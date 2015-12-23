Недоношенный ребенок: особенности нервной системы

Согласитесь, что лучше знать «слабые места» малютки. Тогда можно создать необходимые условия для выхаживания недоношенного малыша, а также заложить прочный фундамент для его здоровья.

При этом следует помнить, что на созревание органов и систем крохи, родившегося намного раньше предполагаемого срока, влияет несколько моментов:

Степень недоношенности

Наличие заболеваний и/или пороков развития

Насколько ребенок приспособился к новым условиям жизни

Особенности физиологии недоношенных детей

Разумеется, в одной статье невозможно описать все особенности органов и тканей недоношенного ребенка, поэтому рассмотрим лишь основные моменты. Причем во многом они зависят от срока гестации: чем он меньше, тем больше выражена незрелость органов и систем.

Поэтому у глубоко недоношенных детей сильнее страдает работа организма в целом. Также у них имеется высокий риск развития различных заболеваний, которые нередко тяжело протекают.

Тогда как малыши с I и II степенью недоношенности куда лучше подготовлены к жизни вне утробы матери.

Итак, приступим…

Нервная система — в ответе за все

На момент рождения отделы нервной системы сформированы даже у глубоко недоношенных детей, но их созревание не завершено.

Нервные клетки и волокна

Нервное волокно — некий провод, который отходит от нервной клетки, а по нему передается нервный импульс (команда) от центральной нервной системы (спинного и головного мозга) к органам и тканям. Для этого необходим миелин — вещество, покрывающее снаружи нервные волокна, но у недоношенного малыша его недостаточно.

Поэтому пока не закончится «одевание» нервных волокон в миелиновую оболочку, передача нервного импульса нарушена, что значительно ухудшает работу организма в целом.

Однако даже у доношенного ребенка не все нервные волокна покрыты миелином, а их «одевание» в норме продолжается обычно до 3-5 месяцев жизни. Тогда как у недоношенного малыша этот процесс протекает длительнее, а в некоторых случаях затягивается на несколько лет.

Головной и спинной мозг

На 28-36 неделе появляются крупные извилины коры головного мозга, но мелких борозд еще немного.

Слабо развиты мозжечок (отвечает за координацию движений) и продолговатый мозг (в нем находится дыхательный и сосудодвигательные центры).

Кора головного мозга незрелая и быстро истощается.

Тогда как спинной мозг у крохи несколько лучше развит и более зрелый, нежели головной.

В силу таких особенностей нервной системы у крохи движения хаотичные и размашистые. Малыш вздрагивает, у него замедлена реакция на раздражители, мышечный тонус и двигательная активность в основном понижены, имеется непостоянный тремор (дрожание или мелкое подергивание) ручек и ножек, подбородка.

Сосуды головного мозга

Расположены хаотично, а соединения между ними развиты слабо. Сами стенки сосудов недостаточно эластичные и прочные, поэтому легко спадаются либо сужаются (возникает спазм). Кроме того, нарушен отток крови из головного мозга.

Из-за таких особенностей сосудов головной мозг плохо обеспечивается питанием. Также имеется высокий риск развития гипоксии (кислородного голодания), нарушения кровообращения (ишемии) и кровоизлияния в ткани головного мозга.

Наиболее часто такие состояния возникают во время родов — в момент, когда нагрузка на головку крохи колоссальная. Поскольку ни малыш, ни родовые пути матери не готовы к родам.

Однако Природа не оставила малютку без защиты: примерно до 34-36 недель имеется специальная зародышевая нервная ткань в боковых желудочках головного мозга. В случае кровотечения, разрыва сосудов или образования тромбов, она способна растворять кровяные сгустки и кровоизлияния, а также «чинить» повреждения.

Врожденные или безусловные рефлексы

Как правило, вызываются, но чем меньше срок гестации, тем они слабее и быстрее угасают.

Глотательный рефлекс появляется примерно на 11-12 неделе внутриутробного развития, а сосательный — на 29 неделе. Поэтому у глубоко недоношенного малыша они могут отсутствовать — показание для кормления через зонд.

Тогда как у ребенка с умеренной степенью недоношенности сосательный и глотательный рефлексы присутствуют. Однако их сила понижена, поэтому малыш нередко сосет «впустую»: внешне он выполняет энергичные сосательные и глотательные движения, но молока высасывает мало.

Кроме того, из-за незрелости нервной системы примерно до 32-34 недель нарушена координация сосания и глотания с дыханием, что, безусловно, затрудняет кормление.

В норме сосательный рефлекс исчезает примерно к возрасту одного года, а глотательный остается на всю жизнь.

Поисковый рефлекс — попытка ребенка найти еду при прикосновении к углу рта. При этом он поворачивает голову в сторону раздражителя, приоткрывает ротик, опускает нижнюю губку и пытается найти пищу. У умеренно недоношенного ребенка он слабый, а у глубоко недоношенного малыша отсутствует.

Поисковый рефлекс сохраняется в норме примерно до 3-4 месячного возраста, затем угасает, поскольку ребенок уже ищет пищу глазами.

Хватательный рефлекс проявляется тем, что если вложить в ладонь доношенного младенца палец, то он крепко цепляется за него.

Однако у недоношенного малыша обычно этот рефлекс появляется лишь к 32 неделе, но он слабый, а на 36-37 неделе вызывается отчетливо.

Хватательный рефлекс сохраняется примерно до четырехмесячного возраста, затем постепенно угасает.

Остальные рефлексы (например, защитный, Моро и другие) в основном оценивает врач при осмотре.

Поведение, состояние сна и бодрствования

Малыш, родившийся до 28 недель, почти все время спит, но при прикосновении или смене положения тела он просыпается, начинает двигать руками и ногами, открывает глаза, либо реагирует гримасой и негромким плачем. Однако у него быстро наступает истощение, поэтому такое состояние длится всего несколько минут, затем малютка вновь засыпает.

Кроха, родившийся на сроке 32 недели и более, самостоятельно просыпается, а затем какое-то время бодрствует. В этом возрасте начинает формироваться смена сна и бодрствования.

К 35-37 неделе появляется отчетливый самостоятельный и громкий крик, а периоды бодрствования удлиняются.

Конечно, малыш, рожденный намного раньше срока, отличается от доношенного ребенка. Однако при создании оптимальных условий для выхаживания шансы на благополучный исход гораздо выше. Именно об этом мы и поговорим в следующем материале.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com