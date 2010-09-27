Трещины сосков у кормящих мам: предупреждение или лечение?

Кормление грудью позволяет наладить тесный контакт мамы с малышом и почувствовать невероятную близость к ребенку, которую не может дать искусственное вскармливание. Простое понимание этого момента говорит о том, что не стоит отказываться от кормления из-за боязни делать это неправильно или из-за боли, возникающей при кормлении.

Как можно избежать возникновения трещин

Во-первых , нужно правильно держать ребенка, и об этом написаны сотни статей. Здесь важно все – и положение тела мамы, и ребенка, и желание научиться кормить правильно, и умение это делать. В любом роддоме работают консультанты по грудному вскармливанию, которые помогут вам научиться! Не стесняйтесь к ним обращаться.

Во-вторых , вы должны понимать, что боль - это совершенно не характерная реакция тела на кормление грудью, ведь это природный, естественный процесс. Поэтому болезненные ощущения можно предупредить.

Готовить грудь к лактации нужно заранее. Сначала пройти гинеколога, потом проконсультироваться с маммологом. И уже начиная с 18-й недели нужно носить исключительно правильно подобранные гарнитуры нижнего белья. Бюстгальтер должен быть из натуральной ткани, без косточек, никакой синтетики и красящих веществ. Удобная модель из хлопчатобумажной ткани должна бережно и удобно поддерживать грудь. При использовании мази для профилактики трещин сосков достаточно просто дать ей впитаться, и белье не будет испорченно. Те, кто пользуется советами народной медицины, конечно, не смогут позволить себе красивого белья, поскольку травы имеют стойкий цвет и запах, которые впитывается в ткань нижнего белья и может быть причиной аллергической реакции у ребенка. После и перед кормлением грудь нужно сполоснуть, но без лишних усилий. Если ткать подобрана правильно и мазь нанесена вовремя, то сосок не будет ни раздражаться, ни трескаться. Особое внимание нужно уделить приобретению не только белья на ранних стадиях беременности, но и специальному бюстгальтеру и трусикам для кормящих матерей. Если белье подобранно правильно, боли в спине будут беспокоить меньше, а грудь сохранит форму.

В-третьих , необходимо пользоваться специальными мазями, содержащими витамин «А» в большой концентрации. Желательно, чтобы такой крем был предназначен именно для кормящих мам, а не являлся предметом рекламы декоративной косметики. Он подходит и для мам и для малышей при сухости кожи, быстро заживляет, а при применении в качестве профилактики трещин сосков при кормлении практически незаменим.

Для профилактики возникновения растяжек при увеличении груди при кормлении можно также пользоваться специальными кремами, продающимися в аптеках и в соответствующих магазинах. - Нельзя использовать мыло или спирт при протирании сосков груди – это прямой путь к трещинам. - После кормления не сразу вытирать оставшееся на сосках молоко, так как оно помогает предотвратить пересушивание кожи соска. - Стараться, чтобы мазь для профилактики и лечения трещин сосков была универсальна для мамы, ее груди, кожи и для ребенка. При обилии тюбиков с кремами на все случаи жизни трудно заставить себя постоянно их использовать. Универсальность приучает мам к системности. Только следите за тем, чтобы в мази присутствовал витамин «А» и она не имела запаха. Дети крайне чувствительны к таким вещам и следует избегать ароматизированной косметики. Еще мази отличаются по основе, некоторые более жирные, некоторые менее. Необходимо подбирать мазь максимально комфортную по ощущениям для кормящей мамы. Среди таких мазей, которые разработаны специально для мам и малышей в период кормлению грудью и которые можно использовать как универсальные средства для питания кожи, заживления ранок, устранения сухости и т.д., можно назвать: импортные средства: Hydra-Bаb, из российских разработок, как более доступных, но не уступающих зарубежным по качеству, – мазь Видестим.

В-четвертых , нужно правильно питаться. И если про первые три совета мои пациентки хотя бы читают в статьях и воспринимают советы легко, то вот к тому, чем они питаются, молодые мамы относятся более чем халатно. А ведь при этом питание является залогом не только здоровья мамы, но и малыша. И уже, конечно, сказывается на семейной жизни в целом, поскольку красивая, здоровая жена и ребенок любимому мужу в радость.

Остановимся подробнее на питании

Тут можно понять мам, которые во время беременности (и здесь повинны во многом средства массовой информации) считают нормальным есть все, что в этот момент хочется. Многие принимают желаемое за действительное. Вредные для организма продукты остаются такими вне зависимости от того, есть ли факт беременности или нет. Избалованные мужьями, родственниками или самими собой во время беременности, женщины не в силах отказаться при кормлении от многих продуктов в пользу здоровья ребенка.

Своим пациенткам часто советую такую вот проверенную схему питания, необходимую при грудном вскармливании.

Полезные продукты:

1. Нужно, чтобы в рационе питания обязательно присутствовали мясные продукты (этот тезис - спорный для вегетарианцев, но то, что содержится в мясе, довольно трудно заменить чем-то другим): курица, индейка, кролик, телятина. Всего по чуть-чуть. Внимание! Никто не призывает есть мясо тоннами, но нужно хотя бы немного, небольшими порциями в течение недели есть мясные продукты.

2. Необходимо насыщать организм витаминами и микроэлементами, которые содержатся в грушах, яблоках, кабачках, шпинате, цветной капусте, сельдерее и даже в обычной картошке.

3. Наряду с мясом необходимо получать полезные вещества, содержащиеся в рыбных и морских продуктах. Рыба речная, морская, морепродукты (с последними нужно быть осторожнее, так как они могут вызвать аллергию).

4. Нужна клетчатка, которая содержится в кашах и хлебе грубого помола.

5. Обязательно включать в рацион перепелиные яйца. За неимением их – могут подойти куриные. Это тоже совершенно отличный источник - как витаминов, так и кальция, необходимого при кормлении.

6. Необходимо постоянно следить за микрофлорой кишечника и употреблять в пищу различные кисломолочные продукты. Дело в том, что именно они (наряду с рыбой) поставляют большое количество кальция в организм и существенно улучшают работу кишечника.

А вот от чего молодым мамам нужно отказываться: копчения, колбасы, свинина, вся сдоба, пирожные с кремом. Никаких сосисок, алкоголя. Придется воздержаться от потребления винограда, цитрусовых, моркови, клубники, дыни, арбузов. Нельзя также употреблять белокочанную капусту и придется отказаться от бобовых, которые вызывают у ребенка колики. А еще нужно ограничить употребление риса, соли и отказаться от специй.

На период кормления нужно просто стараться использовать и употреблять все натуральное: от продуктов до косметики. Как только малыш немного подрастет, Вы потеряете радость его кормления грудью, а вот привычной косметикой снова сможете пользоваться, так что стоит на время в чем-то себе отказать ради радости кормления и здоровья своего малыша.

Сайкова Ольга Михайловна

Родильный дом №13 Санкт-Петербург