Пупочная грыжа и «щетинка» у новорожденного

Прежде, чем приступить к написанию материала, я ознакомилась на форумах мам с тем, что известно про «щетинку» и пупочную грыжу у грудничков.

Привожу некоторые советы, касающиеся нашей сегодняшней темы, которые бабушки дают мамам:

«Нам свекровь предлагала от щетинки на спине отвезти ребенка в деревню, чтобы там через него свинья перешагнула».

«Чтобы не было пупочной грыжи, надо подгузник с какашками бросить на проезжую часть дороги — и чтобы побольше машин по нему проехалось. Ну, говорю, идите — и бросайте. Свекровь ночи дождалась и пошла, серьезно».

Можно относиться к этим советам бабушек с недоумением, иронией или улыбкой. Однако проблема всё же существует. Ведь когда трудно успокоить ребенка, заливающегося плачем, то вы готовы на все, лишь бы малыш наконец-то успокоился и умиротворенно заснул.

Поэтому давайте поговорим о «щетинке» и пупочной грыже с медицинской точки зрения.

«Щетинка» у грудничка?

В народе «щетинку» называют ещё «кочергой» или «латышкой». У медицины имеется объяснение по поводу её появления.

Почему образуется щетинка?

Во время внутриутробного развития (примерно на сроке 28 недель беременности) у плода появляется лануго (первичные пушковые волосы). Они располагаются на туловище, руках и ногах, щечках.

Первичные волосы мягкие, короткие и тонкие, не имеют волосяных мешочков. Как правило, они выпадают внутриутробно на 38-40 неделе беременности. Однако иногда они сохраняется в небольшом количестве у доношенных детей после рождения, а у недоношенных детей их несколько больше. Это происходит, потому что первичные пушковые волосы (lanugo) не успели замениться непервичными волосками (vallus). По мере взросления ребенка первичные волоски выпадают самостоятельно.

То есть «щетинка» — ни что иное, как первичные волоски, склеенные с кожей при помощи родовой смазкой.

Первичные волоски при контакте одежды с кожей ребенка скатываются, образуя шишечки. Но они не представляют собой никакой опасности для крохи и не являются заболеванием. «Щетинка» — это норма.

Как обнаружить «щетинку»?

При осмотре первичные волосы не видны. Однако если провести пальцами по коже младенца, то под ними ощущается небольшая шероховатость.

Как проявляется «щетинка»?

«Щетинка» не приносит малышу неудобств. То есть никакого плача или беспокойства у крохи она не вызывает.

Однако иногда она мама отмечает, что ребенок беспокойный, ёрзает во сне, беспричинно плачет. Причем эти симптомы нередко довольно выражены.

«Щетинка» не является причиной такого поведения малыша. Поскольку она находится на поверхности кожи и не затрагивает нервные окончания, поэтому болевых или неприятных ощущений не вызывает.

К тому же, симптомы беспокойства у крохи могут быть связаны с совершенно иными причинами: вздутый животик или патология со стороны нервной системы. А иногда болевые или неприятные ощущения вызываются совершенно иными причинами. Поэтому если малыш беспокойный, лучше обратиться к врачу.

Как избавиться от «щетинки»?

В удалении первичных волосков отсутствует необходимость. Поскольку, как правило, у доношенных детей они выпадают вскоре после рождения, а у недоношенных — на третьей-четвертой неделе жизни.

На форумах мам имеются многочисленные советы, как избавиться от «щетинки» народными средствами, да и от бабушек они слышны нередко. К примеру, «выкатывать» щетинку с использованием хлебного мякиша, после купания при помощи горячего полотенца втирать в кожу крохи грудное молоко, распаривание в бане и так далее.

Однако кожа малыша очень тонкая (лишь к семи годам она достигает показателей взрослого человека), поэтому легко травмируется и может инфицироваться. К тому же, такая процедура отнюдь не самая приятная, поскольку сродни депиляции. Так зачем же с ней знакомить малыша в столь нежном возрасте? Ведь спустя какое-то время первичные волоски выпадут самостоятельно.

Более того, у ребенка, имеющего заболевания нервной системы (перинатальная энцефалопатия, плексит, последствия родовых травм и другие), после распаривания в бане или натирания горячим полотенцем неминуемо усугубится течение основного заболевания, а также ухудшится общее самочувствие. И вот тогда не только бессонные ночи, но и бесконечные хождения по врачам с крохой в течение длительного времени вам гарантированы. Да и само выздоровление или достижение ремиссии (утихание симптомов заболевания) отодвинется надолго.

На самом деле, достаточно лишь проводить ежедневный туалет кожных покровов малыша и купать его в обычной воде либо отваре из трав, либо с использованием мыла (не чаще двух-трех раз в неделю). При необходимости можно смазывать кожу крохи детским кремом или маслом.

Если же малыш беспокойный, часами беспричинно плачет, по ночам плохо спит, то «щетинка» здесь не причем. Поэтому лучше проконсультируйтесь с педиатром, и как можно быстрее! Возможно, у малыша имеется заболевание, которое действительно нуждается в незамедлительном лечении.

Пупочная грыжа у грудничка. Заговор?

Пупочная грыжа представляет собой выпячивание округлой или овальной формы в области пупочного кольца. Через него выпячиваются органы брюшной полости: большой сальник, петли кишечника, брюшина.

Как формируется пупочная грыжа?

Во время внутриутробного развития через пуповину от матери к плоду доставляются питательные вещества и кислород, а также удаляются продукты жизнедеятельности плода и углекислый газ.

Пуповина состоит из ткани студенистой консистенции (вартонов студень), сквозь которую проходят сосуды: две пупочные артерии и одна вена. Сама пуповина проходит на месте отверстия пупочного кольца.

После рождения ребенка пуповина перерезается. Далее формируется пупок у крохи: в течение первого месяца жизни сосуды пуповины закрываются, пупочное кольцо стягивается и покрывается рубцовой тканью.

Если этот процесс нарушен, то пупочное кольцо смыкается не до конца, поэтому образуется грыжа.

Почему формируется пупочная грыжа у грудничков?

Распространенное мнение, что пупочная грыжа образуется из-за неправильно перевязанной пуповины — не более чем миф.

На самом деле кроются причины пупочной грыжи в анатомии передней брюшной стенки и физиологии малыша:

Врожденная мышечная слабость передней брюшной стенки, поэтому пупочное кольцо смыкается не полностью.

Избыточный вес у ребенка, который ведет к плохой сократительной способности мышц передней брюшной стенки.

Недоношенность и задержка внутриутробного развития (недостаточная масса тела) ведет к тому, что малыш рождается с незрелыми мышцами и соединительной тканью.

Повышение давления в брюшной полости из-за длительного плача, вздутия живота, запоров. Малыш часто напрягается, в результате мышцы расходятся, а пупочное кольцо не смыкается полностью.

Рахит. При этом заболевании мышцы передней брюшной стенки слабы, поэтому они расходятся, не позволяя пупочному кольцу сомкнуться.

Как проявляется пупочная грыжа?

При рождении или к двум-трем месяцам жизни (наиболее часто) пупочная крыжа появляется в области пупочного кольца в виде небольшой выпуклости, которая увеличивается при плаче, кашле или чихании. Как правило, она не вызывает никаких неприятных ощущений у крохи.

Основные проявления грыжи у грудничков

Видно выбухание в области пупочного кольца, имеющего размер от 0,5 мм до 1,5-2 см.

Пупочная грыжа легко вправляется в брюшную полость при нажатии пальцем с характерным булькающим звуком.

В положении лежа пупочная грыжа небольших размеров едва заметна, но при натуживании (кашель, плачь, чихание) видна хорошо.

При узких грыжевых воротах (входного отверстия грыжи) вправление иногда бывает болезненным и затрудненным.

Если пупочная грыжа частично или полностью ущемлена, кроха беспокойный и, казалось бы беспричинно, плачет.

Каковы последствия пупочной грыжи у грудничка?

Наиболее грозное осложнение пупочной грыжи — ущемление. Оно возникает из мышечного спазма вокруг пупочного кольца.

Ущемление часто приводит к острой кишечной непроходимости с последующим некрозом (гибелью) тканей, ущемленных в грыжевом мешке. Это очень опасно для жизни крохи.

Симптомы ущемления:

Ребенок испытывает сильную боль, поэтому он длительно и громко плачет, отказывается от еды.

Нередко у него появляется рвота, отсутствует стул, а газы не отходят. Выраженность этих симптомов зависит от степени ущемления пупочной грыжи.

Живот вздут, поскольку нарушена перистальтика (движения) кишечника.

Иногда повышается температура тела.

Мышцы передней брюшной стенки напрягаются, а грыжевое выпячивание твердеет.

Как поступить родителям?

Необходимо немедленно обратиться к хирургу! Поскольку эти симптомы — показание для срочного оперативного вмешательства.

Чего нельзя делать родителям?

Ни в коем случае не вправляйте грыжу самостоятельно, если она ущемилась, поскольку вы можете усугубить уже имеющееся осложнение!

Как лечить пупочную грыжу у грудничка?

В большинстве случаев пупочная грыжа неопасна, поэтому её, как правило, лечат консервативно (без операции).

Консервативные методы лечения

Выкладывание крохи на живот

Способ действенный для укрепления мышц передней брюшной стенки. Кроме того, он помогает бороться с вздутием животика крохи (газики легче отходят) и запорами, улучшает работу желудка и кишечника.

Поэтому выкладывайте кроху на животик три-четыре раза в день на 10-15 минут. Поверхность должна быть твердой и ровной.

Наложение лейкопластыря

Только врач принимает решение о необходимости такого метода лечения.

Цель — держать грыжу во вправленном состоянии.

Проведение манипуляции: Легким движением пальца врач «топит» грыжу в брюшной полости, а затем из кожи формирует две продольные складки, соединяя их края. Далее помощник накладывает лейкопластырь, таким образом, чтобы складки не разошлись.

Купать ребенка можно с лейкопластырем.

Лейкопластырь накладывается у грудничков только после полного заживления пупочной ранки. Спустя 7-10 дней хирург снимает лейкопластырь, а при необходимости накладывает опять. Если в течение месяца (три-четыре сеанса) пупочная грыжа сохраняется, то лечение таким способом прекращается.

Бандаж при пупочной грыже

Необходимость бандажа для малыша решает хирург, также он определяет количество часов использования бандажа в день и длительность самого лечения.

Цели:

- Предотвращение ущемления грыжи.

- Укрепление мышц передней брюшной стенки.

- Уменьшение пупочного кольца и закрытие грыжевых ворот.

Применяется бандаж с пелотом (набитое возвышение на бандаже, нажимающее на грыжу).

Массаж при пупочной грыже у грудничков

Манипуляции можно начинать со второй-третьей недели жизни.

Все приемы выполняются вокруг пупка по часовой стрелке, не затрагивая пупочное кольцо. Массаж лучше делать перед кормлением за 10-15 минут, два-три раза в день.

Вначале длительность сеанса составляет 5 минут, но по мере взросления малыша его следует постепенно увеличивать.

Некоторые элементы массажа:

- Поглаживание ребром ладони вокруг пупка или пальцами по часовой стрелке. Движения повторяются 5-10 раз.

- Выполнение собирательных движений, начиная с боковых поверхностей живота, далее двигаясь в сторону пупка (то есть делать «горку»). Повтор — 10-15 раз.

- Легкое пощипывание области вокруг пупка в течение 20-30 секунд.

- Легкое постукивание кончиками пальцев (движение напоминает «дождик») в течение 20-30 секунд.

Время сеанса и количество повторов каждого упражнения увеличивается постепенно по мере взросления ребенка.

Когда проводится оперативное лечение пупочной грыжи у детей?

Пупочная грыжа у детей, в отличие от взрослых, не всегда лечится оперативно. Поскольку она излечивается (наиболее часто) по мере взросления крохи.

Общие показания для оперативного лечения пупочной грыжи у детей:

* Грыжа более 2 см с высоким риском ущемления в раннем детском возрасте.

* Возраст 5-7 лет, если к этому времени не наступает излечение.

* В 3-4 года проводится удаление грыжи в плановом порядке, если грыжа растет в размерах.

Однако возможно проведение оперативного лечения и в другом возрасте, поскольку все зависит от конкретной ситуации.

Народный метод лечения грыжи при помощи медной монеты, приклеенной к пупку лейкопластырем, неэффективен. Более того, он может нанести вред крохе: вызвать раздражение кожи с присоединением вторичной инфекции, а также местную аллергическую реакцию.

Пожалуй, мы подошли к концу. Однако остался незатронутым один момент — заговоры пупочной грыжи и «щетинки». Стоит ли прибегать к этому методу? На самом деле он неэффективен. Да и любые манипуляции с кожей и пупком крохи, выполненные не медицинским персоналом, влекут за собой нежелательные последствия для малыша. Поэтому лучше выполняйте все врачебные рекомендации, а при необходимости обследуйте ребенка. Поскольку его беспокойство может быть связанно с серьезными проблемами со здоровьем.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

