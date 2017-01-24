Новинки для ухода за новорожденным

Младенцы не меняются: они всегда хотят на ручки, кушать, спать и слушать мамин голос. Но меняется мир вокруг них! С каждым годом в магазинах появляется все больше удивительных вещей, которые призваны облегчить жизнь молодым родителям. Ю-мама сходила в разведку и рассказывает о самых любопытных устройствах для ухода за малышами первого года жизни.

Говоря по правде, кроха легко обойдется без видеоняни, электронного напульсника и прочих гаджетов. Но, согласитесь, стоит быть в курсе последних изобретений для младенцев, ведь они могут стать отличными помощниками в мамином хозяйстве! А еще беби-гаджеты способны налаживать связь между людьми: например, когда папа или старший брат устанавливают на смартфон приложение для контроля за дыханием и температурой тела малыша. Поэтому мы включили в наш отчет разные электронные устройства, а также несколько “теплых ламповых” вещиц.

1. “Умный носок”: контроллер жизненно-важных показателей младенца

Многие взрослые люди носят на запястье “фитнес-браслеты”, которые измеряют пульс, частоту дыхания, скорость ходьбы. Такие же девайсы производятся и для новорожденных, только крепятся они на ножку малыша или на его одежду. Прибор отслеживает температуру тела детки, частоту ударов сердца, уровень кислорода в крови, положения тела во время сна. Точность измерений не так высока, как в профессиональной медицинской технике, но ее вполне достаточно, чтобы следить за всеми важными жизненными показателями.

С таким устройством родители могут прислушиваться к каждому дыханию крохи даже на расстоянии, потому что данные передаются на айфон или смартфон через специальное приложение. При резких изменениях состояния прибор отправляет уведомление на телефон родителей.

2. Аппарат для приготовления детской смеси

Если вы не кормите малыша грудью, то приготовление смеси становится регулярным занятием. Конечно, производители детских девайсов не могли упустить этот момент, и на рынке появился аппарат для приготовления смеси! Вы закладываете в устройство смесь и чистую воду (после этого они безопасно хранятся в устройстве), задаете дозировку - и расслабляетесь. Теперь бутылочку подогретой смеси можно приготовить за несколько секунд нажатием одной кнопки. И никаких комочков.

Подсчитано, что такой аппарат может сэкономить родителям полные 15 суток в году. Его можно поставить рядом с кроваткой малыша, и вопрос ночных кормлений будет решен в вашу пользу.

3. Самонагревающиеся бутылочки

Теперь вы можете завести модную бутылочку, которая сама будет подогревать молоко. Ученые разработали подогревающий механизм на основе соли и воды, а всемирно известный дизайнер Карим Рашид создал оболочку бутылочки, - и получился полезный девайс. Если бутылочку потрясти, запускается химическая реакция, которая нагревает молоко до 36-37 градусов за 4 минуты.

Активным родителям эта разработка поможет кормить младенца в полевых условиях или в путешествии. Дома бутылочке тоже найдется применение: сцеживаем в нее молоко, храним в холодильнике и встряхиваем перед кормлением. К бутылочке прилагаются сменные подогревающие картриджи - ведь от продолжительной работы солевой механизм “устает” и начинает хуже работать.

4. Утилизатор подгузников

Сначала научно-технический прогресс избавил родителей от марлевых подгузников, теперь он предлагает технологично избавляться от использованных “памперсов”. Не секрет, что снятый с малыша подгузник неважно пахнет, и запах ощущается в доме, пока мусорный пакет с “памперсами” не выбросят. Но делу может помочь специальный утилизатор подгузников. С виду он похож на ведерко и не занимает много места. Использованный подгузник нужно опустить в это ведерко, затем с помощью специального рычажка завернуть его внутрь и - вуаля! - памперс полностью завернут в антибактериальную пленку, которая защищает дом от запахов и проникновения микробов.

Упакованные “сокровища” можно выбросить, когда вам будет удобно. Утилизатор оснащается кассетой с пленкой для упаковки подгузников, одной кассеты хватает на три десятка памперсов. “Ведерко” можно ставить в комнате, где вы пеленаете малыша, оно симпатично на вид, не издает запаха, легко моется. И хотя бабушки всплеснут руками от таких излишеств, но многие мамы пишут, что с появлением утилизатора жизнь стала легче.

5. Генератор белого шума

Малыши отлично засыпают под звуки пылесоса, фена или стиральной машины. Наверное, эта “музыка” напоминает им о жизни до рождения: ты лежишь в теплом мамином животике, слушаешь ритмичное биение сердца, урчание кишечника, вот легкие наполняются воздухом, вот по пуповине и венам бежит кровь… А сквозь этот звуковой фон доносится мамин голос и звуки внешнего мира.

Жужжание электроприборов по-научному называют “белым шумом”. Но включать их просто ради шума и мирного сна малыша не всегда удобно и экономично. Поэтому производители вывели на рынок генератор белого шума. Кто бы мог подумать, что станет платить деньги за машинку, которая просто делает “жжж”? Но чего не сделаешь для спокойного сна! Генератор компактный, потребляет мало энергии, его можно переносить из комнаты в комнату, а некоторые модели снабжены аккумулятором, и их можно брать на прогулку.

6. Бесконтактный термометр

Измерять температуру тела крохи в первый год жизни приходится довольно часто. Электронные термометры выдают результат с погрешностью, ртутные термометры нужно долго держать в складочке тела малыша, их страшно разбить. К тому же маленькие дети довольно подвижны, родителям приходится идти на ухищрения, чтобы измерить температуру.

Все эти сложности снимает бесконтактный термометр. Наведите прибор на лобик малыша, и через несколько секунд вы будете знать температуру его тела. В бесконтактном термометре температурные датчики заменены на инфракрасные приемники, которые измеряют мощность теплового излучения объекта. Так что этим термометром можно измерять температуру воды для купания, еды в тарелке и просто чего угодно.

7. Видеоняня с выходом на мобильник

Сегодня можно купить видеоняню, которая позволяет следить за малышом из любого места с помощью приложения на смартфоне или айфоне. Такая видеоняня оснащена отличной камерой с зумом и микрофонами, она передает на телефон данные о температуре воздуха возле ребенка, о влажности в комнате и звуках рядом с ним.

Через такую видеоняню мама или папа может спеть малышу колыбельную или пообщаться с ним, если кроха расстроился. Плюс в том, что вам не нужно носить с собой дополнительные приборы - только свой привычный телефон. И тогда можно спокойно уйти пить чай на кухню или выйти за пределы дома на даче. Ну, а если детка проснется и заплачет, то мама будет разговаривать с ним, пока не дойдет до кроватки.

8. Приставная кроватка для новорожденного

Родители часто ломают голову: нужен им совместный сон с малышом? или лучше укладывать сыночка или доченьку отдельно? Оказывается, можно практиковать и то и другое! Для этого семье понадобится приставная кроватка. У такой кроватки нет одной стенки, а днище легко регулируется по высоте. Кроватка крепится к родительской кровати, и у крохи появляется свое теплое и чистое местечко рядом с вами. А родителям не придется тесниться и бояться придавить малыша во сне.

Приставные кроватки обычно меньше традиционных детских кроватей с высокими бортиками. В приставной колыбели кроха помещается до года-полутора. А потом придет пора купить ему отдельную кровать - как большому.

8. Удлинитель для боди

Мягкие трикотажные боди давно вытеснили “бабушкины” распашонки и кофточки на пуговках. Боди так удобны - но детишки вырастают из них просто стремительно! Ведь в первые несколько месяцев туловище очень быстро удлиняется, и вот вы уже не можете застегнуть под памперсом любимый бодик. А выйти в магазин за новой одеждой для малыша - целое приключение, которое мама может себе позволить не каждый день.

Часто бодики носят как футболки, но есть способ продлить им жизнь без потери удобства. Крохотная штучка с кнопками - удлинитель для боди - продлит жизнь любимым одежкам и убережет вас от лишних трат. Этот удлинитель крепится между ножек и совсем не мешает малышу.

10. Ниблер для безопасного жевания

Ниблер - это старая песня на новый лад. Еще наши пра-прабабушки заворачивали кусочек хлеба или яблочка в несколько слоев марли и давали в ручку детишкам, у которых режутся зубки. Малыш жевал этот мешочек, чувствовал вкус взрослой еды, но не мог подавиться откушенным кусочком. Так ребенку удавалось привить первые навыки самостоятельного приема пищи и снять зуд во время прорезывания зубов.

Современные “жеванки” делаются из силиконовой сеточки, которая вставляется в удобную ручку. Мама легко снимет сеточку, помоет и прокипятит ее, положит внутрь ягоды или кусочки овощей и фруктов. Потом прикрепит сеточку с лакомством к ручке ниблера, и у малыша появится новое интересное занятие.

* * *

Жизнь не стоит на месте, и в наших домах появляются новые удивительные инструменты и приспособления для ухода за малышом. Какие-то из них получают доверие мам, а другие оказываются ненужными и быстро снимаются с производства. Какие новые устройства и гаджеты помогали вам в уходе за крохой? Расскажите в комментариях! :)