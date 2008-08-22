Форум
Войти
Ваш регион - Екатеринбург и область?
Реклама
Елена Нечунаева,
Новорожденный

Стул ребёнка: норма и патология

Какая тема на форуме всплывает чаще всего? Правильно! Стул ребенка…

С давних времен матери судили о состоянии здоровья грудничков по цвету пятен на пеленках. Конечно, для того чтобы поставить точный и окончательный диагноз, кал необходимо сдать на анализ в лабораторию. Но некоторые самые общие предварительные выводы молодая мама может сделать сама, понаблюдав за стулом малыша.

 

Нормальный стул

Новорожденный 1—2 суток жиз­ни.

Меконий — темно-зеленого цвета, замазкообразной консистенции первородный кал — по сути все то, что накопилось в кишечнике малыша за период внутриутроб­ного развития.

Новорожден­ный 2—7—10 суток жизни.

Переходный стул — как правило, он уже кашицееобразной консистенции, желтовато­го цвета с зеленоватыми включениями мекония.

Через 7—10 дней после рождения формируется стул новорожденного — желтого цвета, кашицеобразной кон­систенции, однородный, без примеси слизи, зелени и комочков, с кисловатым запахом, не оставляет водянис­того пятна на пеленке. Частота стула в первые недели жизни может достигать 6-8 раз в сутки. При искус­ственном вскармливании стул обычно реже (3—4 раза в сутки) и может иметь коричневатый оттенок.

Отклонения от нормы

Стул реже 1—2 раз в сутки при любом виде вска­рмливания — запор. Дефека­ция может быть болезненна и со­провождаться плачем.

Нарушение двигатель­ной актив­ности желу­дочно-кишеч­ного трак­та.

Консультация врача
  1. Необходимо достаточное поступление жидкости. После 4 месяцев введение соков (яблочного, сливового), с 3 месяцев воз­можно употребление компота из чернослива, разведенного во­дой. При искусственном вскармливании — переход на кисло­молочные смеси или на спец. смеси, применяемые при запорах.
  2. Выкладывание на живот, массаж живота по часовой стрелке.
  3. Легкое раздражение ануса газоотводной трубкой.
  4. Иногда можно воспользоваться детскими свечами с глице­рином и клизмой (только прохладной — 20—22°С — водой!). Объем: для детей до 1 месяца — 30 мл, до 5 месяцев — 30— 40 мл, 3—6 мес — 90 мл, 6—12 мес —120—180 мл. Часто к клиз­ме прибегать не стоит.

Следствие различных заболеваний.

Во всех случаях следует обязательно проконсультироваться с врачом! Не вводить в прямую кишку ни мыло, ни детское масло, ни т. п.! Не применять самостоятельно лекарственные слабительные.

Зелень в стуле, при­месь слизи.

  

Реакция на введение нового блюда.

Если такая реакция на введение нового блюда не проходит в течение 2—3 дней, особенно если доставляет беспокойство, — продукт необхо­димо исключить.

Дисбактериоз — нарушение нормальной /микрофлоры ки­шечника. Это может сопро­вождаться запором или по­носом.

Необоснованно раннее введе­ние соков и прикормов, перене­сенная кишечная инфекция, прием антибиотиков мамой и малышом.

Необходи­ма консуль­тация спе­циалиста.

Водянистый пенис­тый стул с кислым запахом, разжижен­ный учащенный стул.

Недостаточ­ность фермен­та, переварива­ющего молоч­ный сахар, — лактазы

Консультация специалиста для уточнения диагноза. Если ребенок развивается нормально, хорошо набирает вес, — лечения не требуется.

Если ребенок на естественном вскармливании, — добав­лять лактазу в порцию молока перед кормлением (дозу под­бирает врач!).

Если ребенок на искусственном вскармливании, — врач наз­начит специальные низколактозные смеси.

После введения нового блюда.

Следствие аллергической реакции или недостаточности некоторых других ферментов, кроме лактазы.

 

Белесые комочки в стуле.

Неполное перева­ривание пищи.

Если не является постоянным, ребенок при этом хорошо раз­вивается, набирает вес, — лечения не требуется.

С рождения жирный стул (оставляет жирное пятно на пеленке, мылится при подмывании).

Если стул жирный и очень зловонный, плохо отстирывает­ся и с трудом смывается с унитаза, это может быть муковисцидоз — редкая врожденная патология многих желез, в том числе поджелудочной.

Обязательна кон­сультация специ­алиста.

Недостаток ферментов, переваривающих жиры.

Целиакия (особое аллергическое заболевание с нарушением усвоения клейковины злаков). В этом случае стул обильный, жирный, с харак­терным запахом оконной замазки.

Разжиженный уча­щенный водянис­тый стул, часто с примесью слизи, зе­лени, крови; боли в животе, возможны подъем темпера­туры, рвота.

Скорее всего, это кишечная инфекция.

 Вызвать врача!

Кормить почаще, но объем порций сократить на 1/3—1/2, чтобы не провоцировать рвоту, при искусственном вскармливании перейти на кисломолочные смеси.

Обязательно восполнять объем жидкости, те­ряемый с поносом и рвотой: поить с ложечки или из пипетки, но очень часто растворами (оралит, регидрон, глюкосолан).

 

Журнал "9 месяцев"

Оставить комментарий
Реклама
Новорожденный
Реклама
Реклама