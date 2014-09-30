Как отучить ребенка от грудного вскармливания

Когда мама кормит своего кроху грудью, то она дает ему не только всё самое необходимое для роста и развития, но ещё передает частичку своей души. Однако рано или поздно наступает момент отлучения от груди. Итак, с какими трудностями мамы встречаются при завершении грудного вскармливания?

Вот несколько типичных постов с форума, включающих в себя большую часть вопросов:

«Не кормила первую ночь, весь день маюсь с грудью. Тяжело и болит, но по чуть-чуть сцеживаюсь. Долго так будет? Когда молоко сгорать начнет? Чем помочь? Даже прикасаться больно и руки поднимать».

«Здравствуйте. Ребенку 1,7, уже 5 дней не даю грудь, а она днем не просит. Но как приходит время сна, начинается настоящая истерика — часа на полтора. Хочет только ко мне, но при этом истерит и пинается. С папой засыпает намного спокойней. Подскажите, кто сталкивался: насколько долго у ребенка на меня будет такая реакция?».

«Ребенку 1,5 года. Надо отучать её от груди (т.к. вторая беременность). Мама советует привести дочь к ней на неделю, а я ни как не могу решиться. Сама буду тут, а сердце моё далеко. Хочу послушать ваше мнение».

Как видите, из этих вопросов следует, что зачастую мамы остаются один на один со своей проблемой. Ведь ситуации бывают разные: естественное завершение лактации, экстренное окончание грудного вскармливания (ГВ) и другие. Поэтому давайте восполним пробелы в знаниях.

Лактация — естественный процесс

Основной центр регуляции лактации — головной мозг, в котором вырабатываются гормоны пролактин и окситоцин. Пролактин отвечает за выработку грудного молока молочными пузырьками, а окситоцин сокращает мышцы в молочных железах, способствуя выделению молока.

На уровень этих гормонов влияет сам процесс кормления. Так во время акта сосания в головной мозг поступает сигнал, который по принципу обратной связи стимулирует выработку окситоцина и пролактина. То есть чем больше ребенок сосет грудь, тем больше вырабатываются эти два гормона. Причем кормления грудью с трех ночи до семи утра наиболее способствуют стимуляции лактации в течение дня.

Тогда как у ребенка по мере взросления постепенно исчезает сосательный рефлекс. Поэтому уменьшается количество кормлений грудью, а лактация прекращается естественным образом. Однако нередко остается проблема эмоциональной привязанности ребенка к маме.

Мамина грудь — источник питания и способ воспитания

О пользе ГВ говорят много и часто. И, в общем-то, это правильно. Поскольку в грудном молоке содержится всё самое необходимо для роста и развития малыша, как минимум, до шестимесячного возраста. Кроме того, во время кормления грудью вы передаете малышу свое тепло и ласку.

! Более подробно о составе грудного молока вы можете узнать из нашей статьи

Однако кормить малыша по требованию необходимо лишь до шести месяцев. Далее педиатры советуют постепенно в его рацион вводить прикорм. И не зря. Поскольку у крохи начинают прорезаться зубы, которые, формируясь к году, вовремя сосания, могут невзначай травмировать мамин сосок.

Кроме того, начиная с 6-7 месяцев, ребенок уже прекрасно понимает, что мамина грудь больше, чем еда, поскольку она несет в себе эмоциональную составляющую.

Поэтому, начиная со второго полугодия жизни лучше вводить некие правила, которые играют воспитательную роль. То есть уже вы решаете сами: прикладывать или нет малыша к груди.

! Более подробно о психологических аспектах отучения от груди расскажут психологи в этой статье

Когда сворачивать грудное вскармливание?

Единое мнение на этот счет отсутствует.

Маммологи советуют заканчивать ГВ примерно когда малышу исполнится год-полтора. Мотивируя тем, что более длительное кормление может отрицательно сказаться на состоянии молочных желез. Тогда как непрерывное кормление грудью в случае рождения погодков, наоборот, благоприятно влияет на состояние груди.

! Подробнее о теории потерянных циклов и влияния ГВ на молочные железы читайте

в интервью с маммологом Денисом Демидовым

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения грудное вскармливание сохраняется до двух лет. Однако мамино молоко в рационе питания ребенка на втором году жизни должно присутствовать только в качестве полезной и вкусной добавки для улучшения работы головного мозга, иммунной системы, кишечника и так далее. Тогда как основное питание для крохи — уже «взрослая еда».

! Подробнее о грудном вскармливании после года читайте в нашей статье

Психологи рекомендуют грудное вскармливание заканчивать около трех лет, если мама и малыш чувствуют себя комфортно. Либо до «самоотучения», которое, как правило, наступает в возрасте от 2,5 до 3,5 лет, а иногда дети сами отказываются от груди несколько ранее. Однако в то же время психологи предупреждают, что после года-полутора кроха сильно привязывается к матери психологически. Поэтому отучить его от груди несколько сложнее.

Как видите, подход к завершению ГВ в каждом конкретном случае индивидуален. И его сроки не привязаны к какому-либо определенному возрасту крохи. Главное — чтобы каждая мама и её малыш были готовы к новому этапу своих взаимоотношений.

«Мама, я уже большой!»

Помните, как в детстве хотелось проявить самостоятельность: помыть посуду, полить цветы и многое другое? Однако, увы, мама одергивала: «Ты еще маленькая», «Дорасти вначале» и так далее. И когда наконец-то разрешение мы получали, уже интерес пропадал. Также ведет себя и малыш, когда он готов обойтись без маминой груди. В среднем это происходит в возрасте полутора лет. Однако все очень индивидуально.

Поэтому будьте внимательны ко всем порывам вашего малыша!

Например, кроха вырывает из ваших рук ложку, пытаясь есть самостоятельно, либо сам хочет пить из чашки. Нередко малыш пытается кормить игрушки или животных. И не беда, что «накормленный» мишка рискует отправиться в стиральную машинку, а занавески на кухне могут стать «едоками».

Поощряйте порывы своего чада. Поскольку так он быстрее научится пить и кушать самостоятельно, а также поймет, что в мире существует много интересных занятий помимо вашей груди.

! Как научить малыша пить и есть самостоятельно читайте в наших статьях:

Когда ребенок готов к отучению от груди?

У малыша примерно к полутора годам формируются основные молочные зубы, поэтому он может пережевывать пищу.

Дневной рацион крохи, как правило, включает в себя три основных приема пищи, а между ними — три-четыре перекуса у груди.

Вы кормите малютку грудью не более трех-четырех раз в сутки.

Малыш легко отвлекается, когда вы отказываетесь давать ему грудь (игра, просмотр мультфильма и так далее). Однако если кроха закатывает истерики и часами не может успокоиться, значит, он не готов расстаться с маминой грудью. Поэтому вернитесь к своему намерению позднее (например, через неделю-две).

Разумеется, стремление малыша к самостоятельности и наличие у него признаков готовности обойтись без маминой груди вовсе не означает, что ГВ необходимо свернуть полностью. Однако всё же стоит подумать о начале подготовки к завершению ГВ, чтобы не упустить благоприятный момент.

Как отучать от груди ребенка?

Завершение грудного вскармливания — стресс как для мамы, так и для крохи. Поэтому отучать от груди необходимо постепенно, чтобы минимизировать его последствия.

Конечно, не существует правил, которым необходимо неукоснительно следовать. Ведь каждый малыш уникален, поэтому к нему необходимо подобрать свой «ключик». Да и многое зависит от возраста. И вам придется набраться терпения, проявить смекалку, а также творческий подход.

Отучение от груди лучше начать с дневных кормлений, поскольку в течение дня малыш отвлекается. Однако иногда, наоборот, от ночных кормлений отучить легче. То есть, все очень индивидуально.

* Для начала уберите одно кормление полностью, лучше, если оно будет нелюбимым — в обед (любимые — перед дневным и ночным сном). После еды не докармливайте кроху. Однако объясните ребенку, что он недавно поел, поэтому в молоке сейчас не нуждается. Затем переключите внимание малыша на любимую игрушку или игру, почитайте сказу, погуляйте, посмотрите мультик и так далее.

* Можно применить хитрость: сказать, что грудь заболела, ушла спать, устала и так далее... каждая мама, зная своего малыша, проявляет смекалку.

* Если ребенок достаточно большой, попробуйте заключить с ним «договор». Например, предложите ему выбрать: пить грудное молочко днем или ночью. Можно сказать, что «молочко ушло зайчикам/кискам» либо «ты уже большой, поэтому теперь молочка будет все меньше» и так далее.

* Однако, отказывая малышу в возможности приложится к груди, не будьте слишком строги: не лишайте чадо своего внимания, тепла и ласки, чтобы кроха не почувствовал себя отвергнутым.

Отучение от ночных кормлений, как правило, дается тяжелее. И способов тут также много, а какой из них выбрать, зависит от ситуации.

Если ребенок спит рядом с вами, то стоит подумать об увеличении расстояния, либо отдать предпочтение совместному сну в закрытой одежде. Таким образом, кроха, проснувшись ночью и не найдя любимую мамину грудь, скорее всего, заснет.

Малыш старше полутора лет понимает мамину речь. Поэтому, укладывая спать, поговорите с ним и объясните, что ночью все спят: и мама, и папа, и мишка, и мамина грудь тоже спит. Причем желательно ночью проснувшемуся малышу приговаривать то же самое. Если на протяжении нескольких дней кроха будет слышать такое объяснение, он поймет, что все ночью спят.

Привлеките к «ночным вахтам» папу, чтобы он укладывал малютку спать, укачивал, поил и так далее. Тогда запах вашего молока не усилит аппетит у крохи.

Чтобы малютка не ассоциировал кормление с кроватью, кормите его, сидя в кресле.

Психологически малыш так устроен, что если он недополучает грудного молока днем, то ночью он «висит» на груди. Поэтому, чтобы восполнить отсутствие дневных кормлений, дайте просто больше телесного контакта днем: ласкайте, играйте, читайте сказки, гуляйте и так далее. То есть дайте понять малышу, что для проявления любви грудь вовсе необязательна.

На самом деле способов отучения от груди намного больше, чем приведены здесь, да и не все они работают. Поэтому на каком из них остановить свой выбор, решать вам. Конечно, у вас получится не всё с первого раза. Поэтому будьте готовы к слезам и капризам крохи. Однако, приняв решение, не отступайте от него, поскольку любое ваше колебание маленький домашний «монстр» использует в свою пользу.

Молочная смесь — замена грудного молока?

Иногда мам мучает вопрос: при отучении заменять ли кормления грудью на адаптированные молочные смеси? Тут всё очень индивидуально: зависит от возраста и обладания ребенком самостоятельных навыков.

Если кроха мал (до двух лет), то, разумеется, замена необходима (адаптированная молочная смесь, кефир). Однако при этом помните, что если вы приучите кроху к бутылочке, то от неё потом тоже придется отучать. Поэтому важно, чтобы к моменту завершения грудного вскармливания малыш умел пить и кушать самостоятельно.

Когда ребенок достаточно большой, то, как правило, он не нуждается в замене. Однако всё зависит от желания малыша. И если ему хочется полакомиться, к примеру, на ночь стаканом кефира, то это абсолютно нормально.

Экстренное завершение грудного вскармливания

К сожалению, иногда приходится срочно отучать от груди. Как правило, в этом имеется необходимость, если мама заболела либо ей предстоит срочная поездка.

! Подробнее о грудном вскармливании при заболеваниях матери читайте в нашей статье

Однако иногда грудное вскармливание можно прекратить лишь на время лечения (например, при приеме антибиотиков). К таким непредвиденным ситуациям необходимо подготовится заранее, создав «банк молока» в домашних условиях.

! Как это сделать, читайте здесь

На все дни лечения либо вынужденной разлуки маме со зрелой лактацией достаточно сцеживаться 5-6 раз в день, чтобы сохранить выработку молока. Затем можно спокойно вернуться к кормлению малютки вкусной и питательной жидкостью.

Если ГВ необходимо прекратить полностью, то груди перетягиваются, а маме под врачебным контролем назначаются лекарственные препараты.

Как правильно перетягивать груди?

Перетягивание используется на этапе завершения грудного вскармливания, когда, несмотря на постепенное отучение от груди, молоко вырабатывается в большом количестве. Либо при экстренном отучении от груди.

Перетягивание молочных желез — процедура травматичная. Поэтому прибегать к ней необходимо только в крайнем случае, а выполнять — правильно.

Груди перетягиваются после очередного кормления при помощи широкой простыни. Повязка накладывается лишь на несколько часов так, чтобы груди оказались под простыней от подмышек до нижних ребер, а узел завязывается на спине. Причем повязка должна быть наложена туго, но без болезненных ощущений. Такую процедуру можно повторять до 7-10 дней.

Если под повязкой грудь сильно набухла и болезненная, её можно снять. Затем немного покормить ребенка либо сцедить грудь, но не до конца, поскольку стимулируется лактация. Далее вновь наложить повязку на несколько часов.

Важно!

Груди нельзя перетягивать на сутки или несколько суток, поскольку они травмируются. В результате может развиться мастопатия.

Подробнее о том, чего нельзя делать с грудью читайте в интервью с маммологом Денисом Демидовым

Лекарства — ваши маленькие помощники

Во время отлучения от груди лекарственные препараты принимаются в двух случаях:

* Когда ГВ прекращается постепенно, но в груди всё ещё вырабатывается много молока. Обычно после завершения ГВ на 3-5 день грудь становится болезненной, набухает и уплотняется. Поэтому рекомендуется принимать противовоспалительные и обезболивающие средства (Нимесил, Аксен и другие). Сцеживание в этом случае нецелесообразно, поскольку вы вновь простимулирете выработку грудного молока. Улучшение, как правило, наступает на 6-7 день, а спустя 1-2 месяца грудь принимает обычную форму.

* При экстренном отучении от груди в силу непреодолимых обстоятельств назначаются препараты, подавляющие лактацию (Бромкриптин, Парлодел и другие). Однако применять лекарственные средства следует только по назначению врача. Поскольку они имеют противопоказания и вызывают развитие большого количества побочных эффектов.

Не допускайте ошибок!

Постарайтесь подобрать благоприятный момент для отучения от груди, поскольку малыш и так испытывает стресс. Так зачем же его усиливать?

Поэтому не оставляйте кроху на попечение бабушки во время отучения от груди. Кроме того, не прекращайте ГВ во время болезни или выздоровления крохи, в дни получения прививок, при прорезывании зубов, переезда и так далее.

Лучше находитесь рядом, одаривайте свое чадо любовью и лаской, чтобы малыш знал: в любой ситуации мама всегда будет рядом.

Как видите, отучение от груди — процесс индивидуальный. Многое зависит от возраста малютки, его готовности остаться без вкусной и питательной жидкости и других факторов. Поэтому не стоит прислушиваться к советам со стороны либо ориентироваться соседского кроху. Вы и ваш малыш — единое целое. Поэтому только вам решать, когда прекращать ГВ. Разумеется, за исключением тех случаев, когда отучать от груди приходится в силу непреодолимых обстоятельств.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com/