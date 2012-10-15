Головная боль у кормящей мамы: путеводитель по лекарствам

Головная боль…С этим недомоганием время от времени сталкивается едва ли не каждая молодая женщина. И большинство наверняка знает, как быстро устранить неприятный симптом -- проглотить соответствующую таблетку. Кормящая мать, увы, не может позволить себе подобной беспечности. Ей требуются лекарства, которые победят боль и не нанесут при этом вреда ребенку. Но существуют ли они?

К сожалению, практически все фармакологические препараты проникают в грудное молоко. А значит, любое лекарственное средство, которое примет кормящая мама, может попасть к ребенку. Если в аннотации к препарату нет информации о том, можно ли его принимать во время лактации, необходимо проконсультироваться с врачом. Но бывают ситуации, когда подобная консультация по каким-то причинам невозможна. Чтобы головная боль не застала врасплох, полезно узнать о ней как можно больше, а также подробнее ознакомиться с лекарствами, предназначенными для устранения этого неприятного симптома.

Многоликая «пытка»

Головная боль бывает разной – постоянной и приступообразной, сильной и не очень, неожиданной и медленно развивающейся, нарастающей; иногда она выступает надоедливым «фоном» или обрушивается на человека такими приступами, при которых кажется, что само существование уже невозможно. Кроме того, голова может болеть только в одной области (например, в височной), а может быть охвачена болью вся. Жалобы на головную боль могут быть основным или единственным симптомом при более 40 различных заболеваниях: инфекциях любого происхождения, действии лекарств, химических веществ или алкоголя (например, противозачаточные препараты, нитроглицерин, кофеин, бытовая химия), а также при остеохондрозе шейного отдела позвоночника[1], депрессиях, гипертонии (повышение артериального давления), гипотонии (понижение артериального давления), заболеваниях почек, нервной системы, ЛОР-органов, глаз и др.

Одной из самых распространенных форм головной боли является головная боль напряжения (70%). Она возникает в ответ на психическое перенапряжение, которое является результатом острого или хронического стресса. При этом человек испытывает ощущение стягивания, сдавливания, «каски» или «обруча» вокруг головы. Как правило, это боль разлитая, слабой или умеренной интенсивности, она не усиливается от физической нагрузки. Возникает чаще всего эпизодически, поэтому для ее устранения возможен «разовый» прием лекарственных препаратов.

Что можно, а что – нельзя

Для лечения головной боли обычно используются анальгетики (an – отрицание, algos – боль), и самым известным препаратом этой группы является анальгин. Однако, в ряде стран запрещены производство и продажа этого препарата, поскольку даже его разовое применение несет в себе потенциальную опасность возникновения таких угрожающих жизни осложнений, как угнетение кроветворения, тяжелое поражение почек, анафилактический шок [2].

Поэтому при беременности и грудном вскармливании АНАЛЬГИН противопоказан.

Анальгин также входит в состав большого количества комбинированных обезболивающих средств, таких как СЕДАЛЬГИН, ПЕНТАЛГИН, ТЕМПАЛГИН и т.д. Кроме того, в них содержатся лекарственные вещества, усиливающие обезболивающий эффект. Содержащиеся в СЕДАЛЬГИНЕ фенобарбитал, кодеина фосфат и кофеин опасны для новорожденного (впрочем, как для эмбриона и плода). Большая часть компонентов проникает в грудное молоко. Фенобарбитал может вызвать угнетение центральной нервной системы у новорожденного. Кофеин «добавит» срыгивания, возбуждение и плохой сон. Кодеин может вызывать угнетение центральной нервной системы у ребенка, а также нарушает транспорт молока из альвеол (мешочков) молочной железы в протоки. Таким образом, любые препараты, содержащие в своем составе указанные компоненты, не должны применяться при грудном вскармливании.

По данным Американского Комитета по безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA – Food and Drug Administration), совместимы с грудным вскармливанием следующие анальгетики: ПАРАЦЕТАМОЛ, ИБУПРОФЕН, НАПРОКСЕН, КЕТОПРОФЕН. Парацетамол (ПАНАДОЛ, ЭФФЕРАЛГАН, КАЛПОЛ) действует направленно на центры боли в головном мозге. Обладает помимо обезболивающего, жаропонижающим действием. Головная боль не является основным показанием к применению ИБУПРОФЕНА, НАПРОКСЕНА, КЕТОПРОФЕНА, чаще они используются при болях и воспалении в суставах. Влияние этих препаратов на лактацию и состояние здоровья ребенка до конца не изучено, поэтому применять их во время грудного вскармливания следует с осторожностью, по возможности, ограничиться разовым приемом.

Если причина – патология сосудов

По статистике, причиной 25% случаев возникновения головной боли является мигрень: состояние, при котором появляются приступы сильной пульсирующей головной боли в одной из половин головы, что обусловлено спазмом сосудов мозга. Чаще всего мигренью страдают молодые женщины. Спровоцировать приступ могут эмоциональный стресс, большой перерыв между приемами пищи или питья, недосыпание. Помимо головной боли, возможно появление тошноты, рвоты, свето- и звукобоязни. Для лечения мигрени наиболее часто применяются лекарственные средства, являющиеся производными спорыньи - препараты эрготамина. К этой группе относятся: ДИГИДРОЭРГОТАМИН (Дигидергот-назальный спрей), ЗОМИГ, РИЗАТРИПТАН.

Данные препараты суживают расширенные во время приступа внутричерепные сосуды, уменьшают возбудимость нервных клеток. Адекватных и строго контролируемых исследований безопасности этих лекарств для беременных и кормящих женщин не проводилось. Поэтому во время кормления грудью применение вышеупомянутых препаратов возможно только после консультации с врачом, если ожидаемый эффект терапии превышает потенциальный риск для ребенка.

У детей, матери которых принимали препараты эрготамина, были зарегистрированы побочные реакции в виде тошноты, рвоты, судорог. Головная боль при артериальной гипертонии встречается не так часто, как это принято считать. Тем не менее, подъем артериального давления может сопровождаться тяжелой, давящей, пульсирующей болью в области шеи и затылка. На сегодняшний день лечение гипертонии у кормящих матерей представляет серьезную проблему. Дело в том, что в современной практике отсутствуют контролируемые сравнительные клинические испытания с достаточным количеством участников. Во многих исследованиях изучалась только терапевтическая концентрация препаратов в крови и грудном молоке, а не действие на ребенка.

Например, не оценивалась продолжительность грудного вскармливания с учетом приема лекарственных средств, были ли отказы ребенка от кормления, когда мама принимала данные препараты.

Рассмотрим основные группы лекарственных препаратов для лечения артериальной гипертонии, наиболее часто использующихся в повседневной практике :

1. атенолол, метопролол, пропранолол (больше известный как АНАПРИЛИН или ОБЗИДАН), небиволол (НЕБИЛЕТ) - представители группы так называемых бета-адреноблокаторов, которые блокируют работу рецепторов (нервных клеток), находящихся в сердце и сосудах. В результате воздействие на них гормона норадреналина предотвращается, и, как следствие, - замедляется сердечный ритм и снижается артериальное давление. К сожалению, исследования этих препаратов показали их высокую концентрацию в грудном молоке. Были отмечены случаи, когда при применении АТЕНОЛОЛА кормящими матерями у детей возникали одышка и учащенное сердцебиение.

Таким образом, АТЕНОЛОЛ не рекомендуется применять кормящим женщинам. Относительно низкая концентрация в грудном молоке выявлена у ПРОПРАНОЛОЛА И НЕБИВОЛОЛА. Последний официально разрешен к применению у беременных. Что касается применения этого лекарства во время лактации – его влияние на ребенка четко не исследовано, поэтому НЕБИВОЛОЛ нельзя рекомендовать кормящим женщинам.

2. эналаприл (ЭНАП, РЕНИТЕК), каптоприл (КАПОТЕН) относятся к так называемым, ингибиторам ангиотензинпревращающего фермента. Этот фермент способствует переходу специфического вещества - ангиотензина I в ангиотензин II, обладающего выраженным сосудосуживающим эффектом. Препараты данной группы блокируют фермент, и процесс превращения тормозится. В результате сосуды не суживаются, и артериальное давление не повышается. Упомянутые ингибиторы в наименьшем количестве обнаруживаются в грудном молоке. Однако рекомендации к их применению кормящими мамами противоречивы: в официальных фармакологических справочниках нашей страны (Регистр лекарственных средств России, Видаль) прием этих препаратов при беременности и грудном вскармливании противопоказан, а в некоторых зарубежных источниках есть данные об их применении во время лактации.

При возникновении «разовой» головной боли у кормящей мамы, возможен однократный прием ею ПАРАЦЕТАМОЛА. Любая головная боль, которая сохраняется относительно долгое время, требует обследования.

Если кормящая мама заболела,

ей следует соблюдать несколько правил при лечении:

* не заниматься самоисцелением. Лечение должен назначать только врач (даже не фармацевт);

* при необходимости выбора лекарственного средства надо руководствоваться в первую очередь, не критерием его эффективности, а степенью безопасности для ребенка;

* если свойства назначенного препарата вызывают беспокойство у мамы, ей следует попросить врача рассказать о возможном влиянии лекарства на малыша или попросить о назначении альтернативного препарата;

* при приеме фармакологических средств важно следить за появлением побочных эффектов у ребенка (аллергия, жидкий стул и т.д.);

* следует максимально использовать возможности щадящего лечения: физиотерапевтические методы, общеукрепляющие средства;

* если использование лекарств необходимо, то лучше принимать их сразу после кормления, пока еще не произошло максимальное накопление препарата в крови;

* если необходимо принять лекарство, которое категорически не подходит для кормящей матери, на время лечения грудное вскармливание придется прекратить, а чтобы сохранить лактацию, необходимо сцеживать и выливать молоко, поскольку в этих порциях будет содержаться и фармакологическое средство. После завершения курса лечения, можно будет вернуться к грудному вскармливанию.

[1] Остеохондроз позвоночника – хроническая болезнь, обусловленная истончением хрящевых межпозвоночных дисков, в результате чего сдавливаются корешки спинномозговых нервов, появляется боль в позвоночнике и ограничение движений.

[2] Анафилактический шок – тяжелая аллергическая реакция, при которой в ответ на введение какого-либо вещества в организм, происходит резкое падение артериального давления, что нарушает жизнедеятельность организма, в этом случае требуется немедленная реанимационная помощь.

Журнал "Мама и малыш"

Автор: Светлана Вавилонская, гинеколог, сотрудник кафедры клинической фармакологии Московского Государственного Медицинского Стоматологического Университета