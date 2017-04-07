Рефлексы новорожденных

Новорождённые обладают немаленьким запасом безусловных рефлексов и навыков. Рефлексы новорождённых ещё называют архаическими или рудиментарными. Ведь многие из них достались нам в наследство от далёких предков.

Назначение врождённых рефлексов – помочь малышу родиться, выжить и успешно адаптироваться к новым условиям. Дети растут, центральная нервная система развивается, и постепенно врождённые рефлексы угасают, однако некоторые, например, глотательный, остаются с нами на всю жизнь.

Важные показатели

Проверка рефлексов – обязательная часть осмотра новорождённого. В ответ на прикосновения врачей младенцы совершают целый ряд непроизвольных движений. И это позволяет специалистам оценить работу центральной нервной системы и мышц. Причём проверка рефлексов и оценка времени их угасания должны проводиться во время каждого посещения невролога, ведь сохранение рефлексов дольше положенных сроков не менее тревожный сигнал, чем их отсутствие или слабая выраженность. Родители тоже могут самостоятельно проверить рефлексы своих детей. Это несложно, а в некоторых случаях ещё и забавно и трогательно.

Основные рефлексы новорождённых (но далеко не все!) такие:

Группа 1

Рефлексы этой группы связаны с пищей, её поисками и употреблением.

Поисковый рефлекс

Даже малыш, которому всего пара минут от роду, умеет искать пищу. Не верите? Попробуйте легонько погладить уголок рта крохи или подбородок – и он тут же повернёт головку и откроет рот, готовый начать есть. Этот рефлекс сохраняется до 3 – 6 месяцев, а потом постепенно угасает.

Сосательный рефлекс

Этот рефлекс тесно связан с предыдущим. Младенцы не только ищут источник пищи, но и готовы приступить к трапезе даже в первые мгновения после появления на свет. А ведь «добывать» молоко из груди гораздо сложнее, чем из любой, в том числе самой неподатливой соски. Но большинство детей справляются с этим даже во сне, умудряясь не давиться и не отпускать грудь – вот где настоящее мастерство.

Кстати, именно сосательный рефлекс заставляет малышей тянуть в рот буквально всё, что попадётся под руку, в том числе и собственные пальцы, кулачки, а то и ножки. Огромное количество рецепторов, которые сконцентрированы в ротиках детей, позволяют им получать информацию о предмете, подобно тому, как это делают взрослые, разглядывая что-то. Угасает рефлекс между 3 и 4 годами жизни ребёнка.

Ладонно-ротовой рефлекс

Если нажать пальцами на ладошки малыша, он откроет ротик и попробует чуть наклониться вперёд, словно в поисках еды. Этот забавный рефлекс сохраняется вплоть до 2 – 3 месяцев.

Хоботковый рефлекс

Ещё один трогательный рефлекс, косвенно связанный с пищей. Если потрогать пальцем губки ребёнка (делать это нужно быстро), то он сложит их в виде трубочки-хоботка, будто для поцелуя. Сохраняется умилительный рефлекс до 2 – 3 месяцев.

К этой же группе относится и знакомый и понятный всем глотательный рефлекс.

Группа 2

Кажущиеся такими беззащитными младенцы умеют не только отыскивать еду, но и бороться за свою жизнь. Помогает им в этом целый ряд рефлексов:

Хватательный рефлекс

Если крохе дать палец, то он мгновенно крепко-накрепко хватается на него. Сторонники теории эволюции убеждены, что этот рефлекс «перепал» людям от обезьян. Ведь детёныши приматов готовы в любой момент вцепиться в шерсть матери, чтобы не упасть во время её прыжков и скачков.

Кстати, действие хватательного рефлекса распространяется даже на ножки младенцев. Потрогайте стопу ребёнка, и вы увидите, как он тут же сгибает пальчики. Так заставляет действовать не боязнь щекотки, как думают некоторые, а именно безусловный рефлекс.

Рефлекс Моро

Этот рефлекс заставляет понервничать многих молодых родителей. Ещё бы, ведь услышав резкий звук, почувствовав какое-то неосторожное движение (например, затряслась задетая собакой кроватка), младенец вдруг вздрагивает, выгибается, всплёскивает ручками и может даже прижать их к себе, словно защищаясь от опасности.

Ничего страшного или странного в таком поведении нет. Всё это проявления рефлекса (они угаснут, когда ребёнку будет около 4 – 5 месяцев). Однако сильный испуг вполне может испортить малышу настроение. Поэтому взрослым следует быть осторожнее.

Учёные считают, что этот рефлекс близкий родственник хватательного. При малейшей опасности детёныш раскидывал ручки, чтобы понадёжнее и поудобнее схватиться за мать, а потом вступает «в дело» и хватательный рефлекс, позволяющий цепко держаться и не падать.

Рефлекс Бабинского

Ещё один близкий к хватательному рефлекс. Стоит несильно провести по ступне ребёнка от пяточки к пальчикам, как он тут же смешно растопырит их наподобие веера (очевидно, что бы тут же крепко вцепиться в родительницу). Сохранение рефлекса до полутора-двух лет – норма, а вот его более поздние проявления могут свидетельствовать о неблагополучии.

Защитный рефлекс

Тоже очень важный для жизни рефлекс. Проявляется он в том, что новорождённый, которого кладут на животик, моментально поворачивает головку в сторону, чтобы иметь возможность дышать. Пропадает к 1,5 месяцам.

Рефлекс ползания

Стоит младенца выложить на живот с вытянутыми вдоль тела ручками, он рефлекторно подтягивает к плечам сначала одну, а затем и вторую. При этом, если подставить под его стопы ладонь или другую опору, малыш поползёт вперёд, используя ручки и ножки. Это жизненно важное умение позволяет младенцам подползать к материнской груди в поисках молока, запах которого уловил чуткий носик, или источнику тепла и, наоборот, избегать раздражающих и опасных факторов (солнца, жары и т.д.). К 3 – 4 месяцам рефлекс угасает.

Важно! Некоторые новорождённые умудряются применять этот рефлекс на практике очень активно. Поэтому оставлять ребёнка на комоде для пеленания или кровати без бортиков ни в коем случае нельзя, даже если он ещё совсем мал.

Рефлекс автоматической ходьбы

Если поднять малыша, держа его за подмышки, и «поставить» на ровную твёрдую поверхность, слегка наклонив вперёд, то кроха начнёт переступать ножками, «ходить». Причём доношенные дети чаще ставят ножки на полную стопу, а недоношенные малыши – на пальчики. Этот рефлекс учёные рассматривают как подготовку к самостоятельной ходьбе, которую дети осваивают ближе к году. В норме рефлекс исчезает довольно рано, максимум к 1,5 месяцам.

Важно помнить, что не всегда эти и другие рефлексы новорождённых проявляются сразу или в полной мере. Иногда в «опоздании» или невыраженности виноваты недоношенность, родовые травмы, асфиксия, некоторые заболевания либо реакция на лекарственные препараты. Скорее всего, спустя некоторое время все рефлексы «заработают».

Экспериментируя, вы обнаружили, что у вашего чада слабо проявляются или вовсе не выражены какие-то рефлексы? Не стоит паниковать.

Во-первых, ребёнок мог уже просто «перерасти» конкретный рефлекс (ведь сроки угасания указаны приблизительно).

Во-вторых, возможно, вы что-то делаете не так и у вас не получается вызвать рефлекторные действия.

Кроме того, отсутствие или слабая выраженность рефлексов, связанных с приёмом пищи (сосательный, глотательный, хоботковый, ладонно-ротовой), скорее всего, говорят только о том, что ребёнок просто не голоден. Попробуйте проверить эти рефлексы перед кормлением, а не после. И они наверняка проявятся «во всей красе».

Что ещё умеют новорождённые?

Слышать

Мир звуков доступен малышам ещё со времени жизни в утробе. А через 2 – 3 дня после рождения они прекрасно отличают голос мамы от звуков, издаваемых другими людьми и предметами.

Видеть

Неумение фокусировать взгляд в первые неделю – две после рождения вовсе не говорит о том, что младенец не видит. Ещё как видит и даже запоминает!

Нюхать

Как уже говорилось выше, обоняние новорождённых развито прекрасно. И это им очень помогает в жизни.

Справлять естественные надобности

С этим младенцы прекрасно справляются самостоятельно. В отличие, кстати, от тех же щенят, которым в первое время нужна помощь матери, вылизывающей животики языком.

Кричать, кряхтеть, плакать и пищать

Малышам пока доступны только эти способы общения. Улыбаться, гулить и, уж тем более говорить они научатся позже. А пока они облекают все свои «послания» взрослым в доступные им формы.

