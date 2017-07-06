Желтуха новорожденных. Опасные и неопасные желтушки

Неожиданно, в первые дни жизни, розовая кожа новорождённого постепенно начинает желтеть — развивается желтуха. Внешнее изменение может напугать многих мам. Ведь принято считать, что желтуха — верный признак поражения печени. Так ли это? Стоит ли тревожиться?

Что такое желтуха?

Ни в коем случае не диагноз, а проявление какого-то состояния или заболевания.

Говоря о желтухе новорождённых, наиболее часто она не несёт опасности для здоровья малыша и через некоторое время бесследно исчезает.

Однако не всегда жёлтый окрас кожи так уж и безобиден. Желтушность иногда — признак тяжёлых состояний, порой опасных для жизни крохи.

Что происходит в норме? Откуда появляется желтуха?

Наши эритроциты или красные кровяные тельца постоянно обновляются: «старые» распадаются, а вместо них образуются «новые».

Из разрушенных эритроцитов высвобождается билирубин — пигмент охряного цвета, способный окрасить кожу и слизистые в жёлтый цвет. В норме у взрослых этого не происходит.

Наша печень вырабатывает специальные вещества/белки, связывающие избыточное количество билирубина. Конъюгированный/связанный билирубин выводится из организма с желчью и мочой.

При различных заболеваниях и/или нарушениях в работе печении билирубин накапливается в организме. У новорожденных "безобидная" желтуха проходит сама. Подробнее об этом - ниже.

Чем опасна желтуха?

При увеличении уровня билирубина надолго и/или до высоких цифр, развивается ядерная желтуха — тяжёлое осложнение любой желтухи новорождённых.

Пигмент токсичен и «любит» нервную ткань: избыток билирубина проникает в ядра клеток серого вещества головного мозга, приводя к их гибели. Состояние детей тяжёлое и они нуждаются в интенсивном лечении.

Негативное воздействие пигмента на ребёнка: может привести к неврологическим расстройствам, нарушению становления речи, отставанию в физическом или умственном развитии, слепоте или глухоте.

Группа риска: недоношенные малыши и/или детки, перенёсшие внутриутробную инфекцию, гипоксию или асфиксию в родах. При этих состояниях нервные клетки изначально уже страдают, что облегчает проникновение в них токсичного пигмента.

В зависимости от типа «поломки» в обмене билирубина, развиваются разные виды желтухи.

Конъюгационные желтухи — нарушения связывания и выведения билирубина

В группу входит несколько состояний, но мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся.

Физиологическая желтуха новорождённых — переходное и естественное состояние

Развивается у всех новорождённых, но видимые проявления возникают лишь у 60-70% доношенных детей, 80-90% — недоношенных малышей.

Причина

Ребёнок рождается с эритроцитами, содержащими гемоглобин F или фетальный гемоглобин, переносящий больше кислорода. После рождения «детские» эритроциты за ненадобностью разрушаются и заменяются на «взрослый» тип красных кровяных телец.

«Взрослый» эритроцит живет 80-120 дней, «детский» — 5-7 суток.

Что происходит?

Незрелая печень не работает в полную силу и не успевает вырабатывать в достаточном количестве белок, связывающий образующийся билирубин. Пигмент накапливается, откладываясь в коже и слизистых на некоторое время.

Как проявляется?

«Желтушка» возникает на 3-4 день жизни, а исчезает постепенно по мере уменьшения количества эритроцитов плода, созревания печени и налаживания выведения билирубина.

Процесс у здорового и доношенного малыша заканчивается через одну-две недели, у недоношенного крохи — иногда растягивается на один-два месяца.

При высоких цифрах билирубина рекомендуется «загорать» под специальной лампой (фототерапия) или выносить малыша на солнышко. Под действием ультрафиолетовых лучей билирубин переходит в другую форму и быстрее выводится.

Все о транзиторных состояниях новорождённого

Желтуха грудного вскармливания

В той или иной степени выраженности встречается примерно у 1/3 новорождённых малышей. Не приводит к развитию осложнений.

Причина

Грудное молоко способствует обратному всасыванию билирубина из кишечника, который попадает в него вместе с желчью.

Как проявляется?

Кожа и слизистые окрашены в неяркий жёлтый цвет. На первый взгляд кажется, что это «затяжная» физиологическая желтуха.

Обычно не требуется проведения лечения или отказа от грудного вскармливания.

«Желтушка» исчезает бесследно к концу первого месяца жизни. Если этого не произошло, нужно искать другую причину. Возможна несовместимость крови матери и плода, инфекционное поражение печени или наследственное заболевание.

Когда кровь конфликтует — гемолитическая болезнь новорожденных (ГБН)

Наиболее часто приводит к тяжёлому течению желтухи у новорождённых.

Причина

Иммунный конфликт между кровью матери и ребёнка, развивающийся при определённых ситуациях:

* Резус-конфликт: у матери резус-отрицательный фактор крови, у отца — резус-положительный. Если мама резус-положительная, а папа — резус-отрицательный, риска ГБН нет.

* Групповой конфликт: у мамы I группа крови, у папы — II, III или IV. Если у папы тоже I группа, риска ГБН нет.

* Сочетание резусного и группового конфликта.

* Конфликт по редким факторам — не всегда удаётся их выявить.

Что происходит?

Иммунная система мамы воспринимает другой резус и/или группу крови плода, как «чужаков» (антигены) и начинает с ними бороться. Вырабатываются защитные белки (антитела), проникающие через плаценту и разрушающие эритроциты плода — возникает гемолиз.

При хорошем плацентарном барьере антитела не вырабатываются, а риск развития ГБН минимален.

Как проявляется?

Кожа и слизистые окрашиваются в ярко-жёлтый цвет в первые часы или первые-вторые сутки жизни, стремительно нарастая. Ребёнок нуждается в интенсивном лечении. Нередко проводится и заменное переливание крови (кровь ребёнка полностью заменяется взрослой донорской).

Осложнения

Развивается отёчная форма гемолитической болезни ещё во время внутриутробного развития — высока вероятность гибели плода. Чем больше беременностей, тем выше этот риск.

Часто формируется ядерная желтуха с тяжёлыми последствиями.

Профилактика

При обнаружении в крови беременной женщины антирезусных антител, матери вводится антирезусный иммуноглобулин — нейтрализует материнские антитела.

Рекомендуется родоразрешение до или на 36-й неделе беременности. На более поздних сроках антитела легче проникают через плаценту, что повышает риск развития тяжёлых форм ГБН.

Тестируется кровь матери на антитела по групповой несовместимости при постановке на учёт и в 36 недель беременности. При обнаружении антител рекомендуется не перенашивать беременность.

Резус-отрицательной маме вводится иммуноглобулин для профилактики конфликта при последующих беременностях:

* Сразу после рождения ребёнка с положительным резус-фактором.

* После выкидыша или искусственного прерывания беременности на сроке шесть и более недель.

Что нового

По показаниям проводится внутриутробное переливание крови плоду — процедура не из лёгких и сопряжена с определёнными рисками. Однако нередко это единственный шанс выносить и родить здорового малыша. При правильно проведённой процедуре и рождении крохи в сроки, близкие к доношенной беременности, ребёнок развивается нормально.

Внешний «враг» разрушает клетки печени

Заболевание вызывается инфекциями: вирусами гепатита В, С или D, цитомегаловирусом, бактериями или простейшими.

И без того незрелая печень плохо вырабатывает белок, связывающий билирубин + нарушается выведение пигмента из организма.

Недуги протекают тяжело и с выраженной интоксикацией. Накапливаемый билирубин окрашивает кожу в зеленовато-жёлтый цвет, стул становится бесцветным, моча темнеет. Перечень и селезёнка увеличиваются.

Лечение проводится комплексное с воздействием на возбудителя.

Нарушение оттока желчи

На пути движения желчи из печени в кишечник возникает препятствие: отсутствие или частичная/полная непроходимость желчных ходов, сдавление протоков опухолями из других органов.

При рождении дети выглядят здоровыми. Желтуха появляется в первые недели жизни и нарастает постепенно, придавая коже желто-зелёный оттенок. Несмотря на проводимое медикаментозное лечение, улучшения не наступает.

Показано хирургическое лечение, но нередко оно неэффективно.

Желтуха у новорождённых протекает по своим «законам», не работающим в старшем возрасте и у взрослых.

Признаки могут появиться после выписки домой на 3-4 день жизни ребёнка. На ваших плечах лежит огромная ответственность: внимательно относиться к крохе и при появлении тревожных симптомов обращаться к педиатру. Только так можно своевременно выставить диагноз и провести лечение, избежать развития осложнений.

Автор: Корецкая Валентина Петровна,

педиатр, врач-ординатор детского отделения