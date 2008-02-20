Все по плану! Тайм-менеджмент для молодой мамы

С рождением ребенка у многих молодых семей появляется острая нехватка времени. И действительно, появился не только новый член семьи, но и связанный с его появлением новый вид деятельности. Предстоит научиться многим, казалось бы, простым действиям: пеленать, кормить, купать. Учеба здесь идет наравне с новой «работой». А учиться и работать – совсем не просто, кроме того, остальные дела никто не отменял. И у мамы, даже если до этого она успевала сделать все и оставить немного времени на отдых, с каждым днем растет гора невыполненных дел. Самое время - заняться личным тайм-менеджментом, или научиться «управлению временем».

Тайм-менеджмент – отрасль психологии, которая полностью посвящена одному вопросу: управлению временем. Умение распоряжаться своим временем помогает управлять собой, а следовательно, реализовывать поставленные задачи, получать желаемый результат без нервных срывов.

В свою очередь, простой на первый взгляд вопрос «как все успеть» для мужчин и женщин звучит по-разному, у тех и других существуют стратегии поведения, позволяющие организовать себя и свое время.

Женский тайм-менеджмент стоит выделить по следующей причине: женщина, чтобы ни говорили на этот счет представители сильного пола, более «загружена». На ней, кроме профессиональной деятельности, лежит ответственность за воспитание детей, домашнее хозяйство, нередко и планирование финансов исходя из получаемых доходов.

Расписание дня

Важно проанализировать, что является главным, а что второстепенным в Вашей ситуации. Такой анализ позволит Вам избежать стресса, который неизбежно последует в случае, если Вы будете пытаться выполнить все сразу.

Планирование времени в течение дня почти ничем не отличается от постройки и обустройства дома. Вряд ли дом будет считаться домом, если нет стен, крыши и фундамента, вряд ли планирование дня можно будет считать полноценным без основных целей (в вашем случае основная цель – физический комфорт малыша: кормление, прогулка, сон).

Когда ваш «дом» выстроен, можно подумать о «мебели». Это так называемые второстепенные дела, которые можно сделать в промежутках между основными.

И, наконец, в каждом доме необходимы безделушки, без которых не будет уюта (чай с пирожным, разговоры по телефону, любимая книга, просмотр телевизора).

Ваш тайм-менеджмент будет отличаться от обычного офисного тем, что главным приоритетом деятельности всегда является ребенок. Вы должны построить свое расписание с учетом часов сна и бодрствования вашего малыша.

Через какое-то время после родов (этот период может занять от нескольких недель до нескольких месяцев) женщина прекрасно знает, когда ребенок спит, когда ест, когда гуляет. У него тоже существует свой личный тайм менеджмент. Ваша задача - соотнести его управление временем с вашим и распланировать день с учетом детских потребностей.

Выделите главные дела на период бодрствования малыша (вы уже примерно знаете, сколько будет бодрствовать ребенок). Первое время записывайте то, что вам предстоит сделать. Потом, когда процесс станет автоматическим, это вам не понадобится.

Никогда не ставьте дела в своем распорядке, не учитывая факторов, которые могут чем-то помешать. Всегда оставляйте в запасе некоторое время для решения возможных проблем, даже если ничего не случится.

Отводите на процесс не желаемое время, а время, за которое вы, действуя очень медленно, справитесь с предстоящим делом.

Однако стоит иметь в виду, что любой процесс становится более эффективным, если делать его с удовольствием. Рутина не только вызывает раздражение, желание все сделать быстрее, но не качественнее. Она вызывает апатию и нежелание делать что-то вообще. В результате многим мамам может показаться, что ребенок приносит одни хлопоты, но не радость.

Некоторые основные дела можно совмещать с теми, как мы сказали вначале, «безделушками», которые делают жизнь веселее, а нервы прочнее. Например, ребенок, который питается смесью или грудным молоком, спокойно лежит у вас на коленях или на кровати возле вас, ест, а вы тем временем пролистываете журнал или разговариваете по телефону. Вы можете и просто любоваться своим прелестным малышом, гулить с ним. Выгода двойная: во-первых, во время кормления вы не только занимаетесь основным делом, но и отдыхаете, а во-вторых, не думаете о том, когда же малыш наконец-то наестся, и тратите меньше нервов, которые во время кормления вовсе не нужны ребенку. Известно, что эмоциональное состояние матери в таком возрасте легко передается детям.

Если во время прогулки ребенок заснул на свежем воздухе, появляется прекрасная возможность отдохнуть от домашних дел и родственников наедине с собой. Побыть одному нужно каждому человеку. Это - важная составляющая психического здоровья личности. Сделайте из прогулки (заметьте, одного из ваших основных дел на день!) приятное развлечение. Займитесь легкой зарядкой, почитайте книгу или спланируйте то, что вы будете делать дальше. Обдумывание процесса будущих действий – один из основополагающих моментов планирования времени.

А время, посвященное игре с малышом, иногда совмещайте с упражнениями, которые можно выполнять вместе. Для ребенка это забавное развлечение, а для мамы - наилучшая возможность заняться спортом и улучшить свою фигуру.

Существуют так называемые «автоматические» минуты. Для каждого они свои. Для кого-то время, когда можно спокойно продумать будущую деятельность - приготовление ужина, для кого-то - прогулка с ребенком. Но время, когда человек что-то делает, а думает совершенно о другом, существует у каждого. Это время можно успешно использовать для обдумывания будущих действий.

Когда ребенок спит

Во время сна ребенка у вас появляется еще одна сфера деятельности, которая также нуждается в тщательном продумывании, планировании. Первое, о чем вы должны подумать: сколько времени ваш ребенок спит, в какие часы, и что вы за это время можете успеть сделать. Ставьте перед собой реальные задачи, рисуйте в голове четкий план. Делая то или иное по хозяйству, засеките время, на завтра можно будет спланировать, в какой из периодов сна ребенка вы можете успеть это сделать.

Проанализировав, сколько времени требует данный процесс, вы сможете довести его до конца и убьете один из так называемых поглотителей времени под названием «Не доделывать до конца начатое».

Например: Вы решили убрать на кухне – засекли время. Вам понадобилось для уборки - 30 минут. В плане на следующий день пометьте во временном промежутке для детского сна, что вам нужно убрать на кухне:

14.00-17.00 - сон ребенка.

14.00-14.45 - уборка на кухне.

И помните: лучше оставлять 15 минут в запасе между разными делами.

Существуют дела, требующие очень больших затрат времени, которого у вас в наличии нет. Такие дела необходимо делить на части так же, как менеджер делит большой проект, который нужно закончить в определенный срок. Если вы выполнили часть такого дела быстрее, нежели планировали, замечательно! У вас останется время для дел, которые тоже требуют выполнения, но не столь сверхсрочного. Выполнение таких дел тоже лучше держать в голове или на бумаге.

Например:

Главное дело во время сна малыша: погладить белье. Белья много. Сегодня во время сна я поглажу: (выберите, что нуждается в глажении в первую очередь).

Завтра я поглажу (вторые по важности предметы) и т.д.

Если останется время, я смогу заняться тем-то.

Дела, требующие большого промежутка времени, нуждаются в разбиении - не только из-за опасности не успеть, но и из-за утомления от монотонной работы.

Как известно, лучший отдых - это смена деятельности. Как только вы замечаете, что занятие становится скучным и утомительным, знайте, что следующим по пункту будет возникновение монотонии.

Засеките, как быстро вы утомляетесь от определенного действия, и на следующий раз выполняйте его ровно тот промежуток времени, который не вызывает у вас утомления, планируйте часть большого дела только на этот временной отрезок.

Например: Я гладила белье (зашивала, шила что-нибудь и т.д.) - 30 минут. Потом начала уставать. Я могу делать это не более 30 минут непрерывно.

Не стоит путать разбиение дела на части и недоведение дела до конца. Часть большого дела - это и есть ваша задача на текущий промежуток времени, который вы в этот промежуток сможете сделать.

В оставшийся промежуток займитесь тем, на что давно времени не оставалось: подшейте занавески, вытрите пыль с верхних полок, зашейте карман в куртке и т.д.

Распределение обязанностей

В тайм менеджменте есть понятие «делегирование обязанностей», когда работа распределяется между несколькими членами единой команды. Это применимо и в вашем случае. Не стоит пытаться сделать всю работу самой. В противном случае вы можете сильно подорвать свое здоровье и психику, что обязательно скажется и на ребенке.

Поговорите с людьми, которые могут оказать помощь. Это могут быть близкая подруга, бабушка, папа. Скажите им, что вам просто необходима их помощь. Они могут об этом не догадываться, привыкнув к тому, что со всем в этой жизни вы раньше справлялись сами.

Составьте перечень дел, где их помощь может оказаться неоценимой. Это могут быть дела, которые изо дня в день вы не успеваете сделать сами, или дела, которые неприятны для вас.

Выбирайте дела еще и по степени сложности: смогут ли справиться с ними другие люди. Если помочь некому, может оказаться полезной приходящая на 2 часа в день няня (от 50 до 80 руб/час). Такая услуга вполне по карману каждому. И уж во всяком случае, это обойдется дешевле, нежели ряд индивидуальных консультаций психолога по поводу постродовой депрессии, которая часто бывает спровоцирована попыткой делать все самостоятельно и в результате отсутствием эмоционального отдыха.

Отдыхать от ребенка нужно и можно. Эмоциональное пресыщение постоянным пребыванием с крохой затягивает и рождает скупость эмоциональной жизни женщины. Вам просто необходим хотя бы часовой перерыв, который вы сможете потратить лично на себя. Пройтись по любимым магазинчикам, зайти в уютное кофе, выпить кофе, принять ванну с расслабляющими травами.

В наше время тайм-менеджмент становится все более и более популярным. На тренинги по «управлению временем» ходят видные представители компаний, его используют менеджеры. Надеемся, он поможет и вам справиться с нахлынувшим потоком дел, избежать утомления и высвободить немного времени для отдыха. Появится уверенность в собственных силах и вы сможете избавиться от послеродового стресса, зачастую возникающего на фоне сильных гормональных изменений в организме.

Не нужно стараться выполнить все как можно быстрее, лучше стремитесь сделать ваши действия более продуманными, используйте время рационально. Рациональность - лучший друг времени. Надеемся, что она обязательно станет вашим другом и помощником.

Елизавета Карпухина, психолог - консультант, специались по работе с детьми, Университет Российской академии образования