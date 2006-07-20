Чем заняться маме во время кормления грудью

Кормящей маме, как известно, дорога каждая минутка - слишком много всего ей приходится успевать. Но все дети разные и часто малыш может проводить у груди большую часть дня, вызывая у мамы досаду на «впустую» потраченное время. Но не стоит давать волю негативным эмоциям и, тем более, отрывать младенца от груди. Это время тоже можно провести с пользой.

Считается, что малыш высасывает молоко из груди за первые 5-6 минут, остальное время он просто удовлетворяет свой инстинкт сосания и наслаждается общением с мамой. Не стоит лишать его такого удовольствия. Однако если кормление затягивается дольше 1 часа, а ребенок все не засыпает, стоит обратиться к врачу и выяснить причины такого поведения.

Сразу отметим, что первые 6-8 недель после родов лучше всего сосредотачиваться исключительно на процессе кормления грудью и не отвлекаться на что-либо. Это способствует становлению лактации (выработки молока), и переходу ее, так сказать, в автоматический режим работы, после чего и можно думать о времяпрепровождении с пользой.

Отдыхайте

Основное в чем нуждается молодая мама - это отдых. Поэтому, самое естественное, что можно сделать во время кормления - это прилечь отдохнуть вместе с малышом. Маме просто необходим дневной отдых, так как за это время можно восстановить свои силы, да и следующая порция молока заметно увеличится.

Если очень хочется, изредка можно и телевизор посмотреть, только включать его следует на небольшую громкость. Удобно использовать и беспроводные наушники. Естественно, сидеть нужно не вплотную перед экраном, а как можно дальше (не менее чем за 2 -3 метра от него).

Кроме того, можно послушать радио, музыку, даже аудиокнигу.

Учитесь

Есть такие мамы, которое в отпуске по уходу за ребенком продолжают учиться. Что ж, в момент кормления вполне можно читать, выполнять задания из учебника, слушать лингофонный курс, учить иностранные слова и т.п.

Обсудите жизнь с подружкой

Многим женщинам в заботах о ребенке очень не хватает общения. Конечно, во время кормления мама вряд ли пойдет поболтать к соседке. Но остается возможность пообщаться по телефону.

Интернет?

Если молодая мама не представляет себе жизни без компьютера и интернета, нет ничего криминального в том, чтобы во время кормления побывать в "паутине". Можно ли находиться у компьютера с младенцем? Однозначно ответить на этот вопрос сложно, он еще изучен не достаточно глубоко. Естественно, следует соблюдать определенные меры предосторожности, как и с любыми бытовыми приборами, чтобы не допустить вредного влияния электромагнитного поля. Соблюдение этих мер заключается, прежде всего, в использовании современных моделей мониторов. Среди наиболее безопасных выделяют прежде всего, мониторы с установленной защитой по методу замкнутого металлического экрана (как у телевизора), а также модели с маркировкой "Low Radiation" или с жидкокристаллическим экраном.

Совмещая работу на компьютере и грудное вскармливание, следует помнить: расстояние от младенца до монитора должно составлять не менее 70 см, а время пребывания за ним не должно превышать 30-40 минут.

Укрепляйте мышцы

Что еще можно посоветовать кормящей женщине? Заняться восстановлением своей физической формы. Есть упражнение, которое можно делать, не только не вставая с места, но даже сидя и лежа. Это упражнение Кегеля , направленное на повышение тонуса мышц влагалища и заднего прохода, как правило, сниженного после родов. Выполнять его можно практически на следующий день после родов, но с одной оговоркой: если роды прошли естественным путем, и у женщины нет воспалительных заболеваний, послеоперационных швов и других осложнений. Во всех других случаях сначала стоит проконсультироваться с врачом.

Упражнение Кегеля делается так: нужно сильно напрячь мышцы в области влагалища и заднего прохода и стараться удерживать это состояние хотя бы 8-10 секунд. Затем постепенно снизить напряжение, расслабить мышцы на несколько секунд. И так - не менее 25 раз. Причем, в день нужно сделать несколько повторов. Молодым мамам следует учесть, что снижение мышечного тонуса влагалища и заднего прохода чревато неприятными последствиями. Оно может проявиться в виде недержания мочи, трудностей при дефекации (склонности к запорам) и уменьшении чувственных восприятий во время секса.

Освобождайте руки

Значительно облегчит жизнь женщины с младенцем так называемый слинг - лоскутный держатель, который используется для ношения ребенка. С его помощью можно кормить малыша, не отрываясь от повседневных забот, ведь, к сожалению, домашние дела еще никто не отменял. Если в семье не стремятся специально создавать для крохи полнейшую тишину, звук пылесоса совсем не испугает малыша. А увлажнение воздуха при поливе цветов пойдет всем только на пользу.

В заботах о младенце маме часто бывает некогда даже перекусить. Если же карапуз находится в слинге, женщина вполне сможет совместить "трапезы" и спокойно покушать, пока ребенок наслаждается грудным молоком. Только расположиться за столом лучше так, чтобы малыш был подальше от него. Идея слинга пришла в цивилизованный мир из жизни экзотических племен, в которых женщины носят таким образом своих младенцев с самого их рождения. Однако мнения ортопедов о том, с какого возраста ребенок может находиться в таком приспособлении, расходятся. Одни утверждают, что в слинг можно класть даже новорожденного (все зависит от модели держателя и от того, как малыш расположен в нем, вертикально или горизонтально). Другие убеждены, что лоскутный держатель можно использовать не раньше, чем с полугода. Рекомендации по времени пребывания в слинге тоже отличаются. Одни специалисты уверены, что ребенок может находиться там постоянно, другие (в том числе, и российские) считают, что держать в нем малыша можно не более 40 минут в сутки, и только по мере необходимости. А после того, как малыш сладко заснул, можно аккуратненько положить его в кроватку.

Общайтесь со старшими детьми

Если грудничок - не первый ребенок в семье, то время его кормления - прекрасный шанс уделить время старшим. А их присутствие рядом с мамой и младенцем в такой момент даже полезно - так на подсознательном уровне у детей происходит формирование представлений о необходимости естественного вскармливания.

Одним словом, возможностей полезно и интересно использовать время кормления не так уж мало. И каждая мама, если постарается, сможет придумать свои варианты. Главное, чтобы ее ненаглядный малыш хорошо подкрепился, во всей полноте ощущая материнскую любовь.

Лада Старостина

Журнал "Мама и малыш", №3 2005 г.