Стул ребёнка: норма и патология

Разжиженный уча­щенный водянис­тый стул, часто с примесью слизи, зе­лени, крови; боли в животе, возможны подъем темпера­туры, рвота.

Кормить почаще, но объем порций сократить на 1/3—1/2, чтобы не провоцировать рвоту, при искусственном вскармливании перейти на кисломолочные смеси.

Обязательно восполнять объем жидкости, те­ряемый с поносом и рвотой: поить с ложечки или из пипетки, но очень часто растворами (оралит, регидрон, глюкосолан).