Отучение от груди: насильный отрыв или постепенное отвыкание?

Материнское молоко в первые месяцы жизненно необходимо для малыша, однако, с течением времени в его рационе появляются и другие продукты. После полутора лет грудное молоко становится скорее вспомогательным, хотя и весьма полезным компонентом здорового питания. Как, сохраняя некоторое количество грудных кормлений после года, избежать психологической зависимости от груди? В этой статье – известные екатеринбургские психологи дают свои рекомендации и делятся личным опытом прекращения ГВ.

Вряд ли где-то ещё пользуются авторитетом педиатры советской закалки, которые будут уверять вас, что в полтора месяца пора начинать хитростью вводить в рацион ребёнка новые продукты (как это рекомендовано в пособиях по введению прикормов середины прошлого века: по капельке свежий сок, доводя постепенно до чайной ложки). Всемирная Организация Здравоохранения, приняв во внимание исследования учёных из разных стран мира, ещё в конце прошлого века разработала рекомендацию: кормить ребёнка только грудью минимум до полугода, и лишь затем постепенно знакомить его с новыми продуктами. Вообще же грудное молоко эксперты ВОЗ рекомендуют сохранять в рационе ребёнка до двух лет наравне с другими продуктами питания.

Даже молоко от усталой или голодной мамы в тысячу раз лучше, чем искусственно приготовленная детская молочная смесь. Учёные всего мира ломают голову над феноменом выработки молока в женской груди: до сих пор остаётся загадкой то, каким образом материнский организм «распознаёт» потребности ребёнка в конкретный момент. Многочисленные опыты показывают: материнское молоко действительно может приспосабливаться под нужды ребёнка, оно меняется по составу не только на протяжении периода вскармливания, но и даже в течение суток. Если ребёнку хочется пить – молоко будет жидким, если ему необходимо больше сахара – молоко будет сладким, если он нуждается в калориях – оно вырабатывается более жирным и густым, «сытным». Малыш всегда получит то молоко, которое ему нужно, а вот почему это происходит, учёным выяснить не удалось до сих пор.

И даже после года-полутора, когда лактация практически заканчивается, молоко продолжает поставлять ферменты, помогающие ребенку усваивать инородную пищу, содержит средства иммунной защиты, гормоны, факторы роста тканей, биологически активные вещества … Однако, если в первые месяцы жизни грудное молоко – это единственный источник питания для младенца, то ближе к году оно остаётся в его рационе уже скорее как очень полезная и вкусная, но всё-таки - биодобавка.

Собственно, сейчас никому и в голову не приходит отбирать у новорождённого материнскую грудь для его же пользы – если это и делается, то скорее в связи с обстоятельствами непреодолимой силы. Большинство же современных мам (благодаря просветительской роли Интернета, печатных СМИ для родителей и работе различных школ подготовки к родам) осознают ценность грудного вскармливания вообще и в частности – тесного телесного контакта маленького ребёнка с мамой в первые месяцы жизни. При благоприятном стечении обстоятельств, стабильном доходе и общем физическом и психическом здоровье вряд ли кому из родительниц придёт в голову, спустя полтора месяца после родов, перевести малыша на искусственное вскармливание, а самой, перетянув грудь, встать к станку и героически штамповать заготовки на благо Родины.

Более того, в нынешнее время скорее вероятен противоположный вариант развития событий – мама кормит ребёнка только молоком до 2,5-3-х лет, давая ему грудь в любом месте по первому требованию, практически круглосуточно носит его на себе, удовлетворяет все его капризы и считает себя очень заботливой и «правильной» мамой.

Каждый находит собственный стиль общения с ребёнком, а приверженцы крайностей существовали в любое время; независимо от эпохи процент фанатиков остаётся неизменным – неважно, какие идеалы они отстаивают. Исходя из принятых в семье пищевых традиций и вкусовых пристрастий самого ребёнка, родители сами определяют, как и когда вводить прикормы в его рацион и когда заканчивать грудное вскармливание. Кто-то уже в год кормит своего ребёнка пельменями и мороженым, а кто-то до трёх лет даёт своему только протёртые овощи, а главное – обе семьи считают себя правыми. Ведь, пожалуй, основное, на что опирается каждая любящая мама, это собственная интуиция, любовь к ребёнку и чувствование его потребностей в конкретной ситуации. Не последнюю роль также играет и здравый смысл мамы и других родственников малыша.

Елена Ряплова, руководитель центра родительской культуры, акушерка, психолог, консультант по грудному вскармливанию, мама троих детей:

- Молоко, безусловно, жизненно необходимо для ребёнка до двух, а последние исследования свидетельствуют о пользе молока даже до трёх лет. Но как психолог я могу сказать: кормить ребёнка после двух лет нужно очень грамотно.

- Что значит «грамотно»?

- Ребёнок не должен «висеть» на груди. Есть период, когда он действительно нуждается в молоке, так как без еды он умрёт. Но есть период, когда эмоциональная составляющая выходит на первый план, и тогда с грудными кормлениями нужно быть осторожней.

- Это справедливо для какого возраста?

- Эмоциональная составляющая вообще всегда есть в грудном вскармливании, но когда ребёнок уже получает прикормы и ему 9 или 10 месяцев, то в этом возрасте грудь является уже воспитательным моментом у матери. До 6-7 месяцев для малыша титя и мама – практически одно и то же. Носо второго полугодия жизни ребёнок уже нуждается в том, чтобы ему начали вводить какие-то правила, начали устанавливать границы – это его внутренняя потребность. И в этом возрасте ребёнок действительно нуждается в том, чтобы мать ограничивала доступ к груди. Это ненормально, когда ребёнок задирает на маме майку в любом месте и в любое время, где и когда ему вздумается. Такая ситуация говорит о том, что какие-то ошибки в воспитании допустила сама мама. Потому после шести месяцев не ребёнок, а мать определяет, будет она давать ему грудь или нет. В силу особенностей этого возраста к шести месяцам у ребёнка уже есть некие моторные навыки, и тот факт, что ребёнок способен отыскать, где у мамы грудь и добраться до неё, невзирая на мамину одежду – это говорит о том, что он уже способен осваивать пространство и ограничения ему жизненно необходимы. Когда-то же он должен познакомиться с правилами.

- Но вводя правила, наверное, нельзя быть чересчур строгой?

- Конечно! Отказывая ему в доступе к груди, мать не лишает его своего внимания! «Ты подошёл ко мне и просишь грудь, но я вижу, что титя тебе сейчас не нужна, ты недавно поел, ты не хочешь молока. Я так решила – сейчас тити не будет» - и переключить внимание ребёнка на другой предмет. Мама не должна полностью растворяться в ребёнке, ни в коем случае, иначе она сойдёт с ума! Потому что не только она сама, но и ребёнок теряет свои границы. Если она сама не знает своих границ, то как она ребёнку даст представление о границах своего и чужого «Я»? Это целиком зависит от мамы! Ведь если у неё не останется своего «Я», своих личных интересов, то вполне возможно в дальнейшем такая мама упрекнёт ребёнка - «я на тебя всю жизнь положила».

…Как человек, получивший сертификат специалиста по грудному вскармливанию, я могу сказать – необходимо стимулировать маму к тому, чтобы она кормила грудью как можно дольше. Но одно дело, когда мы кормим ребёнка в возрасте до шести месяцев – он ещё мал, он практически несамостоятелен в передвижении, он полностью зависит от мамы и в физическом и в психологическом смысле. И здесь ограничения вводить ещё, конечно же, рано: в первом полугодии закладывается то самое базовое доверие к миру, и происходит это благодаря тому, что ребёнок уверен – мама всегда есть. И совсем другая картина после 6-ти месяцев: ребёнок сидит, ребёнок учится ползать, и наконец наступает время, когда мама устанавливает границы. Это необходимо не только маме, но и для воспитания ребёнка.

- Как правильно отказать ребёнку, чтобы не было стресса?

- Отказывая ребёнку в чём либо, мы не должны оставлять его без своей психологической поддержки. Неважно, что за правила и ограничения мы вводим, в каждой семье это свои традиции. Наверное, везде есть общие моменты (например, нельзя лезть вилкой в розетку), но в каких-то семьях дают ребёнку поиграть сотовым телефоном, и это считается нормальным, а где-то такой вариант недопустим… Но в любом случае, когда мы начинаем ребёнку эти правила объяснять, естественно, он может начать сердиться и даже плакать. Тогда мы ему говорим: «я вижу, что ты сердишься». Мы даём понять, что уважаем то, что с ним происходит: «иди, я тебя пожалею». Важно в такие острые моменты не терять контакт – зрительный и телесный. Мы не гневаемся, не кричим, не пугаем ребёнка – наоборот, мы его жалеем, гладим, и мягко говорим: «сюда нельзя, к сожалению». Если мы говорим «нет», это должно быть твёрдое «нет», а не то, что сегодня мы запрещаем это, а завтра «дали слабину» и позволили. Это очень важный элемент воспитания, который идёт из семьи: у ребёнка до 3 лет закладывается самооценка, и семья первичная структура, где это происходит. И поскольку с титей контакт самый тесный, то именно на примере тити мы учим его взаимоотношениям с другими людьми. Он учится осознавать, что «не всегда в жизни ты получаешь то, что хочешь, но это не страшно, это не катастрофа».

- Чего Вы не рекомендуете делать на этапе отучения от грудного вскармливания?

- Я как психолог не рекомендую уезжать от ребёнка: нужно понять, что в этот период он испытывает стресс, и должен пережить его с самым близким человеком, которым является мама. Конечно, оптимально, когда ребёнок сам отказывается от груди (в возрасте трёх лет он готов это сделать, он уже не так зависим от мамы, у него есть и другие интересы). Но не все мамы готовы ждать до этого возраста. Но всегда в любом случае отучение от груди – это инициатива матери. И как психолог, и как консультант по ГВ, я говорю: если вы раздражены, если вас «достало» грудное вскармливание, то нужно либо ограничивать висение на тите, глядя, что за погрешности в воспитании были допущены, либо, если решили отучать, то отучать.

- Расскажите о Вашем опыте отучения от груди.

- С первым ребёнком у меня не было того опыта, который сейчас, но уезжать мне интуитивно не хотелось. Мы с мужем сделали вот что: я закрывалась на кухне, муж пытался уложить дочь, она орала не переставая… Через некоторое время сердце моё не выдерживало, я выбегала, хватала ребёнка, и плакала вместе с ней, и конечно, давала грудь. Это было в полтора года, и тогда я не смогла отучить ребёнка от груди. Позже, в год и девять месяцев и дочь стала более сознательной, и отвлекаемость выше, и потребность в груди не такая сильная – в тот момент отучить от груди оказалось попроще. Но и потом в течение примерно года по ночам она каждые два часа приходила ко мне из своей кровати. Титю не брала, но ей было важно ощущать меня рядом. Непрерывный ночной сон у нас получился ближе к 2,5 -3 годам. А вот со второй дочерью мне удалось найти «изюминку» - в полтора года я вдруг сама резко захотела отучить Улю от груди, и придумала такой ход: «титя устала, в ней заканчивается молочко». На моральную подготовку у нас ушла неделя-максимум две. В течение дня отвлекаешь ребёнка, переключаешь внимание: «ой, смотри – птичка полетела!» И периодически внушаешь мысль: «посмотри: титя на месте, ты можешь её потрогать, но она устала, и кушать её мы уже не будем». Когда закрываешь грудь футболкой, то ребёнок, не видя объекта, думает, что объект пропал. Какой-то период – приходится и ночью напоминать об этом. За месяц дочь привыкла – титя на месте, и днём уже не прикладывалась. Ночью, конечно, сложнее: ребёнок находится в другом состоянии сознания – более младенческом. Какое-то время нужно переждать, потерпеть. Баюкать ночью на ручках, напоминать – «титя устала, ты же знаешь». Мне повезло, что и второй, и третий дети быстро эту мысль поняли. Третьего я кормила по полутора, и тоже могла бы кормить и больше, но что-то случилось у него с прикусом, и он сильно травмировал соски. Три консультанта по ГВ не смогли спасти мою грудь, а я сама упустила момент, когда он начал неправильно захватывать грудь. Пришлось отучиться в полтора года, но это тоже произошло достаточно безболезненно.

…У ребёнка будет ещё масса стрессов в жизни и посильнее этого, но когда один из первых своих стрессов он проходит с поддержкой мамы, то у него формируется внутренний ресурс, уверенность, в том, что он способен преодолевать трудности. Это не рекомендация отучать детей от груди! Нужно руководствоваться внутренним чувством: если грудное вскармливание приносит удовольствие обоим, то пусть мама кормит как можно дольше. Но важно, чтобы мама умела выстраивать отношения и границы: не как с новорождённым, но уже как с полуторалетним. Многие мамы этого не понимают, и в дальнейшем есть опасность того, что при длительном вскармливании ребёнок в психологическом плане «садится на шею». Ко мне на консультацию пришла недавно женщина с девочкой 4-х лет, которая буквально на днях отучилась от груди. И вот мы разговариваем, а девочка постоянно дёргает маму, привлекает её внимание и моё. Не скажу, что ребёнок вёл себя агрессивно, но он хотел постоянного внимания. У меня сложилось ощущение, что психологический возраст девочки отстаёт от реального возраста. Это не связано с тем, что мама долго кормила её! Это связано с тем, что мама не простроила при этом отношения с повзрослевшим ребёнком.

Юлия Розенсон, акушерка, перинатальный психолог, руководитель направления подготовки к родам в семейном клубе, воспитывает сына и дочь:

- Сроки окончания грудного вскармливания для всех индивидуальны или есть какая-то общая для всех закономерность?

- Конечно, всё индивидуально, и это зависит от многих факторов – какие-то дети в возрасте год с небольшим сами готовы безболезненно расстаться с грудью, а кто-то и до двух лет находится в болезненной эмоциональной зависимости от неё и прикладывается к титьке буквально каждые два часа. Но если говорить в среднем, то нормально развивающийся ребёнок примерно в полтора года (в силу психологических особенностей этого возраста) готов бросить грудь. Безусловно, сроки развития у всех детей индивидуальны, но сигналом для родителей должно служить то, что ребёнок:

А) проявляет интерес к самостоятельной еде, копирует взрослых и уже хочет научиться учится есть и пить сам;

Б) учится отдавать, делится игрушками или пробует кормить кукол, людей, животных и очевидно испытывает радость от процесса отдавания (кормления);

В) проявляет интерес к горшку и к его содержимому. В каждой ситуации надо смотреть на конкретного ребёнка и не упустить момент его психологической готовности к отлучению. В этот самый момент готовности отучение от груди пройдёт наиболее безболезненно.

- А если затянуть?

- Если упустить момент готовности ребёнка (не обязательно это полтора года, но в среднем сроки таковы), если упустить, то грудное вскармливание может перерасти в эмоциональную привязанность, которая будет утомлять как мать, так и самого ребёнка. Большой ребёнок, с зубами во рту, который уже самостоятельно ест пищу, уже отлично понимает, что мамина грудь – это не только еда, это много больше, чем еда!

- Это неприятно и неудобно для женщины, но чем это опасно для самого ребёнка?

- Возникает болезненная эмоциональная привязанность. Ребёнок не учится чувствовать границы своего «Я», своей личности, и не чувствует границ других людей, что впоследствии затруднит налаживание коммуникаций с окружающими. По Фрейду, психологическое развитие человека в детстве проходит три этапа:

- оральная стадия (с рождения и до полутора лет человек познаёт мир на вкус, все предметы «тянет в рот»);

- анальная стадия (после полутора и до трёх лет человек овладевает способностью делиться и отдавать, в том числе сознательно учится пользоваться горшком (то есть, по сути, «отдавать» то, что ему не нужно));

- генитальная (в возрасте от трёх до пяти лет человек проявляет здоровый интерес к половым различиям и идентифицирует себя по половому признаку).

Излишнее затягивание того или иного этапа развития (как, кстати, и лишение его), приводит к фиксации сознания в той или иной стадии. Так, фиксация на оральной стадии (к чему относится и болезненное, затянувшееся, превращённое в зависимость грудное вскармливание) может способствовать к дальнейшем к появлению другого рода зависимостей (таким, как курение или переедание). Но подчеркну: как дефицит приводит к этому (когда мама не кормит грудью или кормит слишком мало), так и избыток (затянутое вскармливание) тоже. Важно придерживаться золотой середины.

- Как правильно отучать ребёнка от груди, чтобы не травмировать его психику?

- Постепенно, не резко. Но с другой стороны, если уж решили отучать, если чувствуете, что и вы сами, а главное – и ребёнок готовы, то нужно сделать это, не сомневаясь. Когда-то же всё равно надо отучать, никто не висел на груди до института (хотя некоторые мамы кормят и до школы)! Ему страшно оторваться от мамы, но с её поддержкой, с лаской, вниманием он сможет преодолеть этот сложный момент отрыва, чтобы двигаться дальше в своём развитии. Прежде всего надо прекращать ночные «кормёжки» - отучение от них, как правило, происходит труднее всего. И днём - если мама уверена, что ребёнок сыт, то не надо давать грудь по требованию, он уже не младенец, который погибнет без молока. По требованию вообще нужно после 3-х месяцев постепенно переставать кормить, ну, а к шести месяцам это точно! Отвлекать, переключать внимание. НЕ забирать, конечно, насильно грудь у плачущего ребёнка, но и не предлагать ему всякий раз, когда вам кажется, что пора бы ему и приложиться к груди. Позднее отучение – в психологическом плане – продолжается: мама начинает оставлять ребёнка, и он понимает, что мама имеет право иногда уходить, но она всегда возвращается. Ребёнок учится чувствовать границы своего и маминого «Я». Это безусловные достижения этого периода – подготовка к самостоятельности, постепенный отрыв от мамы. Пусть он получает грудь, но при этом будет знать, что и кроме груди в мире много интересного!

…Затянутое грудное вскармливание, которое изматывает ребёнка и мать, сказывается и на неврологии. И бывает, что даже роды прошли идеально, но впоследствии мама сводит на нет все эти положительные моменты, допустим, непрерывным грудным вскармливанием до трёх лет. Он становится раздражительным, и мама нервничает, ведь её саму ситуация постоянного висения на груди фактически уже самостоятельного ребёнка тоже не радует. Мама чувствует себя жертвой по полной программе, и ребёнок тоже не может полноценно развиваться. Повторю: всё индивидуально, но примерно в полтора года уже пора отучать ребёнка от грудных кормлений, чтобы не лишать его возможности развиваться дальше.

- Но и преждевременный отрыв от груди тоже не очень хорош?

- Безусловно! Если в шесть месяцев мама резко бросает грудное кормление и выходит на работу, оставляя малыша на весь день с няней, бабушкой, то для него это внезапный стресс. Что он испытывает? Был в раю – мама всегда была рядом, давала грудь по требованию, и тут вдруг бросили, оставили с другим человеком, лишили необходимой поддержки, питания, ласки – то есть, по сути, он чувствует себя изгнанным из рая. Ко всему надо всё-таки подходить разумно!

…Важно сохранять физический контакт с мамой в периоде отучения от груди, как бы оно ни происходило. У него есть уже не титя, но отношения с мамой другого уровня. И от мамы требуется больше изобретательности – нужно почувствовать, придумать, как дать проявить свою любовь к нему, не используя грудь. Ведь грудь – это очень простой способ. Дал титю – малыш счастлив. И маме ничего не потребовалось делать для этого. Разве что позаботиться о своём здоровье и питании, чтобы в груди было молоко. Рай – грудное кормление – закончился, после кризиса (а отказ от груди – это всё равно кризис для обоих), наступил момент отрыва от мамы (ещё одно рождение ребёнка) – то есть, начало автономного существования. Ему по-прежнему важна поддержка мамы, но это уже не такой тесный симбиоз, как прежде. Теперь вы скорее сотрудники, и тем более важно сохранять эмоциональный контакт с ребёнком и на этапе отучения от грудных кормлений, и после него.

- Расскажите о своём собственном опыте окончания грудного вскармливания.

- И сына и дочь я кормила до полутора лет. С сыном просто поняла, что уже хватит – так и сказала ему: тити больше не будет. Одну или две ночи нам пришлось трудно – муж очень помогал, успокаивал сына, поил водичкой. Дочке тоже было полтора года, когда я решила закончить грудное вскармливание.

- То есть не дочка решила, а мама?

- Ну конечно! Кормлений и так оставалось уже совсем мало, мы почти не кормились грудью, и я как-то почувствовала, что дочь готова с грудью расстаться. Я придумала какую-то сказку про мышку (уже сейчас не помню подробностей), мы с этой сказкой уснули, и на следующий день про титю не вспоминали.

Татьяна Антропова, психолог-консультант, в 2006-м году обеспечивала психологическую подготовку участниц первого общегородского конкурса будущих мам. Сейчас ведёт частную психологическую практику, воспитывает сына.

- У меня на приёме одна молодая мама рассказывала, что кормит грудью, но к 8-ми месяцам уже настолько раздражена и устала, что начала срываться на ребёнка. Конечно, в такой ситуации постоянного напряжения возникает своего рода привязка, от которой, как кажется маме, ей никуда не уйти. И в таком случае не нужно никакого чувства вины - можно потихонечку, посоветовавшись с педиатром, вводить прикормы. Но только в случае, если мама не может психологически справиться с ситуацией! Ведь грудное вскармливание – это не только непосредственно поступление питательных веществ в организм ребёнка! С психологической точки зрения это ещё и бесценный опыт эмоционального единения с мамой, моменты близости: мама кормит, и приговаривает «кушай, моя деточка, ты мой хороший, я тебя люблю!» И если мама не может эти чувства испытывать в процессе кормления, то она не даст ребёнку всей той пользы грудного вскармливания, которое может дать. Грудное молоко укрепляет иммунитет ребёнка во многом ещё и благодаря этому эмоциональному контакту, чувству защищённости и ощущению спокойствия. Ведь иммунитет складывается не только из антител, но и из психологического состояния, иммунитет – это всегда позитивный настрой. Процесс кормления должен сопровождаться эмоциональной близостью: мама не просто накормила ребёнка, чтобы тот не умер от голода, а накормила, чтобы дать ему существенно больше – тёплые эмоции, любовь и ласку. Это как раз то, в чём ребёнок первого года жизни нуждается настолько же, насколько он нуждается и в еде. Благополучное кормление в первый год жизни создаёт предпосылки для развития успешной, устойчивой личности в дальнейшей жизни вообще. Говорят, что возможно у грудного молока даже меняется вкус, когда мама раздражена.

- Расскажите о вашем опыте грудного вскармливания?

- Для меня грудное кормление было связано со стрессом, я была молодой мамой и испытывала постоянную неуверенность: сыт он или голоден, много съел или мало. И когда в 7 месяцев я начала давать сыну прикормы, ситуация даже улучшилась, обстановка разрядилась.

- Обычно мамы чувствуют это интуитивно…

- В 21 год мне было сложно это понять. Вроде и накормила, а он капризничает. «Опять что ли кормить?» - я была раздражена и неуверенна. И для меня введение прикормов в 7 месяцев стало настоящим спасением: я могла уже оценивать – 20 граммов он съел или 30, подключилась аналитическая составляющая. А главное, я расслабилась и смогла позитивно общаться с ребёнком в процессе кормления: «скушай ложечку! Ай как вкусно! Какой молодец!»

…Нужно понимать: мама в процессе кормления даёт ему не только молоко, но и в большей степень любовь. Не надо насыщать процесс питания своими негативными эмоциями. Но если же ситуация складывается благополучно, если маме комфортно, то стоит кормить до того времени, до которого это советуют педиатры.

- Но не получится ли, что мы тем самым не учтём интересы ребёнка?

- Если педиатры говорят, что молоко полезно для ребёнка до двух лет, значит так и есть, я полагаю. С точки зрения же психологии после двух лет ребёнок начинает отрываться от матери. Переводя на другой тип кормления, мама, тем не менее, не должна лишать ребёнка той самой яркой эмоциональной составляющей – продолжать давать эмоции, но уже в другой сфере.

- Но не поменяем ли мы одну зависимость на другую?

- Мы используем ту особенность этого возраста, которая позволяет ребёнку легко переключать внимание, и, создавая яркую эмоциональную ситуацию в процессе кормления, но уже не грудью, мы формируем большой интерес к новому виду деятельности. Он находится с мамой, с её эмоциональной поддержкой, ощущает её радостные эмоции, но внутри этой ситуации ему интересно не менее, а может даже более, чем в процессе сосания груди. Ведь до трёх лет общение с ребёнком – только эмоционально-личностное!

- Не опасно ли обставлять еду как игру? Не получится ли, что ребёнок «спустился» с груди, но теперь каждый приём пищи сопровождается для него фееричным шоу, которое устраивает мама – «съешь за бабушку, съешь за дедушку»?

- Нет, мы используем яркую эмоцию только на первоначальном этапе, чтобы отвлечь его от грудного кормления, показать другой, столь же эмоционально насыщенный вид деятельности. Но постепенно мы учим его ответственней относиться к еде.

- С какого возраста целесообразно заканчивать грудное вскармливание?

- Конечно, всё индивидуально. Я думаю, в возрасте после двух лет постепенно надо заканчивать кормления. А с позиции психологической нужно предостеречь родителей: не надо резко обрывать вскармливание и срочно заменять их чем-то другим, несмотря на слёзы и протесты ребёнка – это делается не спеша. Но нужно помнить, что после двух лет мы готовим ребёнка к так называемому «кризису трёх лет», когда произойдёт отделение от мамы, и лучше подготавливать к этому постепенно.

…Вообще воспитание ребёнка – это большая работа. Интересный, важный и серьёзный процесс. Стоит работать над этим и осознавать, а не просто механически следовать своим инстинктам: хочу кормить – кормлю. Нужно осознавать и просчитывать свои шаги чуть вперёд: если ребёнок приходит к маме, когда ему вздумается, задирает на ней майку и берёт грудь, не взирая на мамины протесты, то такому ребёнку будет сложно осваиваться обществе. С отучением от груди мы мягко помогаем ему привыкать к правилам, которые действуют в человеческом обществе – рано или поздно ему придётся с ними познакомиться, чтобы научиться жить среди людей. И до трёх лет это сделать проще – чем меньше ребёнок, тем выше его адаптивные способности.

