U-итервью с маммологом. Денис Демидов: Только два состояния женщины наиболее естественны в природе: беременность и лактация

Как и когда заканчивать грудное вскармливание, нужно ли перетягивать грудь, зачем кормящей маме капустные листы, чем опасны бюстгальтеры «с косточками» и в чём коварство женских половых гормонов… На самые трепетные вопросы, касающиеся не только грудного вскармливание, но и в целом здоровья молочных желёз, отвечает маммолог Денис Демидов.

На окончание грудного вскармливания у разных специалистов своя точка зрения: педиатры ВОЗ рекомендуют сохранять присутствие грудного молока в рационе ребёнка минимум до двух лет. Психологи в свою очередь также не отрицают пользы грудного вскармливания для организма малыша и для его эмоционального благополучия. Но вместе психологи обращают внимание мам но возможность возникновения болезненной эмоциональной привязанности, которая может изматывать и мать, и дитя – в случае, если в более старшем возрасте грудь даётся по первому требованию ребёнка.

А вот с точки зрения физиологии женского организма, чем дольше женщина кормит грудью – тем лучше? По большому счёту, только два состояния женщины наиболее естественны в природе – это беременность и лактация. Так, во всяком случае, утверждает врач маммолог-онколог 40-й горбольницы Екатеринбурга Денис Александрович Демидов. По просьбам u-общественности мы взяли у него интервью. Доктор расскажет не только об окончании грудного вскармливания, но и о том, как правильно сцеживаться и в каких случаях это нужно; чем мастит отличается от лактостаза; о теории потерянных менструальных циклов и коварном гормоне эстрогене и ответит на многие другие вопросы, часто задаваемые в форуме www.u-mama.ru.

Так всё-таки, как и когда «завязывать» с ГВ?

- Денис Александрович, каким должно быть окончание грудного вскармливания с точки зрения безопасности для организма женщины. Нужно дожидаться, когда молоко исчезнет естественным образом или в какой-то момент лактацию нужно прекратить искусственно?

- Есть разные точки зрения на этот вопрос. Раньше отношение к женщине было другое: родив ребёнка, она, тем не менее, должна была как можно раньше приступить к труду. И со стороны врачей шла пропаганда того, что мать должна окончить грудное вскармливание как можно раньше и поскорее выйти на работу, чтобы больше пользы принести стране. После перестройки взгляды на этот вопрос изменились, и сейчас врачи больше думают о здоровье матери и ребёнка, нежели о женщине как о трудовой единице. Во многом это связано с тем, что в нынешних экономических условиях многие женщины могут позволить себе не работать, могут сколько угодно находиться дома с детьми. Это поощряется и государством – выплачиваются различные пособия, сроки отпуска по уходу за ребёнком увеличились…

- Одним словом, всё делается для того, чтобы мама кормила грудью как можно дольше…

- Да. И постепенно стали пересматриваться в том числе и сроки грудного вскармливания. Теперь упор делается не на то, как это удобнее, а на то, как это предусмотрено природой.

- И как же предусмотрено Природой? До какого возраста оптимально кормить ребёнка с точки зрения женского организма?

- Некоторые гинекологи советуют кормить до 3-х лет, но мы – до 1-го года, поскольку кормление до трёх не очень благоприятно.

- Но как же! Например, ВОЗ рекомендует кормить «минимум до двух лет»!

- Всё-таки всё индивидуально, нельзя однозначно сказать для любого случая, что полтора года – это плохо, а один – год хорошо. Нельзя привязывать окончание вскармливания к абстрактным срокам, нужно ориентироваться на саму женщину. Но по нашим наблюдениям год – это оптимальный срок.

- Уточните, пожалуйста, «по нашим» - это значит, все маммологи так думают?

- Могу сказать, в частности, от своего лица и от лица заведующего нашим отделением (онко-маммологии 40-й горбольницы), профессора Демидова Сергея Михайловича – то, что мы в своей практике наблюдаем, позволяет нам делать такой вывод. В литературе маммологической также как оптимальный для окончания лактации называется срок один год. Но и мы не привязываемся к цифре.

- Я согласна с Вами – всё индивидуально, и даже у одной мамы с разными детьми окончание грудного вскармливания может прийтись на разные сроки. И тогда на что нужно ориентироваться, если не на срок?

- На состояние женщины и ребёнка. У ребёнка начинают резаться зубы в возрасте примерно полугода и в то же самое время педиатры рекомендуют начинать введение прикормов – это не случайно. Так предусмотрено природой. Ведь уже достаточно сформировавшиеся к году зубы могут травмировать сосок, и это может привести к нежелательным последствиям. А к году зубов во рту и прикормов в рационе ребёнка достаточно для того, чтобы количество грудных кормлений было постепенно сведено на «нет».

- Мысль Ваша понятна: Природой предусмотрено, что беззубый рот очень удобен для сосания, а зубастый – для кусания и жевания

- Да, но появление зубов у ребёнка – это один из факторов, но не основной. Ещё один момент, и, на мой взгляд, он даже более значимый – это то, что после года ребёнка уже сложнее отучить от груди, потому что идёт большая психологическая привязка.

- Об этом в статье Отучение от груди: насильный отрыв или постепенное отвыкание? сказали сразу три разных психолога. Впрочем, они называют другие сроки окончания грудного вскармливания и несколько иначе расставляют акценты, но никто из них не отрицает факта психологической привязанности, которая бывает порой болезненна и для матери и для ребёнка... Но мы с Вами давайте будем говорить всё-таки о молочных железах

- Если оставить в стороне психологию, то на самом деле противоречие момента заключается в том, что со стороны физического здоровья женщины, чем дольше она кормит грудью, тем лучше для неё.

- А как такое понятие как «износ оборудования»? Применимо ли оно в случае с грудным вскармливанием? После трёх-четырех лет непрерывного кормления грудь растягивается, обвисает, становится некрасивой…

- С эстетической точки зрения – да, в некоторых случаях ослабевает натяжение купферовых связок, и грудь уже не выглядит, как раньше. Но это – только внешний вид, а с точки зрения здоровья молочной железы – лучше кормить дольше. И здесь мы имеем две чаши весов – на одной из них лежит здоровье, а на другой – красота, удобство и психологический комфорт. Каждая женщина должна искать баланс сама. Есть рекомендации маммолога, рекомендации гинеколога, рекомендации педиатров, и сложно дать однозначный совет.

- И всё-таки, опишите объективные признаки, ориентируясь на которые можно сказать: «вот эта молочная железа свои ресурсы исчерпала и грудное вскармливание пора прекращать».

- Есть очень сложный, природой предусмотренный механизм обратной связи при лактации. В процессе сосания груди ребёнком происходит характерное раздражение соска (отличное от других видов раздражения), и именно это механическое воздействие на сосок способствует выработке молока. Когда начинает угасать этот механизм, нужно дальше не стараться искусственно увеличивать выработку молока, можно остановиться. У кого-то в 8 месяцев происходит, у кого-то в год-полтора – всё индивидуально.

- Т.е. Вы имеете в виду, что если ребёнок сосёт-сосёт грудь, а молоко уже не так быстро и не в таком количестве приходит, как прежде – это и есть угасание механизма обратной связи?

- Да-да! Когда женщина чувствует, что нет такой быстрой ответной реакции.

- То есть, не нужно стараться, как говорят, «раздаиваться», если молока становится меньше?

- Нет, безусловно, если это происходит в три месяца, то меры для увеличения лактации можно и нужно принять, но если ближе к году, и вы чувствуете, что грудь уже не так живо отзывается на запрос ребёнка, то можно остановиться. Тем более, что к году ребёнок получает прикормы…

- А как же научно подтверждённые данные о незаменимости материнского молока?

- Конечно, все прекрасно знают, что через материнское молоко ребёнок получает некоторые виды защитных белков, в том числе, так называемый иммуноглобулин класса G. Всё это является частью иммунитета ребёнка. Но после года наработанный за время грудного вскармливания собственный иммунитет ребёнка готов вступить в действие. Все также знают, что в первые минуты и часы после рождения контакт с материнской грудью очень важен – и в этот момент (как и позднее на протяжении всего грудного вскармливания) идёт обсеменение желудчно-кишечного тракта ребёнка необходимой микрофлорой… Много ещё можно говорить о пользе грудного молока, но не всю жизнь ребёнок должен получать грудное молоко – когда-то пора перейти и на автономное питание.

- А если молока много? В частности, у меня у самой так было – ребёнку год, полтора, и два, а оно всё есть и есть…

- Мы с Вами уже сказали о механизме выработки молока в материнской груди – чем больше ребёнок сосёт, тем больше молока появляется. И соответственно, с введением прикормов (после полугода) число кормлений естественным образом сокращается, в женском организме начинаются процессы, приводящие к снижению выработки молока. К году его уже не так много – если прикормы вводились своевременно и ребёнок по состоянию здоровья может есть пищу в соответствии с возрастом. Закончить грудное вскармливание в таких условиях не составит большого труда и риска для здоровья – лактация прекратится сама собой.

- Но всё-таки, что делать, если ребёнку уже два и даже три года, а молока по-прежнему много?

- Нужно всё-таки ориентироваться на угасание механизма обратной связи, позволить природе самой регулировать этот процесс. Когда-то молоко всё равно перестанет вырабатываться – как показывает практика, старше трёх лет детей мало кто кормит. В принципе, на Западе сейчас есть эта практика, в частности, в Австрии, в Германии – женщина может кормить и дольше трёх лет, в этом нет ничего страшного. Но чем больше ребёнок получает обычной пищи, тем меньше он сосёт молоко, и его выработка естественным образом прекращается. Но я бы не советовал кормить ребёнка одной только грудью до двух-трёх лет – такое интенсивное грудное вскармливание всё же не полезно для молочной железы.

О перетягивании

- Как вы относитесь к разным народным методам и советам «перетягивать» грудь для уменьшения лактации?

- Ну почему же «народным»? Мы и сами иногда (когда необходимо прекратить лактацию по медицинским показаниям) используем метод перетягивания груди.

- В каких случаях медики перетягивают грудь?

- Ну, например, при возникновении инфекционного мастита – когда существует угроза заражения ребёнка, лактацию необходимо прекратить. Или при некоторых заболеваниях – например, вирус иммунодефицита человека передаётся при грудном вскармливании. И так далее. Много разных случаев. Но чаще всего это именно инфекционные процессы в груди.

- А если речь идёт просто о решении женщины прекратить лактацию – имеет ли смысл перетягиваться?

- С точки зрения здоровья молочной железы это, кончено, не желательно. Но если всё-таки приходится, лучше делать это правильно...

- Как правильно перетягиваться, чтобы не навредить себе (если уж приходится это делать)?

- Нужно прежде всего понять, для чего делается перетягивание? Для того, чтобы грудные железы не наливались молоком. Но перетягивание не должно быть хронически травмирующей процедурой. Обычно перетягивание делается мужем, потому что перетянуть грудь надо достаточно сильно. Используется широкое полотенце или простыня. Накладывается она таким образом, чтобы молочные железы оказались закрыты полностью – от подмышечных впадин и до нижних рёбер. На спине завязывается большой узел.

- И долго нужно ходить с перетянутой грудью?

- Лучше если делать это не за один день, а постепенно, например в течение недели на этапе окончания грудного вскармливания. В течение недели женщина может перетягиваться на несколько часов в день.

- То есть не то, что покормила ребёнка в последний раз, петретянула грудь туго-натуго и не даёшь ему грудь больше никогда в жизни?

- Нет! После какого-то кормления перетянулась, походила некоторое время. Если женщина чувствует, что железы налились молоком – развязалась, сцедила немножко, до снятия болезненности. После следующего кормления снова завязала грудь. Если женщина чувствует, что ей тяжело – развязалась снова. Тем самым количество молока уменьшается постепенно. В принципе процедура перетягивания может использоваться не только на этапе окончания, но и в процессе грудного вскармливания: когда женщина чувствует, что молока слишком много – эпизодически можно эту процедуру использовать для уменьшения излишней лактации. Но всё же процедура перетягивания достаточно груба, и мы её рекомендуем только в крайних случаях.

О разнообразии терминов: лактостаз и мастит

- Объясните, пожалуйста, разницу между лактостазом и маститом.

- Все медицинские термины формируются из латинских названий и очень хорошо расшифровываются.

Лактостаз – не инфекционное поражение молочной железы, которое заключается в скоплении молока в одном участке, тем самым идёт раздражение железистой ткани. И является переходным состоянием к микробной контоминации – то есть когда ещё и какой-то микроб проникает через молочные протоки. И тогда возникает следующая стадия – лактационный мастит.

Маститы (то есть инфекционные поражения) бывают разных видов, в данном же случае возникает лактационный, то есть связанный с выработкой молока.

- То есть, мастит – это запущенный лактостаз?

- Не всегда. Мастит (то есть гнойное поражение молочной железы) может возникать и в результате других воздействий, например, переохлаждения и оно может усугубить воздействие микробов. Мастит – достаточно неприятная вещь, которая иногда заканчивается хирургическим вмешательством, но в большинстве случаев удаётся лечить его консервативно. Лактостаз же – это застой молока, и не обязательно он приводит к маститу при своевременных правильных действиях.

- Может ли быть температура при лактостазе?

- Да, при лактостазе молоко застаивается в определённых участках, загустевает и может спровоцировать пирогенную реакцию.

- Это что значит?

- Это повышение температуры. Механизм следующий: собственный белок организма, находясь неестественно длительно в организме женщины, может вызывать реакцию отторжения, сходную с той, что возникает, например, при лимфостазе. И так далее.

О сцеживании

- Как избежать возникновения лактостаза?

- Каждая кормящая женщина должна обладать навыками массажа молочной железы и сцеживания. Необходимо следить за тем, чтобы после каждого кормления грудь оставалась мягкой, в ней не было уплотнений или болезненных участков. Массаж и сцеживание сами по себе являются хорошей профилактикой лактостаза.

- Но не приводит ли сцеживание к повышенной выработке молока, которое, оставаясь невостребованным, приводит в свою очередь к застою молока?

- Я снова говорю: всё должно быть в меру.

- На что матери ориентироваться? Как узнать – после какого кормления нужно сцеживаться, а когда можно и не делать этого?

- По ощущениям. Грудь не должна быть болезненно наполненной. Если вы чувствуете это после кормления – нужно сцедить молоко до мягкости груди. Основной задачей при сцеживании является не столько избавление от излишков молока, сколько массаж – нет необходимости сцеживать всё молоко без остатка, но важно размассировать грудь.

- Что, по Вашему мнению, лучше: сцеживание руками или при помощи молокоотсоса?

- Именно по этой причине сцеживание при помощи молокоотсоса крайне нежелательно: он не даёт тот самый эффект массирования груди, как при сцеживании руками. Механизм его работы совсем иной, он действует не физиологичным, не естественным образом. Молокоотсос – это изобретение современного общества: он изобретён для тех случаев, когда женщине, может быть, некогда заниматься сцеживанием или она хочет набрать молока, чтобы заморозить его впрок... Сцеживаясь же руками женщина (или тот, кто помогает ей сцеживаться – может быть это мама или муж) чувствует, где болезненные или плотные участки, которые нуждаются в воздействии больше остальных. Кроме того, сам по себе массаж груди обладает успокаивающим действием, женщина дольше может кормить грудью, когда использует ручное сцеживание, чем, если прибегает к помощи молокоотсоса. Молокоотсос же не способствует продлению лактации. Кроме того, он захватывает не все участки молочной железы, а на какие-то доли, напротив, может оказывать даже излишнее, травмирующее воздействие.

- Как правильно проводить сцеживание при застое молока?

- Во-первых, это нужно делать в спокойной обстановке. Лучше, если это делает кто-то другой, а женщина расслаблена и спокойна. Руки можно намазать каким-то увлажняющим кремом или маслом. Если повышается температура, можно использовать камфарное масло. И постепенно, очень плавно, по направлению от основания молочной железы к соску производятся мягкие (не сдавливающие, а массирующие) движения. Лучше всего занять положение с опорой на руки (допустим, наклониться вперёд, опираясь на стол или спинку стула) – молочная железа свисает вниз, и сцеживание в таком положении наиболее эффективно.

- Как я понимаю, это напоминает доение коровы ?

- Да, это положение наиболее физиологично, естественно. После двух трёх процедур такого мягкого расцеживания с помощью другого человека все застойные явления проходят без всякого лечения.

О капустных листах, уринотерапии и других народных средствах

- Как вы относитесь к лечению лактостаза народными методами – капустными листами, медовыми лепёшками и т.п.?

- Мы не против лечения народными средствами, даже порой сами назначаем какие-то его элементы. Принцип действия этого лечения основан на противовоспалительных свойствах тех или иных препаратов, в частности, капустных листов. Лист можно смазывать мёдом – это может способствовать уменьшению воспаления. Прикладывать капустный лист можно на ночь, но увлекаться народными средствами не стоит, их можно применять только в случае, если в данный момент помощь специалиста недоступна. Но при первой же возможности (какими бы народными средствами вы бы ни лечились) нужно всё-таки обратиться к специалисту. Увлекаться не надо, ведь может быть уже необходимо лечение антибиотиками, и капустный лист – не панацея.

- А какие средства лечения, в частности, лактостаза или лактационного мастита использует официальная медицина? Я слышала, что иногда назначают физиопроцедуры…

- Да, есть такие процедуры, в частности, электрофорез помогает в некоторых случаях, но каждый раз мы подходим индивидуально. Те же капустные листы – кому-то помогают, кому-то нет. Между тем, информация об этих народных средствах распространяется по сарафанному радио, и женщины чего только не прикладывают – и свёклу, и морковку, и всё прочее, потому что от кого-то где-то слышали, что это якобы помогает при застое молока.

- В таком случае, не могу не спросить: как Вы относитесь к уринотерапии? Одним из лучших средств при многих заболеваниях, в том числе и при застое молока считается компресс с мочой грудного ребёнка. Есть даже пословица – «детская моча – священная вода». Я и на себе не раз проверяла – действительно помогает!

- Ну знаете! Кто использует мочу ребёнка, кто мочу молодого поросёнка… это уж у кого на что фантазии хватает…

- То есть к такому разделу медицины как уринотерапия вы относитесь скептически?

- С научной точки зрения моча действует также, как гипертонический раствор – то есть просто солёная вода. Раствор соли, действительно, обладает противовоспалительным и противоотёчным действием. Нет, можно, конечно, и мочу прикладывать (если у кого-то вдруг не оказалось соли и воды под рукой). Но, на мой взгляд, приготовить компресс просто с солёной водой – это то же самое, что и компресс с мочой.

- А спиртовые компрессы при заболеваниях груди могут использоваться?

- Можно и спиртовый - противовоспалительный эффект такой компресс окажет. Но нужно быть осторожнее – компресс делают с водкой, а не с чистым спиртом. Компрессы со спиртом крепче 40-50 градусов могут оказывать дубящее действие на кожу.

- А при спиртовых компрессах не проникает спирт в грудное молоко?

- Нет данных о том, что спирт проникает настолько глубоко. И кстати, именно поэтому при заболеваниях груди спиртовый компресс не очень эффективен – он воздействует больше на кожу, нежели на поражённый участок глубоко в тканях.