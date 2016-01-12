Недоношенные дети. Право на жизнь

На сегодняшний день у недоношенных малышей гораздо выше шансы выжить и прожить без болезней.

Первое упоминание в научной литературе о ребенке, рожденном намного раньше срока 25 декабря 1642 года, описывается такими словами: «ребенок был настолько мал, что помещался в литровую пивную кружку».

Судя по описанию, малыш родился с экстремально низким весом. Причем, несмотря на столь малые размеры, ребенок не только выжил, но и прожил до 84 лет.

Сейчас весь мир знает его, как человека, описавшего законы всемирного тяготения: это сэр Исаак Ньютон.

Список известных людей, родившихся недоношенными, можно продолжить: Наполеон Бонапарт (900 грамм), Леонардо Да Винчи (900 грамм), сэр Уинстон Черчилль, Марк Твен, Пабло Пикассо и многие другие. Не правда ли, неожиданно, что в далекие времена такие детки выживали?

Жизнь после рождения…

Лучше всего, если преждевременные роды происходят в специализированном перинатальном центре, в котором имеется соответствующая аппаратура и работает подготовленный медицинский персонал.

Благодаря чему с момента рождения (наиболее важны первые 20 минут жизни) ребенку оказывается квалифицированная медицинская помощь, а также создаются оптимальные условия для выживания и выхаживания.

Однако, к сожалению, преждевременные роды нередко происходят в медицинском учреждении, в котором не всегда имеется все необходимое. Поэтому для выхаживания малыша переводят в специализированный перинатальный центр, как только позволяет его состояние. К сожалению, в этом случае шансы на благополучный исход значительно ниже, особенно если речь идет о глубоконедоношенном ребенке.

Разумеется, не всегда недоношенный малыш попадает в отделение реанимации и надолго задерживается в медицинском учреждении. Принимая решение, врачи опираются не только на вес и массу ребенка, но и на наличие у него заболеваний, врожденных пороков развития и многие другие факторы.

При отсутствии угрозы для жизни малютку и маму выписывают домой, сопроводив необходимыми рекомендациями.

Если малыш нуждается в медицинской помощи, то в больнице он проходит два этапа выхаживания. Например, при наличии проблем с дыханием или врожденных пороков развития, рождении с низким весом и других состояниях.

Первый этап выхаживания — «жизнь под колпаком»

Попав в отделение реанимации или палату интенсивной терапии новорожденных, можно не на шутку встревожиться, увидев:

Кувезы (прозрачные «колпаки»).

Много проводков, отходящих от ребенка.

Медицинскую аппаратуру, которая время от времени издает тревожные сигналы.

Все это необходимо, чтобы помочь малышу адаптироваться к жизни вне утробы матери и оказать квалифицированную медицинскую помощь.

Тепловой режим

Первые дни или недели жизни недоношенный кроха обычно проводит в кувезе, который имеет четыре отверстия для проведения лечебных манипуляций.

Если кроха не может самостоятельно дышать, то его подключают к аппарату искусственной вентиляции легких. Когда малыш самостоятельно дышит, то в кувез при необходимости подается увлажненный кислород.

Согласно сроку гестации в кувезе создается оптимальная температура окружающей среды (дабы не допустить перегрева и/или переохлаждения) и влажность (чтобы не высохли слизистые оболочки). Такой режим особенно важен для глубоконедоношенного малыша.

Ребенок c умеренной степенью недоношенности обычно находится на специальном матрасе либо столике с подогревом. При тяжелом состоянии его также могут поместить в кувез.

Почему важно поддерживать оптимальный температурный режим?

Для выработки тепла необходимо, чтобы в организм крохи поступало больше энергии и кислорода.

Однако у незрелых детей к тканям плохо доставляется кислород, а углекислый газ трудно выводится из организма. Поэтому при переохлаждении развивается гипоксия (кислородное голодание) и ацидоз (увеличивается кислотность тканей), что ведет к ухудшению состояния ребенка.

Тогда как при оптимальной температуре окружающей среды понижается потребность незрелого организма в кислороде и энергии для выработки собственного тепла.

Питание

Недоношенные дети кормятся материнским молоком или искусственной молочной смесью.

Если ребенок глотает, но его состояние нестабильное, то для кормления используется шприц (удобнее), ложечка или чашечка. Затем при улучшении состояния малыша начинают постепенно прикладывать к маминой груди.

Ребенка с глубокой степенью недоношенности либо при тяжелом состоянии кормят с помощью зонда, который вводится в желудок через носовые ходы или ротовую полость.

Однако даже с материнским молоком малыш не обеспечивается всем необходимым. Поэтому недостающие калории и жидкость обязательно восполняются внутрь и/или вводятся внутривенно.

Подробнее о кормлении недоношенных детей — в нашем следующем материале: Недоношенные дети: особенности вскармливания.

Наблюдение

От малыша отходят многочисленные проводки — датчики, которые регистрируют температуру тела, насыщение кислородом крови, артериальное давление, пульс и другие показатели. Данные передаются на монитор. Если какой-то показатель отклоняется от нормы либо датчик открепляется от тела, то раздается тревожный сигнал.

Кроме того, проводятся лабораторные исследования: определяется гемоглобин крови, эритроциты, билирубин, кислотно-основное состояние и другие показатели.

Лечение

Ребенку при необходимости внутривенно вводятся лекарственные препараты с заданной скоростью при помощи линиамата, который представляет собой небольшой медицинский аппарат со шприцом (инфузионный насос).

Также детям внутривенно восполняется объем жидкости в зависимости от изменения массы тела, количества выделенной мочи и других показателей.

Глубоконедоношенным детям с синдромом дыхательных расстройств для созревания легочной ткани целесообразно вводить природный сурфактант (вещество, выстилающее альвеолы изнутри) в виде аэрозоля.

Как только ребенок перестает нуждаться в интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких, то его переводят на следующий этап.

Второй этап выхаживания — «тепличные условия»

Практикуется совместное пребывание мамы и новорожденного ребенка. Подход позволяет вам находиться рядом с малышом во время лечебных манипуляций, ухаживать за ним, поддерживать эмоционально (кроха слышит голос и чувствует ваше тепло), кормить грудным молоком по первому требованию и так далее.

По сути, второй этап — реабилитация (восстановление), которая необходима практически каждому недоношенному малышу. Объем помощи и длительность нахождения на этом этапе выхаживания зависит от степени зрелости крохи.

Тепловой режим

При умеренной степени недоношенности малыш обычно неплохо удерживает тепло и не нуждается в дополнительном обогреве, но иногда находится на столике с подогревом.

Тогда как глубоконедоношенный кроха не может самостоятельно удерживать температуру тела, поэтому на этом этапе он какое-то время обычно также находится в кувезе. Однако постепенно медицинский персонал совместно с вами помогает ему приспосабливаться к новым условиям жизни.

Метод «Кенгуру»

Заключается в тесном физическом контакте матери с ребенком — «кожа к коже». Метод впервые был применен в Колумбии.

При необходимости участие в этом процессе может принимать и папа — например, если мама плохо себя чувствует.

Суть методики: ежедневно малыша выкладывают голым тельцем (лицом к маме) на открытую поверхность кожи материнской груди на несколько часов в позе «лягушки». Для поддержания температуры сверху ребенка прикрывают теплым одеялом, а на голову надевают шапочку.

Преимущества метода:

Непосредственная ваша близость позволяет малышу тратить меньше энергии на выработку собственного тепла и плач.

Биение вашего сердца и дыхание способствует положительным изменениям в организме крохи: у него нормализуется сердечный ритм и дыхание, кровь насыщается кислородом.

Кожа ребенка заселяется вашей микрофлорой, что ускоряет выздоровление и улучшает работу иммунной системы малыша.

Запах грудного молока способствует развитию врожденных рефлексов (поисковый, сосательный, глотательный) и их координации.

Кроха быстрее приспосабливается к условиям окружающей среды и лучше набирает в весе.

Повышается ваша самооценка и уверенность, что вы сможете помочь своему ребенку.

Метод применяется поэтапно: в начале малыша выкладывают от 20 до 40 минут два раза в день, затем постепенно продолжительность достигает нескольких часов. В дальнейшем вы можете использовать способ в домашних условиях.

Как бы ни был хорош метод, но его применение возможно только после улучшения и стабилизации общего состояния ребенка (дыхания, сердечного ритма и других показателей), а также при отсутствии судорог.

Разновидности метода «Кенгуру» — слинги, либо приспособления, позволяющие носить малыша на себе в течение нескольких часов или даже целых суток.

Питание

Некоторые дети продолжают кормиться через зонд, но постепенно их переводят на грудное вскармливание. Другие дети самостоятельно сосут мамину грудь, а при необходимости докармливаются сцеженным грудным молоком с помощю шприца, рожка или ложечки.

Подробнее о питании — в следующем материале: Недоношенные дети: особенности вскармливания.

Наблюдение

Может продолжаться еще какое-то время в зависимости от самочувствия крохи: измерение пульса, давления и других показателей.

Причем большинство мам успешно усваивают правила использования кувезов, мониторов, столиков с подогревом, ламп для фототерапии и так далее. Поэтому вы тоже можете принимать участие в проведении несложных медицинских манипуляций. Безусловно, такой подход позволяет крохе чувствовать ваше тепло и заботу, что важно для ускорения его приспособления к новым условиям жизни и созревания.

При стабильном состоянии с ребенком разрешается гулять на улице.

Лечение

Лечебные процедуры и лекарственные средства назначаются в зависимости от заболевания, например:

При желтухе — применяется ультрафиолет (фототерапия) и препараты, выводящие билирубин из организма.

При судорогах — фенобарбитал, депакин, мочегонные (при необходимости).

Для положительного воздействия на работу мозга — ноотропы (пирацетам) и другие.

Восстановительные методики

Уделяется большое внимание массажу, лечебной физкультуре, физиотерапевтическим процедурам, упражнениям в воде и другим методам. Кроме того, имеются новые подходы, которые с успехом применяются в последние годы.

Новые немедикаментозные методики

Светотерапия — облучение различных участков тела инфракрасными лучами (например, аппаратом «Биоптрон»). При этом улучшается работа клеток и сосудов кожи, поглощение кислорода тканями.

— облучение различных участков тела инфракрасными лучами (например, аппаратом «Биоптрон»). При этом улучшается работа клеток и сосудов кожи, поглощение кислорода тканями. Ме­то­ди­ка тактильной сти­му­ля­ции — мягкое воздействие на определенные зоны ладоней и пальцев. Достоверно улучшается выработка пищеварительных ферментов, развитие слуха и речи, понижается повышенный тонус мышц.

Причем вы можете обучиться приемам в стационаре при помощи специалиста, а затем самостоятельно использовать их дома. Методика применяется даже у глубоконедоношенных и маловесных детей, которым противопоказан массаж, физиотерапевтическое лечение и упражнения в воде.

Ран­ние пси­хо­сен­сор­ные за­ня­тия проводятся при помощи простейших игрушек. Благодаря чему у ребенка поэтапно формируются возрастные реакции, активизируются процессы психического развития, улучшается познавательное развитие. При этой методике вы активно принимаете участие в восстановительном периоде.

проводятся при помощи простейших игрушек. Благодаря чему у ребенка поэтапно формируются возрастные реакции, активизируются процессы психического развития, улучшается познавательное развитие. При этой методике вы активно принимаете участие в восстановительном периоде. Метод сухой иммерсии — искусственно создается состояние невесомости. В ванночку с водой помещается ком­пресс­ная по­ли­эти­ле­но­вая плен­ка, на ко­то­рую укладывается малыш. Процедура длится от 10 до 30 мин. Отмечается улучшение работы сердца и сосудов (регулируется сердечный ритм и артериальное давление), снимается нагрузка на кости и суставы (способствует нормализации тонуса мышц), дети лучше прибавляют в весе.

Каждая методика применяется с учетом общего состояния ребенка и поэтапно. Кроме того, успех выхаживания во многом зависит от оснащения аппаратурой медицинского учреждения и наличия специалистов.

Как только малыш перестает нуждаться в помощи медиков, его выписывают домой.

Третий этап — дома и стены обладают лечебным эффектом

В этом периоде вы берете всю заботу о крохе на себя, поэтому вас волнует много моментов. Постараемся на них дать подробные ответы.

Основные показания для выписки

Хорошее и стабильное самочувствие крохи.

Неизменный набор веса на протяжении трех-пяти дней.

Масса тела — 2000-2300 грамм и более. Иногда допускается выписка при меньшем весе, если самочувствие малыша позволяет это сделать.

Ребенок самостоятельно удерживает температуру тела в открытой кроватке в течение 24-48 часов.

Малыш сосет вашу грудь.

Вы самостоятельно ухаживаете за младенцем.

Однако ребенок все еще слаб, поэтому нуждается в бережном отношении к себе и тщательном уходе. Именно на вас лежит большая ответственность, поскольку недоношенный малютка чувствителен к изменениям окружающей среды и подвержен инфекциям. Что делать? Как помочь крохе?

Тепловой режим и окружающая среда

- Позаботьтесь о том, чтобы в комнате, в которой находиться малыш, было умеренное освещение.

- Создайте в доме спокойную обстановку и тишину, поскольку кроха чутко реагирует на громкий звук из-за незрелости нервной системы.

- Поддерживайте температуру воздуха на уровне 24-26°С, что на 2-3°С выше, чем необходимо для доношенного малыша. Также вы можете продолжить применение метода «Кенгуру».

- В холодное время года желательно дополнительно увлажнять воздух.

- Оптимальный температурный режим и увлажнение поможет крохе избежать проблем с дыханием, а также сохранить энергию, не расходуя ее на согревание.

- Обязательно проводите ежедневную влажную уборку и гуляйте на свежем воздухе.

- Проветривайте помещение в зимнее время по 15-20 минут не менее трех раз в сутки, заблаговременно перенося кроху в другую комнату. В летнее время старайтесь почти все время держать форточку или створку окна приоткрытой, а при необходимости проветривайте помещение. Избегайте возникновения сквозняков.

Защита от инфекции

Ограничьте контакт с малышом людей, которые не помогают вам в уходе за ним.

Пока кроха не окрепнет, старайтесь, чтобы в дом не приходили гости. Помните, что примерно за сутки до появления первых признаков больной уже может заражать вирусной инфекцией окружающих. Однако чувствует себя он хорошо.

Если у кого-то из домочадцев или гостей имеются признаки заболевания, то не позволяйте им близко подходить к малютке.

При наличии домашних животных старайтесь не допускать, чтобы они находились рядом с малышом. Во-первых, животные являются источником аллергенов, во-вторых, — носителями многочисленных болезнетворных микроорганизмов.

Питание

Общие рекомендации:

Если малыш сам не просыпается на кормление, будите его и часто прикладывайте к груди.

Ребенок, рожденный намного раньше срока, слаб, поэтому он сосет грудь долго и с перерывами. Поэтому не торопитесь убрать грудь, а если кроха остановился, дайте ему время передохнуть.

При необходимости докармливайте ребенка сцеженным заранее грудным молоком через шприц, чашечку или ложечку.

Лечение и наблюдение

Малыш нередко выписывается домой с рекомендациями о приеме тех или иных лекарственных препаратов в зависимости от заболевания. Обязательно продолжаете назначенное лечение.

Кроме того, помните, что у незрелых детей наиболее уязвима нервная система, поэтому придется стать частыми «гостями» у невропатолога.

Также необходимо будет посещать с профилактической целью врачей разных специальностей — например, окулиста, поскольку имеется риск развития ретинопатии недоношенных.

То есть ваша основная задача заключается в создании условий для гармоничного развития малыша, чтобы он справился с трудностями, с которыми столкнулся, едва появившись на свет. При должном уходе и отсутствии серьезных заболеваний (например, ДЦП) даже глубоконедоношенные дети к 1,5-3 годам (нередко даже раньше) догоняют сверстников по психическому и физическому развитию.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

