Новорожденный в христианской семье

В традиционном русском обществе наличие у человека семьи считалось первым необходимым условием и признаком правильной жизни. Семья без детей не мыслилась. Рождение детей было истинным предназначением брака. Появление детей в семье, по мнению церкви, знаменовало благочестивость брака. Дети считались основным богатством семьи и общества в целом.

Наследие русского народа богато его обычаями, преданиями, суевериями, приметами и поэзией. На протяжении всего жизненного цикла важные моменты (знакомство, свадьба, родины, крестины и именины….) сопровождались множеством обрядов, направленных на то, чтобы семья «состоялась», чтобы крепка она была любовью и заботой, чтобы детки рождались здоровыми и счастливыми, чтобы у всех был достаток.

Народные традиции предписывали будущим и настоящим родителям заботиться не только о физическом здоровье плода, а затем малыша, но и о закладке счастливой судьбы, духовно-нравственных начал ребенка. Полагали, что многое в ребенке – его судьба, характер, внешность – «задавалось» обстоятельствами, сопутствующими зачатию, и поведением мамы во время беременности, заботой и вниманием к ним со стороны окружающих.

Появление на свет ребеночка сопровождалось двумя семейными торжествами: справлялись родины и крестины. Родины отмечались достаточно скромно, крестины – более широко. Проведение обоих торжеств было насыщено массой символических магических действий и словесных формул, заклинаний, молитв. Крещение отмечалось обязательно, родины к концу XIX века – далеко не всегда, нередко они сливались с празднованием по случаю крещения младенца.

Родины устраивались (там, где это было принято) вскоре после разрешения женщины от бремени, разумеется, в том случае, если роды прошли благополучно, и ребенок признался жизнеспособным. Происходило это на второй-третий день («после трех бань» - уточняли знатоки крестьянского быта).

По сути дела, празднование родин заключалось в том, что соседки, подруги, родственницы родильницы приходили ее навестить и поздравить с новорожденным. Они приносили продукты, детские вещи, что воспринималось как проявление женской солидарности оказывало существенную помощь семье. Пришедших приглашали в дом и угощали. Мать и дитя оставались в том помещении, где происходили роды. Если родильница с младенцем находилась в доме, она, приняв подарки и поблагодарив, уходила к ребенку, застольем распоряжалась свекровь – потчевала гостей пирогами и чаем. Мужчины, как правило, в родинах участия не принимали, приходили только самые близкие родственники.

В традиционной народной культуре придавалось большое значение послеродовому периоду. Это был период сорокодневной изоляции родильницы от общественной жизни, от некоторых домашних дел. Существует масса народных примет, связанных с этим периодом жизни, например, при выходе из дома ей нужно было взять какой–нибудь оберег и т.п. Вообще, комплекс предписаний этого периода был направлен на скорейшее восстановление здоровья роженицы. Кроме того, это необходимый адаптационный период и для новорожденного, поскольку из-за отстутствия широкого круга контактов снижается опасность возможного заражения инфекциями и минимизируется стрессорное воздействие окружающей среды. Матери предписывалось все эти сорок дней, ни на что не отвлекаясь, думать только о ребеночке, молиться о его защите и своем спасении. За все эти дни, пока она находилась один на один с ребенком, устанавливались максимально тесные контакты новорожденного с матерью, дающие им возможность «настроиться» друг на друга, что просто необходимо для зарождения глубокого материнского чувства и понимания своего ребеночка с самых первых моментов его жизни.

В народе издавна закрепилось выражение «где были родины, там будут и крестины». Крещение включало в себя имянаречение, приглашение крестных, проведение самого обряда крещения в храме, а затем обряда крестин в домашних условиях – обеда в честь новорожденного.

Для православных крещение – это второе (но в определенном смысле основное), духовное рождение человека, очищение его для последующего существования. Крещение и крестины вводили новорожденного в мир православной крестьянской общины с ее религиозным, бытовым, праздничным укладом.

Мы, в свою очередь, остановимся на народных традициях и обрядах, связанных с Крещением новорожденного.

Как правило, крещение происходило на восьмой или сороковой день (это связывалось с евангельским рассказом о младенческой жизни Иисуса Христа). В реальной жизни ребенка крестили или сразу при рождении, гораздо чаще на третий, седьмой, девятый день. Таким образом, строго сроков крещения не придерживались в силу разных обстоятельств, например: очень слабых детей крестили сразу же после рождения (крещение в таком случае рассматривалось как защитный обряд), в глухих деревнях, из-за отдаленности церкви от селения, а так же по причине неблагоприятных погодных условий, из-за занятости священника крещение откладывалось и реально происходило позднее принятых сроков.

Крещение было строго обязательно для каждого рожденного в православной семье. Оно могло проходить в храме и в доме. Естественно, первое ценилось выше. В случае необходимости (если младенец рождался слабеньким) крестить ребенка могла повивальная бабка в домашних условиях самым примитивным способом. Позднее священник довершал обряд, но уже без погружения в воду и нарекая именем, которая дала повитуха.

Хорошо известно, что духовное рождение считалось значительнее телесного, и по этой причине день рождения фактический становился менее заметным по сравнению с днем ангела или именинами. Многие люди вообще не знали точной даты своего рождения, но зато твердо помнили, в какой день крещены, в честь какого святого названы.

До совершения обряда крещения на семейном совете обсуждалось имя, которым может быть наречен младенец. При этом, конечно руководствовались святцами. Но, как правило, наречение имени предоставлялось священнику. Он выбирал имя по святцам в соответствии с чествованием того или иного православного святого, совпадающим с днем крещения или рождения ребенка или близким к этому днем. Нельзя было выбирать имя святого, чей день памяти уже миновал, ибо такой святой не мог защитить ребенка.

Веря, что между человеком и его именем существует необъяснимая связь, наши предки очень продуманно и осознанно подходили к его выбору, знали смысловое значение.

Важным моментом был и остается выбор крестных родителей для ребенка или восприемников. Они считались вторыми родителями ребенка, его опекунами, покровителями и духовными наставниками. Приглашение в крестные было почетным, расценивалось как проявление большого уважения и доверия. Лучше выбирать крестных из числа близких людей – родственников или друзей. Крестный отец – кум, крестная мать – кума. В разных регионах к выбору восприемников подходили по-разному: возраст крестных, пол, один или двое. По мнению церкви, крестный должен быть один, мужчина у мальчика, соответственно женщина у девочки.

Приглашение крестных, по обычаю, совершается отцом новорожденного. Одной из функций крестных была покупка подарков матери и ребенку: кум покупал крестик, приносил на крестины свой хлеб, расплачивался со священником, кума должна была принести ребенку «ризки» -3-4 аршина ткани, рубашку для крестника, поясок, полотенце для священника – утереть руки после погружения ребенка в купель. Подаренную кумой крестильную рубашку берегли. Иногда считали, что рубашка, в которой крестили первенца, имеет чудодейственную силу: если ее надевать на всех последующих детей в семье, это одарит их здоровьем, они будут жить в согласии и любви.

При крещении ребенка в храме священник сначала трижды читает молитву, отгоняя духов зла. Затем так же трижды призывается Святой Дух, освящается вода, которая находится в крещельной купели. В эту воду священник трижды погружает младенца, если ребенок уже не помещается в купель – его трижды обрызгивают священной водой (водное крещение – как символ не только плотского, но и нравственного очищения). Святой Дух входит в новоиспеченного христианина через святую воду и капельку специального благовония миро (вареное деревянное масло с красным вином и благовониями, освящаемое в Великий четверг). Отсюда поговорка «Одним миром мазаны». Один из обрядов – это пострижение волос: символ послушания и жертвы. На крещаемого надевают крестильную рубашку и нательный крест, который он носит под одеждой и бережет всю жизнь. Вновь рожденному дается новое имя – христианское, которое записывается в книге регистрации, а родителям вручают свидетельство о крещении.

После совершения обряда крещения близкие друзья, родственники и гости приглашаются на традиционный праздничный обед, как когда-то говорили, «К младенцу на хлеб, на соль, кашу есть». Какими бы разнообразными на были блюда на крестильном обеде, обязательно подавали кашу (гречневая или пшенная). Крестильную кашу готовили на молоке, даже крупу замачивали в молоке. В кашу клали много масла. Могли запекать в ней курицу или петуха (в зависимости от пола ребенка).

За право угощать кашей шел веселый торг. Тот, кто приносил самый дорогой подарок (выкуп), получал право угощать гостей. Как правило, это был крестный отец. По традиции горшок с кашей разбивали, что символизировало пожелание счастья. Отца окрещенного младенца кормили пересоленной кашей «с потехой». После угощения кашей наступало время обмена подарками: крестная дарила крестному платок, крестный отвечал деньгами, деньги и подарки «на зубок» клали на горшок с кашей или на особые тарелки.

Крестильный обед включал большое количество действий и ритуалов, направленных на пожелание здоровья, достатка, счастья, любви маленькому человечку.

Огромное количество семейных праздников, обрядов, примет, пришедших к нам от наших бабушек и дедушек, свидетельствует о глубокой мудрости народных традиций. Мы надеемся, что этот положительный опыт поможет нам в воспитании наших деток.

