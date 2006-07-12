Как отлучить малыша от груди

К сожалению, все хорошее рано или поздно заканчивается. Так и вам придется когда-нибудь отлучать своего драгоценного кроху от груди. Как сделать этот процесс наименее болезненным для обоих?

Определимся с понятием

Отлучением можно назвать полный отказ от кормления грудью, но, давайте договоримся, что станем именовать так не только полный, но и частичный переход на другой вид питания. Это будет правильно, ведь малышу все равно придется перестраиваться в каждом из случаев.

Как узнать, что настал "час икс"

Взросление ребенка - процесс индивидуальный, и вехи на этом пути достаточно условны. Тем более это относится к моменту отлучения малютки от груди. Здесь практически нет законов и правил. Каждый в определении этого этапа опирается на свои соображения. Одни чувствуют, что "возраст подошел", другие мамы ориентируются на сверстников малыша, третьим хочется, наконец, заняться восстановлением фигуры.

Сегодня многие педиатры рекомендуют кормить малыша грудью до тех пор, пока есть молоко. Так что старайтесь поменьше обращать внимание на то, что делают и говорят другие люди. Пусть для вас самым главным ориентиром служит ваш собственный ребенок и его выбор. Некоторые дети сами отказываются от груди, но таких очень мало.

Согласно рекомендациям ВОЗ, и для матери, и для малыша физиологичным является продолжение кормления грудью до 1,5-2 лет. В первые 6 месяцев жизни ребенок по возможности должен вскармливаться исключительно грудным молоком.

Одной из причин отлучения от груди, к счастью редкой, может стать экстренная ситуация - внезапная болезнь и/или госпитализация матери. К заболеваниям, при которых кормление грудью противопоказано относятся: гнойный мастит (воспаление молочной железы), активная форма туберкулеза, сифилис, другие тяжелые инфекции (скарлатина, дифтерия и пр.), онкологические заболевания, а также болезни сердечно-сосудистой системы, печени и почек в стадии декомпенсации, когда необратимо нарушены их структура и функция, сахарный диабет. При этих заболеваниях грудное вскармливание запрещают из-за риска передать ребенку с молоком матери опасные вещества.

При тяжелых заболеваниях в организме матери накапливаются токсины и/или болезнетворные микробы. Кроме того, как правило, подобные болезни требуют приема сильнодействующих препаратов, которые способны проникнуть в грудное молоко и попасть в организм крошки. Если болезнь мамы обещает быть недолгой, а ребенку меньше года, а тем более полугода, есть смысл с помощью регулярного сцеживания руками или молокоотсосом сохранить молоко, чтобы продолжить кормление после выздоровления.

Как настроиться на процесс

Прежде всего, подготовьтесь психологически сами. Какими бы ни были мотивы, побудившие вас отказаться от кормления грудью, примите необходимость этого как факт. Не нужно жалеть "бедную деточку", которую насильно "лишают мамы". Не стоит и себя представлять в роли "матери-ехидны". Любое ваше колебание будет чутко улавливаться крохой и не только осложнит и затормозит процесс отлучения, но и вообще поставит под сомнение его осуществимость. Психологи и педагоги знают по опыту, что любые значимым перемены в жизни (отлучение от груди, начало посещения детского сада и др.) гораздо легче переносят дети, родители которых уверены в необходимости этого шага. Так что, если вы сами еще не уверены, стоит ли кончать с грудным вскармливанием, лучше и не пробовать. Вы только напрасно разбередите себе душу и расстроите малютку.

Поэтому сначала наберитесь решимости. Постарайтесь относиться к малышу, которому предстоит непростой момент, не с жалостью, а с пониманием и с уважением. Да, "переходный период" может сулить слезы и капризы, но не относитесь к ним трагично. Они всегда сопровождают важные изменения в жизни ребенка, и не являются показателем только страданий малютки. Покажите всем своим видом, что вы понимаете чувства крохи и разделяете их, но не идите у них на поводу. Малыши, как известно, ужасные хитрецы. Стоит лишь раз дать слабину - и дитя мигом воспользуется "брешью". Так что наберитесь духа - и не меняйте коней на переправе.

Сразу или постепенно?

Кто-то может решиться прекратить кормление грудью одномоментно, сразу предложив малышу заменители молока. Справедливости ради надо сказать, что многие дети весьма спокойно переносят такой переход и не выражают никакого недовольства. Другие предпочтут постепенно сокращать количество кормлений. С одной стороны, этот вариант даст возможность ребенку перестраиваться поэтапно, но с другой может оказаться и более сложным для малыша. Как бы ни хотелось, тут трудно дать однозначный совет. Пожалуй, можно порекомендовать попробовать: если малыш благосклонно отнесется к замене сначала одного кормления, через день-два - другого, то можно сказать, что вам подошел постепенный вариант. Таким образом, вы сведете число кормлений к нулю или доведете их до приемлемого количества. Если же чадо будет болезненно воспринимать каждую замену груди на бутылочку или поильник, придется прибегнуть к более решительному варианту. Он может вызвать бурные протесты, но зато период адаптации быстрее закончится.

А что взамен?

Отлучение от груди означает переход на другой вид питания. Какой же пищей следует заменить материнское молоко? Все зависит от возраста крохи, с одной стороны, и состояния его здоровья, с другой. Если ребенку еще не исполнилось шесть месяцев, заменой молока могут служить только адаптированные молочные смеси для здоровых малышей и специальные лечебные - для детей с различными проблемами. В последнем случае их, разумеется, может назначить лишь доктор. После полугода, если дитя здорово, можно перейти на частично адаптированные формулы или, что еще лучше, на адаптированные смеси для детей от 6 до 12 месяцев.

После 8 месяцев при отсутствии противопоказаний и отрицательных реакций в рацион может быть введен кефир. Обычно детишки охотно его пьют, но все же нежелательно кисломолочным продуктам отдавать более половины рациона: детским почкам довольно сложно выводить кислые продукты обмена.

На любом этапе грудного периода справедлива формула: половина питания - пресное (скажем, адаптированная молочная смесь), другая половина - кисломолочное. Смеси можно чередовать как в процессе каждого кормления (в начале кормления, когда малыш голоден, предлагать ту, которую он любит меньше, к концу кормления - ту, что предпочитает), так и в течение дня. После 8-9 месяцев в рацион крохи можно вводить цельное коровье молоко, если, конечно, у малютки нет на него аллергии. Ребенок до 7-8 месяцев, скорее всего, предпочтет перейти на бутылочку, дети постарше могут сразу научиться пить из поильника или даже из чашки.

Маленькие хитрости

Если ребенок негативно отнесся к вашей попытке предложить ему бутылочку, попросите кого-то из близких покормить малыша вместо вас. Вполне возможно, что в "чужих" руках он отнесется к этому с большим одобрением. Это в полной мере относится и к ночным кормлениям, если вы не планируете сохранять их. Тем более, что ассоциации со сном обычно более стойкие, и отступление от них может быть воспринято более серьезно. Пусть к малышу лучше подходят папа или бабушка: не ощущая запаха вашего молока, карапуз скорее согласится отведать смесь из бутылочки. Чтобы познакомить кроху с незнакомым вкусом смеси, можете сначала угостить его с ложечки. Для некоторых малышей большое значение имеет место кормления. Вполне возможно, что в обстановке, которая не ассоциируется у него с грудным кормлением (например, в другой комнате), он более благожелательно отнесется к бутылочке. Если дитя упорно требует грудь, отказываясь от бутылочки, вам не поможет ничто, кроме собственной настойчивости. Схитрите. Дайте ему возможность отказаться на этот раз, но когда он опять достаточно проголодается, то, скорее всего, воспримет "мамин суррогат" менее враждебно. Ребенку в этот момент как никогда необходимо ваше доброе отношение и ласки: ему нужно удостовериться, что его отлучают только от груди, а не от мамы в целом. Например, ночью, когда ваше чадо станет заходиться в крике, пытаясь убедить вас отступиться от собственных запретов, вы можете покачать его на руках, походить с ним по комнате и спеть колыбельную, даже если обычно вы не укачиваете его перед сном. Этап потому и считается новым, что требует отказа от старых установленных правил. Можете попробовать переключить внимание малыша на что-нибудь другое: заинтересуйте его фонариками, видными в окне или фарами ночных машин. Главное - не дать ему зациклиться на собственных негативных эмоциях. Отлучение малыша, получающего грудь только вечером и ночью, принципиально не отличается от другого отлучения (см. пп. 1 и 5), то есть лучше, если с бутылочкой к чаду будет подходить ночью кто-нибудь другой. Если малыш будет упорно отказываться, проявите настойчивость, пытаясь при этом чем-то отвлечь кроху (посмотреть на фонарики и т.д.).

Если малышу уже больше года, пожалуй, нет смысла переводить его на ночные кормления смесью. Если вы окончательно решили отлучить его от груди, то лучше сразу приучить и спать всю ночь, не просыпаясь для "перекусов". В этом возрасте ночные кормления с точки зрения физиологии уже не нужны, а сохраняются, скорее, как привычка, связанная со стереотипами сна и засыпания. Если при кормлении грудью в них есть хоть какой-то смысл (психологический), то при отказе от грудного вскармливания целесообразно вовсе отучить младенца от них, так он научится лучше спать ночью и будет активнее кушать в течение дня.

Несколько слов о маме

Когда вы отлучаете ребенка от груди, вашему собственному организму также требуется время, чтобы перестроиться и перестать вырабатывать молоко. Предсказать, как будет протекать этот период именно у вас, практически невозможно. Есть некоторая зависимость: чем меньше у мамы было проблем во время начала грудного вскармливания, то есть, чем лучше "отлажены" ее индивидуальные физиологические механизмы, тем легче пройдет этот процесс вспять.

Если вы остановились на постепенном отлучении, ваши молочные железы будут так же постепенно привыкать к снижению "нагрузки" и станут замедлять процесс вырабатывания молока. Грудь в первое время будет напряженной. Постарайтесь найти золотую середину: с одной стороны, повышение давления в концевых отделах желез наиболее эффективно тормозит дальнейшую выработку молока, с другой стороны доводить дело до серьезного нагрубания тоже не стоит. Сцеживайтесь понемногу, чтобы избавить себя от сильного дискомфорта, но не до конца. Если молоко будет удалено полностью, организм воспримет это как сигнал к дальнейшей его выработке. Некоторые мамы при напряжении и болезненности груди предпочитают дать ее малышу. Это, безусловно, помогает, но имейте в виду, что в этом случае вы добровольно выбираете "откат назад" и процесс придется начинать заново.

Можно начать принимать мочегонные средства. Лучше, если они будут "мягкими": почечный чай или чай для похудания. Некоторые, особо рьяные женщины, начинают даже пить слабительные. Трудно сказать, насколько они эффективны в этом случае, но если у вас очень много молока, в принципе можно попробовать. Пусть они тоже будут "мягкими": например, тот же чай для похудания или всевозможные растительные средства.

Если вы отнимаете малыша "разом", ваш организм будет поставлен в более жесткие условия. В этом случае вы можете столкнуться с некоторыми проблемами (вовсе не значит, что они сложны и неразрешимы), но весь процесс угасания лактации займет гораздо меньше времени.

Как "обставить" процесс при экстренном отлучении?

В этой ситуации перед женщиной встает вопрос, что делать с молоком, куда его деть? Мы уже писали, что при желании продолжать кормление грудью после вашего выздоровления, молоко можно просто сцеживать. Но если вы не собираетесь возвращаться к грудному вскармливанию, то лактацию (выделение молока) следует подавлять.

Вот некоторые соображения и рекомендации, помимо уже перечисленных:

Старайтесь соблюдать питьевой режим, примерно как в первые дни после родов, то есть употребляйте жидкости не больше 500-700 мл в день, включая первые блюда и сочные фрукты. Может показаться, что это трудно, но не тревожьтесь: это после родов вам ужасно хотелось пить, сейчас все будет по-другому. Отношение к перетягиванию груди сегодня весьма противоречиво. Воспользовавшиеся этой рекомендацией, как правило довольны, но специалисты считают эту процедуру вредной: иногда она приводит к развитию застоя молока (лактостазу) и воспалению молочных желез (маститу). Врач может назначить препарат, подавляющий лактацию - бромокриптин (другое название Парлодел). Он прекращает выработку гормона передней доли гипофиза пролактина (этот гормон и вызывает продукцию молока), и молочные железы, таким образом, теряют "путеводную нить".

Этими же рекомендациями можно воспользоваться и при "плановом" отлучении от груди.

Наберитесь терпения - и удачи вам!

Когда не стоит отучать от груди?

Не стоит отлучать малютку от груди в трудные для него (болезнь, начало "сидения" с няней, приучение к горшку) и для вас периоды (выход на работу, переезд, изменение состава семьи). Если вы можете предусмотреть какое-то событие, которое станет причиной отказа от кормления грудью, лучше отлучить карапуза заранее.

Острые инфекции у матери (ОРВИ, пищевое отравление легкой и средней тяжести, проявления герпеса и пр.) не относятся к противопоказаниям для кормления грудью, если она лечится только растительными или наружные средствами. При назначении препаратов внутрь и при тяжелом течении любых острых заболеваний нужно обязательно проконсультироваться с врачом относительно безопасности продолжения кормления.

При инфекциях, передающихся воздушно-капельным путем (ОРВИ) во время кормлении грудью должны быть предприняты меры профилактики: четырехслойная марлевая маска.

Д. Апаева

врач-педиатр, клиника детских болезней ММА им. И.М. Сеченова

Журнал "Мама и малыш", №9 2004 г.