Недоношенные дети: классификация и внешние признаки. Часть 1

17 ноября — Международный день недоношенного ребенка, который был учрежден в 2009 году по инициативе Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах.

Осталась позади беременность — пора радостного и, вместе с тем, тревожного ожидания. Наконец-то долгожданный малыш появился на свет, но, увы, раньше предполагаемого срока. Разумеется, вы волнуетесь и задаетесь массой вопросов.

Ведь вам предстоит столкнуться с множеством проблем, поскольку кроха поторопится появиться на свет, а его организм не готов к самостоятельной жизни. Поэтому малыш требует к себе повышенного внимания и бережного ухода.

Недоношенный ребенок: основные понятия

Сразу после рождения определяется, насколько недоношен малыш, так как от этого зависит дальнейшая тактика лечения и создание условий для выхаживания.

При этом учитывается два основных критерия: масса тела при рождении и гестационный срок или возраст (количество полных недель беременности к моменту родов).

Степени недоношенности

Первая степень недоношенности — роды на сроке 34-36 недель и шесть дней. Вес при рождении — от 2001 до 2500 граммов. Прогноз благоприятный, как правило, без создания особых условий для выхаживания. За исключением случаев, когда имеются другие состояния либо заболевания — например, инфекция, родовая травма, длительный безводный период.

Вторая или средняя степень недоношенности — ранние роды на сроке 31-33 недели и 6 дней. Вес при рождении — от 1501 до 2000 граммов. Прогноз благоприятный при оказании своевременной медицинской помощи, а также в условиях оптимального вскармливания и ухода.

Третья или тяжелая степень недоношенности — очень ранние роды на сроке 28-30 недель. Масса тела при рождении — от 1001 до 1500 грамм. Прогноз не совсем благоприятный, хотя многие из этих детей выживают. Однако в последующем они длительно находятся на выхаживании и получают лечение в связи с различными заболеваниями.

Четвертая степень или глубокая недоношенность — экстремально ранние роды на сроке до 28 недель. Вес при рождении — до 1000 грамм (экстремально низкий вес). Согласно статистике на этом сроке каждый пятый малыш рождается живым.

Однако прогноз неблагоприятный. Малыши, которые родились живыми до 26 недель, к сожалению, в 80-90% случаев погибают к месячному возрасту, а из тех, кто родился на 27-28 неделе — около 60-70%.

К тому же у глубоко недоношенного малыша в силу незрелости всех органов и систем возможно развитие многочисленных патологических состояний и заболеваний. Поэтому вопрос о дальнейшей судьбе малыша рекомендуется решать совместно с акушером-гинекологом, неонатологом и мамой ребенка. При этом родителям объясняются все последствия и необходимость длительного выхаживания.

«Постконцептуальный возраст» или «постконцептуальный период»

В медицине применяются эти понятия, когда указывается возраст ребенка либо период после рождения согласно сроку беременности, если бы она еще продолжалась.

Поэтому характеризуя недоношенного ребенка (внешний вид, особенности развития и другие признаки), обычно приводятся недели в соответствии с гестационным возрастом.

Рожденный раньше срока: как выглядит недоношенный ребенок?

Конечно, недоношенный кроха внешне отличается от доношенного малыша, но многое зависит от гестационного возраста.

Основные внешние отличительные признаки недоношенных детей

Умеренная недоношенность: I-II степень

* Мышечный тонус несколько понижен, но в основном малыш активный.

* Кожа розового цвета, а подкожно-жировой слой умеренно истончен.

* Пушковые волосы (лануго) отсутствуют коже на лица с 32-33 недели, а начиная с 35-37 недели — обычно уже на всей поверхности кожи.

* Соски и околососковые области (кожа вокруг сосков) хорошо заметны и пигментированы (окрашены).

* Первые изгибы на ушных раковинах возникают на 35-37 неделе.

* Обычно телосложение пропорциональное: размеры головы и длина конечностей (рук, ног) относительно туловища имеют нормальные размеры.

* Пупок располагается ближе к центру живота, но все равно — несколько ниже, чем у доношенных малышей.

* Ногти, как правило, достигают краев пальчиков (ногтевого ложа).

* Наружные половые органы развиты неплохо. У девочек половая щель практически закрыта. У мальчиков яички находятся у входа в мошонку (в верхней трети), но иногда имеется односторонний крипторхизм (одно яичко не опускается в мошонку).

Глубокая недоношенность: III-IV степень

* Из-за пониженного тонуса мышц ребенок лежит с вытянутыми руками и ногами.

* Кожа темно-красного цвета, тонкая и морщинистая (как у старичка), нередко отечная, обильно покрыта пушковыми волосами.

* Подкожно-жировой слой истончен.

* У малыша несколько непропорциональное телосложение: размер головы большой по отношению к длине тела, а конечности короткие сравнительно с туловищем.

* Пупок располагается в нижней трети живота.

* Соски и околососковые области слабо пигментированы и плохо видны.

* Ушные раковины мягкие, не имеют извилин и бесформенные, прижаты к голове и расположены низко.

* Ногти у крохи недоразвиты и обычно не достигают до кончиков пальцев.

* Черепные швы открыты, малый, большой и боковые роднички имеют большие размеры, а кости черепа мягкие.

* Наружные половые органы недоразвиты. У девочек большие половые губы не прикрывают малые половые губы, поэтому половая щель зияет (раскрыта). У мальчиков яички обычно еще не опустились в мошонку.

Однако следует помнить, что не всегда у одного и того же малыша все признаки недоношенности проявляются одинаково четко и ярко в соответствии со сроком гестации. Нередко бывает так, что одни из них более выражены, а другие менее.

Жизнь вопреки всему…

Касательно недоношенных детей имеется общая тенденция: частота заболеваемости, смертности и инвалидности увеличивается по мере уменьшения срока гестации.

Однако прогноз остается всего лишь прогнозом и не является гарантией или приговором. Поскольку одни недоношенные малютки наперекор всем мрачным оценкам борются, выживают и растут здоровыми детьми. Тогда как другие малыши тяжело выхаживаются, а иногда даже погибают, хотя, казалось бы, изначально имеют более благоприятные данные.

Почему так происходит? Вопрос лучше адресовать Матушке Природе. Увы, ответ на него мы, скорее всего, не получим. Однако, пожалуй, можно объяснить этот феномен стремлением некоторых малышей цепляться за жизнь любыми способами.

Отсюда вывод: с каждым прожитым днем шансы выжить у малютки значительно повышаются.

Поэтому в следующем материале мы поговорим об особенностях физиологии недоношенного ребенка в зависимости от гестационного возраста на момент рождения. Напрямую с ними связано успешное выхаживание, приспособление к жизни вне утробы матери и здоровье недоношенного малыша.

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения

фото: http://globallookpress.com