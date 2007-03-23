Часто когда кормление вынужденно прерывается до срока, мама испытывает сожаление и печаль из-за того, что малыш больше не получает ее молоко. Но означает ли это, что теперь единственный выход – смесь? А если она не подходит – другая, третья, четвертая смесь? А если молока и не было – а мама приемного малыша хотела бы кормить его грудью, чтоб дать крохе самое лучшее, то чего он был лишен?

Австралийка Дариллин Старр, как и многие мамы, кормила грудью всех своих детей. Но, в отличие от большинства мам, молоко у нее появилось не после родов. Она вызывала лактацию для своих приемных детей, которых у нее шестеро.

Есть другой выход, есть шанс все переиграть и начать заново. Молоко можно вернуть, это называется релактация. Более того, могут кормить грудью и приемные мамы, даже те, которым ни разу не удалось забеременеть.

Чтобы успешно релактировать, маме надо решить такие задачи:

Разобраться, что привело к потере молока и устранить возможные препятствия.

Стимулировать выработку молока.

Научить ребенка сосать грудь, если он не умеет или не может этого делать.

Обеспечить хорошее питание малыша на время релактации.

Надо быть готовой к тому, что релактация потребует львиной доли времени на протяжении примерно 2-х недель, поэтому стоит разобраться, кто будет помогать по хозяйству, распределить обязанности между домашними. Маме стоит подумать, согласна ли она на неполное восстановление лактации и смешанное вскармливание – не всегда молоко удается вернуть в полном объеме. Даже если количество маминого молочка невелико – это все равно очень хорошо для ребенка.

Оля тяжело заболела, когда Алеше было всего 4 месяца. Ей пришлось лечь в больницу на несколько дней. Малыш оставался дома, ему давали смесь. Кормить ей не разрешали, она пыталась сцеживаться, но это было очень тяжело при ее самочувствии. Поэтому молока после выздоровления оказалось очень мало. Но Алеша, попав на руки к маме, первым делом потянулся к груди. Он сосал и сосал ее, и через несколько кормлений Оля почувствовала знакомое распирание в груди – прилив!

Легче всего восстановить молоко, когда ребенок хочет и может сосать грудь. Тогда главное – прикладывать его почаще, как минимум каждые 1-2 часа, как только он покажет, что готов сосать. Не надо ждать крика, это очень поздний признак голода, предлагайте грудь, когда ребенок начинает ворочаться, крутить головкой, открывать ротик, сопеть, махать ручками. Надо позволить малышу быть у груди столько, сколько он захочет, сосать не только для питания, но и для комфорта. Ведь чем чаще и дольше он сосет, тем больше прибывает молока. Хорошо, если ребенок потратил на каждую грудь по 15-20 минут. Если же он пососал несколько минут одну грудь, а потом несколько минут – другую и закапризничал – попробуйте переложить ребенка обратно к первой, и дальше – по кругу. Такие частые смены груди очень стимулируют прибытие молока.

Надо следить за правильностью прикладывания. Тогда длительные кормления не принесут вреда соскам – в правильном положении грудь можно сосать сколь угодно долго. Кроме того, ребенок, правильно сосущий грудь, хорошо опорожняет ее, освобождая место все новым порциям молока. Помните – чем больше из груди съели, тем быстрее будут работать «молокозаводики» - секреторные клетки, тем больше молока выработается за сутки.

Очень важно: малыша голодом не морим, как бы ни хотелось, чтоб он побыстрее «насосал» молоко. Расстроенный, кричащий младенец не сможет хорошо взять грудь, если вообще согласится сосать. Если ограничивать малыша в питании, надеясь этим приохотить его к груди, он может просто сильно ослабнуть и сил на работу у груди будет меньше. А хорошее настроение от в меру полного животика может побудить интерес к экспериментам – и почему бы не пососать, то, что так настойчиво предлагает мама?

Во время релактации не надо давать малышу пустышку или бутылку – ведь таким образом мы уменьшаем желание малыша сосать грудь. Докармливать специалисты советуют из чашки, ложечки, системы для дополнительного питания у груди, а самых маленьких даже из пипетки. Так малыш получит необходимые калории, но желание сосать остается. Во время докорма малыша желательно держать так, чтобы он касался щечкой обнаженной груди. Так мы учим его ассоциировать кормление и контакт с маминым телом.

Маленькой Вероничке было уже больше полутора лет, когда она отказалась от груди. Но случилось так, что через некоторое время она заболела: поднялась температура, начались рвота, понос. Врач предположил ротавирусную инфекцию. Надя, мама Вероники знала, что грудное молоко в таких случаях – лекарство, оно не только предотвращает обезвоживание, но напрямую борется с этой инфекцией. Поэтому она приняла решение релактировать, чтобы помочь дочурке выздороветь – и малышка с помощью маминого молока быстро поправилась.

Если малыш по каким-то причинам грудь не сосет – значит, маме надо самой стимулировать лактацию – сцеживаться, вручную или хорошим молокоотсосом. Даже если в груди совсем нет молока, при регулярных сцеживаниях оно может появиться примерно через неделю, но иногда это может занять больше времени. Сцеживать рекомендуется по 15-20 минут, каждую грудь в несколько приемов, желательно, чтоб в сутки было не меньше 8 сцеживаний. Другой способ подсчета – должно быть не менее 100 минут сцеживания в сутки. Долгие, но редкие сцеживания хуже стимулируют грудь, чем более короткие, но частые. Неплохо один раз сцеживать грудь ночью, ближе к утру, когда в крови больше всего гормона пролактина. Сцеживание особенно важно для мам, разлученных по какой-то причине с малышами или тех, чьи дети пока не могут сосать, а также для мам приемных детей. Сцеживание не должно заменять сосание ребенком груди, если он может и согласен это делать.

Наташина дочка сразу из роддома попала в отделение реанимации. Некоторое время мама была уже дома, а малышка еще лежала в больнице, ее кормили через зонд, потом из бутылочки. Когда Наташа с Катей оказались дома, девочка не брала грудь, плакала, выгибалась, а молока у мамы после всех тревог и волнений было очень мало.

Не все дети сразу берут грудь. Ненси Морбахер, известный консультант по лактации и автор книг о грудном вскармливании, считает, что больше всего успех приучения ребенка к груди зависит от времени, терпения и настойчивости мамы, хотя важны и возраст ребенка, и его опыт – сосал ли он грудь ранее.

Не надо засовывать грудь в сопротивляющегося ребенка, лучше сначала завоевать его доверие, приучить его быть у груди, кормя как обычно, максимально использовать волшебное средство - контакт кожа-к-коже. Это не просто успокаивает маму и малыша, но повышает уровень «гормона любви» - окситоцина и «гормона материнства» пролактина, отвечающих за лактацию. Кроме того, малыш, отдыхающий на груди у мамы, будет более настроенным пососать – возможно, пока просто для комфорта, но этого-то нам и надо. Интересно, что дети, которые никогда не сосали грудь или же отказались от нее, могут сами вернуться к груди, если им дают возможность быть с мамой кожа-к-коже и их не заставляют брать грудь – они просто вспоминают свои инстинкты. Ведь после родов малыш, лежащий на груди мамы, сам находит дорогу к соску, прикладывается и начинает сосать. Этот инстинкт не исчезает и позже, надо просто дать ребенку возможность вспомнить.

Стоит организовать совместный сон мамы и малыша, так, чтобы ребенок имел неограниченный доступ к груди в самое важное для лактации ночное и предутреннее время, при этом не нарушая маминого отдыха. Можно купаться вместе с ребенком, побольше носить его в перевязи или кенгуру, побольше ласкать и гладить кроху. Просто укладывать его спать на себе - пусть он засыпает и просыпается на вашей груди, привыкает к ее запаху и потихоньку понимает, что это самое безопасное, самое лучшее место на земле.

Иногда ребенка, не желающего брать грудь, можно заинтересовать, капая сцеженное молоко или смесь из пипетки или чашки прямо на ареолу. Предлагайте грудь, когда ребенок находится в хорошем настроении, расслаблен, не слишком голоден, когда малыш сонный, можно это делать на ходу, слегка покачивая ребенка.

Некоторые травы, к примеру, фенугрек, крапива, анис, фенхель, галега, тмин, известны как стимуляторы лактации. Мама может принимать настои, приготовленные по рецептам, которые можно найти в любой книге о детях до года. Есть и схемы вызывания лактации с применением различных лекарств, влияющих на баланс гормонов в теле матери, но назначение их – в компетенции врача.

Чтобы отслеживать прогресс и быть уверенной в том, что малыш получает достаточно питания, Н. Морбахер рекомендует мамам вести дневник, в котором отмечать:

Частоту и длительность кормлений. Большинству детей надо сосать как минимум 8-10 раз в сутки. Более частые прикладывания могут ускорить процесс релактации.

Реакцию малыша на кормление грудью. Активно ли он сосет? С удовольствием ли берет грудь?

Количество предлагаемого докорма, и каким образом мама дает его. Так мы сможем заметить, что молока становится больше , а докорма надо все меньше.

Сколько раз в сутки малыш писал и какал. У ребенка должно быть как минимум 6 мокрых пеленок и стул раза 2 в день. Малышу старше 6 недель можно какать реже. Если пеленок меньше 6 – надо давать больше докорма.

Вес ребенка стоит проверять раз в неделю. За это время он должен увеличиваться примерно на 110-230 г. Если прибавки меньше - увеличиваем количество докорма.

Мамы, восстанавливавшие молоко для своих малышей, в большинстве своем были довольны, что попробовали релактировать. Они были рады не только тому, что дети вновь питались их молоком, но и той особой близости, которая возникает во время кормления грудью. Если вы недовольны тем, как скоро закончилось кормление, подумайте о релактации – возможно, этот путь для Вас.

