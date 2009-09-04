Подушка для кормления

Благодаря этой статье мы узнали, что существуют разные способы использования подушки для кормления, и что ее так просто сделать своими руками!

Когда родился мой сын – выяснилось, что кормиться нам с ним не очень удобно. Малыш мой был абсолютно ручным, часами «висел» на маминой тите и его такая жизнь очень даже устраивала. А вот моя спина начала протестовать уже через несколько дней. Какие только ухищрения я не придумывала, чтобы снять напряжение со спины. Подкладывала горы подушек в различных вариациях – все было неудобным.

Пришлось подушку для кормления покупать. Стоила эта чудная вещь не очень дешево (нашлась только в одном магазине), покупал ее мой любимый супруг без меня и оказалась она далеко не удобной вещью. Хотя спину мне спасла. Сейчас подушка перекочевала к моей беременной сестре.

Недавно у моей подруги появился малыш. Проблемы возникли те же самые. Думала я, гадала. И решила усовершенствовать этот девайс для кормления.

Выкройку делала на глаз и довольно просто. Приблизительный обхват талии начертила на листе бумаги, обрисовала будущую подушку, сделала выкройку и бодро перенесла на ткань. Ткань взяла самую недорогую, хлопковую.

Изделие стачивается по периметру, остается лишь небольшой открытый участок, через который можно подушку вывернуть.

Внутренние скругленные элементы нужно чуть-чуть надрезать, чтобы ткань легла ровно и подушка выглядела аккуратной. В тканевом же магазине купила файбербол для «внутренности» изделия. Файбербол предпочтительнее синтепона, так как состоит из скрученных шариков, хорошо пружинит и отлично держит форму после стирок. Можно распотрошить старую подушку, но в моем доме таковой не нашлось. Набивать подушку нужно не плотно, иначе ребенок может скатываться с нее.

Далее осталось изготовить пару наволочек по той же выкройке, что и само изделие. Пару, на случай внезапной неожиданности. Наволочки я сделала на молнии, чтобы удобнее и легче было их снимать – надевать.

На концах наволочек притачала завязки, которыми можно фиксировать подушку на талии (вдруг ребенок заснул, а вам нужно переместиться в пространстве). Все, можно пользоваться. От беременности и до момента, когда малыш уже неплохо сидит – тогда она хорошо будет его поддерживать.