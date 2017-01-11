Может ли хорошая мама злиться на новорожденного ребенка?

«О ужас! Я злюсь на своего новорожденного ребенка! Я - плохая мать...» Давайте разберемся, так ли это. Почему молодой маме не стоит пугаться негативных чувств? Для чего важно оставаться с ними в контакте?

Мы чересчур боимся своих чувств. Словно когда-то в детстве нам сказали, что все хорошие люди всегда должны быть добры и веселы, а злиться и бояться могут только отрицательные герои. Впрочем, из правила есть исключение: иногда хорошему персонажу разрешается «праведный гнев», но только в отношении отъявленных негодяев.

Вырастая из сказок, мы вроде бы понимаем умом, что мир не так прост и однозначен, но когда дело касается наших родительских чувств, почему-то снова включается деление на черное и белое, правильное и неправильное. Согласитесь, всякий скажет, что хорошей матери положено ощущать любовь и нежность, ну, может быть, еще легкую тревогу. В то же время Мать с большой буквы ни в коем случае не должна испытывать по отношению к малышу ревность, зависть, раздражение, разочарование, обиду и грусть. Этот «черный список» нигде не зафиксирован, но почти каждый носит его в собственной голове.

Злость вместо радости у молодой мамы

Стоит женщине поймать себя на том, что она откровенно сердится на своего долгожданного младенчика, как ее охватывает паника. Что со мной? Я его не люблю? Он плохой? Или я плохая? (Ведь хорошие герои не сердятся на хороших, тем более на самых близких и родных.) Все говорят, что мама — это самый любящий, понимающий и терпеливый человек, готовый жизнь отдать за свою кровиночку. Да и я готова, и у меня нет никого дороже. Но вот прямо сейчас, когда он кричит — нет, не переставая орет второй час подряд — я просто ненавижу его. Я злюсь, что из-за него я больше не могу развлекаться с друзьями, и муж ходит на вечеринки и ездит кататься с гор один.

Меня бесит, что мой ребенок постоянно капризничает, а мама под руку рассказывает, какими спокойными детьми были мы с братом. Я заранее мудро распланировала весь декрет, чтобы все успевать; я представляла, какой счастливой семьей мы будем. Но у малыша нет никакого подобия режима, я не справляюсь с делами и на половину, а от усталости и недосыпа всё валится из рук.

Что со мной не так? Почему у меня такой ребенок? Где затерялось то счастье материнства, которого я так ждала?

Подобные чувства по отношению к малышу никак не укладываются в нашу культуру. Поделиться своим «бесит» и «ненавижу» — значит навлечь на себя ураганный огонь критики. И первым среди желающих покритиковать будет наше собственное «Я». Суровый внутренний голос незамедлительно сообщит, что настоящей матери положено исключительно умиляться, испытывать нежность и сострадание, быть терпеливой. А иначе, зачем рожала?

Но живая женщина — не героиня мифов и сказок, она устроена куда сложнее. Она не может по указке чувствовать что-то одно, а всё остальное — не чувствовать. Только роботу можно заложить строгую программу. Только вымышленного персонажа наделить однобоким комплектом эмоций. Реальный человек не может быть таким аккуратненьким, правильным и чувствующим «по линеечке». По крайней мере, долго не может, потому что быстро превращается в нежизнеспособное существо.

Именно поэтому не стоит верить в сказки о «белых и пушистых», неизменно счастливых, никогда не устающих матерях. Но при этом нужно помнить, что даже сильно уставшая мать может быть очень счастливой. Даже в гневе она может быть любящей и продолжать заботиться о своем малыше. Не смотря на грусть по каким-то ушедшим удовольствиям своей прошлой жизни, женщина может искренне наслаждаться первой осмысленной улыбкой своего крохи. Переживая, что ее ребенок позже, чем сверстники, перевернулся, сел, пошел или заговорил, она может одновременно испытывать материнскую гордость и верить, что ее чадо — самое-самое.

Тут важно одно — принять свое право на разнообразные чувства, не гнать их от себя в ужасе, не осуждать себя. Перестать делить свои эмоции на «плохие» и «хорошие», «правильные» и «неправильные», «допустимые» и «недопустимые». Раз чувства возникли — значит, они имеют право на жизнь. Отсекая их, запрещая, человек отвергает часть себя, словно отрезает кусок от собственной живой плоти.

На самом деле, так называемые «плохие» чувства опасны только в том случае, если не подконтрольны своему хозяину.

Контроль чувств

Самый надежный способ контролировать чувства — осознавать их. Если загонять «неправильные» чувства в темный угол подсознания поганой метлой, то рано или поздно они там набедокурят, и, в конце концов, все равно прорвутся наружу в самом нежелательном виде — вплоть до реальной агрессии по отношению к ребенку и самой себе.

И, наоборот, если «неподобающие» чувства вытащить на солнечный двор, познакомиться поближе, да регулярно за ними присматривать, то они превратятся в довольно безвредных, а порой и полезных компаньонов. (К примеру, раздражение можно использовать как сигнал о том, что пора сбавить обороты в бесконечных материнских хлопотах; а если это прямо сейчас невозможно, то, по крайней мере, пожалеть и утешить самого себя, пообещать отдых в ближайшей перспективе.)

Находим причины срыва

Если вы ощущаете, что где-то внутри зреет тяжелый комок негатива, значит, пора вглядеться в себя, честно разобраться в ощущениях. Поделиться ими с кем-то или доверить бумаге, которая, как известно, всё стерпит. Не умеете описывать словами? Нарисуйте картинку! Не можете картинку — черкайте с размаху каракули. Просто рвите бумагу и швыряйтесь ей изо всех сил. Найдите свой клапан, через который можно безопасно выпустить пар, не обжигая близких.

Внутренний покой и порядок зиждется на тех же принципах, что и порядок в доме: если вы пролили молоко на кухне, заметили это и сразу вытерли пол, то ничего страшного не произойдет. Если же, пролив молоко, вы делаете вид, что этого не случилось, то оно будет растаскиваться по всему дому, втаптываться в покрытие, привлекать насекомых, и, в конце концов, маленькая проблема превратится в огромную.

И такой проблемой может быть не только внезапный прорыв эмоциональной плотины, но и полное «замораживание» всех ощущений. Уж так устроена наша психика, что ей трудно быть избирательно чувствительной. Отказываясь чувствовать свою грусть, печаль, боль, мы вместе с этим теряем и способность переживать радость, удивление, восторг. Поэтому тот, кто хочет испытывать моменты счастья, должен быть готов по-честному проживать «неудобные» эмоции. Тому, кто хочет в полной мере насладиться счастьем материнства, неизбежно придется нести и бремя материнской боли и грусти, научиться выносить собственное раздражение и злость.

Такая полнокровная эмоциональная жизнь — безусловно, благо не только для самой женщины, но и для всей семьи. Ведь ребенку, особенно младенцу, очень важно иметь рядом с собой живую, чувствующую мать, а не холодную куклу, которая тщательно соблюдает все инструкции по уходу. Да и отношения с мужем явно выиграют, по крайней мере, у отца будет куда меньше шансов стать «козлом отпущения» всех невысказанных женских обид. Ему станет понятнее, в какие моменты его любимая женщина особенно нуждается в заботе и поддержке.

Не стоит забывать и о том, что фильтр, удерживающий «неугодные» чувства в темном углу души, потребляет очень много энергии. Многие даже не замечают, сколько сил тратят на то, чтобы прятать от самого себя эмоции из «черного списка». Но стоит отказаться от этой ненужной работы, как внутри разливается долгожданное облегчение. Словно гора с плеч. Оно того стоит.

Если помнить, что наши эмоции — всегда многокомпонентный коктейль, становится проще мириться с соседством очень разных составляющих. Да, любовь не защищает от возможности разозлиться, но и злость ни в коем случае не отрицает любовь. Грусть не запрещает радость, а раздражение не перечеркивает нежность. Путь к счастливому материнству открыт, не смотря ни на что. И никакие тернистые кусты, никакие сложности не умаляют его ценности.

