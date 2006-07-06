Прежде всего, хотелось бы разобраться, почему женщина, кормящая ребенка грудью, должна обращать особое внимание на собственное питание. Начнем с причин очевидных.

Во-первых, беременность и роды — серьезное испытание для организма женщины, поэтому в послеродовой период ее организм нуждается в восстановлении, восполнении тех веществ, которые были использованы для вынашивания и рождения ребенка.

Во-вторых, ребенок, хоть он уже и не связан непосредственно с организмом матери, продолжает питаться тем, что ее организм вырабатывает, — грудным молоком. Элементы, составляющие грудное молоко, вырабатываются клетками молочной железы. При этом используются питательные вещества, которые имеются в крови матери. В кровь же они поступают из кишечника. Соответственно, можно сказать, что все продукты, составляющие меню матери, в том или ином виде присутствуют в грудном молоке. А значит, эти продукты должны быть в достаточном количестве и необходимого качества, чтобы обеспечить нормальный рост и развитие малыша.

В-третьих, в наше время матери очень часто страдают разного рода аллергическими заболеваниями, нарушениями функции желудочно-кишечного тракта, возникающими в том числе и в связи с гестозом беременности, а все эти состояния приводят к тому, что нормальная барьерная функция кишечника изменяется, и некоторые антигены (вещества, вызывающие аллергическую реакцию), которые в норме выводятся из организма, всасываются в кровь и, соответственно, проникают в грудное молоко.

С учетом всех вышеизложенных соображений и составляются рекомендации по питанию кормящих матерей.

Чего нельзя?

Всем женщинам, кормящим ребенка грудью, независимо от состояния здоровья, наличия аллергии и т.п., не рекомендуется:

употреблять алкоголь (в том числе пиво), курить (алкоголь и никотин оказывают токсическое действие на ребенка);

есть продукты с «дурной славой» аллергенов, а к таковым относятся: шоколад, крабы, раки, скумбрия;

пить крепкий чай и кофе, возбуждающе действующие на нервную систему ребенка;

употреблять в пищу лук, чеснок (сильный специфический запах этих продуктов может не понравиться ребенку).

Кроме того, здоровым женщинам следует ограничить, а женщинам, страдающим аллергическими заболеваниями, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и перенесшими поздний гестоз, — исключить из своего рациона на время кормления ребенка грудью следующие продукты:

цитрусовые, клубнику, малину, тропические фрукты (манго, авокадо, папайя и др.), молоко, яйца, мед, орехи и сахар, деликатесные виды рыбы (эти продукты, употребляемые в большом количестве, могут вызвать у ребенка аллергию);

продукты, содержащие значительное количество искусственных консервантов и красителей (например, безалкогольные газированные напитки, кондитерские изделия и др.);

копчености, закусочные консервы, майонез;

черный хлеб, бобовые и виноград (могут привести к усиленному газообразованию в кишечнике у ребенка, особенно в первые три месяца его жизни);

сало и жирные сорта мяса (эти продукты содержат большое количество так называемых насыщенных жирных кислот, вредных для здоровья, и плохо перевариваются в желудочно-кишечном тракте).

Что можно?

Спешим успокоить тех, кого напугали «суровые» ограничения, перечисленные выше: несмотря на все эти запреты, остается достаточно большой выбор продуктов, которые кормящая мама может и должна включать в свой рацион. Кормящим мамам можно есть:

Молочные продукты: кисломолочные продукты (кефир, простокваша, бифидокефир, йогурты без фруктовых добавок) — до 600-800 мл в день; молоко — не более 200 мл в день (лучше использовать его для приготовления различных блюд — каш, пюре и т.д.); творог и неострый сыр. Хочется обратить внимание на то, что рекомендуемая жирность молочных продуктов составляет 2,5% — то есть очень жирного есть не стоит, но и продукты нулевой жирности кормящей маме не подходят. Оптимальная жирность творога — 5-9%.

Мясо и рыба: нежирные сорта говядины; нежирные сорта свинины; кролик; птица; рыба — любые виды речной и морской рыбы, кроме упомянутых в первом перечне.

Жиры: сливочное масло; сливочные сорта маргарина (ограниченно); растительные масла (все виды).

Любые крупы, хлеб — лучше с отрубями.

Кондитерские изделия — сухое печенье, крекеры, пастила, зефир, мармелад.

Овощи и фрукты, за исключением упомянутых в первом перечне.

Напитки: чай (некрепкий черный и зеленый) травяные чаи с душицей, мятой, чабрецом (эти травы стимулируют образование молока); некрепкий кофе; компоты; морсы; столовая негазированная минеральная вода.



Общее количество выпитой жидкости должно составлять 1,5-2 л в день (в первые три дня после родов — период становления лактации — рекомендуется ограничить количество выпиваемой жидкости до 1 литра в день).

Что нужно добавить к своему рациону?

Существуют специализированные продукты для кормящих матерей. К ним относятся:

напитки и соки для беременных женщин и кормящих матерей;

чаи для беременных и кормящих;

каши быстрого приготовления для беременных и кормящих;

сухие белково-витаминно-минеральные комплексы для кормящих матерей;

витамины для беременных и кормящих.

Все эти продукты увеличивают лактацию, восполняют дефицит витаминов и минеральных веществ, а некоторые — и белка.

Малыш растет

Должно ли питание кормящей мамы меняться в зависимости от возраста ребенка? Мы уже упоминали, что в первые три дня после родов желательно ограничить количество потребляемой жидкости. В это же время рекомендуется молочно-растительная диета. Затем, до трех месяцев, пока ребенок особенно подвержен коликам, следует воздержаться от продуктов, вызывающих метеоризм (см. выше).

Качество и количество грудного молока

Нередко встает вопрос о качестве грудного молока. Надо сказать, что однозначно решить, достаточно ли в мамином молоке необходимых ребенку основных питательных веществ, витаминов и микроэлементов, можно только проведя химический анализ молока. Содержание белка в грудном молоке практически не зависит от количества белка, съедаемого мамой, а вот содержание жира, витаминов и минеральных веществ действительно может колебаться в зависимости от материнского рациона. Именно поэтому следует избегать обезжиренных и особо жирных продуктов и обязательно принимать поливитаминно-минеральные комплексы.

Количество грудного молока в большей степени определяется генетической предрасположенностью, чем диетой. Однако при нехватке грудного молока следует обратить внимание прежде всего на количество употребляемой жидкости (ее может просто не хватать), а также включить в свой рацион специализированные продукты для кормящих матерей, повышающие лактацию. Они достаточно эффективны и помогают справиться с гипогалактией (нехваткой молока). При избыточном количестве молока рекомендуется ограничить потребление жидкости, а если это не помогает и молока очень много — лучше всего обратиться за консультацией к врачу.

Как избежать неприятностей?

Во время кормления ребенка грудью, особенно если мама страдает аллергией или заболеваниями желудочно-кишечного тракта, полезно вести «пищевой дневник», отмечая в нем появление в рационе новых продуктов. Новые продукты стоит вводить по одному и в небольшом количестве. Если у ребенка в течение трех дней не появляется высыпаний на коже, не отмечается нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта, не изменяется сон и поведение (то есть у малыша не болит животик), значит, ребенок нормально переносит новшество в мамином рационе. И наоборот: если у ребенка появилась сыпь, нарушение стула, беспокойство (связанное, как правило, с кишечными коликами), следует подумать, не могли ли оказаться аллергенами какие-то из тех продуктов, которые кормящая мама ела в последние три дня.

Сейчас многие курсы по подготовке к родам, «народные целители», и даже, увы, некоторые «умные» книги советуют вовсе отказаться от употребления мяса в период беременности и кормления грудью. Мы хотели бы подчеркнуть, что это может вести к развитию у ребенка анемии — то есть его органы и ткани начинают страдать от нехватки кислорода, а это значит, что он хуже растет и отстает в развитии. Отказ от мяса — одного из основных продуктов питания и основных источников белка, железа и витамина В 12 — негативно скажется на состоянии здоровья кормящей (и беременной!) женщины, а стало быть — и на состоянии здоровья ребенка. Поэтому слепое следование подобным рекомендациям недопустимо. Если вегетарианство для вас — жизненный принцип, которым вы не желаете поступаться ни при каких обстоятельствах, то в период грудного вскармливания необходимо очень тщательно следить за поступлением в организм железа и витамина В 12 . Обязательно проконсультируйтесь с врачом — он порекомендует подходящую диету и необходимые витаминные комплексы.

В заключение хочется сказать: постоянная нервозность, повышенная мнительность кормящей матери может оказаться фактором куда более вредным, чем «неправильная» еда. Если вашему малышу еще нет месяца, возникающие при грудном вскармливании проблемы, скорее всего, связаны не столько с гастрономическими «преступлениями» мамы, сколько с объективными сложностями адаптационного периода. До трех месяцев младенцев нередко мучат кишечные колики, что тоже чаще всего бывает следствием незрелости желудочно-кишечного тракта, а не неправильно подобранного меню. Прислушивайтесь к советам специалистов и… к своему «внутреннему голосу» — материнское чутье редко подводит.

Игорь Конь

Академик РАЕН, д.м.н., профессор, руководитель отдела детского питания ГУ НИИ Питания РАМН.

Мария Гмошинская

Отдел детского питания ГУ НИИ Питания РАМН, врач-педиатр высшей категории, к.м.н.

Журнал "9 МЕСЯЦЕВ", №10 2001 г.