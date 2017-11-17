Новорождённый ребёнок. Как выглядит? Что чувствует?

К чему готовиться при встрече с новорожденным ребенком? Что должно вас насторожить? Что считать совершенно нормальным?

Часто представления родителей о новорождённом малыше весьма далеки от истины, особенно если в семье ожидается рождение первенца. Образ розовощёкого крепыша нередко навеян младенцем с обложки родительского журнала или из рекламного ролика.

Однако неожиданно медики вам предъявляют только что родившееся сморщенное непропорциональное тельце «пришельца» с отёчными веками и мутными глазами. Не пугайтесь. Пройдет совсем немного времени, и ваш малыш преобразится в кругленького симпатичного младенца с бархатистой кожей.

Внешний вид новорождённого

Безусловно, ваш кроха — самый лучший и самый красивый младенец на свете. И всё-таки нелишним будет узнать заранее о некоторых возможных особенностях здорового доношенного ребёнка.

Головка

По сравнению с тельцем выглядит непропорциональной и большой. Несколько вытянутая форма связана с тем, что кости черепа и соединяющие их швы подвижны. Так предусмотрено Природой: при прохождении через родовые пути матери кости черепа смещаются относительно друг друга, что облегчает процесс родов.

Изменения никак не отражаются на способностях малыша. Обычно спустя несколько дней подвижные кости принимают правильное положение и голова приобретает округлые очертания.

Родовая опухоль и кефалогематома

Чаще возникает родовая опухоль — результат отёка мягких тканей предлежащий части тела (при родах появляется на свет первой). Если ребёнок в матке лежал «вниз» головой (при головном предлежании), возникает на головке, тазовом предлежании — на ягодицах.

Реже образуется кефалогематома: при сдавливании головы во время родов повреждаются сосуды между надкостницей (облегает кость) и наружной поверхностью черепных костей — происходит кровоизлияние.

Обычно через несколько дней родовая опухоль исчезает самостоятельно. Кефалогематома рассасывается в течение нескольких недель, при больших размерах её пунктируют в первые дни жизни (скопившуюся кровь удаляют с помощью шприца и толстой иглы).

Роднички

Представляют собой неокостеневшие участки между костями черепа — небольшие углубления, которые вы обнаруживаете, гладя кроху по голове.

Большой родничок в форме ромба находится на месте соединения лобной и теменных костей. Приложив к нему пальцы, вы можете почувствовать небольшую пульсацию — это норма. Выбухающий или напряженный большой родничок — тревожный признак и требует обращения к доктору.

Малый родничок имеет треугольную форму и располагается в области затылка — месте соединения теменных костей с затылочной костью.

Обычно большой родничок закрывается примерно в возрасте одного года, малый в течение нескольких месяцев после рождения.

Личико

Несёт на себе «отпечаток» колоссальной работы, которую пришлось проделать крохе, прокладывая себе путь «на волю». Иногда лицо выглядит «помятым» с глубокими морщинами. Глазные щели часто сужены, веки отёчные и набрякшие.

Спустя несколько дней кожа разглаживается, а отёчность проходит.

Глаза

Часто «плавают», разъезжаются в разные стороны или сходятся у переносицы, а взгляд не задерживается надолго на одном предмете. При этом ребёнок немного косит — это норма. Причина — слабость глазных мышц. К трём месяцам косоглазие обычно проходит, но у некоторых малышей может сохраняться до шестимесячного возраста.

На белках глазных яблок могут быть видны красные лопнувшие сосудики — кровоизлияния, произошедшие во время прохождения крохи по родовым путям матери.

Вглядываясь в цвет глаз, взрослые задаются вопросом: глаза мамины или папины, бабушкины или дедушкины? Сказать сложно. При рождении у малыша глаза обычно голубовато-серого цвета, но могут быть и изначально карими. Окончательный цвет глаз устанавливается примерно к возрасту полугода или уже ближе к году.

Тонус мышц и движения

Ножки и ручки согнуты под неестественным углом. Малыш двигает хаотично конечностями: нелепо выворачивает и сгибает. Постепенно по мере взросления кроха учится координировать свои движения.

Тонус мышц несколько повышен — это абсолютно нормально. Ребёнок сжимает кулачки — всем показывает дулю. Если вы вложите свой палец в ладошку крохи, тут же ощутите крепкое «рукопожатие» своего чада. Примерно к четвертому-пятому месяцу небольшой естественный гипертонус проходит.

Кожные покровы

Зависят от особенностей малыша, срока родов и общего состояния ребёнка при рождении.

Цвет кожи может быть бледноватым, голубоватым, лиловым или розовым. Иногда просвечивают сосудики.

На коже имеются следы сыровидной смазки, покрывающей всё тело малыша в утробе мамы. Особенно её много в кожных складках и впадинках: в подмышках, в области наружных половых органов и др. Смазка снимается медицинскими работниками ещё в родильном зале, но некоторое её количество остается.

У большинства детей (до 70–80%) на 3–4 день жизни кожа приобретает желтушный оттенок — физиологическая желтуха новорождённых. Не переживайте. Никакой опасности это состояние не несёт и постепенно проходит. Главное — вовремя принять меры и выполнять врачебные рекомендации.