Роднички у новорожденных: что является нормой и что должно насторожить?

Речь пойдёт о родничках у грудничка: строении, функции и значении.

Нередко роднички на головке ребёнка вызывают у взрослых благоговейный трепет, некое чувство страха и немало вопросов. Вдруг неосторожное движение или прикосновение к этим нежным «островкам» повлияет на здоровье малыша? Так ли это? Мы расскажем о родничках всё, приоткрывая завесу тайны…

Череп и роднички: немного анатомии

Кости черепа закладываются во время внутриутробного развития в виде плоских и плотных пластинок, состоящих из соединительной ткани. Постепенно пластинки заменяются на тонкую и эластичную костную ткань.

К моменту рождения ребёнка края нескольких костей так и не окостеневают, по-прежнему оставаясь плотными пластинками. Именно эти неокостеневшие участки в местах соединения некоторых костей черепа и называются родничками.

В отличие от взрослых, у грудничка кости черепа податливые и подвижные в области родничков/швов.

По мере взросления ребёнка, соединительно-тканные пластинки окостеневают, роднички закрываются, а кости черепа теряют свою подвижность.

Какими бывают и где располагаются роднички?

При рождении у каждого малыша имеется несколько родничков.

Основные — Непарные

Большой родничок (лобный/передний) расположен на макушке/середине темени — месте соединения двух лобных и двух теменных костей. Имеет форму ромба.

Малый родничок (задний/затылочный) находится сзади головки малыша в месте схождения двух теменных и затылочной кости. Имеет треугольную форму.

Дополнительные — Парные

Клиновидные роднички расположены по бокам головы в области висков.

Сосцевидные роднички находятся с обеих сторон головы и несколько сзади (за ушами).

Форма клиновидных и сосцевидных родничков непостоянная.

Каковы размеры родничков в норме?

Зависит от многих факторов: родился ребёнок доношенным или недоношенным, наличия некоторых заболеваний.

Размеры родничков

У доношенного здорового новорождённого:

* большой родничок — около 3-х см (от 2,2 до 3,5 см);

* малый родничок — около 5 мм;

* сосцевидные и клиновидные роднички небольших размеров.

Недоношенные дети: чем меньше возраст при рождении, тем роднички могут быть больше.

На заметку: на практике внимание в основном обращается на большой родничок.

Когда закрываются роднички?

Четких норм нет, можно говорить лишь о средних показателях по возрасту.

У доношенных детей:

* передний/большой закрывается в течение 9–18 месяцев жизни;

* задний/малый родничок — в течение 1–2 месяцев после рождения;

* клиновидные и сосцевидные роднички на момент рождения обычно закрыты либо их зарастание происходит в ближайшее время после родов.

Закрытие родничков у недоношенных детей происходит индивидуально — в зависимости от срока гестации, наличия тех или иных заболеваний и др. факторов.

Функции: зачем нужны роднички?

Роднички — «придумка» Природы для дополнительной защиты ребёнка.

Во время родов

За счет своей податливости и подвижности роднички позволяют костям черепа «заходить» друг на друга, облегчая прохождение малыша по узким родовым путям мамы. Именно этим объясняется необычная форма головы ребёнка сразу после рождения: яйцеобразная, немного вытянутая вперед и вверх.

Если бы не существовало этого механизма, травмы головы у ребёнка во время родов были бы неизбежны.

Обычно спустя всего несколько дней после родов подвижные кости черепа принимают свое правильное положение, а голова малыша приобретает округлые очертания.

После рождения роднички ещё какое-то время остаются открытыми, играя важную роль.

Участие в теплообмене

По сравнению с взрослыми, у маленького человечка несовершенны механизмы терморегуляции, поэтому его организм быстро переохлаждается и перегревается.

Между тем головной мозг у грудничка чрезвычайно чувствителен к любым негативным влияниям.

Роднички в этом случае выполняют важную функцию. При повышении температуры тела более 38°С, через тонкую плёнку родничков происходит дополнительное естественное охлаждение головного мозга и мозговых оболочек.

При травмах

Грудничок активно знакомится с новым миром, но у него слабая координация движений, поэтому падения, небольшие травмы или царапины неизбежны. При случайных ударах головой, роднички выполняют функцию амортизации (удары смягчаются).

Роднички — помощники для выявления некоторых заболеваний

На первом году жизни, в рамках обязательных медицинских осмотров, малыш неоднократно осматривается несколькими специалистами и проходит ряд исследований.

Согласитесь, что лучше выявить возможные заболевания на ранних стадиях и пролечить, чем дождаться явных проявлений недугов и развития осложнений.

На каждом приеме доктор (педиатр/невропатолог) всегда ощупывает головку малыша.

По состоянию большого родничка и костей черепа врач может предположить наличие у ребёнка некоторых заболеваний:

* рахит — края родничков утолщаются и становятся мягче;

* нарушения процессов окостенения — кости черепа/края родничков могут быть мягкие;

* краниостеноз — преждевременное закрытие родничков и заращение черепных швов;

* повышение внутричерепного давления — большой родничок несколько выбухает и может пульсировать.

Изменения со стороны родничков и/или черепных швов никогда не являются единственным основанием для окончательного диагноза. Необходимо провести дополнительные обследования и учитывать другие проявления заболеваний.

Исследования

Через большой родничок при помощи аппарата УЗИ изучается головной мозг. На нейросонографии можно выявить травмы, кровотечения и даже опухоли головного мозга.

Мифы и заблуждения про роднички

Касательно родничков, можно услышать немало предположений, зачастую весьма далеких от истины, но взывающих беспокойство у родителей.

Миф первый: большой родничок слишком маленький — у ребёнка рахит

При рахите размягчаются и края родничка и кости черепа. Однако размеры родничка никак не указывают на наличие самого заболевания. Кроме того, у рахита имеются и другие проявления: повышенная потливость, выпадение волос, снижение тонуса мышц и др.

Миф второй: ребёнку нельзя давать витамин D при маленьких размерах большого родничка, даже если у него имеются явные признаки рахита

При наличии заболевания обязательно рекомендуется приём препарата. Если соблюдать назначенную врачом дозу (не уменьшать/не увеличивать), никоим образом витамин D не навредит малышу и не ускорит закрытие родничков.

Миф третий: большой родничок маленький или закрывается очень быстро — головному мозгу недостаточно места для роста

В большинстве случаев страх необоснованный, поскольку кости черепа растут не за счёт родничков, а за счёт швов. Само по себе видимое раннее закрытие родничков не наносит вреда ребёнку.

Однако если развивается краниостеноз, кости черепа ограничивают рост головного мозга. Ребёнок теряет приобретенные ранее навыки и может отставать в умственном развитии.

Миф четвертый: головку крохи в области родничков нельзя трогать — иначе можно повредить головной мозг

Области над родничками кажутся ранимыми, но опасения беспочвенны. На самом деле, головной мозг в этих участках надёжно защищен несколькими слоями плотной ткани. Вреда крохе не нанесёт ни вытирание полотенцем, ни расчесывание волос, ни поцелуй.

Миф пятый: родничок долго не зарастает — у ребёнка рахит или гидроцефалия (накопление жидкости в головном мозге)

Размеры и сроки закрытия родничков — условные показатели. Многое зависит от индивидуальных особенностей ребёнка. Роднички могут быть больше средневозрастных размеров и быстро закрываться и, наоборот, небольшими и долго не закрываться.

Кроме того, заболевания имеют и другие проявления, которые необходимо учитывать при диагностике. Врачи больше внимания обращают не столько на размеры родничков, сколько на рост головки малыша.

P. S. Осматривать и правильно оценивать роднички/кости черепа — прерогатива доктора. Задача родителей: наблюдать за состоянием и поведением малыша в целом, затем сообщать об этом врачу. Опираясь на данные осмотра, жалобы и результаты обследования, доктор поставит диагноз и при необходимости назначит лечение.

Автор: Корецкая Валентина Петровна,

педиатр, врач-ординатор детского отделения

Фото: globallookpress.com

https://www.pexels.com