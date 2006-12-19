Материнские страхи

Способы избавления

В прелестной голубой коляске на кружевных простынках сладко спит младенец в тепленьком пушистом комбинезоне, ажурный чепчик слегка выбивается из-под шерстяного вязаного, на ручках — малюсенькие варежки. Заботливая мама, отложив на минуту книгу, привстает, чтобы укутать дорогое чадо пухлым одеялом. И только одна деталь явно выбивается из общего идиллического настроя этой картины. Малыш спит в комнате, и градусник на стене показывает 24 по Цельсию!

Опасность. Она всегда рядом, она только ждёт удобного момента. Поэтому — срочно укутать!

Закрыть все форточки! Ликвидировать и больных, и здоровых дру-зей — пожалуйста, только по телефону и не больше пяти минут — пора кипятить соски, бутылочки, ложечки, игрушки... А вам не приходила в голову мысль прокипятить собственные руки? Мне — да. И тогда я поняла, что нахожусь во власти малоизученной родительской фобии.





«А вдруг ему холодно?»



Этот страх охватывает большинство родителей независимо от времени года и количества градусов на термометре. Вспомните перегретые бутылочки, горячие ванны, тепленькие свитера под июльским солнцем, дополнительные одеяла и чепчик, несмотря на внутреннюю борьбу, надеваемый на младенца в закупоренной комнате: «Все-таки дует...»

Почему гораздо реже мы задаемся вопросом: «А не жарко ли ребенку? Не перегреется ли он? Не обожжется ли?»

Замечательно, что молодые мамы, проштудировав всю возможную литературу на эту тему, обычно знают назубок, какой температурный режим нужен крохе, и прекрасно осведомлены о вреде перегревания. Но страх перед холодом затмевает все.

И всё-таки согласитесь, что если растить ребенка в парнике, первый же случайный сквозняк станет причиной болезни. Есть огромное количество примеров тому, как в своих наглухо застегнутых многослойных одежках малыши потели так, что любое дуновение ветра валило их прямо в постель с воспалением легких. Не хотелось бы, чтобы наши старания уберечь ребенка от холода привели к противоположному результату.

Если на прогулке или дома вы все-таки сомневаетесь, не холодно ли малышу, то проверить это несложно: если все в порядке, то ручки, ножки и носик у него теплые.

Так что не бойтесь холода. Он отступит только перед вашим здравым смыслом.





«Инфекции со всех сторон!»



Эта идея овладевает умами молодых родителей очень часто. Чего только не предпринимают одержимые ею, чтобы уберечь свое дитя! Я видела маму, которая ходила дома в марлевой повязке и заставляла делать то же самое всю семью. Гостей в этом доме просто не было. Другая каждый день протирала в детской комнате все, вплоть до плинтусов, дезинфицирующим раствором, а затем еще и кварцевала детскую. Из-за страха перед инфекцией многие родители боятся даже поцеловать своего ребенка.

Перестаньте мучить себя кошмарами. Не протирайте спиртом свою любовь к малышу. Для того чтобы оградить ребенка от инфекций, необязательно превращать дом в стерильную больничную палату, пропахшую хлороформом. Достаточно соблюдать самые простые правила гигиены. Руки себе и ребенку мыть с мылом, то, что попадает ему в рот — игрушки, соски, — обдавать кипятком. Одежду — стирать и гладить, в детской делать влажную уборку, а гриппозных друзей попросить прийти в гости, когда выздоровеют, — уверяю вас, они не обидятся. А марлевую повязку постирайте, прогладьте и спрячьте подальше. И только если сами заболеете, можете ее достать и смело надеть.





«А если у него аллергия?»



Самый простой способ избавиться от этой навязчивой идеи — сделать ребенку тест, выявляющий склонность к аллергии на те или иные продукты, животных или что-то еще. Уже во многих странах эта процедура стала обязательной. Я знакома с одной иностранкой, которая ни разу в жизни не пробовала грецких орехов, потому что еще в младенчестве у неё была выявлена аллергия на них. И никаких проблем.

Если мама кормит ребенка грудью, ей нельзя есть те продукты, на которые тест выявил аллергическую реакцию. Если же по каким-то причинам тест сделать невозможно, то это не значит, что нужно перестать даже смотреть на овощи, фрукты и питаться одной манной кашей. Конечно, съедать самой и скармливать ребенку килограмм клубники или апельсинов не стоит, можно просто попробовать ягодку или дольку. Если вы заметите аллергическую реакцию, достаточно просто перестать употреблять продукт, вызвавший ее. Вообще, новые продукты лучше вводить по одному, тогда вам будет понятно, что именно вызвало у ребенка аллергию. А если у вас есть какие-то сомнения, обратитесь к врачу.





«Может быть, он заболел?»



Когда ребёнок спит дольше обычного или, напротив, проснулся ни свет ни заря, если он кажется вдруг слишком спокойным или, наоборот, возбуждённым, если мы замечаем малейшее отклонение от его привычного поведения, первая мысль, которая приходит в голову: «Заболел!» Конечно, при любых серьезных симптомах, повышении температуры необходимо срочно обратиться к врачу, но...

Несвоевременное пробуждение или необычная задумчивость — это не симптомы болезни. Вполне возможно, что у ребенка просто постепенно меняется модель поведения, ведь он растет. Настанет время, и он станет задумываться чаще, играть активнее, проявит те стороны своего характера, которых вы еще совсем не знаете. Конечно, если целеустремленно искать болезни под микроскопом, можно найти все, что угодно, а точнее внушить себе, что нашли. Но не лучше ли отбросить подозрения и прислушаться к собственному внутреннему голосу. Никто не знает наших детей лучше, чем мы сами.

Но если все-таки что-то вас тревожит — ни в коем случае нельзя лечить ребенка самостоятельно. Надо обратиться к специалисту. В конце концов, это наилучший способ решения проблемы. Только взвесьте все «за» и «против», потому что привычка с каждым прыщиком бежать к врачу может негативно сказаться на психике ребенка.





«Кроха голодает — это точно!»



Такая мысль приходит в голову любой маме, кормящей ребенка грудью. Опровергнуть или подтвердить сей факт очень просто — взвесить ребенка до и после кормления, чтобы узнать, сколько он съедает. Это очень хороший способ решения проблемы. Если ребенок съел меньше положенного, то его следует покормить еще. Казалось бы, как просто. Но обеспокоенные мамы не удовлетворяются одной такой проверкой. Они покупают или берут напрокат весы, чтобы взвешивать свое дитя каждый день и даже после каждого кормления. Они составляют в тетрадке график прибавки веса малыша и учитывают каждый грамм. Они ревностно следят за тем, чтобы их ребенок прибавлял в весе не меньше, чем соседский. Когда приходит пора прикармливать ребенка кашей, они усердствуют так, что в конце концов у ребенка вырабатывается устойчивое отвращение к ней...

Не надо брать весы напрокат. Контрольное кормление лучше всего сделать на дежурном приеме у врача. И если проблема действительно есть, врач посоветует, как ее решить. Наконец, если внимательно следить за поведением ребенка, можно и без весов научиться определять, сыт он или голоден. А весы могут стать настоящей преградой на пути взаимопонимания мамы и малыша. И стремление догнать и перегнать в весе соседских детей — это отнюдь не стремление к здоровью. Вместо того чтобы тешить свое самолюбие дополнительными граммами, лучше подумать о том, что лишний вес может вскоре стать большой проблемой и для малыша, и для вас.

Наверное, кто-то может быть «изобретательнее» в поиске причин страха. И, мучаясь подозрениями, будет чувствовать себя по-настоящему заботливым отцом или преданной матерью. Но атмосфера тревоги и неуверенности нужна младенцу меньше всего, даже если действительно существует какая-то проблема.

Когда вам в душу закрадываются страхи вроде тех, что здесь описаны, спокойно взвесьте все, прежде чем начать действовать. Может быть, вам только кажется, что проблемы так серьезны, ведь у страха глаза велики. Но если все-таки остаются сомнения, стоит что-то предпринять и лучше всего обратиться за советом к специалисту.

У родительских страхов есть обратная сторона. Беспечность — такая же крайность, как и сверхзаботливость. Нам надо научиться искусно балансировать между двумя полюсами. И наши малыши будут чувствовать себя прекрасно рядом с такими бесстрашными и ответственными родителями, как мы!

