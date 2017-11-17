Новорождённый ребёнок. Как выглядит? Что чувствует?
К чему готовиться при встрече с новорожденным ребенком? Что должно вас насторожить? Что считать совершенно нормальным?
Часто представления родителей о новорождённом малыше весьма далеки от истины, особенно если в семье ожидается рождение первенца. Образ розовощёкого крепыша нередко навеян младенцем с обложки родительского журнала или из рекламного ролика.
Однако неожиданно медики вам предъявляют только что родившееся сморщенное непропорциональное тельце «пришельца» с отёчными веками и мутными глазами. Не пугайтесь. Пройдет совсем немного времени, и ваш малыш преобразится в кругленького симпатичного младенца с бархатистой кожей.
Внешний вид новорождённого
Безусловно, ваш кроха — самый лучший и самый красивый младенец на свете. И
Головка
По сравнению с тельцем выглядит непропорциональной и большой. Несколько вытянутая форма связана с тем, что кости черепа и соединяющие их швы подвижны. Так предусмотрено Природой: при прохождении через родовые пути матери кости черепа смещаются относительно друг друга, что облегчает процесс родов.
Изменения никак не отражаются на способностях малыша. Обычно спустя несколько дней подвижные кости принимают правильное положение и голова приобретает округлые очертания.
Родовая опухоль и кефалогематома
Чаще возникает родовая опухоль — результат отёка мягких тканей предлежащий части тела (при родах появляется на свет первой). Если ребёнок в матке лежал «вниз» головой (при головном предлежании), возникает на головке, тазовом предлежании — на ягодицах.
Реже образуется кефалогематома: при сдавливании головы во время родов повреждаются сосуды между надкостницей (облегает кость) и наружной поверхностью черепных костей — происходит кровоизлияние.
Обычно через несколько дней родовая опухоль исчезает самостоятельно. Кефалогематома рассасывается в течение нескольких недель, при больших размерах её пунктируют в первые дни жизни (скопившуюся кровь удаляют с помощью шприца и толстой иглы).
|
Первый день после родов. Неужели все позади?
Что происходит с женщиной сразу после родов? Как на самом деле выглядит новорожденный? Что будет в роддоме в самый первый день твоей новой жизни.
Роднички
Представляют собой неокостеневшие участки между костями черепа — небольшие углубления, которые вы обнаруживаете, гладя кроху по голове.
Большой родничок в форме ромба находится на месте соединения лобной и теменных костей. Приложив к нему пальцы, вы можете почувствовать небольшую пульсацию — это норма. Выбухающий или напряженный большой родничок — тревожный признак и требует обращения к доктору.
Малый родничок имеет треугольную форму и располагается в области затылка — месте соединения теменных костей с затылочной костью.
Обычно большой родничок закрывается примерно в возрасте одного года, малый в течение нескольких месяцев после рождения.
Личико
Несёт на себе «отпечаток» колоссальной работы, которую пришлось проделать крохе, прокладывая себе путь «на волю». Иногда лицо выглядит «помятым» с глубокими морщинами. Глазные щели часто сужены, веки отёчные и набрякшие.
Спустя несколько дней кожа разглаживается, а отёчность проходит.
Глаза
Часто «плавают», разъезжаются в разные стороны или сходятся у переносицы, а взгляд не задерживается надолго на одном предмете. При этом ребёнок немного косит — это норма. Причина — слабость глазных мышц. К трём месяцам косоглазие обычно проходит, но у некоторых малышей может сохраняться до шестимесячного возраста.
На белках глазных яблок могут быть видны красные лопнувшие сосудики — кровоизлияния, произошедшие во время прохождения крохи по родовым путям матери.
Вглядываясь в цвет глаз, взрослые задаются вопросом: глаза мамины или папины, бабушкины или дедушкины? Сказать сложно. При рождении у малыша глаза обычно
Тонус мышц и движения
Ножки и ручки согнуты под неестественным углом. Малыш двигает хаотично конечностями: нелепо выворачивает и сгибает. Постепенно по мере взросления кроха учится координировать свои движения.
Тонус мышц несколько повышен — это абсолютно нормально. Ребёнок сжимает кулачки — всем показывает дулю. Если вы вложите свой палец в ладошку крохи, тут же ощутите крепкое «рукопожатие» своего чада. Примерно к
Кожные покровы
Зависят от особенностей малыша, срока родов и общего состояния ребёнка при рождении.
Цвет кожи может быть бледноватым, голубоватым, лиловым или розовым. Иногда просвечивают сосудики.
На коже имеются следы сыровидной смазки, покрывающей всё тело малыша в утробе мамы. Особенно её много в кожных складках и впадинках: в подмышках, в области наружных половых органов и др. Смазка снимается медицинскими работниками ещё в родильном зале, но некоторое её количество остается.
У большинства детей (до 70–80%) на 3–4 день жизни кожа приобретает желтушный оттенок — физиологическая желтуха новорождённых. Не переживайте. Никакой опасности это состояние не несёт и постепенно проходит. Главное — вовремя принять меры и выполнять врачебные рекомендации.
Реже желтушность является признаком довольно серьезных заболеваний — например, гемолитической болезни новорожденных (ребёнок желтеет в первые часы/сутки жизни).
Подробнее: Желтуха новорожденных. Опасные и неопасные желтушки
Также вы может увидеть на коже крохи:
* красноватые пятна, иногда с
* простые красные пятна появляются в ответ на удаление смазки и исчезают к 7 дню жизни;
* родимые пятна или родинки — останутся с ребёнком на всю жизнь.
|
Рефлексы новорожденных
Дети растут, центральная нервная система развивается, и постепенно врождённые рефлексы угасают, однако некоторые, например, глотательный, остаются с нами на всю жизнь.
Волосы
Малыш может родиться лысым или с густой шевелюрой. Никоим образом по этому факту нельзя судить о том, какие волосы будут у повзрослевшего малыша. Со временем «внутриутробные» волосы часто выпадают, а вместо них вырастают другие. Цвет может поменяться: посветлеть или потемнеть.
Пушковые волосы — лануго
Покрывают кожу примерно на сроке 12 недель беременности. Обычно к 28 неделе внутриутробного развития плода они выпадают, но некоторое их количество можно увидеть на тельце крохи и после рождения. Пушковые волосы не имеют корней и, как правило, выпадают к двухнедельному возрасту.
Что чувствует и каким воспринимает окружающий мир новорождённый?
Он ещё маленький и ничего не понимает? Отнюдь. Понимает. Более того, нуждается в вашем внимании, чуткости и заботе!
Зрение
Малыш видит с рождения, но в 20 раз хуже, чем взрослый человек. Кроха различает лишь очертания подвижных и неподвижных предметов на расстоянии 20–30 см от глаз.
При ярком освещении ребёнок испытывает неудобство, что проявляется частым морганием или закрыванием глаз.
Новорождённый неплохо различает блестящие и красные предметы, иногда даже следит за ними глазами. Причем лучше всего реагирует на круглые или овальные предметы — объясняется тем, что такая форма похожа на овал человеческого лица. Однако никого из окружающих кроха пока не узнаёт. Для знакомства со своими близкими и родными людьми ему потребуется некоторое время.
Слух
В течение внутриутробной жизни малыш уже многое слышал и «натренировал» свое ухо. Поэтому слух у новорождённого развит лучше, чем зрение.
Кроха способен различать далекие и близкие шумы. Например, спящий малыш на хлопнувшую вдалеке дверь может никак не реагировать, но при разговоре шёпотом рядом начинает ворочаться или вовсе просыпается.
Маму или папу лучше слышит кроха? Мнения исследователей расходятся. Большинство врачей считают, что, находясь в утробе у матери, малыш лучше воспринимает низкие звуки голоса отца, а после рождения более чувствителен к высоким звукам голоса матери. Однако веские доказательства пока отсутствуют.
Обоняние
Новорожденный ребёнок безошибочно определяет близость маминой груди по запаху, поворачивая свою голову в её сторону.
Вкус
Младенец различает сладкое, горькое, соленое и кислое. Если на язычок капнуть лимонного сока, кроха начинает гримасничать и морщиться. При попадании в полость рта сладкого (например, раствора глюкозы) малыш выглядит довольным и с удовольствием причмокивает.
|
Состав грудного молока или Всё, что вы хотели знать о ценности грудного молокаДавайте попробуем разобраться в том, что же все-таки содержится в грудном молоке и как меняется его состав по мере роста ребенка.
Осязание
Развивается ещё в утробе у матери. Плавая в околоплодной жидкости и проходя через родовые пути, ребёнок касается стенок матки — приобретает новую информацию через соприкосновения и готовится к появлению на свет.
После рождения осязание дополняет ту информацию, которую малыш получает от органов слуха и зрения — помогает создавать общую картину и знакомиться с окружающим миром. Например, твёрдые и холодные предметы не нравятся крохе (морщится, кряхтит или громко плачет), а тёплые и мягкие, наоборот, успокаивают.
P.S. Так выглядит и воспринимает новый мир ваш кроха в первые часы/дни жизни. В течение следующего месяца с ним будут происходить не менее удивительные метаморфозы — и это тоже абсолютно нормально.
Про переходные/пограничные состояния новорождённого ребёнка — в нашем материале
Автор: Корецкая Валентина Петровна,
педиатр,
Фото: www.globallookpress.com
|
