию пытаются заполнить эту пустоту. И довольно успешно, судя по отзывам, которые мы получаем от мамочек.

U-mama: Часто ли обращаются за консультациями?

И.З.: По-разному. Иногда бывает по несколько консультаций в день, когда по всему городу идет буквально вал лактостазов. А иногда – период затишья. Проблема еще в том, что мамы просто не знают, что у нас в городе есть такие люди, которые могут реально помочь наладить грудное вскармливание.

U-mama: И не только. Многим мамам, знающим о существовании консультантов, не понятно, что вы делаете на индивидуальных встречах и чем они эффективней телефонной или онлайн-консультации.

И.З.: Самое главное, в телефонной беседе нельзя ничего показать. Мы консультируем по телефону, причем бесплатно. Но очень часто после моих подробных объяснений по телефону или после чтения множества специализированных статей в Интернете мамы перезванивают и жалуются, что проблемы сохраняются. И когда я приезжаю, я вижу, что мама меня не услышала либо не смогла правильно применить рекомендации из прочтенной статьи. Мало того, что действительно сложно из слов понять, как это сделать на практике, еще и не надо забывать, что женщина после родов сама по себе находится в несколько измененном состоянии восприятия. Проще, быстрее, эффективнее будет показать ей.

U-mama: Расскажите по пунктам, что делает консультант, приезжая к кормящей женщине.

И.З.: Начинаем с того, что изучаем с мамой всю ее историю грудного вскармливания, начиная с родов, или историю кормления предыдущего ребенка. Да, бывает, например, что мама, когда кормила старшего ребенка, постоянно сцеживала грудь или кормила из двух грудей подряд, и, конечно, нам это важно знать. Далее узнаем все про маму, про ребенка. У нас есть специальная карточка-форма, которую мы заполняем и получаем в результате достаточно полную картину. Оцениваем состояние груди и форму сосков. Затем смотрим, как ребенок кушает титю, как мама при этом сидит или лежит. После этого корректируем то, что делается неправильно. Показываем что-то новое, необходимое именно для этой мамы и для этого малыша. Вот на эти мероприятия и уходят отведенные на консультацию 2-3 часа. И практика показывает, что даже информированным людям (в частности, тем, кто слушал мои лекции) этого времени едва хватает. А порой бывает нужно и пять, и шесть часов.

U-mama: Правильно ли я поняла, что консультант по грудному вскармливанию, в основном, нужен только на первом этапе становления лактации?

И.З.: На первом этапе закладываются основы успешного грудного вскармливания, поэтому тут консультант наиболее эффективен. Но, например, те же лактостазы могут возникнуть на любом этапе – хоть в один месяц, хоть в год.

U-mama: Как может помочь консультант по грудному вскармливанию при лактостазе? Вы расцеживаете грудь?

И.З.: Все зависит от того, на какой день обратилась мама. Есть определенные методики, которые мы применяем в работе. В первый день это может быть расцеживание, но только после того, как мы понаблюдаем, как ребенок сосет грудь, как мама его прикладывает, в позе, подходящей для этого типа лактостаза. И дело не только в том, как помочь при лактостазе, но и в том, чтобы найти причину, чтобы он не повторялся. А причин может быть масса. Начиная с того, что мама спит в бюстгальтере, и заканчивая каким-то волнением или стрессом. Либо мама при кормлении ночью дала несколько раз подряд одну грудь, либо еще что-то. Это ювелирная работа, каждый случай необходимо разбирать индивидуально. Самой маме сложно оценить, какой у нее тип лактостаза и подобрать в зависимости от этого нужную методику, поэтому я бы воздержалась от конкретных рекомендаций, чтобы не навредить.

U-mama: С какими еще проблемами к вам обращаются кормящие мамы на более поздних этапах грудного вскармливания?

И.З.: Начиная с 3-4 месяцев, мы часто сталкиваемся с обращениями по поводу отказа от груди. Ребенок хочет есть, но при предложении груди выгибается, отворачивается и плачет. Причины этого явления могут быть разными, и способы решения – тоже разные, но у всех них один корень: мама не соответствует ожиданиям ребенка, мама делает что-то не так.

U-mama: Получается, отказ от груди больше связан не с физиологией, а с психологией? Есть такое мнение (или миф), что в период лактационного криза, который тоже возникает примерно в этом возрасте, ребенок отказывается от груди, потому что там нет молока.

И.З.: Отказ от груди чаще вообще никак не связан с физиологией! Если в груди мало молока, как в периоды лактационного криза, то ребенок, наоборот, «виснет» на груди, постоянно сосет, чтобы насосать себе больше. И здесь важно не забирать слишком рано грудь у ребенка, иначе он ее недостимулирует, и грудь выработает молока меньше, чем нужно малышу. Еще чаще мама просто неверно оценивает количество молока в своей груди. Есть четкие критерии, когда молока хватает: ребенок прибавляет в весе не меньше 150 граммов в неделю и писает не меньше 12 раз в сутки.

U-mama: А что делать, если прибавка в весе будет меньше?

И.З.: Тут нужно разбираться. Если это первый месяц малыша, то здесь один расклад. Кроме того, важно, чувствует ли мама в себе готовность ждать налаживания лактации? Если она не готова ждать, то мы можем ввести докорм и начать исправлять ситуацию. Есть мамы, которые сами говорят: «Я еще подожду». Разумеется, мы, прежде всего, смотрим на самочувствие ребенка, принимая во внимание рекомендации докторов. Поэтому множество факторов собираются в комплексе, нет каких-то готовых рецептов решения той или иной проблемы.

U-mama: С чем еще работает консультант? Скажем, если взять возраст после полугода?

И.З.: Тут начинаются другие вопросы, касающиеся, например, ввода прикорма. Но большинство проблем, требующих очного присутствия консультанта, возникает как раз в возрасте до полугода. Потом много вопросов задается по поводу отлучения от груди. Или, после 1 года, часто звонят с вопросом, что делать, если ребенок распоряжается маминой грудью, сам расстегивает блузку, сам поднимает футболку в общественном месте.

U-mama: И что же делать?

И.З.: Эта проблема связана с началом грудного вскармливания. И мы своим мамам, которых ведем с момента рождения малыша, сразу объясняем: женщина должна с самого начала понимать, что это ее грудь, что только она распоряжается ею. На первых этапах, когда грудь ребенку нужна для выживания, мама дает ему ее постоянно, по требованию. Но потом наступает момент, когда она вполне может этого не делать, если ей неудобно, если этого не позволяет ситуация. А мамы уже привыкли, что требование ребенка – закон. Ребенок раздирает кофту, скандалит, просит титю, и мама подчиняется, хотя вполне в ее силах этого не делать.

U-mama: И это тоже сфера компетенции грудного консультанта? Вы можете решить эту проблему?

И.З.: Мы можем ее хотя бы обозначить. Я своим мамам все время говорю: если ребенок взял у вас грудь сам, что это означает? Это означает то, что он у вас тут главный. Это неправильно. И в этом тонком нюансе заключается корень дальнейших проблем, в том числе, и с этим постоянным висением на груди. Так быть не должно. Если мама дает ребенку грудь сама, она тем самым показывает, кто тут главный, насаживая ребенка на свою грудь. Это ее грудь, она руководит процессом, она ею распоряжается. Если это проговорить в самом начале, научить, показать, многих проблем можно избежать.

U-mama: А как же насчет ночных кормлений после года? Как раз именно ночные «висения» на груди вызывают наибольшее раздражение.

И.З.: Ночные кормления нужны – и ребенку, и маме для поддержания лактации. При правильном подходе, когда мама обозначает себя главной, и при условии, что у ребенка все хорошо, он будет сосать грудь реже, - скорее всего, 3-4 раза за ночь.

U-mama: На днях брала интервью у невролога и задавала вопрос с форума по поводу беспокойного ночного сна ребенка при грудном вскармливании. И получила ответ, что позволять ребенку есть ночью неправильно. Не впервые, кстати, слышу такое мнение от уважаемых специалистов, в том числе и психологов.

И.З.: Невролог – мужчина? Подавляющее большинство мужчин, какими бы замечательными и уважаемыми специалистами они ни были, в вопросах грудного вскармливания не компетентны. Они не кормили грудью, они не знают, что это такое. Они могут рассуждать только с позиции сторонних наблюдателей. Центр «Рожана», отбирая нас для обучения, предъявлял очень жесткие требования, и в числе прочего – наличие личного опыта успешного грудного вскармливания ребенка не меньше чем до полутора лет. Это не случайное требование. И консультантов-мужчин у нас нет. Вообще личный опыт важен не только для специалиста по грудному вскармливанию. Я всегда говорю своим мамам: если ваша педиатр дает вам рекомендации по грудному вскармливанию, поинтересуйтесь, есть ли у нее дети, кормила ли она их грудью и как долго, и тогда все встанет на свои места. Например, периодически на консультациях слышу хорошие отзывы об одном уважаемом докторе, которая сама является мамой четверых детей, и всех кормила грудью как минимум до полутора лет.

U-mama: Кстати, а когда вы сами отучили от груди своих дочерей?

И.З.: Обеих в год и девять. Но тогда я еще не была консультантом по грудному вскармливанию. Сейчас я многое бы сделала иначе.

U-mama: Консультируете ли вы на этапе отучения от груди?

И.З.: В вопросах искусственного отучения мы не помогаем, потому что мы не можем позволить себе помогать идти против природы. Дети сами отказываются от груди в возрасте от 2,5 до 4 лет. Я понимаю, что это может звучать радикально, особенно учитывая то, что большинство мам, к сожалению, по-прежнему кормят лишь до шести месяцев, максимум до года. Если же мама решает раньше этого срока закончить грудное вскармливание, то лучше, чтобы этот процесс был длительный и очень постепенный, в течение нескольких месяцев, тогда будет меньше травма и для ребенка и для маминой груди. Периодически мне звонят мамы, вчера резко завершившие грудное вскармливание, а сегодня вставшие с разбухшей грудью, и спрашивают, что делать. Из подобных ситуаций сложно выходить, маме теперь уже вместо ребенка приходится сцеживать и постепенно сводить на нет количество сцеживаний.

U-mama: Многие удивляются, когда узнают, что у консультанта по грудному вскармливанию нет базового медицинского образования. Как вы сами считаете, мешает ли его отсутствие в вашей работе?

И.З.: Нет, не мешает. Мы не связаны с назначением препаратов, с выставлением диагнозов, мы не идем вразрез с медициной, отвергая ее назначения. Мы пытаемся наладить естественный, веками отработанный процесс грудного кормления, опираясь на знания по физиологии лактации. И порой, выслушивая от мам рекомендации педиатров по грудному вскармливанию, я осознаю, что знаю физиологию лактации лучше некоторых докторов с медицинским образованием. Для того чтобы быть эффективным консультантом, необходимо иметь личный опыт грудного вскармливания своих детей плюс специализированные навыки по грудному вскармливанию. У нас есть не только свой личный опыт, не только почти двухлетний опыт консультирования, за нами, кроме всего прочего, стоит центр «Рожана», который работает в этой области больше 15 лет. И если у нас появляются какие-то вопросы, которые мы не можем решить, мы имеем возможность напрямую связаться с нашими преподавателями. Каждый месяц мы посылаем им отчеты по своей деятельности.

U- mama: Вообще чем отличается сертифицированный консультант по грудному вскармливанию от соседки, скажем, по родильной палате, родившей четвертого ребенка? Или от подруги, благополучно выкормившей своих двоих детей?

И.З.: В отличие от соседки по родильной палате, мы в течение двух недель, с утра до вечера, слушали лекции и занимались практикой, начиная от физиологии лактации и заканчивая методиками решения различных проблем, возникающих у женщин при грудном вскармливании, а потом сдавали экзамен.

U-mama: Иными словами, у соседки нет такого объема информации?

И.З.: Тут дело даже не в объеме. Соседку тоже должен был кто-то научить. Либо своя мама, либо она всю жизнь смотрела, как вскармливают детишек. Перед началом обучения я выкормила своих двоих детей, но, как выяснилось, не знала и десяти процентов того, как это делается правильно. Мне просто повезло, что у меня не возникло никаких серьезных проблем. Но когда на семинаре меня уложили в удобную позу, а не так, как я кормила обеих дочек, я поняла, как можно действительно комфортно кормить! Как можно делать это действительно с удовольствием. И теперь я с радостью делюсь своими знаниями и материнским опытом с молодыми мамами.

Вопросы с форума

Вопрос: Можно ли спать в бюстгальтере (в специальном для кормления)? Если нельзя, то в чем спать?

Ответ: Спать в бюстгальтере нельзя, в любом. Потому что может произойти сдавление тканей молочной железы. И вследствие этого лактостаз. Спать можно в подходящей для кормления ночнушке, майке, футболке, либо без одежды.

Вопрос: Хотелось бы больше практики: что за «удобная поза», о которой упомянуто в интервью?

Ответ: В общем виде это так: ложитесь на бок, ребенок у вас на руке, лицом и всем корпусом повернут к вам. Под спину можно положить какие-нибудь валики.

Вопрос: Что значит отучать от груди «постепенно»? Нужно ли перетягивать грудь при отучении?

Ответ: Перетягивать грудь – это, конечно, жесткий метод. Мы подобное насилие над организмом никогда не рекомендуем. Постепенное отучение означает ситуацию, когда в течение нескольких месяцев (в идеале полгода) мы уходим от дневных, утренних, вечерних, а затем и ночных кормлений.

Вопрос: Отличная установка «мама должна сама давать грудь». А забирать? Ребёнок сам решает, хватило ли ему? С другой стороны, если он спит с титей во рту – это тоже не дело.

Ответ: А забирать и не надо, дожидаемся, когда сам выпустит. Происходит это тогда, когда заднее молоко из желудка поступает в кровь, и его жиры действуют как регуляторы насыщения. Бывают, конечно, случаи, когда малыш просто забыл отпустить титю, он уже давно спит и не подсасывает, в таком случае мама может аккуратно вынуть грудь из ротика ребенка. Если ребенок хочет спать с титей во рту, не подсасывая, в таком случае надо разбираться, почему это происходит.

Вопрос: Что делать, когда ребенок кусает грудь?

Ответ: Забирать и показывать однозначную реакцию, что этого делать нельзя (голосом, мимикой). Обычно 2-3 раз хватает, чтобы ребенок понял: «я кусаю грудь – мама ее забирает».

Вопрос: Как избежать чрезмерной привязанности ребенка к груди (чуть какое расстройство, печаль или страх – сразу к тите)?

Ответ: Необходимо показывать ребенку разные способы успокоения. При небольшом беспокойстве можно погладить, взять на ручки и т.д. Когда пора спать или сильно ударился, режутся зубки и т.д. - конечно, дать титю.

Вопрос: Если мама все-таки решила отлучать от груди, как это сделать безболезненнее? Ребенку 2,8, хотели убрать ночные кормления, ребенок визжит, после пары ночей я больше не экспериментировала.

Ответ: Скорей всего, ваш ребенок не готов к расставанию с титей. Я думаю, что при отлучении нельзя говорить о том, «как это сделать безболезненнее». Отлучение либо безболезненное, либо его время еще не пришло. Хотя я слышала рассказ про то, как мама объясняла своему ребенку 1,3 года, которого отлучала от груди, что с титей все нормально, что он ее может потрогать, погладить и т.п., «просто молочка в ней нет».

Вопрос: Почему педиатры, врачи все поголовно считают, что кормление нужно продолжать до 1,5, максимум до 2 лет, хотя и это уже перебор, а уж старше двух это вообще всеобщий вред? Почему такие разногласия? Почему нет поддержки кормящим мамам?

Ответ: У них своя концепция (какая – я не знаю, лучше спросить у самих педиатров), у нас – своя: в сообществах, живущих на природе, женщины кормят детей достаточно долго, и их дети растут здоровыми и счастливыми (отсылаю к книге Лэдлофф). К тому же, можно предположить, что есть схема завершения ГВ, предусмотренная природой. И в подтверждение моих слов скажу, что иммунная система созревает окончательно примерно к 6 годами. И завершив ГВ на этапе инволюции, когда молоко приближается по составу к молозиву с большим количеством антител, мы защищаем ребенка до 5-6 лет (материнские антитела сохраняются в крови ребенка около 2-лет после окончания кормления).

Вопрос: Как вы относитесь к кормлению в общественных местах? Сложно определить, в какой момент ребенок переходит границы, а когда нет.

Ответ: Маме может быть неудобно оголять грудь в общественных местах. Но если речь идет о новорожденном ребенке, то мама, прежде всего, думает о малыше, потому что ему грудь жизненно необходима, и в такой ситуации дает ее и в общественном месте. А вот после года ребенок может подождать до дома, с ним ничего не случится. Мама это обозначает, и ребенок должен этому подчиниться, так как мама главная и мудрая.

Вопрос: Как вы стали консультантом по ГВ, что вас к этому подтолкнуло?

Ответ: Наверное, все началось с подготовки к первым родам. Я тогда пошла заниматься в один из екатеринбургских центров. Благодаря знаниям и навыкам, полученным тогда, я родила очень хорошо, и вхождение в материнство было радостным и комфортным. А потом я поняла, что все, что связано с беременностью, материнством мне близко и интересно. Тем более что появилась возможность подойти к этому профессионально и пройти подготовку в «Рожане».

Вопрос: Как воспринимают вашу работу, есть ли сильные противники подобного занятия и встречались ли вы с таковыми?

Ответ: Противников-то нет. А вот пара консультаций закончилась непониманием и прекращением работы.

Вопрос: Случалось ли, что, к примеру, мамочка полностью согласна с вашими рекомендациями, а мама-бабушка, если живут вместе, резко против, и что вы делаете в таких случаях?

Ответ: Такое встречается, но редко. И обычно там, где бабушки очень активные и авторитарные. Например, сами сцеживали грудь, и теперь дочь заставляют сцеживать. И даже после того, как ты им всю физиологию лактации разложишь по полочкам, они свято верят в свои принципы. Обычно встречается более легкий вариант, когда бабушки настаивают, чтобы ребенка допаивали водичкой. На что «подкованные» мамы сразу дают отпор.

Вопрос: Сколько в городе подобных специалистов, общаетесь ли вы для обмена опыта?

Ответ: В Екатеринбурге 3 работающих консультанта по ГВ: Ирина Паньшина, Елена Суслонова и я. Конечно, мы общаемся, делимся опытом, поддерживаем друг друга в сложных случаях.

Вопрос: Почему вы не сотрудничаете с поликлиниками? Координаты тоже сразу не найдешь, особенно рядовым мамам с проблемами, которые не ходят на ю-маму.

Ответ: В нескольких поликлиниках нам говорили, что любая медсестра научит маму правильному ГВ лучше нас и что они это и делают, соответственно, в нас необходимости нет. Многие разговаривают свысока и сразу же спрашивают про стоимость нашей консультации. Так что пока только пробуем наладить отношения с системой здравоохранения. А обычная мама может узнать из газет и рекламных буклетов, которые выпускает наш центр.

Вопрос: Есть ли смысл обратиться к консультанту, если ребенку уже 8,5 месяцев, но он мало прибавляет в весе?

Ответ: Этот вопрос может быть как в нашей компетенции, если ГВ организовано неправильно (например, мама часто меняет грудь, и ребенок сосет только переднее молоко и т.п.), а может быть связан со здоровьем ребенка, и тогда требуется помощь другого специалиста.

Вопрос: Ребенку 2 месяца, на ИВ. Прибавляет хорошо, стул прекрасный. Есть ли смысл попытаться восстановить ГВ, или уже оставить в покое малыша? До 1-го месяца ел сцеженное молоко из бутылочки – хватало на 1 кормление в сутки, остальное - смесь, сейчас - только смесь.

Ответ: Есть возможность восстановить грудное вскармливание. Естественно, это тяжелая и кропотливая работа. И у мамы должна быть хорошая мотивация для начала. А мотивация может возникнуть, если почитать о преимуществах грудного вскармливания перед искусственным.

Вопрос: Нужно ли сцеживать грудь после кормления? Это увеличит количество молока?

Ответ: Да, сцеживание увеличивает количество молока. Но кому нужно много молока? Ребенку нужно столько, сколько он может съесть, ему не надо много. Грудь работает по типу «спрос-предложение»: сколько ребенок сосет – столько грудь и производит. Сцеживание мы назначаем при недостатке молока как дополнительную меру (на несколько дней), но далеко не во всех случаях. Если у женщины достаточно молока, и она еще сцеживает грудь после кормления, это прямая дорога к гиперлактации с литрами молока в холодильнике, которую затормозить очень сложно.

Вопрос: Важно ли употребление витаминов в период ГВ?

Ответ: Важно, чтобы женщина употребляла натуральную пищу – каши, овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочные продукты и т.д. Во всех этих продуктах содержатся натуральные витамины. Если женщина хочет все равно принимать витамины, то можно порекомендовать продукты пчеловодства.

Вопрос: Помогает ли чай с молоком для поддержания лактации?

Ответ: Нет. Это не лактогонное средство. В некоторых случаях его действие связано с эффектом плацебо. Была у меня женщина, которая сама молоко терпеть не могла, а во время ГВ усиленно пила чай с молоком, и ребенок очень сильно мучился животиком. Отменили чай с молоком – ребенку стало лучше. А некоторым женщинам интуитивно хочется рыбы (жирные сорта рыб являются лактогонным средством) или адыгейского сыра (и он тоже). Так что прислушивайтесь к своему организму, он лучше знает, что нужно пить и есть для поддержания хорошей лактации.

Вопрос: Можно ли пытаться похудеть при ГВ?

Ответ: Похудение раньше 9 месяцев ребенка биологически не обосновано. Мамины жировые запасы нужны на всякий случай, пока ребенок маленький (а вдруг еды не будет). А когда ребенок подрос, начинает активно знакомиться с взрослой пищей и, в случае чего, сможет выжить и без груди, мама начинает понемногу худеть. Естественно, если она питается правильно. Конечно же, важна и конституция женщины. Худеньким женщинам не нужно прилагать усилий, чтобы вернуться к обычным формам. А вот женщинам, склонным к полноте, могут понадобиться и разумные физические нагрузки.

Вопрос: Дочке 1 г. 1 мес., сейчас идет 6 месяц беременности, ребенок кусает грудь. Может ли беременность быть причиной этого?

Ответ: Скорей всего основная причина связана с тем, что ребенку сразу не дали понять, что так делать нельзя. Все дети пробуют кусать материнскую грудь. Другое дело, что в настоящий момент малышка может таким образом выражать свою агрессию по отношению к появлению братика или сестренки. В таком случае могут помочь терапевтические методики: ролевые игры, сказкотерапия, песочная терапия.

Вопрос: Что рекомендуют консультанты в случае с детьми-погодками (продолжение или завершение кормления, питание мамы во время беременности и пр.)?