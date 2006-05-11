Грудное вскармливание. Ответы на самые частые вопросы

Наверное, каждая мамочка задает себе такие вопросы: достаточно ли моему малышу молока, нужно ли слушать бабушек и допаивать ляльку водичкой, нужна ли маме и ребенку пустышка? Мы постарались ответить на эти и другие вопросы, связанные с грудным вскармливанием (ГВ).

Что такое кормление по требованию?

Кормление по требованию – это кормление, не глядя на часы :). Прикладывать к груди новорожденного ребенка надо на любой плач или поисковые движения. Также обязательно приложите ребенка к груди, если чувствуете, что грудь переполнена. Если ребенок в это время спит, можно попробовать дать ему грудь, не будя. Поводите соском у ротика спящего младенца, и, скорее всего, он присосется к любимой тите.

Правильное прикладывание к груди

Ребенок должен захватывать сосок и ареолу при энергичном «бодательном» движении головкой, поднимающем грудь, и затем как бы накладывая ее при движении груди вниз, на широко раскрытый рот, с подкладываемым под грудь опущенным, но не высунутым языком. Необходимо, чтобы этот захват был полным и глубоким настолько, чтобы сосок находился во рту ребенка почти на уровне мягкого неба, т.е. сосок вместе с ареолой должны фактически заполнить собой всю полость рта ребенка. Для такого захвата необходимо очень широкое раскрытие рта, и если оно не получается сразу, можно помочь ребенку, поводив соском по нижней губе ребенка, что вызовет рефлекторное движение губ и раскрытие рта. Нередко первой реакцией ребенка на материнскую грудь будет ее лизание и только потом уже захват. При правильном захвате груди у ребенка сохраняется широко раскрытый рот, сбоку видно, что нижняя губа полностью вывернута (ее выталкивает передний край языка, лежащего на нижней челюсти). Ареола полностью входит в рот ребенка, если она маленькая. Если ареола большая, то захват ее практически полный, несимметричный. Снизу ребенок захватывает ареолы больше, чем сверху. Хорошо, если в роддоме вам помогут правильно приложить лялика к груди. Правильный захват груди малышом безболезненный и является замечательной профилактикой трещин сосков.

Ю-мамские малыши демонстрируют правильный захват груди:

Нужно ли сцеживаться?

При вскармливании ребенка по требованию, сцеживаться маме не нужно. Исключение составляют ситуации с болезненно переполненной грудью, когда приложить ребенка к груди либо невозможно. Либо ребенок не может взять переполненную тугую грудь. Тогда мамочке нужно сцедиться немножко для облегчения, можно сделать это под теплым (не горячим) душем, предварительно нежно помассировав грудь и размяв болезненные комки.

Что такое лактостаз?

Обычно при лактостазе не бывает резкого ухудшения общего состояния, а жалобы связаны с болью в груди и высокой температурой. Причем, температура может резко повыситься в момент кормления или сцеживания. Объясняется это тем, что происходит выброс гормона пролактина ("материнского гормона") в кровь. Иногда на коже груди появляется легкое покраснение. Лактостаз возникает из-за закупорки молочного протока, поэтому, чтобы решить возникшую проблему, нужно "пробить проток". Если ребенок любит часто и долго сосать, то обычно проблема решается за несколько часов. Однако бывают случаи, когда дети просто отказываются сосать грудь, в которой есть уплотнение. Измерьте температуру под обеими подмышками. Если температура не отличается, то есть вероятность того, что ее причина - ОРЗ или другое заболевание.

Подберите позу для кормления, в которой закупоренный проток будет рассасываться наилучшим образом. Чаще предлагайте больную грудь. Во время кормления ребенка, легко и мягко массируйте область уплотнения. Ни в коем случае не давите и не крутите грудь, застой так не уберется, зато появятся синяки и масса других проблем. В качестве компресса можно прикладывать листы капусты, лопуха, описанную ребенком пеленку. Возможен прием парацетамола, но только в том случае, если мама плохо переносит высокую температуру. Следите за самочувствием и колебаниями температуры. Наберитесь терпения и ждите, потому что лактостаз редко проходит быстрее, чем за два-три дня. Но! Если нет улучшения, лучше обратится к врачу. Очень хорошо себя зарекомендовали такие методы физиотерапии как скенар и лазер. В том случае, если уплотнение становится мягче после кормления (либо сцеживания), температура нормальная, то можно считать, что проблема решена.

Как узнать, хватает ли малышу молока?

1. Тест на мокрые пеленки. Если ребенок мочит пеленки 6 и более раз в сутки, при этом моча бесцветная или бледно-желтая, грудного молока ему хватает. Пеленки считают в течение 24 часов, например, с 9 утра одного дня до 9 утра следующего. Если мама пользуется памперсами, но хочет узнать, хватает или нет молока, надо снять памперсы с ребенка на три часа. Если малыш за три часа пописает 3-4 раза и больше, то можно не считать дальше. Если пописал 3 раза и меньше, считаем за 6 часов. Если за шесть часов пописал 4-5 раз и больше, можно дальше не считать, если меньше 4 – считаем дальше. И так далее… Если же малыш мочится 10 и более раз в сутки, а то и каждые 10-15 минут, то его потребность в молоке удовлетворена полностью.

2. Взвешивание. Здоровый ребенок при достаточном питании прибавляет в весе от 0,5 до 2 кг ежемесячно или минимум 120 г каждую неделю. Взвешивать ребенка имеет смысл раз в месяц или два, а если что-то беспокоит, то еженедельно. Более частые взвешивания, называемые «контрольными», — раз в день или перед кормлением и после него — не дают объективной информации о полноценности питания малыша: в одно кормление он может высосать 10 г, а в другое — 100 г. Но зато контрольные взвешивания нервируют мать и ребенка, в результате чего часто нарушается лактация.

Если у ребенка частое мочеиспускание (более 6 раз в сутки) и при этом он мало прибавляет или даже теряет в весе, это означает, что он получает достаточно молока, а причину плохой прибавки в весе надо искать в чем-то другом.

Нужно ли допаивать ребенка на грудном вскармливании?

Дополнительные допаивания вводятся только с вводом прикорма. Малышу на ГВ достаточно маминого молока для утоления жажды. ГМ – неоднородно по составу, переднее молоко – «жидкое», богатое углеводами, - это "питье". Молоко заднее, густое, богатое белками и жирами, - это "еда".

Нужна ли малышу пустышка?

Ребенок не рассчитан природой на сосание чего-либо кроме груди (и кулачка, в крайнем случае). К пустышке ребенка всегда приучают. Пустышка в новорожденном возрасте может легко привести к потере молока. Как минимум до месяца, а лучше трех употреблять этот предмет не следует, слишком опасно, т.к. пустышку ребенок сосет принципиально по-другому, нежели грудь. Ребенок, которому дали пустышку, может начать «съезжать» на сосок при сосании груди, у мамы могут появиться трещины, грудь высасываться не будет, соответственно, количество молока может уменьшиться до катастрофического уровня. Конечно, возможно, вам она и не повредит. Таких примеров полно. Но именно пустышка является основной причиной того, что молоко "неожиданно заканчивается" к трехмесячному возрасту и того, что ребенок неожиданно отказывается от груди.

Как бороться с трещинами на сосках?

Правильным прикладыванием к груди :) (см. выше). Если трещины все же появились их можно мазать: бепантеном, малавтилином, кедровым или облепиховым маслом, витамином Е в капсулах, маслом чайного дерева или малавитом. Тока, чур, не всем сразу :). Можно попробовать кормить с накладками на соски фирм «Авент» или «Медела».

Надо ли давать ребенку в одно кормление обе груди?

В одно кормление ребенок кушает только одну грудь. Если малыш просит кушать часто, то менять грудь следует не чаще, чем раз в 2 часа. Поскольку молоко в материнской груди неоднородно и делится на «переднее» молоко, которое ребенок получает вначале кормления, и «заднее» молоко, которое ребенок получает в конце кормления, не следует торопиться предлагать ребенку вторую грудь. Если мамочка поторопится дать малышу вторую грудь, то ляль не дополучит молока, богатого жирами. В результате у него могут возникнуть проблемы с пищеварением: лактазная недостаточность, пенистый стул и т.д. При кормлении по требованию следует следить за тем, чтобы каждая титя предлагалась ребенку на протяжении 2 часов и только потом менялась на другую.

Что делать, если кол-во молока уменьшилось?

Во-первых, это вам может только казаться :). Особенно, если ребенку больше трех месяцев, лактация налаживается таким образом, что кол-во молока у мамы в груди равно кол-ву высасываемого ребенком молока. Организм, наконец-то приспособился к запросам ребенка и больше не работает вхолостую. Проведите тест на мокрые пеленки. Если ребенок писает больше 8-10 раз в сутки, волноваться не о чем! Если же кол-во пописов меньше – увеличьте кол-во прикладываний ребенка к груди, предлагайте ему титю на каждый писк или поисковые движения, обязательно сохраняйте хотя бы одно предутреннее кормление (в период с 3 до 7 утра), этим кормлением как бы закладывается уровень пролактина, а стало быть, и кол-во молока на следующие сутки. Уберите подальше (и лучше насовсем) бутылочку и пустышку!

Что такое лактационный кризис?

Гормонально обусловленное временное уменьшение кол-ва молока. Если не паниковать, не докармливать ребенка смесью, не допаивать водой, исключить пустышку, прикладывать малыша к груди чаще, сохранить хотя бы одно подутреннее кормление, то через день-два молоко возвращается в прежнем объеме.

Сколько пить кормящей маме в сутки?

Чтобы у мамы было достаточно молока, для нее очень важно своевременно и полноценно утолять жажду чистой питьевой водой. У кормящей женщины в течение дня может возникать от одного до 5 непреодолимых приступов жажды. Эти желания должны быть своевременно и полноценно удовлетворены, поскольку именно от этого зависит количество вырабатываемого молока. В качестве питья для утоления жажды лучше всего подходит чистая вода. Однако, если есть сильное желание выпить молока или морса, это тоже вполне приемлемо. Необходимо лишь помнить о мере, т. к. морсы, соки и минеральная вода - это большая нагрузка для почек, которые во время лактации и без того значительно нагружены. В общей сложности количество выпитой жидкости должно составлять около 2-3 литров, но не должно превышать 5 литров в день. При увеличении потребления жидкости до 5 и более литров в сутки объем лактации снижается.

Что можно попить для стимуляции лактации?

Универсальных рецептов для стимуляции лактации не существует. Ни чай с молоком, ни морковный сок не помогут, если ребенок мало сосет грудь. Лактацию стимулирует только частота и продолжительность прикладываний к груди. Если ребенок сосет грудь редко и коротко, то объем молока будет минимальным, а если долго и часто, то молока всегда будет в достатке. Как психотерапевтические средства для мам зарекомендовали себя чай с молоком, апилак, млекоин, чай «Хипп» для кормящих матерей, укропная/фенхелевая вода.

Если малыш часто просит грудь – он голоден?

Ребенок просит, чтобы его прикладывали часто совсем не потому, что он голоден. Он хочет сосать, хочет к маме. Ему постоянно требуется подтверждение психоэмоционального и физического контакта с матерью. В представлениях новорожденного младенца кормление не связано с чувством голода. Чувство голода в том виде, в котором его испытывают взрослые, формируется у ребенка только к 6 месяцам жизни. Новорожденный вместо голода испытывает дискомфорт, который снимает сосанием. Это внутриутробная привычка. Еще задолго до рождения, движимый необходимостью тренировать сосательный рефлекс, ляль сосет свои ручки, петли пуповины и все, что проплывает мимо его рта. Появившись на свет, он продолжает снимать дискомфорт сосанием. Природа так и рассчитывала, что после рождения младенец будет испытывать дискомфорт по любому поводу и снимать его сосанием груди. При сосании груди малыш получает дополнительную порцию эндорфинов - гормонов счастья-радости и душевного покоя. Поэтому только у груди он может успокоиться, а заодно и насытится. Это единственный способ накормить существо, не ощущающее голод. Таким образом, сосание по требованию - это сосание для достижения психоэмоционального комфорта и сытости.

Если молоко пропало «от нервов»

Образование молока зависит от гормона пролактина, количество которого зависит от количества прикладываний ребенка и больше ни от чего. Переживания матери по какому-либо поводу на него влияния не оказывают.

А вот выделение молока из груди зависит от гормона окситоцина, который занимается тем, что, способствует сокращению мышечных клеток вокруг долек железы и способствует, тем самым, вытеканию молока. Количество этого гормона очень зависит от психологического состояния женщины. Если она испугана, устала, испытывает боль или любое другое неудобство во время кормления – окситоцин работать перестает и молоко перестает выделяться из груди. Его не может высосать ребенок, не сцеживает молокоотсос, и руками сцедить не получается…Чтобы молоко опять стало вытекать, надо стараться во время кормления расслабляться, думать только о ребенке. Можно пить успокаивающие травы, хорошо помогает массаж плеч, спокойный разговор. Все, что помогает расслабиться. Обязательно нужно удобно сидеть или лежать во время кормления.

Отказ от груди

По данным перинатальных психологов, изучающих поведение грудных детей, в 3-4 месяца наблюдается первый этап отделения младенца от матери - малыш впервые заявляет о себе, как о личности. Делает он это в меру своих способностей: находясь на руках, упирается в маму руками и ногами; отворачивается и сопротивляется, когда она дает ему грудь; кричит, едва взяв грудь и сделав несколько сосательных движений; берет одну грудь, но отказывается от другой. Ребенок как будто провоцирует мать: как-то она будет вести себя в такой ситуации? действительно ли она является для него надежной защитой? Если в ответ на подобное изменение поведения ребенка, его называют "ложным отказом от груди", мама предоставляет ему дополнительные "доказательства" своей надежности - не перестает предлагать грудь, кормит ребенка ночью, не использует бутылочки и пустышки, не дает воду и прикорм, готова кормить малыша в разных положениях, удобных для него, - кризис 3-4 месяцев проходит довольно быстро. Самое главное: ухаживать за ребенком в это время должна только мама, а все остальные члены семьи должны ухаживать за ней. Это лучше всего способствует укреплению контакта между матерью и ребенком, в котором малыш так нуждается в этот период. Однако если мама не знает о кризисе 3-4 месяцев, не понимает поведения малыша или с самого начала грудное кормление вызывало трудности, было организовано неправильно, ложный отказ от груди может превратиться в подлинный. Порой он сопровождается каким-либо нездоровьем ребенка (проблемы с пищеварением, дисбактериоз, ВЧД и т.п.), но без налаживания психологического контакта с ребенком лечение может быть малоэффективно, а детские врачи не всегда хорошо знакомы с психологией грудного ребенка. Нас с Мариком при таких забастовках спасало кормление, укрывшись с головой с пеленкой, кормление на ходу и кормление во сне. Таких кризисов – отказов от груди может быть несколько, но кризис 3-4 месяцев – самый яркий и явный.

Стул ребенка на ГВ

В первые дни после родов стул новорожденных темный и густой, он называется «меконий». Меконий накапливается в организме малыша еще до рождения. По мере того, как малыш начинает получать молоко, меконий выводится из кишечного тракта, и через несколько дней стул становится более мягким и значительно светлее. Обычно стул грудного ребенка желтого, зелено-желтого или желто-коричнегого цвета. Также считается нормой, если иногда стул приобретает зеленый цвет. Запах не должен быть сильным и особо отталкивающим. Скорее, это «съедобный» запах кисломолочных продуктов :). Консистенцию можно описать как жидкий творог, заварной крем, гороховый суп или горчица. Часто в стуле можно увидеть маленькие частички, похожие на семена, иногда может быть слизь. Когда в рацион грудничка вводят прикорм или начинают давать пить, Вы можете заметить изменения в режиме мочеиспускания и дефекации. Стул приобретает более неприятный запах, меняются его цвет и консистенция. Иногда в грязном подгузнике можно найти целые кусочки овощей. Это не должно вызывать беспокойства, поскольку даже варёные овощи довольно трудны для переваривания. После введения прикорма ребенок может начать страдать от запоров или поносов, что должно служить родителям сигналом того, что только что введенная еда или питье не подходят маленькому животику. Вообще, «какашечная норма» ребенка на ГВ – неимоверно расплывчатое понятие :). Ребенок может пачкать памперс столько же раз, сколько прикладывается к тите, а может объявить забастовку и не какать до недели. Запором у деток на ГВ считается отсутствие стула дольше 7 дней, либо «сухие и круглые» какашки. Если ребенок несколько дней не «ходил по-большому», но не беспокоится, не пытается покакать, не тужится и не плачет, скорее всего, это связано со стремительным темпом роста ляльки и почти стопроцентной усваиваемостью грудного молока. Если у ребенка при этом отходят газы, животик не вздут и не болезнен при надавливании – к ребенку лезть не надо :). Если же малыш плачет, сучит ножками и тужится, а массаж живота и резкое прижимание согнутых ножек к животу не помогает, то ему можно облегчить жизнь, поставив глицериновую свечку (взрослая свеча делится на 4-6 частей, одна из частей вводится в задний проход), микроклизму «Микролакс» или сделать клизмочку с прокипяченным и остуженным растительным маслом.

Ребенку год, пора бросать грудь?

После года лактации качество молока совсем не ухудшается. Молоко продолжает оставаться источником всех необходимых веществ для ребенка, а кроме того, поставляет ферменты, помогающие ребенку усваивать инородную пищу, содержит средства иммунной защиты малыша, и очень много других веществ, которых нет ни в искусственных смесях, ни в детском питании, ни в пище взрослых (гормоны, факторы роста тканей, биологически активные вещества и многое, многое другое…). В период инволюции молочной железы (а около года при правильно организованном грудном вскармливании инволюция молочной железы наступает очень редко) молоко по своему составу приближается к молозиву. Это связано, вероятно, с тем, что организм матери старается оказать малышу максимальную питательную, энергетическую и иммунную поддержку в сложный для него период отлучения от груди. Лишая ребенка молока на втором году жизни, женщина лишает его и этой поддержки. Процесс отлучения от груди, когда и мама, и ребенок к нему готовы, происходит спокойно и без проблем. Начав подготовку к отлучению от груди, мама должна учесть следующие моменты: возраст малыша не младше, чем 1,5 года; состояние лактации — действительно ли уже некоторое время проявляются признаки инволюции молочной железы? Чтобы это проверить, маме нужно расстаться со своим малышом на сутки, например, оставив его с бабушкой или папой. Если через сутки не наблюдается болезненного наполнения груди, она не стала плотной и горячей, значит, женщина готова к отлучению от груди. Если же уже через двенадцать часов мамочка готова бежать к ребенку, чтобы он отсосал молоко из переполненной груди, значит, она не готова к прекращению лактации и подобное насилие над организмом плохо скажется на здоровье и матери и ребенка; продолжительность инволюции — она должна быть не менее 2 месяцев, иначе ребенок не успевает получить достаточное количество антител и иммуноглобулинов для иммунной защиты; время года — для отлучения больше подходят поздняя осень, зима и ранняя весна, после наступления существенной оттепели и до первых заморозков повышается активность патогенной микрофлоры, более часты кишечные инфекции, поэтому врачи не рекомендуют отнимать ребенка в это время; состояние ребенка — он должен быть совершенно здоров, у него в данный момент не должно быть обострения диатеза, роста зубов или другого недомогания. Если малыш болел, нужно, чтобы прошло не менее 3 недель после окончания заболевания. Кроме этого, ребенок должен быть способен укладываться спать в отсутствии мамы без груди.

Очень рекомендую главу из книги Марты и Уильяма Сирс «Ваш ребенок: от рождения до двух лет» по грудному вскармливанию. Психологические, физиологические и эмоциональные аспекты ГВ, описанные с тщанием и любовью.

Полезные ссылки по ГВ:

Полезные телефоны:

(343)353-90-66 – Кабинет поддержки ГВ, кафедра пропедевтики детских болезней УрГМА

(343)341-44-44, 341-36-37 - Центр грудного вскармливания

- (495)792-55-43, 771-03-03, 741-91-08 – консультации по ГВ центра «Рожана» (г. Москва)ежедневно для москвичей: с 8-00 до 24-00, для иногородних: с 17-00 до 24-00

