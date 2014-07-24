Кормление ребенка грудью при заболеваниях матери

Мамино молоко — самая полезная питательная жидкость для маленького человечка. И с этим утверждением, пожалуй, трудно поспорить.

Однако, к сожалению, иногда возникают ситуации, когда перед вами встает дилемма: кормить кроху грудью или лучше воздержаться от этого, если вы заболели, а также ещё имеется необходимость в приеме лекарственных препаратов. И тогда может случиться так, что вы необоснованно откажетесь от кормления крохи грудью. Поскольку не хотите навредить малышу. Тогда как мамино молоко, наоборот, необходимо для ребенка, ибо защищает его от возможного заражения вирусами или бактериями, а также улучшает работу иммунной системы.

Поэтому давайте рассмотрим ситуации, при которых следует воздержаться от грудного вскармливания (ГВ) либо его продолжить, соблюдая некоторые меры предосторожности.

Заболевания матери, при которых кормление грудью противопоказано

Их не так уж и много, но о них необходимо знать:

* ВИЧ-инфекция/СПИД, поскольку риск заражения малыша через грудное молоко составляет около 14%.

* Открытые формы туберкулеза легких (во внешнюю среду мама выделяет туберкулезную палочку). Кроме того, ребенка до получения БЦЖ рекомендуется изолировать от мамы.

* Прием мамой некоторых лекарственных препаратов: цитостатики (средства для лечения злокачественных опухолей), имуносупрессоры (применяются для лечения аутоиммунных заболеваний и при пересадке органов), вещества, разжижающие кровь (Фениндион), некоторые антибиотики (например, тетрациклины, фторхинолоны), противогельминтные и другие препараты.

В принципе, только врач принимает решение об использовании тех или иных лекарственных средств, а также определяет длительность их приема. Ведь для лечения многих заболеваний существуют эффективные препараты, которые совместимы с ГВ.

* Сильное кровотечение во время родов или в послеродовом периоде.

* Некоторые хронические или острые заболевания матери (поражение почек ядами, последствия пороков сердца, тиреотоксикоз, гепатит и другие), сопровождающиеся выраженной недостаточностью некоторых органов: сердца, почек, печени или легких.

* При особо опасных инфекциях (тиф, холера и другие) от ГВ воздерживаются до полного выздоровления матери.

* Любые злокачественные опухоли.

* Психические заболевания в периоде обострения (например, шизофрения или эпилепсия).

* При отравлениях (лекарственными препаратами, грибами и другими веществами) от ГВ до выздоровления матери следует воздержаться.

Заболевания матери, при которых грудное вскармливание разрешено

Перечислю лишь наиболее часто встречающиеся заболевания и расскажу о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать при кормлении грудью.

* Острые кишечные и респираторные (вирусные или бактериальные) инфекции, ветряная оспа, корь, простой герпес, паротит, краснуха, цитомегаловирус (если малыш доношен), инфекционный мононуклеоз

Грудное вскармливание разрешено при нетяжелом течении этих заболеваний и соблюдении правил гигиены мамой: ношение медицинской маски (защитит малыша от случайного попадания микрочастиц слюны и слизистых выделений из носа), мытье рук (вирусы и бактерии смываются), ежедневная влажная уборка в помещении и так далее.

К тому же, мама уже заразна за несколько дней до появления первых симптомов заболевания, поскольку вирусы или бактерии попадают в организм ранее, чем возникают признаки недомогания. Стало быть, кроха уже может быть заражен на момент начала заболевания у мамы.

Более того, в мамином организме вырабатываются антитела против болезнетворных микроорганизмов, которые передаются крохе через грудное молоко и помогают бороться с недугом.

* Повышенная температура тела

Сама по себе не является противопоказанием для ГВ. В этом случае гораздо важнее ориентироваться на общее состояние матери и самое заболевание, вызвавшего повышение температуры тела.

Если самочувствие мамы позволяет, то кормить малютку грудью можно после нормализации температуры тела при помощи лекарственных средств. Во время ГВ разрешены для применения препараты только на основе Парацетамола (например, Панадол, Тайленол) или Ибупрофена (например, Нурофен, Бруфен).

Рекомендуется сбивать повышенную температуру тела, если она выше 38С. Поскольку грудное молоко может менять свои вкусовые качества при высокой температуре тела, поэтому малыш иногда отказывается от маминой груди.

* Закрытые формы туберкулеза легких

Мама не выделяет в окружающую среду туберкулезную палочку. Поэтому ГВ допускается. Однако даже в этом случае вопрос о ГВ решается индивидуально в зависимости от тяжести течения заболевания, принимаемых мамой препаратов (например, при приеме ПАСК или Рифабутина ГВ не рекомендуется) и других условий.

* Вирусный гепатит В и С

Грудное вскармливание разрешено. Однако ребенка необходимо привить против вирусного гепатита В по схеме, рекомендованной в национальном календаре прививок Календарь профилактических прививок.

Случаи заражения ребенка через грудное молоко вирусным гепатитом В или С не зафиксированы. Однако ГВ всё же рекомендуется осуществлять при помощи специальных силиконовых накладок на грудь, чтобы не травмировался сосок. При появлении глубоких кровоточащих трещин на сосках от ГВ следует воздержаться до полного их заживления.

* Простой герпес

Не является противопоказанием для ГВ. Исключение — появление герпетических высыпаний на сосках. В этом случае ГВ прекращается на семь дней с момента появления самых первых высыпаний. Далее оно возобновляется, поскольку высыпания уже не представляют собой опасности. Однако если появляются новые подсыпания, то семидневный интервал перерыва в ГВ уже отсчитывается от них.

Кроме того, для предотвращения заражения ребенка вирусом герпеса следует мыть руки часто с мылом и воздержаться от поцелуев.

* Гонорея

ГВ не прекращается, но малыш и все члены семьи должны пройти эффективное профилактическое лечение против возбудителя заболевания. Выбор препарата осуществляется врачом.

* Вирусный гепатит А

ГВ не противопоказано. При этом недуге больной заразен лишь до появления желтушности кожных покровов и видимых слизистых оболочек (вирусы уже не выделяются в окружающую среду). Тогда как до появления желтухи (безжелтушный период длится 1-2 недели) у мамы могут иметься симптомы, похожие на ОРВИ: повышение температуры тела, головная боль, кашель, насморк и другие. То есть, мама иногда даже не догадывается об истинной причине своего недомогания и, разумеется, кормит ребенка грудью. Поэтому прекращение ГВ после появления желтухи не имеет смыла. И если общее состояние мамы позволяет, то она может кормить кроху грудью.

* Коклюш

Грудное вскармливание продолжается. Однако малютка должен получить профилактическое лечение препаратами, разрешенными для применения у детей.

* Мастит

Воспаление молочной железы в период грудного вскармливания. Он развивается на фоне застоя молока (лактостаза) в молочной железе и присоединения инфекции. Встречается наиболее часто у первородящих.

При мастите в стадии уплотнения (в начале заболевания) грудное вскармливание не противопоказано. Более того, грудь нуждается в постоянном опорожнении, чтобы молоко не застаивалось, не создавая условия для усугубления течения мастита.

Если заболевание прогрессирует, то в молочной железе начинаются гнойные процессы. Симптомы — покраснение кожи молочной железы и появление на ней участков размягчения (говорит об образовании полости, заполненной гноем), высокая температура тела и другие симптомы.

В этом случае лечение проводится хирургическим способом — вскрытие гнойного очага.

Перед операцией здоровая грудь сцеживается, ведь кроху необходимо кормить на протяжении нескольких часов.

Если операция проводится под местным обезболиванием, то малыша, как правило, прикладывают к здоровой груди спустя шесть часов после оперативного вмешательства, если под общим, то — двенадцать часов. Далее вопрос о кормлении малютки больной грудью решается индивидуально в зависимости от исхода операции.

* Оперативные вмешательства (например, по поводу аппендицита)

ГВ не противопоказано. Его можно возобновить спустя двенадцать часов после оперативного вмешательства под общим обезболиванием. Однако лишь в том случае, если самочувствие мамы хорошее.

Мамино молоко — идеальная еда для грудничка, начиная с рождения и до 6 месячного возраста, ведь с ним кроха получает всё необходимое. Поэтому при отсутствии острой необходимости грудное вскармливание продолжается. Однако, к сожалению, развиваются непредвиденные ситуации, при которых временно грудное вскармливание следует прервать на период лечения. В этом случае поможет «молочный банк» — запас грудного молока дома в морозильной или холодильной камере.

P.S. Помните, что при любом недомогании лучше обращаться к врачу как можно раньше. Поскольку в этом случае доктор вам назначит вовремя необходимые лекарственные препараты, которые совместимы с ГВ, а выздоровление наступит в разы быстрее.

Ну, а если всё же придется отказаться от кормления ребенка грудью, то ненадолго.

