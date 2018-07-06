Роднички у новорожденных: что является нормой и что должно насторожить?
Речь пойдёт о родничках у грудничка: строении, функции и значении.
Нередко роднички на головке ребёнка вызывают у взрослых благоговейный трепет, некое чувство страха и немало вопросов. Вдруг неосторожное движение или прикосновение к этим нежным «островкам» повлияет на здоровье малыша? Так ли это? Мы расскажем о родничках всё, приоткрывая завесу тайны…
Череп и роднички: немного анатомии
Кости черепа закладываются во время внутриутробного развития в виде плоских и плотных пластинок, состоящих из соединительной ткани. Постепенно пластинки заменяются на тонкую и эластичную костную ткань.
К моменту рождения ребёнка края нескольких костей так и не окостеневают,
В отличие от взрослых, у грудничка кости черепа податливые и подвижные в области родничков/швов.
По мере взросления ребёнка,
Какими бывают и где располагаются роднички?
При рождении у каждого малыша имеется несколько родничков.
Основные — Непарные
Большой родничок (лобный/передний) расположен на макушке/середине темени — месте соединения двух лобных и двух теменных костей. Имеет форму ромба.
Малый родничок (задний/затылочный) находится сзади головки малыша в месте схождения двух теменных и затылочной кости. Имеет треугольную форму.
Дополнительные — Парные
Клиновидные роднички расположены по бокам головы в области висков.
Сосцевидные роднички находятся с обеих сторон головы и несколько сзади (за ушами).
Форма клиновидных и сосцевидных родничков непостоянная.
Каковы размеры родничков в норме?
Зависит от многих факторов: родился ребёнок доношенным или недоношенным, наличия некоторых заболеваний.
Размеры родничков
У доношенного здорового новорождённого:
* большой родничок — около
* малый родничок — около 5 мм;
* сосцевидные и клиновидные роднички небольших размеров.
Недоношенные дети: чем меньше возраст при рождении, тем роднички могут быть больше.
На заметку: на практике внимание в основном обращается на большой родничок.
Когда закрываются роднички?
Четких норм нет, можно говорить лишь о средних показателях по возрасту.
У доношенных детей:
* передний/большой закрывается в течение 9–18 месяцев жизни;
* задний/малый родничок — в течение 1–2 месяцев после рождения;
* клиновидные и сосцевидные роднички на момент рождения обычно закрыты либо их зарастание происходит в ближайшее время после родов.
Закрытие родничков у недоношенных детей происходит индивидуально — в зависимости от срока гестации, наличия тех или иных заболеваний и др. факторов.
|
Новорожденный ребенок. Как выглядит и что чувствует?
Давайте попробуем разобраться в том, что же
Функции: зачем нужны роднички?
Роднички — «придумка» Природы для дополнительной защиты ребёнка.
Во время родов
За счет своей податливости и подвижности роднички позволяют костям черепа «заходить» друг на друга, облегчая прохождение малыша по узким родовым путям мамы. Именно этим объясняется необычная форма головы ребёнка сразу после рождения: яйцеобразная, немного вытянутая вперед и вверх.
Если бы не существовало этого механизма, травмы головы у ребёнка во время родов были бы неизбежны.
Обычно спустя всего несколько дней после родов подвижные кости черепа принимают свое правильное положение, а голова малыша приобретает округлые очертания.
После рождения роднички ещё
Участие в теплообмене
По сравнению с взрослыми, у маленького человечка несовершенны механизмы терморегуляции, поэтому его организм быстро переохлаждается и перегревается.
Между тем головной мозг у грудничка чрезвычайно чувствителен к любым негативным влияниям.
Роднички в этом случае выполняют важную функцию. При повышении температуры тела более 38°С, через тонкую плёнку родничков происходит дополнительное естественное охлаждение головного мозга и мозговых оболочек.
При травмах
Грудничок активно знакомится с новым миром, но у него слабая координация движений, поэтому падения, небольшие травмы или царапины неизбежны. При случайных ударах головой, роднички выполняют функцию амортизации (удары смягчаются).
Роднички — помощники для выявления некоторых заболеваний
На первом году жизни, в рамках обязательных медицинских осмотров, малыш неоднократно осматривается несколькими специалистами и проходит ряд исследований.
Согласитесь, что лучше выявить возможные заболевания на ранних стадиях и пролечить, чем дождаться явных проявлений недугов и развития осложнений.
На каждом приеме доктор (педиатр/невропатолог) всегда ощупывает головку малыша.
По состоянию большого родничка и костей черепа врач может предположить наличие у ребёнка некоторых заболеваний:
* рахит — края родничков утолщаются и становятся мягче;
* нарушения процессов окостенения — кости черепа/края родничков могут быть мягкие;
* краниостеноз — преждевременное закрытие родничков и заращение черепных швов;
* повышение внутричерепного давления — большой родничок несколько выбухает и может пульсировать.
Изменения со стороны родничков и/или черепных швов никогда не являются единственным основанием для окончательного диагноза. Необходимо провести дополнительные обследования и учитывать другие проявления заболеваний.
Исследования
Через большой родничок при помощи аппарата УЗИ изучается головной мозг. На нейросонографии можно выявить травмы, кровотечения и даже опухоли головного мозга.
Мифы и заблуждения про роднички
Касательно родничков, можно услышать немало предположений, зачастую весьма далеких от истины, но взывающих беспокойство у родителей.
Миф первый: большой родничок слишком маленький — у ребёнка рахит
При рахите размягчаются и края родничка и кости черепа. Однако размеры родничка никак не указывают на наличие самого заболевания. Кроме того, у рахита имеются и другие проявления: повышенная потливость, выпадение волос, снижение тонуса мышц и др.
Миф второй: ребёнку нельзя давать витамин D при маленьких размерах большого родничка, даже если у него имеются явные признаки рахита
При наличии заболевания обязательно рекомендуется приём препарата. Если соблюдать назначенную врачом дозу (не уменьшать/не увеличивать), никоим образом витамин D не навредит малышу и не ускорит закрытие родничков.
Миф третий: большой родничок маленький или закрывается очень быстро — головному мозгу недостаточно места для роста
В большинстве случаев страх необоснованный, поскольку кости черепа растут не за счёт родничков, а за счёт швов. Само по себе видимое раннее закрытие родничков не наносит вреда ребёнку.
Однако если развивается краниостеноз, кости черепа ограничивают рост головного мозга. Ребёнок теряет приобретенные ранее навыки и может отставать в умственном развитии.
Миф четвертый: головку крохи в области родничков нельзя трогать — иначе можно повредить головной мозг
Области над родничками кажутся ранимыми, но опасения беспочвенны. На самом деле, головной мозг в этих участках надёжно защищен несколькими слоями плотной ткани. Вреда крохе не нанесёт ни вытирание полотенцем, ни расчесывание волос, ни поцелуй.
Миф пятый: родничок долго не зарастает — у ребёнка рахит или гидроцефалия (накопление жидкости в головном мозге)
Размеры и сроки закрытия родничков — условные показатели. Многое зависит от индивидуальных особенностей ребёнка. Роднички могут быть больше средневозрастных размеров и быстро закрываться и, наоборот, небольшими и долго не закрываться.
Кроме того, заболевания имеют и другие проявления, которые необходимо учитывать при диагностике. Врачи больше внимания обращают не столько на размеры родничков, сколько на рост головки малыша.
Автор: Корецкая Валентина Петровна,
педиатр,
Фото: globallookpress.com