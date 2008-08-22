Стул ребёнка: норма и патология
С давних времен матери судили о состоянии здоровья грудничков по цвету пятен на пеленках. Конечно, для того чтобы поставить точный и окончательный диагноз, кал необходимо сдать на анализ в лабораторию. Но некоторые самые общие предварительные выводы молодая мама может сделать сама, понаблюдав за стулом малыша.
Нормальный стул
Новорожденный 1—2 суток жизни.
Меконий — темно-зеленого цвета, замазкообразной консистенции первородный кал — по сути все то, что накопилось в кишечнике малыша за период внутриутробного развития.
Новорожденный 2—7—10 суток жизни.
Переходный стул — как правило, он уже кашицееобразной консистенции, желтоватого цвета с зеленоватыми включениями мекония.
Через 7—10 дней после рождения формируется стул новорожденного — желтого цвета, кашицеобразной консистенции, однородный, без примеси слизи, зелени и комочков, с кисловатым запахом, не оставляет водянистого пятна на пеленке. Частота стула в первые недели жизни может достигать 6-8 раз в сутки. При искусственном вскармливании стул обычно реже (3—4 раза в сутки) и может иметь коричневатый оттенок.
Отклонения от нормы
Стул реже 1—2 раз в сутки при любом виде вскармливания — запор. Дефекация может быть болезненна и сопровождаться плачем.
Нарушение двигательной активности желудочно-кишечного тракта.
Консультация врача
Следствие различных заболеваний.
Во всех случаях следует обязательно проконсультироваться с врачом! Не вводить в прямую кишку ни мыло, ни детское масло, ни т. п.! Не применять самостоятельно лекарственные слабительные.
Зелень в стуле, примесь слизи.
Реакция на введение нового блюда.
Если такая реакция на введение нового блюда не проходит в течение 2—3 дней, особенно если доставляет беспокойство, — продукт необходимо исключить.
Дисбактериоз — нарушение нормальной /микрофлоры кишечника. Это может сопровождаться запором или поносом.
Необоснованно раннее введение соков и прикормов, перенесенная кишечная инфекция, прием антибиотиков мамой и малышом.
Необходима консультация специалиста.
Водянистый пенистый стул с кислым запахом, разжиженный учащенный стул.
Недостаточность фермента, переваривающего молочный сахар, — лактазы
Консультация специалиста для уточнения диагноза. Если ребенок развивается нормально, хорошо набирает вес, — лечения не требуется.
Если ребенок на естественном вскармливании, — добавлять лактазу в порцию молока перед кормлением (дозу подбирает врач!).
Если ребенок на искусственном вскармливании, — врач назначит специальные низколактозные смеси.
После введения нового блюда.
Следствие аллергической реакции или недостаточности некоторых других ферментов, кроме лактазы.
Белесые комочки в стуле.
Неполное переваривание пищи.
Если не является постоянным, ребенок при этом хорошо развивается, набирает вес, — лечения не требуется.
С рождения жирный стул (оставляет жирное пятно на пеленке, мылится при подмывании).
Если стул жирный и очень зловонный, плохо отстирывается и с трудом смывается с унитаза, это может быть муковисцидоз — редкая врожденная патология многих желез, в том числе поджелудочной.
Обязательна консультация специалиста.
Недостаток ферментов, переваривающих жиры.
Целиакия (особое аллергическое заболевание с нарушением усвоения клейковины злаков). В этом случае стул обильный, жирный, с характерным запахом оконной замазки.
Разжиженный учащенный водянистый стул, часто с примесью слизи, зелени, крови; боли в животе, возможны подъем температуры, рвота.
Скорее всего, это кишечная инфекция.
Вызвать врача!
Кормить почаще, но объем порций сократить на 1/3—1/2, чтобы не провоцировать рвоту, при искусственном вскармливании перейти на кисломолочные смеси.
Обязательно восполнять объем жидкости, теряемый с поносом и рвотой: поить с ложечки или из пипетки, но очень часто растворами (оралит, регидрон, глюкосолан).