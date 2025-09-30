Как часто купать новорожденного и сколько гулять. Советы педиатра

На вопросы молодых мам о ежедневной гигиене, купании и первых прогулках новорожденных отвечает врач-педиатр, заведующая отделением «Новой больницы» Екатерина Геннадьевна Туринцева.

Гигиенические процедуры новорожденного

Ежедневно новорожденному нужно промывать глазки кипяченой водой. После месячного возраста можно умывать малыша обычной водой.

Малышам, которые находятся на грудном вскармливании, необходимо закапывать в нос утром и вечером морскую воду. Она продается в виде назальных капель. После того, как закапали, необходимо убрать корочки и слизь из носа ватной турундочкой или, что лучше, назальным аспиратором. Лучшим вариантом такого аспиратора является специальная трубочка, которую можно поднести к носу ребёнка и отсосать из него содержимое.

Очищать носик нужно 2-3 раза в день. Почему это важно? Дело в том, что, когда ребенок сосет материнское молоко в горизонтальном положении, капли молока могут попадать в носик, и там неизбежно образуются корочки. С ними малышу будет сложно дышать и сосать грудь.

Купание новорожденного

Начинать его можно только тогда, когда отпала скобка на пуповине.

Если качество воды хорошее, то педиатры сейчас советуют воду для купания не кипятить. Но качество воды в районах Екатеринбурга разное, поэтому я как опытный доктор и немного перестраховщик считаю, что пока не произошла эпителизация (заживление) пупочной ранки лучше купать ребенка в кипяченой воде. Даже если вы используете фильтрованную воду. Кроме того, это важно для ребенка с кожными высыпаниями.

! Не нужно использовать раствор марганца или отвар ромашки или чистотела. Нежная кожа ребенка от этих добавок пересыхает и становится более уязвимой для инфекций.

Температура воды должна быть 37 градусов. Проверить температуру можно водным термометром или погрузив в воду свой локоть (не ладонь!). Внутренним сгибом локтя можно ощутить комфортность температуры для ребенка.

Ежедневно купать ребенка лучше вообще без моющих средств. Их используют не чаще 1-2 раз в неделю. Использовать можно любые детские средства. Косметика, разработанная для детей, у любого производителя по качеству лучше средств для взрослых.

Пупочная ранка

Что касается пупочной ранки. Если ребенка выписали из роддома со скрепкой на пупке, то лучше всего до ее отпадания использовать специальные памперсы для новорожденных с выемкой под скрепку. Если такой выемки в памперсе нет, то лучше отогнуть его край, чтобы ранка со скрепкой не оказалась внутри памперса.

Когда скрепка отпадает, на коже образуется корочка. Если заживление проходит спокойно, без отека или покраснения, обрабатывать пупок ничем не нужно. Сразу после купания просто промокните его полотенцем или пеленкой.

После купания нужно обязательно протереть ушки. Ни в коем случае не используйте ватные палочки! Сделать это можно сложив в несколько раз край пеленки. Ухо человека анатомически создано так, чтобы выталкивать серу наружу. Убирать нужно только то, что вышло наружу, а палочка может затолкать серу обратно.

Когда и сколько гулять с новорожденным

Гулять нужно с первых дней жизни. Первая прогулка продолжается примерно 15-20 минут. Затем ежедневные прогулки можно увеличивать на 15 минут пока вы не достигните 1,5-2 часов. Больше с новорожденным гулять не нужно, так как малыш скорей всего уже проголодается и будет беспокойным. Гулять можно 2 раза в день, это полезно.

Особенно важны прогулки при солнечной погоде для детей с желтушкой. Откройте такому ребенку личико для фототерапии. Эффект от таких солнечных ванн доказан.

Конечно, во время прогулок нужно учитывать прогноз погоды. Комфортно на улице должно быть и маме, и малышу. Гулять нужно до температуры -15 градусов без ветра и -10 с ветром. Холодный воздух может повредить кожу малыша и даже вызвать ее повреждение, похожее на обморожение. Эти рекомендации относятся не только к новорожденным, но и ко всем малышам до года.

Одевать ребенка нужно по погоде, но особенно в осенний и зимний период нужно ориентироваться на многослойность. К телу должен быть одет хлопчатобумажный костюм или боди. На него флисовый или фланелевый костюм. В зимний период – шерстяной. Верхний слой – непродуваемый. На голове должен быть тонкий хлопчатобумажный чепчик, поверх которого одевается шапочка по погоде или капюшон.

Прогулки важны для детей еще и потому, что в современных квартирах очень сухой воздух, 10-15 %. Советую молодым родителям купить простейший гигрометр и следить за влажностью в комнате ребенка. Она должна быть около 40%.