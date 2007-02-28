Зарядка для мамы и карапуза

Почему-то в различных источниках наши любимые упражнения называются «для ленивых родителей». Наверное, потому, что немалая их часть выполняется, не сходя с дивана. А мы с Женечкой направляем дурашливое настроение в полезное русло – укрепляем маме мышцы, а малыш получает удовольствие от веселого общения!

Присоединяйтесь!

Упражнение «Самолет».

Мама лежит на спине, малыш лежит животиком на маминых согнутых коленях. Придерживаем руки малыша, разведенные в стороны, как крылья самолета. «Летим», покачиваясь на маминых коленях: «Ууууу!».

Дополнение к упражнению «Самолетик» - «Немецкий бомбардировщик» (сюжет придумал деда Вова).

Начало описано предыдущем упражнении. Затем раздается очередь: «Ты-ды-ды-ды-ды!!!» («самолетик» вибрирует на маминых согнутых ногах) и сбитый бомбардировщик (поддерживаемый мамиными заботливыми руками) падает сбоку от мамы. Чередуем правую и левую стороны падения.

Упражнение «Наездник».

Малыш сидит на животе у мамы. Ноги мамы согнуты в коленях. Пресс напряжен. Приподнимаем и опускаем ягодицы. Малыш подпрыгивает на животе, как наездник на лошадке.

Упражнение «Далеко-близко, высоко-низко».

Мама продолжает лежать на спине. Поднимаем малыша над собой, держа его под мышки, спинка прямая. Опускаем. И так несколько раз, наглядно демонстрируя чаду понятия «далеко-близко, высоко-низко»

Упражнение «Пропеллер».

Мама лежит на спине. Поднимаем ребенка на вытянутых руках. Поворачиваем его тельце влево-вправо, пока не устанут руки.

Упражнение «Мостик».

Мама остается в положении «лежа на спине». Малыш полулежит, упираясь спинкой в ее согнутые колени. Мама приподнимает ягодицы, делая упор на лопатки и стопы. Опустили таз в исходное положение. Повторить несколько раз.

Упражнение «Крестики».

Малыш лежит на животе у мамы. Мама придерживает его, обхватив за спинку. Заводим левую ногу за правую, перекатываясь немного на правый бок. Затем правую ногу за левую. Малыш не должен скатываться на бок!

Эти несложные упражнения способны укрепить мышцы Вашей спины, ягодиц, пресса и рук. А еще мы гарантируем, что Ваш малыш будет в полном восторге, если Вы будете не только жизнерадостны и бодры, но и бережны в манипуляциях с его тельцем.

Под конец можно устроить весёлую возню с тисканьем, катанием, переворачиваниями и пр.

А когда вечером уставший глава семьи придет с работы и приляжет на диван, смело меняйте в наших инструкциях слово «мама» на «папа».