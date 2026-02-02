Пособия на детей в 2026 году в Свердловской области

Родителям положены несколько видов пособий в 2026 году. Условия их назначения отличаются в зависимости от уровня дохода семьи и наличия официального трудоустройства.

Давайте разберемся, как получить максимум возможного в 2026 году.

После рождения ребенка выплачивается:

Единовременная выплата при рождении ребенка. Положена всем, независимо от уровня дохода и трудоустройства.

Ежемесячные выплаты на ребенка до 1,5 лет для официально трудоустроенных родителей.

Материнский капитал.

Ежемесячная выплата из материнского капитала для семей с низким уровнем дохода.

Единоразовая выплата многодетным семьям на погашение ипотеки.

Ежемесячное пособие для детей до 17 лет. Назначается малообеспеченным семьям.

Дополнительные региональные меры поддержки.

Единовременное пособие молодым родителям

При рождении ребенка государство предоставляет родителям единовременную выплату (разовую). Ее получают все, независимо от семейного положения, уровня дохода и других факторов. Назначается оно не только родителям, но и опекунам, усыновителям и приемным родителям.

С 1 февраля 2026 года размер выплаты составляет 28 450,45 рублей (в 2025 году эта выплата была 26 941 рубль). Выплату получает один из родителей ребенка по месту работы. Если мать и отец не трудоустроены, можно подать заявление на Госуслугах или лично обратиться в отделение Социального фонда России.

! При рождении двух и более детей единовременная выплата при рождении ребенка назначается на каждого ребенка отдельно.

Пособие по уходу за ребёнком

Эта выплата только для работающих! После отпуска по беременности и родам у родителя (находиться в декрете может мать или отец) начинается отпуск по уходу за ребенком. Он может длиться до 3 лет, в зависимости от желания выйти на работу.

Но пособие по уходу выплачивают только до достижения ребенком 1,5 лет даже если родитель решил выйти на работу до завершения декретного отпуска.

Пособие оформляется по месту работы. Выплата устанавливается исходя из 40% от среднего заработка, рассчитанного за последние два года, в пределах максимального и минимального лимита. В Свердловской области в 2026 году это не менее 10 837,20 рублей и не более 83 021, 18 рублей (в 2025 году было 10 103,83 руб. и 69 995,48 рублей соответственно).

Исключение сделано неработающим мужчинам, если они не получают пособие по безработице и берут отпуск по уходу за ребенком. Им выплачивают минимальное пособие — 10 837,20 рубля. В этом случае подать документы нужно в Социальный фонд России или МФЦ. Также может потребоваться справка о том, что отец не получает пособие по безработице. Такую справку можно получить в службе занятости.

Материнский капитал 2026

Материнский капитал оформляется в виде сертификата, который можно потратить на: улучшение жилищных условий, пенсию матери, образование, интеграцию и адаптацию детей-инвалидов или ежемесячные выплаты.

С 1 февраля 2026 года размер материнского капитала проиндексирован и составляет:

– 728 921 рубль на первого ребенка (в 2025 году 690 267 рублей),

– 234 321 рубль на второго, если получали выплату на первенца (221 895 рублей в 2025 году);

– 963 243 рубля на второго, если ранее семья не получала материнский капитал (в 2025 году – 912 162 рубля).

Жители Свердловской области могут получить дополнительно региональный материнский капитал. В 2026 году он составляет 182 493,00 руб. (в 2025 году 175 474 рубля) и выплачивается однократно при рождении третьего или последующего ребенка.

Стандартно сертификат получает мать. Но отец тоже имеет на это право, если он единственный усыновитель, а также в случае смерти матери или лишении ее родительских прав. Сертификат оформляется в беззаявительном порядке и направляется на Госуслуги. В среднем это занимает 15 дней после регистрации рождения. Если сертификат не появился автоматически, можно подать заявление на портале.

Ежемесячная выплата из материнского капитала

Если доход семьи меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе (в 2026 году МРОТ в Свердловской области составляет 18 750 рублей), то семья может оформить ежемесячную выплату из материнского капитала, если есть неиспользованный остаток маткапитала.

Деньги можно получать одновременно с единым пособием до тех пор, пока ребенку не исполнится 3 года. Если в семье несколько таких детей, выплату можно получать на каждого.

Имущество в собственности и наличие официального трудоустройства не имеют значения для расчёта дохода.

Выплата на погашение ипотеки многодетным семьям

Многодетные семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года появился третий или последующий ребенок, могут в 2026 году. Эта выплата является однократной. В 2025 году размер выплаты составлял 450 тыс. рублей.

В 2026 году депутаты разработали законопроект, согласно которому выплата на погашение ипотеки для многодетных семей составит 6,4% от суммы кредита, но не меньше 550 тыс. руб. Ждём рассмотрение законопроекта в Госдуме.

Важно! Возраст старших детей, официальное заключение брака, трудоустройство и уровень дохода не имеют значения.

Деньги не выдают наличными, а перечисляют на счет банка, выдавшего ипотеку. Можно использовать их для погашения основного долга или процентов по ипотечным договорам, заключенным до 1 июля 2031 года.

В 2026 году пропадает возможность взять два льготных ипотечных кредита на семью, на одну семью теперь можно взять только один льготный ипотечный кредит. Важно, что при оформлении семейной ипотеки отныне оба супруга должны быть созаемщиками. Если родители в разводе – льготный кредит может взять тот, с кем остались дети (или ребенок до 7 лет). Вторую ипотеку разрешат только после погашения первой и рождении еще одного ребенка. Кто же может взять «семейку» начиная с 1 февраля 2026 года? кто ранее ее не брал;

если в семье рождается новый ребенок, а старая семейная ипотека выплачена.

Единое пособие семьям с низким доходом

В 2023 году в нашей стране появилось новое единое пособие. Оно предназначено семьям с низким доходом и назначается на детей от рождения до 17 лет. Единое пособие заменило прежние выплаты.

Теперь правила назначения одинаковы, а оператором выступает Социальный фонд России.

Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

В 2026 году для назначения единого пособия действует правило 8 МРОТ. Теперь для получения единого пособия минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 8 МРОТ за 12 месяцев. В 2026 году размер МРОТ — 27 093 рублей. Таким образом, доход каждого трудоспособного члена семьи за 12 месяцев должен быть не менее 216 744 рублей.

Единое пособие на младших детей назначается без оценки нуждаемости, если семья уже получает аналогичные выплаты на старших детей. Заявление на получение единого пособия на новорожденного можно подать через Госуслуги. Размер пособия зависит от финансового положения семьи. Он может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума.

В Свердловской области действуют дополнительные меры поддержки семей

Женщине, родившей третьего и последующих детей, выплачивается единовременное пособие в размере 5000 рублей на каждого такого ребенка.

Женщинам, родившим до 23 лет включительно, предоставляется сертификат на приобретение товаров первой необходимости для ребенка в размере 50 000 рублей.

Они также могут получить компенсацию процентов по ипотеке или займу на жилье до 500 тыс. рублей, компенсацию расходов на наём жилья во время учебы в ссузе или в вузе до 15 тыс. рублей в месяц. Обратиться за этими мерами поддержки можно в региональную организацию: Управление социальной политики (или соцзащита).