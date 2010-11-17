Меню для мамы при грудном вскармливании

Неужели, чтобы не было аллергии у ребенка, когда он находится на грудном вскармливании, маме необходимо жестко себя ограничивать? Неужели разнообразная еда мамы так сильно ему вредит? А как же совершенство природы, неужели она не предусмотрела это?

Во время беременности мне не раз приходилось слышать такие фразы: Наедайся, потом год ничего нельзя будет; Я ела при грудном вскармливании только гречку и каши на воде — жуть; Вот закончу кормить грудью — наемся всего и так далее.

Я попробовала разобраться, так ли это. И вот ответ!

Диета кормящей матери — это вовсе не жесткие ограничения и постоянные «нельзя», это всего-навсего — принципы здорового питания, которые мы давно позабыли, в условиях постоянной спешки и перекусов. Может быть, сейчас как раз настало время приучить себя (да и всю семью) к здоровой полноценной пище, улучшить работу желудочно-кишечного тракта, состояние кожи, фигуру и просто настроения наконец?

Вот такие рекомендации по питанию я получила от врача:

Диета при грудном вскармливании

Овощи: все кроме огурцов, помидорчиков, белокочанной капусты;

Крупы: все, кроме манной;

Мясо: любое (нежирные сорта), курица без кожи (с осторожностью);

Рыба: кроме красной;

Молочные продукты: кефир суточной давности, молоко в виде чая с молоком, исключить йогурты, снежок;

Хлеб: полусвежий, серых сортов;

Фрукты: яблоки, груши (печеные), бананы;

Исключить из питания: жирное, жареное, специи, чеснок, майонез, все острое (соусы, уксус, перец), маринованные продукты, копчености.

На первый взгляд кажется, что есть вообще ничего нельзя! А как же муж? Теперь еще готовить всем отдельно? Он точно на кашах не проживет!!!

Совсем нет, поделюсь с вами меню, которое я использую для нашей семьи.

Оно учитывает все те «нельзя», которые существуют для кормящей матери, учитывает нехватку времени, о которой и говорить не приходится. Но тем не менее, достаточно вкусно, полезно (и маме, и ребеночку) и разнообразно. Если Вы любите готовить и угощать, и не против вкусно поесть, если Вы любите красивые оригинальные блюда, то обязательно найдете для себя много интересного и сможете составить свое собственное меню.

Меню при грудном вскармливании:

День недели/ Прием пищи Завтрак Обед Полдник Ужин Понедельник Овсяная каша с яблоками;

Сыр твердых сортов Овощной суп пюре (картошка, кабачок, цветная капуста, морковка, лук, болгарский перец);

Рыбное суфле (белая рыба — минтай, сибас и тому подобные);

Гречка Печеное яблоко с грецкими орехами Куриная котлета на пару;

Овощное рагу;

Салат свёкла с черносливом (свёкла, чернослив, сметана/йогурт) Вторник Кутья рисовая;

Творожная запеканка с яблоками Уха;

Фаршированный перец Домашнее мороженное Горшочки с рыбой и картофелем;

Салат из стеблей сельдерея с яблоками и кедровыми орешками со сметаной Среда Пшеничная каша с грушей;

Свекольно-творожный пуддинг Кабачковый суп с плавленным сырком

Брюссельская капуста, запеченная с говядиной Суфле из сливок Рисовое суфле с куриной печенью;

Салат мимоза со сметаной(использую вареную рыбу) Четверг Гречневая каша на молоке;

Мусс из моркови и кабачков Суп-пюре из тыквы со сливками;

Рулетки из куриного филе с яйцами и зеленым луком Омлет Рыба в сырно-сливочном соусе;

Салат праздничный (отварное мясо, яйца, чернослив, грецкие орехи, сметана) Пятница Ячневая каша со сметаной;

Морковная запеканка Зама с овощами и зеленой стручковой фасолью;

Рыбные паровые котлеты с цветной капустой; Рисовый пудинг Кролик в кефире;

Салат «Любимый» (печень, яйца, морковь и сметана) Суббота Тыквенник;

Пюре с яблоками и грушами Гречневый суп;

Фаршированные кабачки Бланманже Рыба тушеная с луком и сметаной;

Салат «Легкий»(вареная морковь, изюм, йогурт) Воскресенье Овсяная каша с сыром и финиками;

Творожная запеканка с тыквой и морковью Куриный суп с домашней лапшой и яйцами пашот;

Камбала под овощами;

Кабачковые спагетти Вареные сырники Рататуй;

Салат с тунцом и стручковой фасолью(консервированный тунец, стручковая фасоль, перепелиные яйца, оливковое масло)

Данное меню для меня лично слишком разнообразное, мне его хватает примерно на два месяца ежедневного питания, включая гостей и дни рождения, а дальше можно повторять.

Я очень люблю готовить, люблю, чтоб было красиво, вкусно и празднично, поэтому гречкой и кефиром я коротать свои дни все-таки не стала. Добеременный вес вернулся через три недели после родов (хотя, наверное, это все-таки природа), у ребенка никаких реакций на эти продукты нет, готовлю очень быстро все (блага цивилизации — блендер, микроволновая печь и прочее мне в помощь). Вместо сахара использую сухофрукты или сладкие овощи (тыква, морковь). Вместо майонеза - нежирную сметану или йогурты.

Все рецепты очень простые, найти их легко и просто в интернете. Надеюсь, это меню будет и вам полезно!

Приятного аппетита, здоровья мамам и деткам!