Наконец-то свершилось! Этот маленький человечек появился на свет. Вы готовы быть с ним днем и ночью. Вы даете все самое необходимое своему ребеночку. Но все же хочется почаще выбираться из дома, не разлучаясь при этом с малышом. Как же быть с кормлением? Кормить прямо на улице?

С этим вопросом сталкиваются многие мамочки. Сам факт кормления в общественном месте может смущать и порой казаться вообще неприемлемым. Мама с ужасом представляет любопытных прохожих и упреки посторонних людей. Очень жаль, что в нашем обществе сформировалось неправильное отношение к кормлению грудью. Сам процесс кормления многие считают очень интимным и недопустимым на людях. Но это всего лишь убеждения людей, не понимающих самой сути кормления грудью. И если Вы не хотите бежать домой с кричащим от голода малышом - давайте вместе попробуем приспособиться к кормлению грудью на улице.

Если Вы стесняетесь:

Прежде всего нужно забыть о том, что Вы находитесь на улице. Самое важное - Ваш малыш хочет приложиться к груди. Если Вы только начинаете кормить - стеснение вполне естественно для Вас. Со временем появится больше уверенности в себе и правильности своих действий.

Первое, что следует сделать - приобрести беби-слинг - специальную перевязь для ношения младенцев. Эта вещь будет незаменимой для Вас, где бы Вы не находились. Обратите внимание на модель слинга. Если он оснащен длинным лоскутом - Вы сможете им прикрывать малыша и свою грудь. Вообще при кормлении в слинге ни один прохожий не догадается, что же именно Вы делаете, особенно если Вы будете вести себя непосредственно и будете полностью расслаблены. Стремление спрятаться в отдаленном месте, согнуться, наклониться только усиливают внимание посторонних людей! Перед выходом на улицу оденьтесь так, чтобы кормить малыша было максимально удобно. Можно рассмотреть несколько вариантов:

Кофточка с глубоким вырезом. Верхнюю часть груди Вы можете прикрыть лоскутом слинга

Бюстгальтер для кормления, благодаря которому не придется полностью доставать грудь

Просторная рубашка. Вы сможете расстегнуть пуговицу и кормить малыша, прикрывшись лоскутом слинга или же выбрав соответствующее положение в слинге

Если на улице прохладно - подойдет куртка на размер-два больше, чтобы заслонить малыша и Вашу грудь от любопытных взглядов

Вы можете просто отвернуться от прохожих и выбрать нелюдную аллейку, прогуливаясь по которой спокойно кормить.

Можно просто присесть на скамейку и, положив ногу на ногу, (этим приподняв вверх ребенка) покормить его

Вы можете носить с собой легкий широкий шарфик, которым всегда можно прикрыться во время кормления

Возьмите с собой попутчика, который всегда сможет загородить Вас собой во время кормления.

Где Вам всегда смогут помочь?

Если на улице холодно, пошел дождь или случилась любая другая нежелательная атмосферная неприятность - осмотритесь вокруг. Поблизости могут оказаться:

Детская поликлиника, во многих из которых есть комната Здорового ребенка. Даже если такой комнаты не оказалось - Вы можете покормить ребенка в любом милостливо предоставленном Вам кабинете или даже в холле. В таких местах обычно находятся преимущественно женщины, которые всегда Вас поймут.

Аптека. Если в данное время не относится к периоду эпидемий - Вы можете смело воспользоваться этой возможностью, но старайтесь выбрать аптеку, где нет скопления людей.

Кафе, ресторан. Идеальный вариант. Вы можете сесть за столик (выбрав самый подходящий) и спокойно покормить малыша. Если Вам не удалось занять достаточно комфортное на Ваш взгляд место - можно отгородиться от людей, поставив на стол сумку.

Такси. Думаю, любой не обремененный работой водитель с удовольствием предоставит женщине заднее сиденье автомобиля для столь важного мероприятия.

Детский магазин. Здесь Вам уж точно не смогут отказать. К тому же, Вы можете просто наслаждаться изучением ассортимента игрушек и даже приобрести что-то новенькое, порадовав этим себя и ребеночка.

Чего делать нельзя?

Все знают, что кормящая мама должна себя чувствовать максимально комфортно. Поэтому, где бы Вы не находились, старайтесь не допускать следующих ошибок:

Напряжение. Сам по себе страх быть уличенной в чем-то непристойном и напряженность со стороны матери сказывается на эффективности кормления. Выработка окситоцина организмом снижается и молоко хуже выделяется.

Не отрывайте ребенка от груди, если к Вам кто-то приближается. Сохраняйте спокойствие. Кричащий от непонимания происходящего малыш своим плачем привлечет внимание гораздо большего количества людей.

Не старайтесь покормить ребенка так, как удобно только Вам с позиции быть незамеченной. Учитывайте то, что малыш может не согласиться на незнакомые для него манипуляции. Выбирайте максимально комфортную позу для обоих.

Вы должны понимать, что не совершаете ничего аморального! Чтобы укрепить свою уверенность - выходите из дома с близким Вам человеком, который сможет всегда поддержать Вас морально. Старайтесь общаться с кормящими мамами, вместе с ними гулять. Когда Вы будете все делать вместе - уверенность в правильности Ваших действий возрастет. Рассказывайте будущим мамам о кормлении грудью, делитесь с ними опытом. Возможно, Ваш совет опытной мамы очень поможет кому-то в будущем. Вспомните известные картины кормящих мам - Мадонна с младенцем, Мадонна Литта (Леонардо да Винчи).

Ведь кормление грудью в те далекие времена нашло отражение в искусстве. Сегодня мы можем восхищаться этой духовностью, которой они пропитаны. Не стесняйтесь представлять грудное вскармливание естественным процессом, не требующем какой-либо серьезной подготовки. Чем проще вы будете к этому относиться - тем легче Вам будет овладеть навыками незаметно кормить малыша в любом месте. Если мы сможем убедить себя в этом, то со временем сможем сформировать здоровое отношение общества к кормлению грудью в общественном месте.