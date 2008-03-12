Первый день после родов. Неужели все позади?

Даже не верится, что роды уже позади. И уже отделили послед, и наложили швы, и даже разрешили ноги свести вместе. И больше не делают больно. И что же будет дальше? Что происходит с женщиной и как на самом деле выглядит новорожденный? Особенно интересно, что же будет в самый первый день твоей новой жизни.

Сразу после родов

Первые два часа после родов опасны возникновением осложнений, прежде всего кровотечения. Кроме того, может появиться гематома на промежности, если какой-то разрыв не заметили или не до конца ушили (к счастью, бывает такое не часто). И женщине пока нельзя вставать, потому что организм еще слишком слаб. Поэтому в эти два часа родильница находится в родблоке, так как там, если возникнут осложнения, проще позвать кого-либо на помощь, поскольку весь медицинский персонал находится поблизости. В эти 2 часа женщина лежит на кушетке и отдыхает. Малыш в это время лежит запеленутый на пеленальном столике в родовой, где он родился, и чаще всего спит. И только через два часа, если все хорошо, вы с малышом вместе поедете в послеродовую палату.

После родов женщины чувствуют себя по-разному. Некоторые рассказывают, что вдруг стало очень хорошо (это объясняется выбросом в кровь эндорфинов – гормонов удовольствия), другие совершенно измотаны. Одним хочется позвонить всем-всем-всем и поговорить с медицинским персоналом, а другие думают только о том, чтобы все поскорее отстали. В любом случае после тяжелой нагрузки нужно немного подремать, пока есть такая возможность. Также неплохо бы тебе что-нибудь поесть, потому что ты много часов ничего не ела, и нужно восстанавливать силы. Ужин в роддоме ты, скорее всего, пропустишь, потому что большинство родов происходит вечером или ночью. Позаботься о себе заранее. Захвати с собой что-нибудь в роддом, чтобы после родов перекусить.

Когда вас переведут в палату, постарайся начать вставать как можно раньше, сперва с помощью акушерки, а затем и сама. Это способствует улучшению кровообращения, нормализации работы мочевыделительной системы и кишечника, ускорению процессов заживления. Кроме того, очень скоро малыш потребует внимания.

Давай знакомиться, малыш!

Когда ты наконец-то отошла после перенесенного стресса, тебе хочется как можно ближе познакомиться со своим маленьким чудом, которое лежит теперь рядышком. Ты начинаешь его разглядывать. А на кого же он похож? А все ли нормально? Некоторые женщины начинают переживать, заметив опухоль на голове. Однако в большинстве случаев это не повод для беспокойства. Она пройдет самостоятельно в течение 1-2 дней.

Честно говоря, сразу после рождения малыш даже самой любящей маме может показаться «страшненьким»: маленькое сморщенное существо с большой головой, зажмуренными глазами, тоненькими ручками и ножками. Все это из-за того, что ему проходилось протискиваться через достаточно узкое пространство и испытывать при этом достаточно большое напряжение. Но уже через несколько дней он полностью оправится, и станет еще красивее, чем дети в рекламе подгузников.

Ручки и ножки малыш прижимает к себе. Это обусловлено физиологическим гипертонусом мышц, и фиксировать ножки в неестественном положении (распрямлять их) не стоит. Пеленание в стиле «полено» уже не в моде. В первые сутки можно достаточно плотно запеленывать ручки малыша, потому что когда малыш машет ими у себя перед глазами, он пугается, ведь ему непонятно, что это такое болтается перед ним. Кроме того, пока малыш находился в матке, его подвижность была ограничена, он к этому привык, и запеленутым чувствует себя более защищенным. Дома уже можно постепенно переходить на распашонки и ползунки.

Часто возникает вопрос, насколько тепло нужно пеленать малыша, нужно ли одеяло или достаточно пеленок. Чтобы проверить, не мерзнет ли малыш, нужно пощупать носик и ручки (они должны быть тепленькие). Малыш должен быть «одет» теплее, чем мама, потому что его терморегуляция еще несовершенна и он очень чувствителен к температуре окружающей среды. Но не нужно закутывать малыша так, чтобы он потел.

С первого же дня малыш нуждается в твоей заботе. Она заключается не только в том, чтобы его кормить. Тебе надо еще его переодевать не реже, чем раз в три часа, подмывать несколько раз в день, чтобы он был чистенький, успокаивать после осмотров медперсонала. Этих хлопот хватит на весь день.

В первые сутки малыш может практически все время спать, просыпаясь только для приема пищи, если его ничего не беспокоит. Но бывает, что малыш беспокойный, засыпает только ненадолго, много плачет. Об этом нужно сказать врачу, чтобы он оценил состояние малыша, проверил, не болит ли у него что-нибудь. Если врач говорит, что все нормально, значит малыш просто еще до конца не адаптировался к новой среде. Нужно проявить терпение, может, уже на следующий день он станет спокойнее.

Не бойся что-то сделать не так! Никто не позаботиться о твоем ребенке лучше, чем ты сама. Он нуждается в твоем тепле, к которому привык, находясь в животике. Может быть, поначалу ты все делаешь медленно и пеленаешь не так аккуратно, как медсестра, но ты обязательно всему научишься!

Не пора ли нам подкрепиться?

Одна из самых важных вещей для малыша – это правильное кормление!

Очень хорошо для Вас обоих прикладывание к груди сразу же после рождения. Причем нужно, чтобы оно было не формальное, для записи в истории болезни, а так, чтобы малыш присосался, покушал. Эта первая порция – подарок для малыша и играет большую роль в становлении лактации и в установлении эмоционального контакта.

В первые сутки выделяется молозиво. Это густая желтоватая жидкость. Хотя его и немного, но малышу на первое время хватит. Калорийность молозива 150 ккал/100 мл (у молока – только 70 ккал/100мл), оно богато иммуноглобулинами, ферментами, витаминами. Кормить малыша нужно по требованию. В первые сутки малыш может поесть от 2 до 20 раз. Обычно кормление частое, но если это не так, не нужно специально будить малыша, чтобы его накормить. Опять же не стоит паниковать и требовать докорма, если малыш практически все время требует грудь и не отпускает ее по несколько часов. Постепенно он отрегулирует свой режим питания. Молоко обычно прибывает на третьи сутки, после этого малыш просит кушать реже и наедается гораздо быстрее.

Соски, особенно у первородящих, натираются и болят, больнее всего в момент прикладывания, но через несколько секунд боль стихает. Постепенно соски закаливаются и болевые ощущения исчезают. Хорошо помогает крем «Бепантен». Большим его достоинством является то, что его не нужно смывать перед кормлением.

А как же питаться маме?

Если во время беременности женщина могла есть практически все, что ей хотелось, то теперь ситуация изменилась, потому что не все, что нравится маме, полезно малышу. Поэтому появляются некоторые ограничения в питании.

Продукты, которые не следует употреблять, можно разделить на три группы:

1. Аллергены. Чаще всего аллергию вызывают цитрусовые, шоколад и алкоголь. Также стоит ограничить коровье молоко, яйца, сладкие соки.

2. Продукты, усиливающие газообразование, из-за чего у крохи может заболеть животик. Это капуста, черный хлеб и бобовые.

3. Продукты, ухудшающие вкус молока. Это лук, чеснок, острые блюда.

Обязательно нужно есть мясо, лучше всего усваивается отварное мясо и мясное пюре для детского питания. Также можно есть йогурты без добавок, сыр, творог, зеленые яблоки, простое печенье (типа «Марии»), немного грецких орехов, каши. Можно есть макароны и отварной картофель. Следует достаточно много пить, чтобы лучше выделялось молоко.

Большинство женщин думают, что все, что дают в роддоме, есть можно. К сожалению, это не так. Во всех отделениях меню одно и то же, специальную еду для кормящих мам не готовят. Поэтому нужно критически отнестись ко всему, что приносят.

Еды, которую дают в роддоме, недостаточно, кроме того последний прием пищи не позже 18:00, а есть вечером тоже хочется. Поэтому нужно заранее готовить родственников к тому, что придется носить передачки, чтобы у кормящей мамы был полноценный рацион и она быстрее восстановилась после родов.

Со мною вот что происходит

Тебя, несомненно, волнует вопрос, какой ты станешь после родов. Не расстраивайся, если, глядя в зеркало, ты покажешься себе не такой красивой, как до беременности: дряблый живот, под глазами синяки, на лице какая-то сыпь... Все придет в норму, только это случится не в самый первый день, а постепенно!

Матка после родов находится на уровне пупка. При кормлении она сокращается, так как раздражение сосков вызывает выброс окситоцина, который оказывает сокращающее действие. Поэтому грудное вскармливание, кроме всего прочего, является профилактикой послеродовых кровотечений. Могут быть тянущие боли внизу живота. Спать и лежать лучше на животе, так матка сокращается быстрее.

Выделения в первые сутки кровянистые, достаточно обильные (около 300 мл за первые трое суток). Усиление выделений при движении это нормальное явление. Придется ходить с пеленкой между ног. Это не очень удобно, поэтому заранее запасись одноразовыми трусиками и прокладками. Менять их необходимо не реже чем через каждые 2 часа.

Живот дряблый, может быть расхождение прямых мышц брюшного пресса. В тонус он приходит только через 6 недель. Но начинать носить бандаж можно сразу же после родов. Кроме того, с первого дня можно делать дыхательную гимнастику: на вдохе живот надуть, на выдохе – сдуть. Повторять 10-20 раз, 4-5 раз в сутки.

После родов женщину может беспокоить также мышечная боль в разных частях тела. Какие мышцы болят сильнее всего, зависит от того, какую именно группу вы больше всего напрягали во время родов.

«Сыпь» на лице – это точечные кровоизлияния. Они появились потому, что во время родов от напряжения полопались мелкие капилляры. Могут быть также кровоизлияния на глазах.

Артериальное давление в первый день может быть понижено, поэтому возможно головокружение. Чтобы этого избежать, не нужно делать резких движений, вставать следует плавно, аккуратно. Если ты постоянно чувствуешь сильную слабость, сообщи об этом врачу.

Ты можешь ощущать боли в промежности, даже если не было разрывов и не делали разрез промежности. Они появляются оттого, что промежность в любом случае подверглась сильному растяжению, а, следовательно, травматизации. Если наложены швы на промежность, то тебе нельзя будет сидеть по крайней мере первые 2 недели.

Геморроидальные узлы иногда появляются во время беременности и после родов и также служат причиной болевых ощущений. Уменьшить боль помогает тщательная гигиена (душ после каждого акта мочеиспускания и дефекации), прикладывание льда к промежности.

Могут быть проблемы с мочеиспусканием, что связано со снижением тонуса мышц мочевого пузыря и с отечностью его стенки из-за того, что во время родов он сдавливался между головкой ребенка и костями таза. Даже если ты не ощущаешь позывов, опорожнять мочевой пузырь нужно не реже, чем через каждые три часа. Стула в первые сутки обычно нет.

Вещи, которые нужно взять в роддом

Обычно в роддоме женщина всегда вспоминает, что чего-то ей не хватает. Вот примерный список вещей, чтобы мама чувствовала себя комфортно:

Для себя:

- Документы (паспорт, полис и его копию, обменную карту)

- Халат, тапочки (моющиеся), носки, ночные рубашки (в некоторых роддомах выдают, но свои роднее)

- Впитывающие пеленки

- Туалетную бумагу

- Зубную щетку и пасту

- Принадлежности для душа, полотенца

- Телефон

- Непортящуюся еду (затяжное печенье, мюсли)

- Бутылку воды без газа

- Блокнот, ручку

- Прокладки

- Одноразовые трусики

- Прокладки для груди

- Бюстгальтеры для кормления

- Послеродовый бандаж

- Кипятильник или чайник

- Посуду (чашку, тарелку, ложку, вилку, нож)

- Крем для сосков

Для ребенка:

- Подгузники

- Ватные палочки (для обработки пупка)

- Детское мыло (жидкое)

- Крем под подгузник

- Влажные салфетки

- Носочки

- В холодное время года можно взять с собой чепчик и фланелевую распашонку.

Сумку нужно собрать заранее, недельки за три до предполагаемой даты родов, чтобы в тот момент, когда ты поймешь, что пора ехать в роддом, ты не бегала по квартире в поисках подгузников и тапочек.

Ты не одна

В первые сутки, и вообще пока ты находишься в роддоме, ты будешь под контролем медицинского персонала.

Вскоре после того, как тебя переведут в послеродовую палату, независимо от времени суток, придет акушерка. Она расскажет тебе о распорядке дня и поможет помыться. Затем пожалует детская медсестра. Она обработает ребенка (почистит носик, глазки, ушки, удалит остатки сыровидной смазки, продезинфицирует пупочную ранку). Она же научит тебя пеленать малыша, объяснит, как за ним ухаживать, покажет, как правильно прикладывать к груди.

С утра вас разбудят часов в шесть, чтобы померить тебе давление и вам обоим температуру. Эти измерения проводятся два раза в день. Также два раза в день, утром и вечером, детская медсестра проводит туалет малышу.

Вас обоих осмотрит врач. Акушер-гинеколог посмотрит, как у тебя сокращается матка, выделяется ли молозиво, оценит состояние швов и количество выделений. Педиатр осмотрит малыша, проверит врожденные рефлексы и расскажет тебе о его состоянии. Не стесняйся задавать все интересующие тебя вопросы. Если ты что-то забыла спросить, не волнуйся, вечером придет дежурный врач.

В первый же день ребенку с твоего согласия поставят прививку от гепатита В.

Если тебе наложили швы, то три раза в день нужно будет ходить на обработку.

В большинстве роддомов есть специалист по грудному вскармливанию, который консультирует молодых мам и помогает сцеживать молоко, когда это необходимо. Не стесняйся к нему обращаться!!!

В общем, постоянно кто-нибудь из медперсонала будет рядом. Одну тебя не оставят. Помогут, подскажут, расскажут. Послеродовые палаты чаще всего двух- или трехместные. В этом есть свои плюсы: все равно время от времени нужно выйти, и спокойнее, если ребенок не будет оставаться совсем один. В одну палату помещаются женщины, родившие в один и тот же день, поэтому Вам будет, о чем поговорить.

Посещения обычно не разрешены (если вы лежите не в сервисной палате). Можно помахать родственникам из окошечка. А так общение в основном происходит по телефону. Если ты не суеверная, можно сфотографировать малыша и послать фото папе. Хотя, если честно, в первые сутки особенно болтать не получится.

Дежа Вю

Повторнородящим женщинам немного легче, потому что многое они уже знают. Но тем не менее, если возникают вопросы, не стоит стесняться их задавать. Повторные роды могут отличаться от первых, также как и послеродовый период. Например, у повторнородящих женщин более выражены схваткообразные боли внизу живота при кормлении, так как матка сокращается интенсивнее. Количество молока тоже может отличаться.

Не стоит также ждать, что второй малыш будет точно такой же, как первый, у него есть свой собственный характер, и вести он себя может совершенно иначе.

Если ты рожала несколько лет назад, могли измениться рекомендации по уходу за ребенком, например, стали по другому пеленать, использовать новые средства гигиены и медицинские препараты.

Поэтому даже если ты стала мамой уже во второй или в третий раз, обязательно обращайся за помощью к медперсоналу, задавай все вопросы, которые тебя интересуют, ведь именно для этого вы с малышом и находитесь роддоме.

Все будет хорошо!

Первый день после родов достаточно трудный и насыщенный. Даже поспать почти не удается, потому что как только малыш уснет, нужно идти на обработку швов, либо приходит врач, либо тебе кто-нибудь звонит, либо плачет ребенок у соседки. Некоторым женщинам даже кажется, что они не справятся с такой нагрузкой. Но первый день закончится, плавно перетекая во второй, потом третий, потом уже и выпишут...

И у вас с малышом впереди будет еще много интересных дней! Вся ваша жизнь!