Лактостаз: причины возникновения, методы борьбы и профилактика

Кормление грудью — приятная обязанность каждой женщины. К тому же, о пользе грудного молока для малыша знают, пожалуй, все.

Иногда с процессом грудного вскармливания не возникает никаких трудностей, поскольку у мамы и крохи всё отлично получается без всяких усилий. Однако нередко появляются проблемы, которые могут привести к застою молока в груди — лактостазу. О нем мы и поговорим.

Что такое лактостаз?

Неинфекционное поражение молочной железы, которое проявляется застоем молока в одной или нескольких её долях.

Как правило, к лактостазу наиболее склонны первородящие женщины, но и повторно-родившие не застрахованы от его формирования.

Лактостаз может развиться как вначале грудного вскармливания, так и на любом его этапе.

Как устроена молочная железа?

В одной молочной железе (вне зависимости от её размеров) имеется от 15 до 20 железистых долек.

От долек отходят мелкие млечные (выводные) протоки, которые в дальнейшем объединяются в более крупные млечные протоки — галактофоры. В свою очередь, галактофоры перед открытием на поверхности соска объединяются, образуя млечные синусы (цистерны), в которых скапливается грудное молоко.

Сам сосок окружен околососковой областью (ареолой).

Во время беременности в железистых дольках формируются микроскопические пузырьки (ацинусы), которые весь период грудного вскармливания (ГВ) вырабатывают молоко. Пузырьки окружены небольшими мышцами, которые, сокращаясь, способствуют перетеканию грудного молока в млечные протоки. После окончания ГВ пузырьки исчезают.

Как происходит выработка грудного молока?

Процесс регулируется двумя гормонами:

Окситоцином , который способствует сокращению мышц матки и молочной железы.

, который способствует сокращению мышц матки и молочной железы. Пролактином, усиливающим выработку грудного молока и деление клеток в молочной железе. Он начинает действовать ещё во время беременности, продолжая регулировать формирование молока весь период ГВ.

Оба гормона вырабатываются в гипофизе — железе, которая находится в нижней части головного мозга.

Во время самого процесса кормления грудью выработка пролактина в гипофизе по принципу обратной связи увеличивается. А если грудь полная, то, соответственно, его синтез уменьшается.

Также из-за механической стимуляции молочной железы (во время кормления или массажа) усиливается синтез окситоцина в гипофизе.

То есть, чем чаще и эффективнее кроха сосет мамину грудь, тем больше вырабатывается молока в молочной железе.

При развитии лактостаза этот механизм нарушается. В результате выработка гормонов в гипофизе уменьшается.

Ищем виновников лактостаза

Основная причина лактостаза — застой молока в груди при недостаточно частом (интервал между кормлениями более 2 часов) и неполном опорожнении молочной железы. В результате нарушается нормальное ГВ, а молоко в груди застаивается.

Наиболее частые причины, которые могут затруднять нормальное ГВ:

Наличие трещин на соске, поэтому мама иногда щадит себя, в результате грудь недостаточно опорожняется

Неправильное прикладывание ребенка к груди приводит к недостаточному опорожнению молочной железы

Малыш бывает сонным или отвлекается, поэтому неактивно сосет мамину грудь

Кормление грудью осуществляется поспешно

Ребенок родился недоношенным, поэтому у него не хватает сил для полного опорожнения груди

Необоснованное и частое применение накладок на сосок (но при некоторых ситуациях их использование рекомендуется)

У малыша режутся зубки, поэтому он может отказываться от груди или неактивно её сосать

Неправильная и/или постоянно одинаковая поза для кормления грудью, поэтому некоторые доли молочной железы опорожняются недостаточно.

Провоцирующие факторы в развитии лактостаза:

При анемии в недостаточном количестве вырабатывается грудное молоко

При стрессовых ситуациях и тяжелой физической работе понижается синтез окситоцина в гипофизе

Недостаточное питание или сон, употребление жидкости в малом количестве

В результате образование грудного молока уменьшается, создавая предпосылки для его застоя.

Анатомические особенности молочной железы, нарушающие отток молока и затрудняющие ГВ:

Узкие и извитые млечные протоки, поэтому отток молока затрудняется (наиболее часто во время первой лактации).

Плоский сосок. Кроха может неправильно захватывать мамину грудь. В результате образуются трещины на соске, а молочная железа недостаточно опорожняется.

Застою молока в груди способствуют механические факторы, вызывающие местное давление на молочную железу:

· Ношение неудобного, тугого бюстгальтера.

· Сдавление груди неудобной одеждой.

· Сон на животе.

· Передавливание молочной железы во время кормления (например, пальцами).

Часто лактостаз развивается в первые сутки после родов, поскольку молоко прибывает, а малыш высасывает мало. Поэтому грудь опорожняется не полностью.

При первых родах молоко прибывает на третьи-четвертые сутки, при повторных родах — обычно на сутки раньше.

Механизм развития лактостаза

В результате влияния одной или нескольких причин молоко застаивается в груди. Далее в области застоя развивается отек и появляется уплотнение. В результате раздражаются болевые рецепторы нервных окончаний, поэтому появляется боль.

В свою очередь, застоявшееся грудное молоко подвергается обратному всасыванию, вызывая повышение температуры тела (в основном за счет белка грудного молока).

Кроме того, в дольках молочной железы повышается давление, которое по принципу обратной связи подавляет синтез окситоцина и пролактина в гипофизе. Поэтому понижается дальнейшая выработка грудного молока. То есть, образуется порочный круг.

Следует помнить, что выработка молока в груди полностью прекращается при длительном его застое в молочной железе.

Тревожные симптомы лактостаза

Пожалуй, они знакомы каждой женщине, которая кормила своего малютку грудью:

Появляется боль, жар и чувство распирания в больной груди.

Иногда вся молочная железа наливается, становится плотной и болезненной.

Либо может иметься уплотнение только на ограниченном участке молочной железы.

При прогрессировании процесса иногда повышается температура тела (до 38-38,5С), могут появляться участки покраснения на коже молочной железы.

Уменьшается количество молока в больной груди.

Если не принять своевременные меры, может присоединиться вторичная инфекция (особенно при трещинах на сосках) и развиться мастит — гнойное воспаление молочной железы. И тогда выход только один — вскрытие гнойного очага.

Лактостаз: методы борьбы

Необходимо создать все условия для опорожнения молочной железы. С этой целью используется сцеживание — процесс долгий (от 30 до 60 минут) и не всегда приятный. Поэтому следует набраться терпения.

Существует два метода сцеживания молочной железы:

руками и при помощи молокоотсоса.

Ручной метод более эффективный, физиологичный и бережный (если проводить его правильно).

Тогда как при использовании молокоотсоса одни участки молочной железы не разрабатываются, а другие излишне травмируются. К тому же, использование молокоотсоса при наличии трещин на сосках не рекомендуется. Поскольку трещины за счет созданного вакуума травмируются и начинают кровоточить. Поэтому их заживление замедляется.

Техника сцеживания молочной железы

В начале необходимо провести мероприятия, которые способствуют выработке окситоцина:

Создать спокойную обстановку

Принять теплый душ (негорячий) либо опустить грудь в ёмкость с теплой водой

Провести массаж вдоль позвоночника в грудном отделе

Можно выпить теплый чай или напиток (например, отвар шиповника)

Далее следует занять удобное положение: сесть и наклонится вперед, затем опереться на стол или стул. В таком положении молочная железа свисает вниз, облегчая отток молока из груди и сам процесс сцеживания.

Затем необходимо расположить ладонь и четыре пальца (указательный, средний, безымянный и мизинец) под молочной железой. Далее указательный и большой палец — по краям ареолы друг напротив друга.

Потом приступить к процессу сцеживания, направляя ритмично большой и указательный палец вглубь молочной железы. Таким образом, происходит надавливание на млечные синусы и основание соска. Во время сцеживания необходимо менять положение пальцев, двигаясь вокруг ареолы и обеспечивая равномерное сцеживание из всех участков молочной железы.

Во время сцеживания периодически в течение нескольких минут проводится массаж молочной железы: легкое поколачивание пальчиками (вибрационный массаж), проведение костяшками пальцев по молочной железе, начиная от её основания и двигаясь к соску (не надавливая!). Затем сцеживание возобновляется. И так повторяется несколько раз в течение одного сеанса сцеживания.

Сцеживание прекращается, когда женщина уже не чувствует болезненно наполненную грудь. То есть, молочная железа мягкая, безболезненная и без участков уплотнения.

Нередко врачи назначают ультразвук на область молочных желез при лактостазе. Колебания ультразвука улучшают отток молока из груди, тем самым облегчается сцеживание.

Важно! Нельзя с усилием разминать, сдавливать, сжимать и травмировать молочную железу. Поскольку можно раздавить пузырьки, наполненные грудным молоком. После таких действий усиливается застой молока и повышается температура тела.

Сцеженное грудное молоко можно использовать, создав «молочный банк» дома в холодильной или морозильной камере на случай непредвиденных ситуаций. Например, если мама заболела (на время лечения рекомендовано прекратить грудное вскармливание) либо ей необходимо уйти на несколько часов из дома и так далее.

Однако только сцеживание не гарантирует от возможного развития лактостаза. На самом деле лучше всего опорожняет мамину грудь кроха во время кормления. Поэтому необходимо часто и правильно прикладывать к груди ребенка в различных позах, чтобы молочная железа полностью опорожнилась.

Однако если имеется уплотнение на ограниченном участке молочной железы, то лучше придерживаться правила: подбородок ребенка во время кормления должен находиться на стороне уплотнения. Такое положение способствует разработке млечных протоков и опорожнению железистой дольки.

Причем если грудь налита, то рекомендуется вначале кормления её немного сцедить, освободив молочные синусы, а затем приложить кроху к груди. Поскольку ребенку трудно сосать полную грудь.

Во время кормления или сцеживания следует уделять внимание и здоровой груди.

Как предотвратить развитие лактостаза?

Важно правильно прикладывать к груди кроху, начиная с первых дней его жизни. И кормить его по первому требованию, но не реже одного раза в течение двух часов.

Правильное прикладывание к груди

В начале кормления следует нежно провести по щечкам и губкам малыша соском и дождаться пока он откроет широко ротик (рефлекторное движение). Далее необходимо поднести кроху к груди матери (но не наоборот!). Затем проследить, чтобы сосок расположился над язычком малыша, а нижняя губка крохи соприкоснулась с ареолой, как можно дальше от соска.

Когда малыш наестся, он сам отпустит мамину грудь.

Ю-мамские малыши демонстрируют правильный захват груди:

Основные признаки правильного прикладывания к груди малыша:

Верхняя и нижняя губки малютки вывернуты наружу, они захватывают сосок и ареолу. При этом носик и подбородок крохи соприкасается с маминой грудью.

Кормление грудью безболезненно для мамы.

Во время кормления ребенок делает 3-4 сосательных движения, после которых слышен глоток. Если глотка не слышно или глотательное движение кроха совершает редко (к примеру, через 7-8 сосательных движений), значит, ребенок неправильно приложен к груди либо имеется недостаточность грудного молока.

В случае неправильного захвата груди необходимо прервать кормление, вставив палец в угол ротика крохи и, нежно разжав челюсти, отнять грудь. Затем процедуру прикладывания к груди следует повторить.

Если с первых дней ребенка правильно прикладывать к груди, то он запоминает положение и впоследствии, как правило, проблем с ГВ не возникает.

Правильное прикладывание к груди ребенка способствует разработке млечных протоков и опорожнению молочной железы, а также предотвращает развитие трещин на сосках.

Однако для профилактики развития лактостаза этого недостаточно.

Необходимо правильно подобрать белье для кормящей мамы: не сдавливающее грудь и без «косточек». Оно должно быть только поддерживающим.

Кроме того, необходимо, чтобы мама хорошо питалась, достаточно отдыхала и высыпалась.

Не рекомендуется без особой необходимости пользоваться накладками на соски. Они применяются только при наличии показаний (например, при заболеваниях у мамы).

Также желательно, чтобы мама спала на боку, не пережимая и не давя на молочные железы.

Конечно, грудное вскармливание — прекрасно. Поскольку мамино молоко содержит всё необходимое для роста и развития крохи. Кроме того, налаживается удивительный и тесный эмоциональный контакт межу мамой с малышом.

Однако ребенок по мере взросления всё меньше и меньше нуждается в мамином молоке, поскольку в его рацион вводится прикорм — и он постепенно переходит к взрослой пище.

Поэтому грудное молоко со временем перестает вырабатываться в большом количестве и наступает момент отлучения крохи от груди. Либо иногда ситуация требует, чтобы кроху раньше времени отлучили от груди (например, при наличии у мамы заболевания).

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/