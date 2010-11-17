Форум
Меню для мамы при грудном вскармливании

Поделюсь с вами меню, которое я использую для нашей семьи. Оно учитывает все те «нельзя», которые существуют для кормящей матери, и тем не менее вкусно, полезно и разнообразно

Неужели, чтобы не было аллергии у ребенка, когда он находится на грудном вскармливании, маме необходимо жестко себя ограничивать? Неужели разнообразная еда мамы так сильно ему вредит? А как же совершенство природы, неужели она не предусмотрела это?

Читайте также: Диета кормящей мамы. Современный взгляд

Питание кормящих мам: как бороться с лишним весом?

Во время беременности мне не раз приходилось слышать такие фразы: Наедайся, потом год ничего нельзя будет; Я ела при грудном вскармливании только гречку и каши на воде — жуть; Вот закончу кормить грудью — наемся всего и так далее.

Я попробовала разобраться, так ли это. И вот ответ!

Диета кормящей матери — это вовсе не жесткие ограничения и постоянные «нельзя», это всего-навсего — принципы здорового питания, которые мы давно позабыли, в условиях постоянной спешки и перекусов. Может быть, сейчас как раз настало время приучить себя (да и всю семью) к здоровой полноценной пище, улучшить работу желудочно-кишечного тракта, состояние кожи, фигуру и просто настроения наконец?

Вот такие рекомендации по питанию я получила от врача:

Диета при грудном вскармливании

Овощи: все кроме огурцов, помидорчиков, белокочанной капусты;

Крупы: все, кроме манной;

Мясо: любое (нежирные сорта), курица без кожи (с осторожностью);

Рыба: кроме красной;

Молочные продукты: кефир суточной давности, молоко в виде чая с молоком, исключить йогурты, снежок;

Хлеб: полусвежий, серых сортов;

Фрукты: яблоки, груши (печеные), бананы;

Исключить из питания: жирное, жареное, специи, чеснок, майонез, все острое (соусы, уксус, перец), маринованные продукты, копчености.

На первый взгляд кажется, что есть вообще ничего нельзя! А как же муж? Теперь еще готовить всем отдельно? Он точно на кашах не проживет!!!

Совсем нет, поделюсь с вами меню, которое я использую для нашей семьи.

Оно учитывает все те «нельзя», которые существуют для кормящей матери, учитывает нехватку времени, о которой и говорить не приходится. Но тем не менее, достаточно вкусно, полезно (и маме, и ребеночку) и разнообразно. Если Вы любите готовить и угощать, и не против вкусно поесть, если Вы любите красивые оригинальные блюда, то обязательно найдете для себя много интересного и сможете составить свое собственное меню.

Меню при грудном вскармливании:

 

День недели/Прием пищи

Завтрак

Обед

Полдник

Ужин
Понедельник Овсяная каша с яблоками;
Сыр твердых сортов		 Овощной суп пюре (картошка, кабачок, цветная капуста, морковка, лук, болгарский перец);
Рыбное суфле (белая рыба — минтай, сибас и тому подобные);
Гречка		 Печеное яблоко с грецкими орехами Куриная котлета на пару;
Овощное рагу;
Салат свёкла с черносливом (свёкла, чернослив, сметана/йогурт)
Вторник Кутья рисовая;
Творожная запеканка с яблоками		 Уха;
Фаршированный перец		 Домашнее мороженное Горшочки с рыбой и картофелем;
Салат из стеблей сельдерея с яблоками и кедровыми орешками со сметаной
Среда Пшеничная каша с грушей;
Свекольно-творожный пуддинг		 Кабачковый суп с плавленным сырком
Брюссельская капуста, запеченная с говядиной		 Суфле из сливок Рисовое суфле с куриной печенью;
Салат мимоза со сметаной(использую вареную рыбу)
Четверг Гречневая каша на молоке;
Мусс из моркови и кабачков		 Суп-пюре из тыквы со сливками;
Рулетки из куриного филе с яйцами и зеленым луком		 Омлет Рыба в сырно-сливочном соусе;
Салат праздничный (отварное мясо, яйца, чернослив, грецкие орехи, сметана)
Пятница Ячневая каша со сметаной;
Морковная запеканка		 Зама с овощами и зеленой стручковой фасолью;
Рыбные паровые котлеты с цветной капустой;		 Рисовый пудинг Кролик в кефире;
Салат «Любимый» (печень, яйца, морковь и сметана)
Суббота Тыквенник;
Пюре с яблоками и грушами		 Гречневый суп;
Фаршированные кабачки		 Бланманже Рыба тушеная с луком и сметаной;
Салат «Легкий»(вареная морковь, изюм, йогурт)
Воскресенье Овсяная каша с сыром и финиками;
Творожная запеканка с тыквой и морковью		 Куриный суп с домашней лапшой и яйцами пашот;
Камбала под овощами;
Кабачковые спагетти		 Вареные сырники Рататуй;
Салат с тунцом и стручковой фасолью(консервированный тунец, стручковая фасоль, перепелиные яйца, оливковое масло)

 

Данное меню для меня лично слишком разнообразное, мне его хватает примерно на два месяца ежедневного питания, включая гостей и дни рождения, а дальше можно повторять.

Я очень люблю готовить, люблю, чтоб было красиво, вкусно и празднично, поэтому гречкой и кефиром я коротать свои дни все-таки не стала. Добеременный вес вернулся через три недели после родов (хотя, наверное, это все-таки природа), у ребенка никаких реакций на эти продукты нет, готовлю очень быстро все (блага цивилизации — блендер, микроволновая печь и прочее мне в помощь). Вместо сахара использую сухофрукты или сладкие овощи (тыква, морковь). Вместо майонеза - нежирную сметану или йогурты.

Все рецепты очень простые, найти их легко и просто в интернете. Надеюсь, это меню будет и вам полезно!

Приятного аппетита, здоровья мамам и деткам!

