Сцеживание молока

Все кормящие мамы знают про сцеживание. Сперва про него им рассказывают в роддоме акушеры-гинекологи, затем и педиатры на участках.

Кому нужно сцеживание

У кого-то может создаться впечатление, что сцеживаться нужно всем. Конечно, у любой мамы за период грудного вскармливания может хоть раз возникнуть ситуация, когда на несколько часов с малышом нужно расстаться и оставить ему питание, но сцеживаться ежедневно совершенно не обязательно.

Кому и когда нужно сцеживание:

1. Сцеживание требуется на 3-4 сутки после родов, когда после молозива приходит молоко, и приходит в большом количестве. При этом не нужно опорожнять грудь полностью, потому что чем больше вы сцедите молока, тем больше его придет, достаточно достигнуть мягкого, не окаменелого состояния груди.

2. Если вы на несколько дней расстаетесь с малышом, но хотите сохранить лактацию. При этом нужно сцеживаться 6-10 раз в сутки. Например, возможна ситуация, что вас с малышом сразу после родов поместят в разные палаты на несколько дней.

3. Если вам нужно уйти на несколько часов и вы должны оставить малышу поесть. Нужно постараться сцедить столько молока, сколько малыш съедает за то число кормлений, которое вы предположительно пропускаете.

4. Если вы кормите по режиму, и количество молока стало уменьшаться. В этом случае нужно сцеживать молоко после каждого кормления. Непродолжительное и частое сцеживание лучше поддерживает лактацию, чем длительное, но редкое. Если молока мало, можно хотя бы некоторое время кормить малыша каждое кормление из двух грудей, и после кормления обе груди сцеживать. Пусть даже сцеживаться будет всего несколько капель. Может возникнуть вопрос, что же сцеживать, если малыш все высасывает? Однако некоторые малыши перестают сосать грудь не когда молоко заканчивается полностью, а когда его остается мало и высасывать труднее. Особенно это относится к детям, которые уже попробовали кормление из бутылочки.

5. Если образовался лактостаз – нагрубание груди, и малыш не может его «рассосать». Иногда грудь настолько наполнена молоком, что малыш просто не может взять набухший тугой сосок в ротик. Возможно, достаточно будет немного расцедить грудь, чтобы сосок стал мягче, а затем дать малышу, и проблема будет решена.

Если вы кормите малыша «по требованию», постоянно находитесь с ним рядом, сцеживание вам не требуется. При этом виде вскармливания молока образуется ровно столько, сколько требуется ребенку. Лактостаза при этом практически никогда не бывает, так как много молока в груди не накапливается.

Виды сцеживания

Сцеживание бывает ручное и с помощью молокоотсоса. И у того, и у другого вида сцеживания есть свои сторонники. Одни мамы не представляют, как обойтись без молокоотсоса, другие считают его совершенно ненужной или неудобной вещью. Ручное сцеживание предпочтительно при образовании лактостаза в виде «комка», так как можно мягко размять грудь в том месте, где образовался «комок», чтобы именно оттуда и ушло «лишнее». Кроме того, не все молокоотсосы могут справиться с выраженным лактостазом. Еще одним аргументом сторонников ручного сцеживания является то, что при контакте груди с кожей лактация стимулируется лучше, чем при контакте с прибором.

С тем, что ручное сцеживание более эффективное и бережное, можно поспорить. Так можно было сказать, когда не было современных молокоотсосов, старые модели действительно сцеживали неэффективно и травматично. Однако сейчас молокоотсос может «высосать» молоко бережно и эффективно.

Некоторые женщины даже при использовании самого лучшего прибора испытывают неприятные ощущения. Для других мучительным процессом является ручное сцеживание.

Хороший молокоотсос – достаточно дорогая вещь. Поэтому не стоит его покупать заранее, может он вам и не пригодится. Хотя если вы собираетесь достаточно быстро выйти на работу, но при этом хотите, чтобы малыш получал грудное молоко, молокоотсос точно не будет лишним.

Техника ручного сцеживания

Во время сцеживания мама должна находиться в спокойной обстановке. При этом очень желательно иметь физический контакт с малышом или хотя бы видеть его. Если такой возможности нет (например, вы решили сцедить молоко на работе), подумайте о малыше, представьте, как вы его кормите. Это стимулирует выработку гормонов, благодаря которым выделяется молоко.

Если вы сцеживаетесь для того, чтобы оставить молоко малышу (а не в связи с лактостазом и не сразу после кормления для поддержания лактации), перед этим полезно выпить теплый напиток (воду, чай или морс), чтобы удалось сцедить больше молока.

Перед сцеживанием можно попросить мужа помассировать вам спину с течение 2-3 минут.

После этого нужно сесть, наклонившись вперед и осторожно помассировать грудь круговыми движениями, начиная от основания и по направлению к соску. Затем можно мягко пробежаться несколько раз пальцами от грудной клетки по направлению к соску. После этого можно немного потрясти грудью, по-прежнему оставаясь в первоначальном положении.

Приступая непосредственно к сцеживанию, поставьте большой палец напротив остальных, отступив 2,5-3 см от соска (большой – сверху, остальные – снизу). Оттяните пальцами кожу груди по направлению к грудной клетке. Затем «прокатите» подушечки большого и стоящих с другой стороны от соска указательного и среднего пальцев по направлению к соску, выжимая молоко. Это движение ритмично повторяйте. При этом не нужно скользить по коже, пальцы стоят на одном и том же месте. При необходимости нужно разминать молочные протоки, надавливая на них подушечками пальцев.

При нагрубании молочных желез, когда грудь очень болезненна, можно использовать «метод теплой бутылки». Для этого нужно взять стеклянную бутылку с широким горлышком (диаметром около 3 см), наполнить ее горячей водой, и подождать, пока бутылка нагреется, затем воду вылить, горлышко бутылки охладить и приложить ее к соску, так чтобы бутылка его герметично закрывала. После этого в бутылку потечет молоко. Когда поток молока ослабеет, нужно снять бутылку и дальше расцедиться вручную.

Как кормить ребенка сцеженным молоком

Если вы хотите накормить ребенка сцеженным молоком, делать это желательно с ложечки или из чашки, а не из бутылочки. Ребенку легче высасывать молоко из бутылки, чем из груди, поэтому после бутылочки некоторые малыши не хотят прилагать усилия, и сосут грудь только несколько минут, пока молоко хорошо идет, а как только поток молока уменьшается, сосать перестают. Это отрицательно сказывается на лактации. Некоторые дети и вовсе отказываются от груди. Хотя справедливости ради надо сказать, что у некоторых детей кормления из бутылочки никак не сказывается на любви к маминой тите.

Не замороженное грудное молоко можно хранить в холодильнике до 5 суток. Если вы собираетесь использовать молоко в течение нескольких часов, можно в холодильник его не ставить. В обычной морозильной камере молоко может храниться 2 недели. При температуре -18 и ниже можно хранить молоко до полугода.

Чтобы разморозить молоко, нужно емкость с замороженным молоком поместить посуду с теплой водой. Размороженное молоко повторно замораживать и хранить нельзя. Кипятить молоко тоже не рекомендуется, при этом оно теряет некоторые ценные свойства.

Вся посуда для хранения молока должны быть стерильной, перед использованием ее нужно прокипятить.