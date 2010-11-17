Меню для мамы при грудном вскармливании
Неужели, чтобы не было аллергии у ребенка, когда он находится на грудном вскармливании, маме необходимо жестко себя ограничивать? Неужели разнообразная еда мамы так сильно ему вредит? А как же совершенство природы, неужели она не предусмотрела это?
Во время беременности мне не раз приходилось слышать такие фразы: Наедайся, потом год ничего нельзя будет; Я ела при грудном вскармливании только гречку и каши на воде — жуть; Вот закончу кормить грудью — наемся всего и так далее.
Я попробовала разобраться, так ли это. И вот ответ!
Диета кормящей матери — это вовсе не жесткие ограничения и постоянные «нельзя», это всего-навсего — принципы здорового питания, которые мы давно позабыли, в условиях постоянной спешки и перекусов. Может быть, сейчас как раз настало время приучить себя (да и всю семью) к здоровой полноценной пище, улучшить работу желудочно-кишечного тракта, состояние кожи, фигуру и просто настроения наконец?
Вот такие рекомендации по питанию я получила от врача:
Овощи: все кроме огурцов, помидорчиков, белокочанной капусты;
Крупы: все, кроме манной;
Мясо: любое (нежирные сорта), курица без кожи (с осторожностью);
Рыба: кроме красной;
Молочные продукты: кефир суточной давности, молоко в виде чая с молоком, исключить йогурты, снежок;
Хлеб: полусвежий, серых сортов;
Фрукты: яблоки, груши (печеные), бананы;
Исключить из питания: жирное, жареное, специи, чеснок, майонез, все острое (соусы, уксус, перец), маринованные продукты, копчености.
На первый взгляд кажется, что есть вообще ничего нельзя! А как же муж? Теперь еще готовить всем отдельно? Он точно на кашах не проживет!!!
Совсем нет, поделюсь с вами меню, которое я использую для нашей семьи.
Оно учитывает все те «нельзя», которые существуют для кормящей матери, учитывает нехватку времени, о которой и говорить не приходится. Но тем не менее, достаточно вкусно, полезно (и маме, и ребеночку) и разнообразно. Если Вы любите готовить и угощать, и не против вкусно поесть, если Вы любите красивые оригинальные блюда, то обязательно найдете для себя много интересного и сможете составить свое собственное меню.
Меню при грудном вскармливании:
|
День недели/Прием пищи
|
Завтрак
|
Обед
|
Полдник
|
Ужин
|Понедельник
|Овсяная каша с яблоками;
Сыр твердых сортов
|Овощной суп пюре (картошка, кабачок, цветная капуста, морковка, лук, болгарский перец);
Рыбное суфле (белая рыба — минтай, сибас и тому подобные);
Гречка
|Печеное яблоко с грецкими орехами
|Куриная котлета на пару;
Овощное рагу;
Салат свёкла с черносливом (свёкла, чернослив, сметана/йогурт)
|Вторник
|Кутья рисовая;
Творожная запеканка с яблоками
|Уха;
Фаршированный перец
|Домашнее мороженное
|Горшочки с рыбой и картофелем;
Салат из стеблей сельдерея с яблоками и кедровыми орешками со сметаной
|Среда
|Пшеничная каша с грушей;
Свекольно-творожный пуддинг
|Кабачковый суп с плавленным сырком
Брюссельская капуста, запеченная с говядиной
|Суфле из сливок
|Рисовое суфле с куриной печенью;
Салат мимоза со сметаной(использую вареную рыбу)
|Четверг
|Гречневая каша на молоке;
Мусс из моркови и кабачков
|Суп-пюре из тыквы со сливками;
Рулетки из куриного филе с яйцами и зеленым луком
|Омлет
|Рыба в сырно-сливочном соусе;
Салат праздничный (отварное мясо, яйца, чернослив, грецкие орехи, сметана)
|Пятница
|Ячневая каша со сметаной;
Морковная запеканка
|Зама с овощами и зеленой стручковой фасолью;
Рыбные паровые котлеты с цветной капустой;
|Рисовый пудинг
|Кролик в кефире;
Салат «Любимый» (печень, яйца, морковь и сметана)
|Суббота
|Тыквенник;
Пюре с яблоками и грушами
|Гречневый суп;
Фаршированные кабачки
|Бланманже
|Рыба тушеная с луком и сметаной;
Салат «Легкий»(вареная морковь, изюм, йогурт)
|Воскресенье
|Овсяная каша с сыром и финиками;
Творожная запеканка с тыквой и морковью
|Куриный суп с домашней лапшой и яйцами пашот;
Камбала под овощами;
Кабачковые спагетти
|Вареные сырники
|Рататуй;
Салат с тунцом и стручковой фасолью(консервированный тунец, стручковая фасоль, перепелиные яйца, оливковое масло)
Данное меню для меня лично слишком разнообразное, мне его хватает примерно на два месяца ежедневного питания, включая гостей и дни рождения, а дальше можно повторять.
Я очень люблю готовить, люблю, чтоб было красиво, вкусно и празднично, поэтому гречкой и кефиром я коротать свои дни все-таки не стала. Добеременный вес вернулся через три недели после родов (хотя, наверное, это все-таки природа), у ребенка никаких реакций на эти продукты нет, готовлю очень быстро все (блага цивилизации — блендер, микроволновая печь и прочее мне в помощь). Вместо сахара использую сухофрукты или сладкие овощи (тыква, морковь). Вместо майонеза - нежирную сметану или йогурты.
Все рецепты очень простые, найти их легко и просто в интернете. Надеюсь, это меню будет и вам полезно!
Приятного аппетита, здоровья мамам и деткам!