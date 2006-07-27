Кормление грудью и новая беременность

Казалось бы, совсем недавно молодая счастливая мама покинула роддом с маленьким свертком в руках. Но спустя считанные месяцы после этого радостного события она понимает, что… снова ждет ребенка. Как быть? Ведь недавно родившийся младенец с удовольствием кушает ее грудное молоко, а теперь получается, что он «обделяет» будущего брата или сестричку. Продолжать грудное вскармливание или прервать его? Кому отдать приоритет – чуть подросшему малышу или новой, только зародившейся жизни?

Строго говоря, между двумя беременностями должно пройти как минимум два года. За это время организм матери сможет полностью оправиться от предыдущих трудов, связанных с ожиданием ребенка, родами и грудным вскармливанием, а также восстановит запас необходимых питательных веществ (минералов и витаминов). Если этот промежуток не выдерживается, организм матери ставится в более жесткие, если не сказать аварийные, условия работы и нередко вынужден тратить собственные ресурсы на поддержание зародившегося в нем живого существа. Новая беременность в этом случае подвергается большому риску.

Что ждет старшего

Материнское молоко всегда остается для ребенка уникальным и ценным, оптимально подходящим и сбалансированным продуктом питания. Эта ценность особенно неоспорима в первые полгода жизни, когда желудочно-кишечный тракт крохи еще не приспособлен должным образом переваривать другие виды пищи. Неприятность состоит в том, что на фоне гормональных перестроек, связанных с новой беременностью мамы, молоко может приобрести непривычный и неприятный для малыша вкус, и тогда карапуз может самостоятельно отказаться от груди. Излишне объяснять, что в этом случае не обойтись без его перевода на искусственное вскармливание. Но это лишь один из возможных вариантов развития ситуации, и встречается он не всегда.

Безусловно, не последнюю роль в принятии решения - кормить или не кормить - играет возраст ребенка и состояние его здоровья. Особенно нежелательно лишать малютку естественного вскармливания, если он появился на свет недоношенным или незрелым, получал или получает антибиотики, отстает в физическом и/или психомоторном развитии, если у него имеется склонность к аллергическим заболеваниям или патологии желудочно-кишечного тракта (явные проблемы или наследственная предрасположенность), отмечаются явления рахита. Хорошо бы продлить срок грудного вскармливания и всем здоровым малышам хотя бы до полугода.

Тест на мамино здоровье

Не секрет, что любая беременность - значительная встряска для материнского организма, ведь в процессе нее все органы и системы подвергаются различным перестройкам и повышенным нагрузкам. Если же ожидание ребенка еще и сочетается с кормлением грудью, напряжение может стать угрожающим. Сможет ли организм женщины справиться с ним? Решать это нужно непременно вместе с врачом, ведущим беременность.

Основными критериями для оценки сложившейся ситуации должны стать: возраст и состояние здоровья женщины до беременности, наличие хронических заболеваний, течение предыдущей и настоящей беременностей (существует ли угроза ее прерывания, как женщина чувствует себя на ее фоне). При этом следует опираться не только на самочувствие матери, но и на результаты лабораторных тестов. Например, общий анализ крови может сигнализировать о низком уровне гемоглобина, когда истощены запасы железа. Если уровень гемоглобина у беременной станет угрожающе низким, то повысится риск развития хронической внутриутробной гипоксии плода (постоянного дефицита кислорода, поступающего через плаценту, что негативно сказывается, прежде всего, на развитии нервной системы будущего ребенка).

"Золотая середина"

Во время кормления грудью в гипофизе матери вырабатывается окситоцин. Как известно, этот гормон, вызывает сокращения маточной мускулатуры во время родов. Однако, по крайней мере, до середины беременности (до 20-й недели) нервные клетки миометрия (мышечного слоя матки) нечувствительны к окситоцину. Поэтому при нормально протекающей беременности и здоровой матке реальная угроза преждевременных родов при кормлении грудью существует лишь в третьем триместре (после 28-30 недель). До этого срока окситоцин не вызывает в матке сокращений достаточной силы.

Впрочем, "золотым стандартом" в акушерстве считается прекращение кормления грудью во втором триместре - не позднее 20 недель. К этому моменту количество вырабатываемого молока, как правило, значительно снижается. Однако, если имеют место осложнения беременности (угроза прерывания настоящей и самопроизвольные аборты при предыдущих беременностях, резкое снижение уровня гемоглобина крови, выраженный токсикоз, миома матки и.т.п), это может служить поводом для прекращения кормления значительно раньше - в первом триместре, до истечения 12 недель. Нередко причиной прекращения грудного вскармливания становится повышенная чувствительность сосков, развивающаяся при новой беременности. У кого-то это может произойти ближе к середине беременности (в 18-20 недель), у кого-то - намного раньше, еще в первые ее недели.

Поддержка для мамы

Если после консультации доктора женщина приняла решение продолжать кормление грудью, ни в коем случае нельзя забывать о том, что теперь ее организм особенно нуждается в правильном, сбалансированном питании. Нелишне будет поддержать себя поливитаминными препаратами для беременных, но не стоит уповать только на них: во-первых, как известно, витамины лучше усваиваются из натуральных пищевых источников, а не из фармакологических препаратов, во-вторых, состав этих средств нельзя изменить по своему усмотрению, а это чревато недостатком или передозировкой некоторых компонентов, что может негативно отразиться на здоровье будущего малыша. Особое внимание в питании следует обратить на витамины и минералы "группы риска", которые особенно активно расходуются во время вынашивания малыша и кормления грудью: это кальций, магний, железо, фосфор, фолиевая кислота. Стоит повысить потребление белка, так как он является основным "строительным материалом". И даже если женщина прекратит грудное вскармливание, не стоит думать, что дефицит витаминов и минералов ей не грозит: ведь до недавнего времени ее организм тоже работал в авральном режиме и без передышки, а значит, заслужил повышенное внимание и заботу.

Не допускайте конкуренции!

Наряду с "прагматическими" моментами, обсуждавшимися выше, не стоит обходить вниманием и психологическую сторону, в частности, состояние и ощущения старшего ребенка. Появление второго малыша в семье всегда в той или иной степени связано с конкуренцией и ревностью. В случае, когда дети еще очень маленькие, вопрос грудного вскармливания может стать серьезным яблоком раздора: кому в конце концов достанется вожделенное молоко из маминой груди? Во избежание подобных драм прекратить кормление грудью старшего ребенка надо, по крайней мере, за несколько месяцев до появления младшего, чтобы в сознании первого карапуза рождение брата или сестры не ассоциировалось с отлучением от груди. Иначе это только обострит ситуацию.

К счастью, чем младше чадо, тем меньше времени требуется ему, чтобы "забыть" о материнской груди. Значит, при отсуствии противопоказаний можно кормить его несколько дольше, тем более что для маленького ребенка мамино молоко имеет несравнимо более высокую биологическую ценность. Дети после полутора лет могут в течение полугода и более с сожалением вспоминать о грудных кормлениях и пытаться возобновить этот способ питания. Появление "конкурента" такие малыши могут переживать очень тяжело. Но если уж так вышло, что предыдущий период грудного вскармливания затянулся, и новая беременность наступила на его фоне, мама должна постараться как можно раньше прекратить кормление подросшего малютки, чтобы он успел свыкнуться с новым положением дел и без душевной травмы перенес рождение маленького.

Бывает и так, что после рождения нового члена семьи старшее дитя, не успевшее как следует забыть "добрые старые времена", тоже стремится участвовать в поедании молока из маминой груди. Решение здесь принимает сама женщина, но в принципе все определяется количеством молока. Приоритет, вне всяких сомнений, необходимо отдать новорожденному. Но если молока хватает и на двоих, почему бы не побаловать старшего? А волноваться о том, что состав молока отвечает потребностям только что родившегося ребенка и вряд ли подходит для старшего, не стоит. Подросшее чадо уже не так остро нуждается в этом бесценном продукте с биологической точки зрения, а с психологической - грудное вскармливание полезно всегда.

Дорофея Апаева

врач-педиатр, клиника детских болезней ММА им. И. М. Сеченова

Журнал "Мама и малыш", №4 2005 г.